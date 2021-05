(Unbe­ant­wor­teter?) Brief von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi und Kollegen an die EMA – Verdacht Blut­ge­rin­nungs­stö­rungen durch Covid-Impfstoffe

Anfang März 2021 skiz­zierte Prof. Bhakdi gemeinsam mit zehn anderen Wissen­schaft­lern und Medi­zi­nern in einem Offenen Brief an die Euro­päi­sche Arznei­mit­tel­agentur EMA poten­ti­elle Gefahren der genba­sierten Corona-Impf­stoffe. Die Unter­zeichner sind der Ansicht, dass die Thematik der Blut­ge­rin­nungs­stö­rungen im Zusam­men­hang mit genba­sierten Corona-Impf­stoffen nicht ausrei­chend berück­sich­tigt worden war. Sie forderten die Vorlage der entspre­chenden Nach­weise zum Ausschluss entspre­chender Risiken. Andern­falls, bei Nicht­exis­tenz dieser Nach­weise, sei die Zulas­sung für die Verwen­dung der Impf­stoffe zurück­zu­ziehen, bis alle sich aus Gründen der Sorg­falts­pflicht erge­benden Fragen geklärt sind – Report24.news berich­tete.

Der Brief im Wortlaut:

Sehr geehrte Damen und Herren!

ZUR DRINGENDEN PERSÖNLICHEN KENNTNISNAHME VON: EMER COOKE, EXEKUTIVDIREKTORIN DER EUROPÄISCHEN ARZNEIMITTELAGENTUR

Als Ärzte und Wissen­schaftler unter­stützen wir prin­zi­piell den Einsatz neuer medi­zi­ni­scher Inter­ven­tionen, die in ange­mes­sener Weise entwi­ckelt und einge­setzt werden, nachdem die infor­mierte Zustim­mung des Pati­enten einge­holt wurde. Diese Haltung schließt Impf­stoffe genauso ein wie Therapeutika.

Wir stellen fest, dass nach der Impfung von zuvor gesunden, jüngeren Menschen mit den genba­sierten COVID-19-Impf­stoffen über ein breites Spek­trum von Neben­wir­kungen berichtet wird. Darüber hinaus gab es zahl­reiche Medi­en­be­richte aus der ganzen Welt über Pfle­ge­heime, die inner­halb weniger Tage nach der Impfung von Bewoh­nern von COVID-19 befallen wurden. Wir erkennen zwar an, dass es sich bei diesen Vorkomm­nissen jeweils um unglück­liche Zufälle gehan­delt haben könnte, sind aber besorgt darüber, dass die mögli­chen Krank­heits- und Todes­ur­sa­chen unter diesen Umständen nicht ausrei­chend unter­sucht wurden und werden, vor allem, da keine Obduk­tionen durch­ge­führt wurden.

Insbe­son­dere stellen wir in Frage, ob kardi­nale Fragen zur Sicher­heit der Impf­stoffe vor ihrer Zulas­sung durch die Euro­päi­sche Arznei­mit­tel­be­hörde (EMA) adäquat behan­delt wurden.

Mit großer Dring­lich­keit fordern wir die EMA hiermit auf, uns Antworten auf folgende Fragen zu geben

