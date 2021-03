Bei der Art und Weise, wie wir von den Eliten behan­delt werden, kann es niemanden über­ra­schen, dass die Kräfte, die sich gegen diese Ordnung der Dinge stellen, in allen Ländern Europas und allge­mein in der west­li­chen Welt immer mehr Zulauf bekommen. Die alter­na­tiven Parteien konso­li­dieren sich als reale poli­ti­sche Option, auch in Ländern, in denen sie bisher nur eine sehr margi­nale Aufmerk­sam­keit von Seiten der Wahl­be­hörde erhielten, wie es bei den iberi­schen Nationen der Fall ist, und sie nehmen einen regel­rechten Boom an. Der letzte war Portugal. Das ist nicht nur logisch, sondern auch wünschens­wert. Die Globa­listen haben in einem Punkt recht: Was auch immer passiert, die Welt wird nie wieder dieselbe sein. Es liegt an uns, es zum Besseren zu wenden.

Video-Report über Chega – Inter­view mit Álvaro Peñas

Bei den Präsi­dent­schafts­wahlen, die am 24. Januar in Portugal statt­fanden, gewann der amtie­rende Präsi­dent Marcelo Rebelo de Sousa mit 60 Prozent der Stimmen bei einer geringen Wahl­be­tei­li­gung. An zweiter Stelle lagen die Sozia­listen, die trotz der Unter­stüt­zung durch die Ökologen weniger als 13 Prozent der Stimmen erhielten. Und drit­tens, die große Über­ra­schung dieser Wahlen, die Chega-Partei („Chega“ bedeutet auf Portu­gie­sisch „Es reicht!“) mit 12 Prozent, während der gesamte links­ex­treme Block in Portugal, einschließ­lich der ehemals mäch­tigen Kommu­nis­ti­schen Partei, mit 8 Prozent übrig blieb. Chegas spek­ta­ku­läres Ergebnis ist zum Teil auf die hohe Wahl­ent­hal­tung zurück­zu­führen, die bei fast 61 Prozent der Wähler­schaft lag. Im Falle einer nied­rigen Wahl­be­tei­li­gung profi­tieren zwei­fellos die Rand­par­teien. Aber selbst wenn die Wahl­be­tei­li­gung so hoch wie üblich gewesen wäre, hätte Chega ein ebenso über­ra­schendes Ergebnis erzielt und in abso­luten Zahlen beein­dru­ckende 500.000 Stimmen gewonnen. Chegas Anführer ist André Ventura, der seit Mai 2019 Abge­ord­neter für Lissabon ist. Er schei­terte bei den Euro­pa­wahlen in Portugal, wo er gerade einmal 1,5 Prozent der Gesamt­stimmen erhielt. Doch nur fünf Monate später, im Oktober desselben Jahres, wurde Ventura selbst zum Abge­ord­neten für Lissabon gewählt. Die soge­nannte extreme Rechte war seit 1974 nicht mehr vertreten. Dies war ein sofor­tiger Erfolg ange­sichts seiner Oppo­si­tion gegen den Globa­lismus. Die poli­ti­sche Natur von Chega wurde als rechts­ex­trem beschrieben, aber in Wirk­lich­keit passt sie kaum in diese Defi­ni­tion. Sie war ursprüng­lich eine Abspal­tung von der Sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Partei, die trotz ihres Namens eine Mitte-Rechts-Partei ist. Und Tatsache ist, dass ihre Ideo­logie, abge­sehen von ihrem patrio­ti­schen Charakter, liberal und konser­vativ ist und darauf abzielt, die Präsenz des Staates in der Wirt­schaft des Landes zu begrenzen.

