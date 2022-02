Pranger Update 02.02.2022

In den Kommen­taren können auch solche Unter­nehmen, die in Block­wart-Manier auf die sowieso bereits über­bor­denden Maßnahmen noch eins drauf­setzen und Impf­freie oder Masken­lose Mitmen­schen über Gebühr schi­ka­nieren namhaft gemacht werden.

An den Pranger mit den Wegbe­rei­tern eines tota­li­tären Regimes.

Aber Achtung vor unwahren Behaup­tungen und unbe­wie­senen Anschul­di­gungen. Nur sach­liche Kritik, keine Belei­di­gungen oder Drohungen – das kann sonst leicht nach hinten losgehen und zu Klagen wegen Ruf- & Kredit­schä­di­gung führen.

Säube­rungs­welle beim Öster­rei­chi­schen Rund­funk vor Impffreien.

Impf­freie! Stoppt seine Zwangs-Finanzierung !

Dass sich der öfffent­lich-recht­liche, zwangs­fi­nan­zierte ORF für eine Zwangs­imp­fung einsetzt ist nicht verwun­der­lich. Nun säubert der ORF seine Reihen vor Impf­freien, indem er allen nicht geimpften Mitar­bei­tern per 15. Februar das Einkommen streicht.

Laut einer internen Mittei­lung von ORF-Gene­ral­di­rektor Roland Weiß­mann wird allen Ange­stellten, die sich nicht an die Impf­pflicht halten mit 15. Februar das Gehalt gestri­chen. Das bestä­tigten ORF-Mitar­beiter auch gegen­über oe24.

Konkret heißt es in dem Schreiben, das an alle ORF-Mitar­beiter erging: „Für all jene Beschäf­tigten des Unter­neh­mens, die im Home­of­fice aufgrund der konkret ausge­übten Tätig­keit gar nicht einge­setzt werden oder nur teil­weise in einem redu­zierten Beschäf­ti­gungs­ausmaß ihre Arbeit verrichten können, wird letzt­malig eine Über­gangs­frist bis zum 14. Februar 2022 für die Fort­zah­lung des Entgelts fest­ge­setzt“, Außerdem will das Impf­re­gime des Staats­funks die Corona-Sicher­heits­be­stim­mungen weiter verschärfen. Damit werden – in bester Diktatur-Manier – alle Impf­skep­tiker inner­halb des ORF endgültig mundtot gemacht.

Dafür gehört der ORF mit seiner Führung nicht nur an den Schand­pfahl des 2. Februars, sondern gleich­zeitig sollten auch alle Impf­freien nicht nur den ORF als Medium meiden, sondern auch die Finan­zie­rung des Propa­gan­da­sen­ders einstellen und die GIS-Gebühr nicht mehr zahlen.

Wenn der ORF keine impf­freien Mitar­beiter beschäf­tigen bzw. bezahlen will, ist es nur billig und recht, wenn vice-versa die Impf­freien auch den Impf­werbe-Sender nicht mehr konsu­mieren und nicht mehr bezahlen.

Von der Lesben­Show-Mode­ra­torin kann man sich gerne entfolgen:

Super­ta­lent & Princess-Char­ming Mode­ra­torin Lola Weip­pert fordert auf Insta­gram alle Impf­freien auf sich von ihr zu entfolgen. Dort spricht sie sich aggressiv für die Impf­pflicht aus, wettert gegen alle die sich nicht mit dem Gen-Zeug spritzen lassen und schreibt: „Liebe Coro­nal­eugner und Impf­gegner Bitte entfolgt mir“.

Das kann man natür­lich machen, sofern man der leicht beschat­teten Tussi, die denkt es seien die impf­freien Personen, die sie „wahn­sinnig“ gemacht hätten, jemals gefolgt ist. Zur Bekräf­ti­gung ihres Schwach­sinns blendet sie auch noch eine Statistik ein, die angeb­liche Zusam­men­hänge zwischen Impf­quote und Ster­be­rate aufzeigt, in Wirk­lich­keit aber genau das Gegen­teil aussagt, nämlich dass Länder mit 54 und 87% oder 43 und 66% dieselbe Anzahl an Ster­be­fällen aufweisen. „Das sagt doch alles!“

Also los – an den Pranger des 1.2. mit Dir, Lola und laß Dir sagen, die Impf­freien sind es nicht, die Dich wahn­sinnig gemacht haben, viel­leicht waren es aber die Spritzen? Kann ja sein, dass Du dadurch mit Toxo­plasma Gondii infi­ziert wurdest?

