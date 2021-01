Chris­tian Perronne, Professor für Infek­ti­ons­krank­heiten in Versailles, warnt vor den aktu­ellen Covid-„Impfstoffen“:

Frank­reich, das seit Monaten in einem Albtraum lebt, wache auf!

In vielen Städten unseres schönen Landes marschieren die Menschen, um ihre Frei­heit wieder­zu­ge­winnen und die Rück­kehr der Demo­kratie zu fordern. Als Arzt, Spezia­list für Infek­ti­ons­krank­heiten und Präsi­dent zahl­rei­cher Gremien oder Räte im Bereich der öffent­li­chen Gesund­heit, u. a. zum Thema Impf­stoffe, bin ich mir jeden Tag der Unsi­cher­heiten bewusst, die Angst und wach­sende Verzweif­lung unserer Mitbürger hervor­rufen. Ich gehe dabei das Risiko ein, erneut als „Verschwörer“ oder besser noch als „Beru­hi­gungs­täter“ abge­stem­pelt zu werden, ein Begriff, mit dem dieje­nigen bezeichnet werden, welche das einsei­tige Denken kriti­sieren oder in Frage stellen.

Am Ende bin ich sogar stolz auf diese Bezeich­nungen, denn meine Worte, die die Wahr­heit ausdrü­cken, haben sich seit Beginn der Epidemie nie geän­dert. Ich betrachte es daher als meine Aufgabe, heute noch einmal über den gesamten medi­zi­ni­schen Aspekt von Covid-19 und insbe­son­dere über das Thema Impfung zu spre­chen, das heute das zentrale und fast einzige Element der Gesund­heits­po­litik des Staates ist.

Viele Fran­zosen sind von der Politik der Angst hypno­ti­siert worden. Seit September 2020 hatte man uns von einer zweiten schreck­li­chen Welle der Epidemie berichtet, schlimmer als die erste. Der Gesund­heits­mi­nister Dr. Olivier Véran, der Präsi­dent des wissen­schaft­li­chen Rates des Elysée-Palastes Professor Jean Fran­çois Delfraissy, der Gene­ral­di­rektor der Gesund­heits­be­hörde Professor Jérôme Salomon, und das Institut Pasteur haben kata­stro­phale Zahlen mit einem expo­nen­ti­ellen Anstieg der Todes­fälle bekannt gegeben. Es wurde erwartet, dass die Kran­ken­häuser rand­voll und über­lastet sein würden.

Sogar der Präsi­dent der Fran­zö­si­schen Repu­blik sagte in einer kürz­lich im Fern­sehen über­tra­genen Rede, in der er den neuer­li­chen Lock­down ankün­digte, nicht weniger als 400.000 Tote voraus, zusätz­lich zu den 200.000 Toten, die kurz zuvor von Professor Arnaud Fontanet de Pasteur geschätzt wurden. Diese unrea­lis­ti­schen Zahlen hatten nur ein Ziel, nämlich die Angst aufrecht­zu­er­halten, um uns gefangen zu halten, wohl­weis­lich maskiert. Doch der weit verbrei­tete Einsatz von Masken in der Bevöl­ke­rung hat keinen wissen­schaft­lich nach­ge­wie­senen Nutzen bei der Eindäm­mung der SARS-COV-2-Epidemie. Die Verwen­dung von Masken sollte auf Pati­enten, deren Umfeld (insbe­son­dere Risiko­per­sonen) und Pfle­ge­per­sonal mit Kontakt ausge­richtet sein.

Aber die Epidemie ist rück­läufig und hat zu keiner Apoka­lypse geführt. Die Dynamik der Kurve zeigt seit Wochen das Profil eines saiso­nalen Epidemie-Rebounds, der bei einigen Viren nach Ende einer Epide­mie­welle beob­achtet wird. Dies spie­gelt die Anpas­sung des Virus an den Menschen wider und ist auch ein Spie­gel­bild der Herdenim­mu­nität, die in der Bevöl­ke­rung wächst und uns natür­lich schützt. Die derzeit zirku­lie­renden Virusstämme haben ihre Viru­lenz verloren. Die Behörden werden nicht sagen können, dass dies auf den Lock­down zurück­zu­führen ist, da der Abwärts­trend bereits vor dessen Einfüh­rung begonnen hatte. Der Rück­gang der Epidemie hatte in einigen Städten sogar schon vor der Einfüh­rung der Ausgangs­sperre begonnen.

Leider gibt es immer noch Todes­fälle unter sehr alten, sehr fett­lei­bigen Menschen oder Menschen mit schwerer Diabetes, schwerem Blut­hoch­druck und bereits behin­dernden Herz‑, Lungen- und Nieren­er­kran­kungen. Diese gefähr­deten Personen sind gut iden­ti­fi­ziert. Gesund­heits­maß­nahmen sollten daher darauf abzielen, sie zu schützen, sie zu erkennen und sie so früh wie möglich beim Auftreten von Symptomen mit Hydro­xychlo­ro­quin und Azithro­mycin zu behan­deln, deren Wirk­sam­keit und Sicher­heit weit­ge­hend bestä­tigt sind, wenn sie früh­zeitig gegeben werden. Viele Todes­fälle hätten verhin­dert werden können. Aller­dings wurde Allge­mein­me­di­zi­nern und Geria­tern von einer Behand­lung abge­raten. In diesem Zusam­men­hang bleibt es unver­ständ­lich, dass unsere Kinder weiterhin hinter unnö­tigen Masken verfolgt werden.