Chega schlägt sogar vor, das öffent­liche Gesund­heits­system durch ein privates zu ersetzen. Die Partei ist offen säku­la­ris­tisch und unter­stützt das Recht auf Abtrei­bung im Falle einer Verge­wal­ti­gung, ein Register für homo­se­xu­elle Part­ner­schaften und die Lega­li­sie­rung von Prosti­tu­tion. Die Chega führt ihren Diskurs um den Kampf gegen ille­gale Einwan­de­rung zugunsten härterer Strafen für Krimi­nelle sowie die Redu­zie­rung der Zahl der Abge­ord­neten. All diese Themen wurden von den Medien als irrele­vant verspottet, aber die Wahr­heit ist, dass sie mit den Sorgen der Wähler verbunden sind. Chegas Stimmen kommen von der klas­si­schen Rechten, aber auch von ehema­ligen Anhän­gern der Kommu­nis­ti­schen Partei, die bis vor nicht allzu langer Zeit die letzte stali­nis­ti­sche Partei in West­eu­ropa war, die aber in letzter Zeit wegen ihrer Unter­stüt­zung der Sozia­listen als Kolla­bo­ra­teurin an Portu­gals Miss­ständen wahr­ge­nommen wird. Es scheint, dass in Portugal die Antwort auf den Über­druss, den die poli­ti­sche Klasse produ­ziert und den ein wesent­li­cher Teil der Wähler­schaft bisher geäu­ßert hat, beginnt, sich auf entschei­dende Weise durchzusetzen.

Bis vor kurzem lag die Iberi­sche Halb­insel am Rande der euro­päi­schen Strö­mungen. In Spanien gab es keine alter­na­tive rechte Kraft. In Portugal auch nicht. Und Portugal war sogar hinter Spanien zurück­ge­blieben. Doch jetzt ist Chega aufgetaucht.

Das ist richtig. Spanien und Portugal waren vom Rest des euro­päi­schen Main­streams getrennt. Wie Sie zu Recht sagen, änderte sich die Situa­tion in Spanien mit dem Einzug von Vox in das anda­lu­si­sche Parla­ment und mit Chega bei den Wahlen im Oktober 2019, als André Ventura zum Abge­ord­neten für Lissabon gewählt wurde. Diese Präsi­dent­schafts­wahlen haben gezeigt, dass es keine Fata Morgana war, sondern dass es etwas Reales ist und dass Portugal sich in die Familie der euro­päi­schen patrio­ti­schen Parteien einreiht. Es gibt noch etwas, das ich in diesem Zusam­men­hang erwähnen möchte. Das ist der Fall bei den Wahlen in Rumä­nien im Dezember, bei denen die AUR, eine rumä­ni­sche natio­na­lis­ti­sche Partei, mit 11 Prozent der Stimmen und als vierte poli­ti­sche Kraft antrat. Kurio­ser­weise wurde sie auch 2019 geboren und ist die zweit­meist­ge­wählte Partei der in Spanien lebenden Rumänen. Zurück zu Portugal: Chega hat zwei Arten von Stimmen gesam­melt. Auf der einen Seite die Stimme, die von rechts kommt, der rechte Wähler, der es satt hat, dass die tradi­tio­nelle Rechte immer mehr wie die progres­sive Linke wird. Und dann eine Stimme, die in vielen Fällen von der kommu­nis­ti­schen Linken kommt, was ja nicht neu ist. Wir haben dieses Phänomen in Frank­reich und Italien gesehen. In Spanien haben wir auch Bereiche der Linken und die meist­ge­wählte Partei ist jetzt Vox. In Portugal hat Chega in der Region Alen­tejo ihr bestes Ergebnis erzielt. Alen­tejo war zuvor eine kommu­nis­ti­sche Hoch­burg, dennoch ist Chega hier hinter dem konser­va­tiven Kandi­daten auf den zweiten Platz gekommen und hat alle linken Parteien geschlagen. In Setúbal, einer weiteren kommu­nis­ti­schen Hoch­burg, hatte die Partei fast das gleiche Ergebnis erzielt. Als André Ventura seinen Sieg feierte, sagte er, er habe die extreme Linke in Portugal zerschlagen.

