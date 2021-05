Misch­ehen bzw. Bezie­hungen zwischen Weißen und Part­nern anderer Haut­farbe sind in der west­li­chen Hemi­sphäre nichts Außer­ge­wöhn­li­ches. Das ergibt sich migra­ti­ons­be­dingt wohl zwangs­läufig und niemand kann vorher­sehen, wo eben die Liebe gerade hinfällt. Der Nach­wuchs aus solchen Bezie­hungen sind viel­fach durchaus beliebte Persön­lich­keiten. Man denke nur an Sportler oder Künstler in der Musik­branche. Die Frage die sich stellt, ist, warum deshalb Misch-Part­ner­schaften in Medien und Werbung massiv beworben werden (müssen). Nun könnte man einwenden, dass sei gut gemeint, man wolle ja vorwie­gend den betref­fenden Leuten das Gefühl vermit­teln, das sei eben normal und sie wären keine gesell­schaft­li­cher Außen­seiter. Diese Absicht trifft jedoch nicht zu, die Intui­tion die dahinter steckt, ist eine andere. Wäre dem nämlich so, so würden auch weiße Männer mit farbigen Part­ne­rinnen präsen­tiert werden. Das trifft jedoch zu 100 (!) Prozent nicht zu. Warum dem so ist, erklärt der ehema­lige fran­zö­si­sche rechte Poli­tiker und Jour­na­list (u.A. Le Figaro, Paris-Match) Guil­laume Faye im tsche­chi­schen Inter­net­portal PROTIPROUD. Hier der Artikel in unge­kürzter Form:

Guil­laume Faye disku­tiert den aktu­ellen Trend in der west­li­chen Welt, in der gemischte Paare aus schwarzem oder braunem Mann + weißer Frau zuneh­mend gezielt in Werbung und Medien darge­stellt werden

Biolo­gisch gesehen geschieht der Unter­gang eines Volkes, einer Ethnie oder einer Rasse in erster Linie durch die Vermi­schung anderer mit den Frauen dieser Gruppe, d.h. mit ihren Gebär­müt­tern. Die Verei­ni­gung einer Frau der Rasse X mit einem Mann der Rasse Y ist für die Rasse X viel gefähr­li­cher als für die Rasse Y. Denn Frauen – nicht Männer – bilden das biolo­gi­sche und sexu­elle Reser­voir einer Rasse, Nation oder gene­ti­schen Linie.

Eine Frau kann in ihrem Leben nur eine begrenzte Anzahl von Kindern gebären, während ein Mann mit einer frucht­baren Frau theo­re­tisch eine große Anzahl von Kindern produ­zieren kann. Demo­gra­phen quan­ti­fi­zieren also die Ferti­lität und die Bevöl­ke­rungs­er­satz­ka­pa­zität durch die Anzahl der Kinder pro Frau, durch die Mutter­schaft – nicht durch die Vaterschaft.

Daher muss die Vermi­schung von weißen Frauen mit farbigen Männern, die vor allem in Frank­reich erheb­liche Ausmaße annimmt, zum jetzigen Zeit­punkt als ein noch erns­teres Problem ange­sehen werden als die unkon­trol­lierte Migra­tion von Menschen aus der Dritten Welt (die eine höhere Gebur­ten­rate haben) in euro­päi­sche Länder. Die weiße Rasse hat also auf ihrem eigenen Terri­to­rium mit Konkur­renz zu kämpfen: Nicht nur, dass sie nicht einmal die zur Aufrecht­erhal­tung der Popu­la­tion notwen­dige Frucht­bar­keit erreicht (nirgendwo werden mehr als zwei Kinder pro Frau geboren), sondern ein Teil der frucht­baren Frauen fällt aus dem Pool derje­nigen heraus, die ein Kind mit jemandem ihrer eigenen Art gebären und statt­dessen ein rassisch gemischtes Kind zur Welt bringen. Zusätz­lich zu den immer größer werdenden Scharen von Auslän­dern, die über unsere Grenzen strömen und Endo­gamie prak­ti­zieren, bietet sich ein Teil der weißen Frauen den Auslän­dern an.

Das Ende der euro­päi­schen Zivilisation

Mit wenigen Ausnahmen sind die Weißen die einzigen Menschen, die sich nicht um ihre kollek­tive Zukunft kümmern, sich nicht rassisch zuge­hörig fühlen – so tief sind sie in einen Schuld­kom­plex versunken. Die Ursa­chen sind neben der vom univer­sa­lis­ti­schen Chris­tentum geprägten Menta­lität viel­leicht auch in den Folgen des Natio­nal­so­zia­lismus zu suchen; beide erzeugen bis heute eine starke geis­tige Lähmung und ein kollek­tives schlechtes Gewissen.

