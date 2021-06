Autor: Álvaro Peñas



Podczas ofic­ja­lnej inau­gu­racji nowej Proku­ra­tury Euro­pe­js­kiej (EPPO), która odbyła się w Luksem­burgu, wice­prze­wod­nic­ząca Komisji Euro­pe­js­kiej i komisarz ds. wartości i prze­jr­zy­stości Věra Jourová powied­ziała kilku dzien­nikarzom, że wyrok Trybu­nału Spra­wi­ed­li­wości Unii Euro­pe­js­kiej (TSUE) w sprawie skargi Węgier i Polski doty­c­zącej mecha­nizmu warun­ko­wego państwa prawa zapadnie późnym latem lub wczesną jesi­enią. Komisarz wielok­rotnie powtarzał, że wynik orze­czenia prze­ciwko skarżącym oznac­załby zasto­so­wanie tego mecha­nizmu warun­ko­wości i mógłby dopro­wadzić do zamrożenia pieniędzy otrzymy­wanych przez nich z UE. Dla Jourovej, która okreś­liła utwor­zenie EPPO jako bezpre­ce­den­sowe i wyjąt­kowe wydarzenie w historii Europy, brak przys­tą­pienia Węgier i Polski do nowej EPPO jest wyraźnym znakiem niedost­atków prawor­ząd­ności w obu krajach.

Węgry, Polska, Dania, Szwecja i Irlandia są jedy­nymi krajami, które zdecy­do­wały się nie przys­tąpić do EPPO, orga­ni­zacji, która będzie nadzorować doch­odzenia w sprawie możli­wych nadużyć funduszy UE. Komisarz UE ds. spra­wi­ed­li­wości Didier Reyn­ders powtórzył krytykę Jourovej, zauważając, że kraje te są zobo­wią­zane do zaan­gażo­wania i współ­pracy z EPPO, ponieważ ochrona budżetu jest wspólnym wysił­kiem. Ton UE wobec Węgier i Polski jest tonem stałego zagrożenia. Prawda jest taka, że żaden z tych krajów nie zwrócił się jeszcze do euro­pe­js­kich organów śledc­zych, takich jak Euro­pe­jski Urząd ds. Zwal­c­zania Nadużyć Finan­so­wych, z pyta­niem o doch­odzenia finan­sowe w sprawie wykor­zy­stania funduszy euro­pe­js­kich, ale nowe oświad­czenia Jourovej podkreśla­jące stoso­wanie sankcji już w momencie inau­gu­racji EPPO wydają się być kole­jnym znakiem, że mamy do czyni­enia z nowym narzęd­ziem Bruk­seli do prześ­la­do­wania dysy­dentów, tj. wszyst­kich tych rządów, które nie chcą podpor­ząd­kować się globa­lis­ty­cznej agendzie.