Die Kommu­nis­ti­sche Partei war eine sehr ortho­doxe und tradi­tio­nell starre Partei von Alvaro Cunhal, dem letzten Stali­nisten zumin­dest in der west­li­chen Welt. Und dennoch sie wird jetzt von den Wählern als eine, sagen wir, fast kolla­bo­ra­tive Partei gesehen.

Ihre Zusam­men­ar­beit mit der Politik der Sozia­lis­ti­schen Partei hat dazu geführt, dass sie deren Unter­stüt­zung verloren hat. Darüber hinaus wird sie auch von der Verschie­bung der Linken hin zu einer post­mo­dernen Ideo­logie beein­flusst, die sich zuneh­mend von der Arbei­ter­klasse distanziert.

Man hat das Gefühl, dass die Portu­giesen im Wesent­li­chen zweier Dinge über­drüssig geworden sind: der poli­ti­schen Klasse, etwas, das gene­rell in ganz Europa und viel­leicht noch mehr mit der Pandemie passiert, und der ille­galen Einwanderung.

Ja, Chega hat im portu­gie­si­schen Parla­ment die Themen einge­bracht, über die auf der Straße gespro­chen wird, die aber in der poli­ti­schen Debatte nicht vorkamen, genau das, was auch in Spanien passiert ist. Eines dieser Themen ist die ille­gale Einwan­de­rung. Und es gibt auch einen Über­druss an poli­ti­scher Korrup­tion, was ziem­lich wichtig ist. Die Menschen haben auch genug von dieser progres­siven Moral, von der Selbst­zer­flei­schung oder Selbst­gei­ße­lung. Eine der umstrit­tensten, aber erfolg­reichsten Veran­stal­tungen von Chega war zum Beispiel eine Demons­tra­tion gegen Black Live Matters, mit dem Slogan „Portugal ist nicht rassis­tisch“. Und dann ist da noch der zuneh­mend enttäuschte linke Wähler. Die Linke füllt ihre Viertel mit Multi­kul­tu­ra­lismus, aber dann wollen ihre eigenen Führer dort nicht leben und ziehen in andere Viertel. Oder die post­mo­derne Linke, die femi­nis­ti­sche Pick­nicks orga­ni­siert, über 120 Geschlechter spricht oder den Diesel als Schad­stoff anpran­gert. Das hat nichts mit den wirk­li­chen Problemen der Arbei­ter­klasse zu tun, die ebenso wie die Mittel­schicht am meisten unter der globa­lis­ti­schen Politik leidet. Es gibt eine sehr gute Kampagne der spani­schen Gewerk­schaft Soli­da­rität (VOX), die sagt: „Man kümmert sich nicht um das binäre Geschlecht, sondern man ist besorgt darüber, wann man seine Bar öffnen kann“, das ist der Schlüssel. Da die Linke diese Themen nicht mehr anfasst, entfernt sich logi­scher­weise die Arbei­ter­klasse von der Linken und die Linke wird immer arbeiterfeindlicher.

Chega ist eine Partei libe­raler Natur und eine Abspal­tung von der großen Mitte-Rechts-Partei, die in Portugal para­do­xer­weise Sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Partei heißt.

André Ventura ist ein Univer­si­täts­pro­fessor, der mit der Sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Partei in die Politik ging. Er kandi­dierte bei den Kommu­nal­wahlen 2017, ist aber eigent­lich für seine Rolle als Sport­kom­men­tator bei einem privaten Fern­seh­sender bekannt. Ventura ist ziem­lich kritisch gegen­über der Affir­ma­tive-Action-Politik und das brachte ihn schließ­lich in Konflikt mit seiner Partei. Am Ende traf er die Entschei­dung, die Partei zu verlassen und grün­dete Chega. Auf der Pres­se­kon­fe­renz nach dem Wahl­er­gebnis sagte er etwas sehr Inter­es­santes. Zum ersten Mal habe eine Partei, die sich als system­feind­lich dekla­riere, das tradi­tio­nelle Schema der Rechten durch­bro­chen. Ich glaube, dass diese Erklä­rung und auch die Tatsache, dass viele der Stimmen von der Linken kamen, dazu führen werden, dass die Chega nicht nur eine Partei rechts von der Rechten wird, sondern dass sie eine Quer­schnitts­partei oder eher eine natio­nale oder popu­lis­ti­sche Rechte werden kann, wie es im übrigen Europa bereits der Fall ist.