Wenn dieser Zustand anhält, wird er mit der Zeit zu einem allmäh­li­chen, stillen Völker­mord an den Weißen in Europa führen, ihrer Wiege (die bald haupt­säch­lich von Auslän­dern und Rassen­mi­schungen bevöl­kert sein wird, ergänzt durch einen schrump­fenden Anteil von Weißen), wie der Histo­riker Pierre Chaunu und der Jour­na­list Georges Suffert in ihrem Buch La Peste Blanche (Die weiße Pest) vorher­sagten, als das Phänomen noch in den Kinder­schuhen steckte. Das ist das Schicksal, das Frank­reich erwartet, wie ein einfa­cher Blick auf die Straßen nach Schul­schluss jedes Jahr mehr und mehr beun­ru­hi­gend zeigt.

Wenn eine Nation einmal zuge­lassen hat, dass ihr gene­ti­sches Erbe und ihr biolo­gi­scher Aufbau in einem so großen Ausmaß verän­dert werden, hört sie unwei­ger­lich auf, sie selbst zu sein. Wenn sich nichts ändert, wird bis zum Ende des Jahr­hun­derts die Bevöl­ke­rung Europas mehr­heit­lich außer­eu­ro­päi­scher Herkunft sein und die euro­päi­sche Zivi­li­sa­tion wird aufhören zu exis­tieren. Der Begriff Europa wird keinen demo­gra­phi­schen, sondern nur noch einen geogra­phi­schen Inhalt haben. Es wird zu einem Appendix Afrikas werden, ohne jegli­ches ethni­sches Bewusst­sein (im Gegen­satz zum Groß­teil der rest­li­chen Welt), wobei der euro­päi­sche Westen dieses apoka­lyp­ti­sche Szenario mit der Gleich­gül­tig­keit von lebenden Toten betrachtet. Die demo­gra­phi­schen Indi­ka­toren deuten bisher recht einhellig auf diese erschre­ckende Zukunft hin.

Das sehr ausge­klü­gelte ideo­lo­gi­sche Modell, das auf der angeb­lich viel größeren Männ­lich­keit afri­ka­ni­scher und nord­afri­ka­ni­scher Männer beruht und das sich seit einiger Zeit in unserer Gesell­schaft verbreitet, trägt eben­falls stark zur Verwir­rung junger weißer Frauen bei. Fälle, in denen weiße Frauen Bezie­hungen mit asia­ti­schen Männern haben, sind dagegen relativ selten. Nicht weniger besorg­nis­er­re­gend ist die Demas­ku­li­ni­sie­rung der Euro­päer, die offenbar nicht in der Lage sind, „ihre“ Frauen zu vertei­digen. Dieses etho­lo­gi­sche Phänomen ist extrem gefähr­lich. Für alle höheren Wirbel­tiere gilt: sobald die Männ­chen einer Gruppe nicht mehr Stärke, Männ­lich­keit und Domi­nanz zeigen, suchen die Weib­chen diese bei Mitglie­dern einer anderen Gruppe.

Junge weiße Mädchen aus ärmeren Stadt­vier­teln suchen nur scheinbar (und para­do­xer­weise) „Schutz“ durch einen farbigen Freund. Sie versu­chen dadurch, Schi­kanen durch Stam­mes­ge­nossen und Gleich­alt­rige zu vermeiden. In den wohl­ha­ben­deren Teilen der Städte beob­achten wir eine Art osten­ta­tiven Snobismus, bei dem Mädchen ihre Nach­bar­schaft und Familie provo­zieren, indem sie einen schwarzen, arabi­schen oder ander­weitig nicht-euro­päi­schen Freund finden. Durch diesen „Konfor­mismus“ setzen sie auch ihren „Anti­ras­sismus“ im Einklang mit dem Zeit­geist in Szene.

Komplex

Es ist sehr seltsam, wie stolz farbige Männer auf ihre weißen Part­ne­rinnen und Misch­lings­kinder sind. Dafür gibt es mehrere, teil­weise wider­sprüch­liche, Gründe.