Nach intra­mus­ku­lärer Injek­tion muss damit gerechnet werden, dass die genba­sierten Impf­stoffe in die Blut­bahn gelangen und sich im Körper verbreiten [1]. Wir bitten um den Nach­weis, dass diese Möglich­keit in präkli­ni­schen Tier­mo­dellen mit allen drei Impf­stoffen vor ihrer Zulas­sung für die Anwen­dung am Menschen durch die EMA ausge­schlossen wurde. Liegt ein solcher Nach­weis nicht vor, muss damit gerechnet werden, dass die Impf­stoffe in der Zirku­la­tion verbleiben und von Endo­thel­zellen aufge­nommen werden. Es ist anzu­nehmen, dass dies insbe­son­dere an Stellen mit lang­samem Blut­fluss, also in kleinen Gefäßen und Kapil­laren, geschieht [2]. Wir bitten um den Nach­weis, dass diese Wahr­schein­lich­keit in präkli­ni­schen Tier­mo­dellen mit allen drei Impf­stoffen vor ihrer Zulas­sung zur Anwen­dung am Menschen durch die EMA ausge­schlossen wurde. Liegt ein solcher Nach­weis nicht vor, muss damit gerechnet werden, dass bei der Expres­sion der Nukle­in­säuren der Impf­stoffe vom Spike-Protein abge­lei­tete Peptide über den MHC I – Weg an der lumi­nalen Ober­fläche der Zellen präsen­tiert werden. Viele gesunde Personen haben CD8-Lympho­zyten, die solche Peptide erkennen, was auf eine frühere COVID-Infek­tion, aber auch auf Kreuz­re­ak­tionen mit anderen Coro­na­virus-Typen zurück­zu­führen sein kann [3; 4] [5]. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Lympho­zyten einen Angriff auf die entspre­chenden Zellen starten. Wir bitten um den Nach­weis, dass diese Wahr­schein­lich­keit in präkli­ni­schen Tier­mo­dellen mit allen drei Impf­stoffen vor ihrer Zulas­sung durch die EMA für den Einsatz am Menschen ausge­schlossen wurde. Liegt ein solcher Nach­weis nicht vor, muss damit gerechnet werden, dass es an unzäh­ligen Stellen im Körper zu einer Endo­thel­schä­di­gung mit anschlie­ßender Auslö­sung der Blut­ge­rin­nung durch Throm­bo­zy­ten­ak­ti­vie­rung kommt. Wir fordern den Nach­weis, dass diese Wahr­schein­lich­keit in präkli­ni­schen Tier­mo­dellen mit allen drei Impf­stoffen vor deren Zulas­sung zur Anwen­dung am Menschen durch die EMA ausge­schlossen wurde. Liegt ein solcher Nach­weis nicht vor, muss damit gerechnet werden, dass es zu einem Abfall der Throm­bo­zy­ten­zahl, zum Auftreten von D‑Dimeren im Blut und zu unzäh­ligen ischä­mi­schen Läsionen im ganzen Körper, einschließ­lich im Gehirn, Rücken­mark und Herz, kommt. Im Gefolge dieses neuar­tigen DIC-Syndroms kann es zu Blutungs­stö­rungen kommen, u.a. zu starken Blutungen und hämor­rha­gi­schen Schlag­an­fällen. Wir fordern den Nach­weis, dass alle diese Möglich­keiten in präkli­ni­schen Tier­mo­dellen mit allen drei Impf­stoffen vor ihrer Zulas­sung für den Einsatz am Menschen durch die EMA ausge­schlossen wurden. Das SARS-CoV-2-Spike-Protein bindet an den ACE2-Rezeptor auf Throm­bo­zyten, was zu deren Akti­vie­rung führt [6]. Throm­bo­zy­to­penie wurde in schweren Fällen von SARS-CoV-2-Infek­tionen berichtet [7]. Auch bei geimpften Personen wurde über Throm­bo­zy­to­penie berichtet [8]. Wir bitten um den Nach­weis, dass die poten­zi­elle Gefahr einer Throm­bo­zy­ten­ak­ti­vie­rung, die auch zu einer disse­mi­nierten intra­va­salen Gerin­nung (DIC) führen würde, bei allen drei Impf­stoffen vor ihrer Zulas­sung zur Anwen­dung am Menschen durch die EMA ausge­schlossen wurde. Die Ausbrei­tung von SARS-CoV‑2 über den gesamten Globus führte zu einer Pandemie mit vielen Todes­fällen. Zum Zeit­punkt der Prüfung der Zulas­sung der Impf­stoffe waren die Gesund­heits­sys­teme der meisten Länder jedoch nicht mehr unmit­telbar von einer Über­las­tung bedroht, da ein wach­sender Teil der Welt bereits infi­ziert war und das Schlimmste der Pandemie bereits abge­klungen war. Wir fordern daher schlüs­sige Beweise dafür, dass zum Zeit­punkt der Ertei­lung der bedingten Markt­zu­las­sung durch die EMA an die Hersteller aller drei Impf­stoffe ein tatsäch­li­cher Notfall vorlag, um deren Zulas­sung zur Verwen­dung am Menschen durch die EMA zu recht­fer­tigen, angeb­lich aufgrund eines solchen Notfalls.

Sollten all diese Beweise nicht vorliegen, fordern wir, dass die Zulas­sung für die Verwen­dung der genba­sierten Impf­stoffe zurück­ge­zogen wird, bis alle oben genannten Fragen durch die Ausübung der Sorg­falts­pflicht durch die EMA ordnungs­gemäß geklärt sind.

Es bestehen schwer­wie­gende Bedenken, einschließ­lich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten, dass die Zulas­sung der COVID-19-Impf­stoffe durch die EMA voreilig und rück­sichtslos war, und dass die Verab­rei­chung der Impf­stoffe einen „Menschen­ver­such“ darstellte und darstellt, was ein Verstoß gegen den Nürn­berger Kodex war und ist.

In Anbe­tracht der Dring­lich­keit der Situa­tion bitten wir Sie, inner­halb von sieben Tagen auf diese E‑Mail zu antworten und auf alle unsere Bedenken inhalt­lich einzu­gehen. Sollten Sie dieser ange­mes­senen Bitte nicht nach­kommen, werden wir diesen Brief veröffentlichen.

Unter­zeichnet wurde das Schreiben von:

Dr. Sucharit Bhakdi,

Dr. Marco Chiesa,

Dr. C Stephen Frost,

Dr. Marga­reta Griesz-Brisson,

Dr. Martin Haditsch,

Dr. Stefan Hockertz,

Dr. Lissa Johnson,

Dr. Ulrike Kämmerer,

Dr. Michael Palmer,

Dr. Karina Reiss,

Dr. Michael Yeadon.

Zur engli­schen Version des Schrei­bens an Dr. Emer Cooke, Direk­torin der EMA, welches in Kopie an Ursula von der Leyen, Präsi­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion, sowie Charles Michel, Präsi­dent des Euro­pa­rats, zuge­stellt wurde, gelangen Inter­es­sierte hier:

www.mwgfd.de/wp-content/uploads/2021/03/2021–03-10-Presse-EMA-Brief-deutsch.pdf

Die deutsch­spra­chigen Über­set­zung findet sich hier:

Brief von Prof. Bhakdi und Kollegen an die EMA – Verdacht Blut­ge­rin­nungs­stö­rungen durch Covid Impfstoffe