In wirt­schaft­li­chen Fragen hat sich Chega als ausge­spro­chen liberal dekla­riert, ja.

Ja, Chega will die Präsenz des Staates in der Wirt­schaft redu­zieren und abbauen. Es ist auch wahr, dass Portugal im Moment die höchsten Steu­er­be­las­tungen in seiner Geschichte erlebt, doch diese Belas­tungen kommen von der Sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Partei, die diese Denk­weise hat. Aber dann sehen wir, dass Chega sich auf euro­päi­scher Ebene der Gruppe „Iden­tität und Demo­kratie“ von Salvini und Le Pen ange­schlossen hat. Tatsäch­lich war Marine Le Pen während des Präsi­dent­schafts­wahl­kampfes Ehren­gast bei Chega. Sie sind also in der Tat keine Libe­ralen. Kurios ist auch, dass Ventura 2018 das Vorwort zu einem Buch eines seiner Partei­freunde, „D‑Day“, über Donald Trump schrieb. Ein Buch, das die Politik des ameri­ka­ni­schen Präsi­denten unter­stützte, der, wie wir wissen, Protek­tio­nismus und eine nicht gerade sehr libe­rale Politik betrieben hat. Und schließ­lich wollte ich noch erwähnen, dass Ventura von Jaime Noguera Pinto unter­stützt wird, einem portu­gie­si­schen Schrift­steller und Denker, der die neue Rechte in Portugal einge­führt hat und der einen eher katho­li­schen Natio­na­lismus vertritt. Ich denke, es gibt mehrere Elemente, die uns zui dem Gedanken führen, dass der Anbe­ginn eine Sache ist und wie er sich entwi­ckelt, eine andere.

In Holland hat Geert Wilders einige recht klang­volle Aussagen gemacht. Er sagte, dass Europa buch­stäb­lich kultu­rellen Selbst­mord begeht, und dass es die wirt­schaft­liche Union durch eine poli­ti­sche Union ersetzt hat; er fügte hinzu, dass die Euro­päi­sche Union so viele Einwan­derer wie möglich will und nicht an natio­nale Kulturen glaubt. Der Islam wird auch eher als eine Reli­gion denn als eine Ideo­logie betrachtet. Ich glaube, dass dies völlig falsch ist und dass wir Auslän­dern kein Wahl­recht geben sollten, auch nicht bei doppelter Staats­bür­ger­schaft. Sie haben auch nicht meine Unter­stüt­zung. Wenn Sie das Wahl­recht aktiv oder passiv ausüben wollen, denn sie können nur einem Land gegen­über loyal sein.

Für Wilders und seine Partei, die Partei für die Frei­heit, ist die Isla­mi­sie­rung das zentrale Thema, und das war es schon immer. Tatsäch­lich ist Wilders ein biss­chen der Erbe von Pim Fortuyn, einem katho­li­schen und offen homo­se­xu­ellen Poli­tiker, der prak­tisch einen Kreuzzug gegen die Isla­mi­sie­rung ausrief und 2002 von einem linken Mili­tanten ermordet wurde, der sagte, er wolle die Muslime schützen. Was Wilders über den poli­ti­schen Islam sagt, ist im Moment in aller Munde. Er wird von Macron in Frank­reich und sogar vom öster­rei­chi­schen Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz zitiert, mögli­cher­weise mehr wegen der dschi­ha­dis­ti­schen Anschläge und der Situa­tion, die in Frank­reich und Ösxter­reich herrscht, als aus Über­zeu­gung. Aber es ist wahr, dass dieses Thema in Brüssel immer noch ein Tabu­thema ist. Wilders‘ Äuße­rungen in der Frage des Wahl­rechts möfen Anstoß erregen, aber ich denke, er hat darüber in Hinblick auf die Verei­nigten Staaten und Bidens Vorschlag, dort 11 Millionen ille­gale Einwan­derer zu lega­li­sieren, gesprochen.

