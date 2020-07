Die portu­gie­si­sche Partei „Chega!“ („Es reicht!“) ist jetzt Mitglied der Euro­päi­schen Parla­ments-Frak­tion „Euro­päi­sche Iden­tität und Demo­kratie (ID)“.

Chega-Chef André Ventura unter­zeich­nete das Bündnis am Mitt­woch, dem 1. Juli, nachdem er am Portugal-Tag, dem 10. Juni, von ID-Vorsit­zenden Gerolf Anne­mans zum Beitritt einge­laden worden war. In dem Einla­dungs­schreiben hieß es: „Als Vorsit­zender dieser Frak­tion des Euro­päi­schen Parla­ments, die die natio­nale Iden­tität hoch schätzt, und im Namen der ID und ihrer Mitglieder möchte ich an diesem Natio­nal­fei­ertag der portu­gie­si­schen Repu­blik und ihrem Volk sowie beson­ders allen Chega-Mitstrei­tern gratu­lieren.“

Von den acht Frak­tionen, aus denen sich das Euro­päi­sche Parla­ment zusam­men­setzt, ist die ID mit 76 Abge­ord­neten die viert­größte. Zur ID gehören unter anderem das Rassem­ble­ment National (Marine Le Pen), die Lega Nord (Mateo Salvini), die Alter­na­tive für Deutsch­land und die Partei für Frei­heit (Geert Wilders).

Quelle: Sabado.pt