All diese Maßnahmen werden ergriffen, damit die Fran­zosen einen Impf­stoff verlangen. Aber was nützt ein gene­ra­li­sierter Impf­stoff für eine Krank­heit, deren Sterb­lich­keits­rate bei 0,05 % liegt? Keine. Diese Massen­imp­fung ist nicht erfor­der­lich. Außerdem können die Risiken einer Impfung den Nutzen über­wiegen. Am besorg­nis­er­re­gendsten ist, dass viele Länder, darunter auch Frank­reich, sich bereit erklären, in den kommenden Wochen zu impfen, obwohl die Entwick­lung und Bewer­tung dieser Produkte in aller Eile erfolgt ist und bis heute keine Ergeb­nisse zur Wirk­sam­keit oder Gefähr­lich­keit dieser Impf­stoffe veröf­fent­licht wurden. Von den indus­tri­ellen Herstel­lern haben wir nur Pres­se­mit­tei­lungen bekommen, die ihre Aktien an der Börse in die Höhe schnellen ließen. Das Schlimmste ist, dass die ersten „Impf­stoffe“, die uns vorge­schlagen werden, keine Impf­stoffe sind, sondern Gentherapieprodukte.

Wir werden Nukle­in­säuren inji­zieren, die unsere eigenen Zellen veran­lassen, Elemente des Virus zu produ­zieren. Die Folgen dieser Injek­tion sind völlig unbe­kannt, da es eine Premiere beim Menschen ist. Was, wenn die Zellen einiger „geimpfter“ Menschen zu viele virale Elemente produ­zieren, was zu unkon­trol­lier­baren Reak­tionen in unserem Körper führt?

Die ersten Genthe­ra­pien werden mit RNA sein, aber es gibt auch Projekte mit DNA. Norma­ler­weise geht die Botschaft in unseren Zellen von der DNA zur RNA, aber auch der umge­kehrte Weg ist unter bestimmten Umständen möglich, zumal unsere mensch­li­chen Zellen seit Anbe­ginn der Zeit soge­nannte „endo­gene“ Retro­viren enthalten, die in die DNA unserer Chro­mo­somen inte­griert sind. Diese „domes­ti­zierten“ Retro­viren, die uns bevöl­kern, sind in der Regel harmlos (im Gegen­satz zu HIV, dem AIDS-Retro­virus zum Beispiel), aber sie können ein Enzym, die Reverse Tran­skrip­tase, produ­zieren, das in der Lage ist, von RNA rück­wärts in DNA zu tran­skri­bieren. Die körper­fremde RNA, die per Injek­tion verab­reicht wird, könnte für die ebenso fremde DNA kodieren, die dann in unsere Chro­mo­somen einge­baut werden kann. Es besteht also ein reales Risiko, dass unsere Gene dauer­haft verän­dert werden könnten. Es besteht auch die Möglich­keit, durch die Verän­de­rung der Nukle­in­säuren unserer Eizellen oder Sper­mien diese gene­ti­schen Verän­de­rungen an unsere Kinder weiter­zu­geben. Die Leute, die für diese Genthe­ra­pien werben, die fälsch­li­cher­weise „Impf­stoffe“ genannt werden, sind Zauber­lehr­linge und halten die Fran­zosen, und allge­meiner die Bürger der Welt, für Versuchskaninchen.

Wir wollen nicht wie trans­gene Tomaten oder trans­gener Mais zu GMOs (gene­tisch verän­derten Orga­nismen) werden. Ein medi­zi­ni­scher Leiter eines der phar­ma­zeu­ti­schen Labors, die sie herstellen, sagte vor ein paar Tagen, dass er auf einen indi­vi­du­ellen Schutz­ef­fekt hofft, aber man sollte sich keine allzu großen Auswir­kungen auf die Über­tra­gung des Virus und damit auf die Dynamik der Epidemie erwarten.

Dies ist de facto ein verschlei­ertes Einge­ständnis, dass es sich nicht um einen Impf­stoff handelt. Eine Schande.

Ich bin umso entsetzter, weil ich immer für Impf­stoffe war und jahre­lang den Vorsitz in den Gremien hatte, die die Impf­stoff­po­litik fest­legen. Heute müssen wir diesem äußerst besorg­nis­er­re­genden Plan einen Riegel vorschieben. Louis Pasteur muss sich im Grab umdrehen. Wissen­schaft, Medi­zi­nethik und vor allem der gesunde Menschen­ver­stand müssen wieder die Ober­hand gewinnen.

Chris­tian PERRONNE

02.01.2021