Auch hier in Spanien gab es ähnliche Vorschläge für massive Lega­li­sie­rungen, zum Beispiel von Seiten der Partei Podemos. Und natür­lich, wenn 11 Millionen Menschen lega­li­siert werden sollen, so sind das 11 Millionen zukünf­tige Wähler. Worauf es solchen Poli­ti­kern wirk­lich ankommt, ist eine Reser­voir von Stimmen zu haben. Wenn die Einhei­mi­schen nicht für mich stimmen, dann sollen dieje­nigen für mich stimmen, denen ich die Staats­an­ge­hö­rig­keit gebe. In diesem Monat sind Wahlen in Holland, und Wilders‘ Partei hat gute Aussichten. Sie hat jetzt 20 Abge­ord­nete und die Umfragen geben ihr 24, sie wäre dann aber immer noch die zweite poli­ti­sche Kraft. Ande­rer­seits wächst sie nicht weiter, weil es zwei weitere rechts­po­pu­lis­ti­sche Parteien in Holland gibt. Das eine ist das Forum für Demo­kratie, das jetzt zwei Sitze hat und auf vier kommen könnte, und eine Abspal­tung von dieser Partei, die mit drei Sitzen ins Parla­ment einziehen dürfte. Das würde bedeuten, dass mehr als ein Fünftel des nieder­län­di­schen Parla­ments aus einwan­de­rungs­feind­li­chen Parteien bestehen würde.

Es ist erstaun­lich, dass Wilders einen anti­eu­ro­päi­schen Diskurs führt, wo doch eigent­lich die Nieder­lande – neben Deutsch­land – der große Nutz­nießer der Euro­päi­schen Union sind.

Ja, aber natür­lich ist die Euro­päi­sche Union in wirt­schaft­li­cher Hinsicht eine Sache und in poli­ti­scher Hinsicht eine andere. Offen­sicht­lich ist Wilders für die wirt­schaft­liche, aber nicht für die poli­ti­sche, weshalb er auch schon von einem Nexit, einem nieder­län­di­schen Ausstieg aus der Euro­päi­schen Union sprach. Im Grunde genommen denke ich, dass ihm klar ist, dass diese Agenda 2030, wenn sie umge­setzt wird, die natio­nale Souve­rä­nität der Nieder­lande und der übrigen euro­päi­schen Nationen beenden wird. Im November gab es einen vom Welt­wirt­schafts­forum orga­ni­sierten Global Forum Round­table; mit dabei war die euro­päi­sche Präsi­dentin, Ursula von der Leyen, aber auch John Kerry, der jetzt Bidens Klima­be­auf­tragter ist. Der Name des Rund­tisch­ge­sprächs lautete: der große Reset, der Aufbau einer neuen Resi­lienz gegen­über globalen Heraus­for­de­rungen, alles ein biss­chen groß­spurig. Die Sache ist die, dass John Kerry bei diesem Treffen sagte, dass die Coro­na­virus-Krise eine Chance sei, den natio­nalen Popu­lismus zu beenden. Offen­sicht­lich steuert diese Euro­päi­sche Union in diese Rich­tung, und es ist daher, die Wilders sagt, über­haupt nicht ausge­schlossen, dass mehr Länder über einen Ausstieg nach­denken könnten.

Quelle: El Toro TV