Pierwszym głównym proku­ra­torem EPPO jest rumuńska praw­niczka Laura Codruta Kövesi, która została już miano­wana na stano­wisko Proku­ra­tora Gene­ral­nego Unii Euro­pe­js­kiej w paźd­zier­niku 2019 roku. Podczas inau­gu­racji Kövesi stwier­dził, że EPPO jest „pierwszym instru­mentem UE służącym ochronie prawor­ząd­ności“. Jako szef rumuńs­kiej Krajowej Agencji Anty­ko­rup­cy­jnej (DNA), Kövesi rozpo­czął szeroko zakro­jone postę­powanie prze­ciwko rumuńskim poli­tykom, w tym masowe akty oskarżenia. W ciągu 17 miesięcy wszc­zęła trzy razy więcej spraw niż w ciągu poprzed­nich trzech lat, obej­mując nimi 1138 osób, w tym 24 burmi­strzów, pięciu posłów, dwóch byłych minis­trów i byłego premiera. Wiele z tych aktów oskarżenia upadło w sądzie, a Kövesi została oskarżona przez swoich krytyków, zwłaszcza przez socja­l­de­mo­kratów, którzy pono­sili ciężar jej działal­ności, o prowadzenie poli­ty­cz­nego polo­wania na czarow­nice. Jej działania dopro­wad­ziły do usun­ięcia jej ze stano­wiska szefowej biura anty­ko­rup­cy­j­nego w lipcu 2018 roku, przy wsparciu w tym czasie ze strony stowar­zy­szenia Otwarte Społec­zeństwo, które sprze­ci­wiało się jej usun­ięciu. Trudno się temu dziwić, skoro orga­ni­zacje pozar­zą­dowe należące do sieci Sorosa trak­to­wały DNA jak swoją partię poli­ty­czną. Rok później Kövesi został wybrany na euro­pe­js­kiego proku­ra­tora gene­ral­nego. Co więcej, 5 maja 2020 roku Euro­pe­jski Trybunał Praw Czło­wieka (ETPCz), insty­tucja skom­pro­mi­to­wana raportem Puppincka, podtrzymał sprawę Kövesi prze­ciwko Rumunii w związku z jej zwol­nieniem z funkcji proku­ra­tora anty­ko­rup­cy­j­nego. W swojej decyzji ETPCz „uwzględnił opinie Open Society Justice Initia­tive, Human Rights Insti­tute of the Inter­na­tional Bar Asso­cia­tion oraz Helsińs­kiej Fund­acji Praw Czło­wieka, które zostały dopuszc­zone jako inter­we­ni­enci przez prze­wod­nic­zącego sekcji.“ To znaczy, trzy orga­ni­zacje pozar­zą­dowe należące do sieci Sorosa.

Powią­zania Köve­siego z Sorosem nie pozostały na Węgrzech niezau­ważone. W lipcu 2020 roku mars­załek węgier­skiego parla­mentu László Kövér oskarżył ją o bycie „zagra­niczną agentką“ i porównał jej metody do metod komu­nis­ty­cz­nego dykta­tora Ceau­sescu. Kövér powied­ział, że rumuńska proku­rator zasłynęła z tego, że wyto­c­zyła „dzie­siątki procesów poli­ty­cz­nych prze­ciwko tym, którzy należeli do innego obozu poli­ty­cz­nego“. Między innymi prze­ciwko węgier­skim burmi­strzom (w Tran­syl­wanii). Zostali oskarżeni w sposób całko­wicie niespra­wi­ed­liwy, zabrani o świcie przez jednostkę policji od swoich rodzin itd. W tym okresie, dzięki współ­pracy DNA i Secu­ri­tate, przech­wy­cono setki tysięcy rozmów. Gdyby towar­zysz Ceau­sescu jeszcze żył, byłby zach­wy­cony widząc, co się dzieje w Rumunii.“

Media szybko zwróciły uwagę na to, że Węgry i Polska (innych krajów nie wymi­e­n­iono) są prze­ciwne nowemu Proku­ra­to­rowi Euro­pe­js­kiemu, ponieważ znaj­dują się wysoko na liście anty­ko­rup­cy­jnych straż­ników Trans­pa­rency Inter­na­tional, globalnej koalicji prze­ciwko korupcji, orga­ni­zacji pozar­zą­dowej kiero­wanej przez Michiela van Hultena, która na liście swoich darc­zyńców wymi­enia Fund­ację Instytut Społec­zeństwa Otwar­tego (FOSI), Instytut Społec­zeństwa Otwar­tego, Fund­ację Rozwoju, Fund­ację Promocji Społec­zeństwa Otwar­tego oraz Open Society Initia­tive for Europe. Znowu długie ramię sieci Sorosa, która ma ręce na sędziach, proku­ra­torach i „nieza­leżnym“ organie skła­da­jącym skargę. Węgry i Polska z pewnością nie będą współ­pra­cować przy projekcie, który, pomimo całej propa­gandy w mediach głów­nego nurtu, jest tylko kole­jnym narzęd­ziem w rękach ich najgor­szych wrogów.

Ten post po raz pierwszy pojawił się na stronie EL CORREO DE ESPAÑA, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.