„TV-Arzt Hans Sigl kündigt Schwur­b­lern die Freundschaft“

Sigl begründet sein wider­wär­tiges Verhalten mit der falschen Behaup­tung, dass Geimpfte auch andere Leute „schützen“. Die Frage, warum Geimpfte denn eben­falls maskiert herumsausen müssen, hat er sich offen­sicht­lich nicht gestellt. Vermut­lich lügt er bewusst und ist somit ein klas­si­scher Impf­stoff­wir­kungs­lo­sig­keits-Leugner. Sigl lt. mopo.de:

„Im Sinne von: Wer sich impfen lässt, über­nimmt nicht nur Verant­wor­tung für sich, sondern auch für andere, die dadurch geschützt sind. Bloß ist dieses Verant­wor­tungs­ge­fühl scheinbar noch nicht überall angekommen“.

mopo.de: „TV-Arzt Hans Sigl kündigt Schwur­b­lern die Freundschaft“

„Sigl fährt fort: ‚Mir sind tatsäch­lich ein paar Freunde abhan­den­ge­kommen.‘ Es hätte Leute gegeben, die eine andere Meinung zu Corona entwi­ckelt hatten, so Sigl. Nach fast zwei Jahren Pandemie musste er die Erfah­rung machen, dass manch eine Bezie­hung an der Krise zerbrach. ‚Wenn die mit dem Satz abge­bunden wurde: ‚Mach dich mal schlau, was dahin­ter­steckt‘, dann war mir klar, dass es vorbei ist‘.“

Die nächste am Schand­pfahl ist die Singer-Song­wri­terin Joni Mitchell

Die 79jährige Sängerin (bekann­tester Hit „Both Sides, Now“), die ebenso wie Neil Young, dem sie jetzt nach­ei­fert, aus Kanada stammt und mit der halben Beleg­schaft von Crosby, Stills, Nash & Young Affairen hatte, ließ jetzt ebenso ihre Musik bei Spotify entfernen und schreibt auf ihrer Website: „I Stand With Neil Young! I’ve decided to remove all my music from Spotify. Irre­spon­sible people are sprea­ding lies that are costing people their lives. I stand in soli­da­rity with Neil Young and the global scien­tific and medical commu­nities on this issue.“ Mit Young hat sie ausserdem gemeinsam, dass sie eben­falls an Kinder­läh­mung erkrankt war.

Und für einen Hypo­chonder, der glaubt dass er kleine Tiere oder sonstwas unter der Haut hat (sie leidet an einem Derma­to­zo­en­wahn, der psycho­so­ma­ti­schen Morgellon-Krank­heit) ist es verständ­lich dass sie sich gegen alle mögli­chen – auch einge­bil­deten – Krank­heiten impfen läßt. Nur mit den „Beiden Seiten“ , die sie in ihrem Hit besingt, hat es das alternde Träl­ler­stimm­chen scheinbar nicht so, denn andere Meinungen läßt sie nicht gelten, wie sie mit ihrer Aktion beweist.

An den Schand­pfahl mit dir, Joni!

Den nächsten Platz am Pranger hat sich Mariele Millo­witsch verdient:

Die Tochter des seiner­zeit beliebten Volks­schau­spie­lers Willy Millo­witsch, der aus zahl­rei­chen Antel-Lust­spielen und ähnli­chen Filmen der 60er-70ern bekannt ist lehnt es ab mit impf­freien Kollegen zu drehen. Der 66-jährige Sproß der deut­schen Schau­spieler-Dynastie hat für Impf-Skep­tiker nach ihren Aussagen in der Kronen-Zeitung „kein Verständnis“ und stellt klar „ich möchte nicht mehr mit jemanden arbeiten, der nicht geimpft ist“.

Für dieses unkol­le­giale Verhalten darf sie an den Schand­pfahl des 30.1.2022.



Der erste Pranger geht an den kana­di­schen Folk­rock-Barden Neil Young



Der 76jährige alte Krau­derer (bekannt wurde er mit Crosby, Stills, Nash & Young & seinem einzigen Nr1-Hit „Heart of Gold“ aus 1972 ) ist (wohl aufgrund einer Polio-Erkran­kung in seinen Kinder­tagen) ein mili­tanter Impf­be­für­worter, der absolut keine andere Meinung gelten lässt – wie unter anderem der ORF berichtet.

Deswegen liess er jetzt sogar seine Songs von Spotify löschen, weil die Platt­form auch die Podcasts von Impf­skep­ti­kern veröf­fent­licht. Insbe­son­dere der Podcast des US-Come­dians Joe Rogan ist dem Musiker ein Dorn im Auge. „Sie können Rogan oder Young haben. Nicht beide“, stellte der Sänger und Gitar­rist Spotify vor die Wahl.

Young ist draussen, Rogan bleibt.

Für Youngs Plat­ten­firma bedeutet die sture Haltung des Impf­fe­ti­schisten, der die Löschung „Im Namen der Wahr­heit“ verlangt hatte und andere Meinungen als „poten­ziell tödliche Desin­for­ma­tion über Covid“ und „Verschwö­rungs­theorie“ diskre­di­tiert einen herben Verlust, nachdem 60% der Young-Einnahmen (6 Mio. Hörer / Monat) von Spotify stammt.

Rogans Podcast „The Joe Rogan Expe­ri­ence“ hat für Spotify aller­dings Prio­rität. Er gilt als der welt­weit meist­ge­hörte Podcast und seine exclu­sive Verbrei­tung war Spotify 100 Mio. US$ wert.

Für seinen demo­kra­tie­feind­li­chen Angriff auf die Meinungs­frei­heit kommt Young an den Pranger des Tages 28.1.2022 . Schande über ihn.