In erster Linie ist es ihre Art, der Welt zu zeigen, dass sie sich eine weiße Frau ange­eignet haben und damit den weißen Mann in seinem „Heimat­ge­biet“ einge­schränkt haben. Die Unter­wer­fung der Frau ist ein uraltes etho­lo­gi­sches Phänomen mit vielen histo­ri­schen Beispielen, deren Ursprünge im Tier­reich zu finden sind. Das Stehen an der Seite der weißen Frau ist also nicht nur eine Quelle des Stolzes, sondern auch eine Befrie­di­gung des Wunsches nach Rache. Gleich­zeitig wollen sich sowohl besser gestellte Afri­kaner als auch Araber durch die weiße Frau „weiß machen“, wie wir es z.B. bei vielen afri­ka­ni­schen und nahöst­li­chen Monar­chen sehen. Nehmen wir als Beispiel Léopold Sédar Senghor, einen Dichter und Poli­tiker aus der lite­ra­ri­schen Bewe­gung der „négritude“, der eine weiße Frau heira­tete und mit ihr Mulat­ten­kinder hatte!

In ähnli­cher Weise träumen schwarz­afri­ka­ni­sche und kari­bi­sche Frauen – in der Kolo­ni­al­zeit und heute – davon, weiße Männer zu heiraten, nicht nur wegen des damit verbun­denen Pres­tiges, sondern auch, damit ihre Nach­kommen heller sind als sie selbst.

Diese Beispiele verdeut­li­chen den schi­zo­phrenen Minder­wer­tig­keits-Über­le­gen­heits-Komplex: einen über­le­genen weißen Mann zu demü­tigen, indem man ihn von einer seiner Frauen trennt, aber gleich­zeitig zu versu­chen, den eigenen Nach­wuchs zu „weißeln“ und damit implizit das Bewusst­sein der eigenen rassi­schen Minder­wer­tig­keit anzu­er­kennen. Die weiße Rasse zu zerstören und gleich­zeitig ihr ähnlich zu werden – ein unlös­barer Widerspruch.

Eine Ausnahme von diesem Trend ist Tribu Ka, eine rassis­ti­sche, extre­mis­ti­sche und offen anti­zio­nis­ti­sche schwarze Gruppe, die von Kémi Séba ange­führt wird (dessen ideo­lo­gi­sche Fähig­keiten schmerz­lich begrenzt sind) und die sich von ameri­ka­ni­schen radi­kalen schwarzen Bewe­gungen inspi­rieren lässt. Diese Schwarzen weigern sich, sich mit Weißen zu vermi­schen, und versu­chen, Schwarze davon abzu­halten, weiße Partner zu suchen.

Wenn Sie „weiße Paare“ in eine Google-Bilder­suche eingeben, sind mehr als die Hälfte der Bilder, die auftau­chen, gemischte Paare – meist mit einem farbigen Mann und einer weißen Frau:

Wenn man „schwarze Paare“ eingibt, erscheinen hingegen Bilder von Paaren, bei denen logi­scher­weise beide schwarz sind:

Ethni­sches Chaos

Vergessen wir nicht eine weitere Mani­fes­ta­tion einer Art von Umkeh­rung. Der Impe­rativ der Rassen­mi­schung (vorzugs­weise mit einer weißen Frau) basiert natür­lich auf egali­tärer anti­ras­sis­ti­scher Ideo­logie. Gleich­zeitig basiert aber die Anzie­hungs­kraft von Arabern, Schwarzen und Weißen im Allge­meinen auf sehr wider­sprüch­li­chen Vorstel­lungen. Diese vermeint­lich ultra-masku­linen Männer verfügen angeb­lich über eine außer­ge­wöhn­liche sexu­elle Leis­tungs­fä­hig­keit. Das Bild, das die Medien und vor allem die Porno­in­dus­trie präsen­tieren, zeigt jedoch tieri­sche Energie: weniger Tarzan als King Kong, athle­tisch und aggressiv – mit einem Penis und einer Musku­latur, die umge­kehrt propor­tional zu seiner geis­tigen Leis­tungs­fä­hig­keit ist. Das Bild des farben­frohen Lieb­ha­bers ist also eine Darstel­lung von Anima­lität. Schwarze oder Araber werden faktisch auf den Status von halb­men­sch­li­chen Bestien zurück­ge­stuft. Dies steht natür­lich in direktem Gegen­satz zum anti­ras­sis­ti­schen Programm, dem Kern der herr­schenden Ideo­logie: Im Herzen des Anti­ras­sismus finden wir unbe­wussten Rassismus…

Diese Vorstel­lung von schwarzer oder arabi­scher Über­le­gen­heit im sexu­ellen oder gar körper­li­chen Bereich ist natür­lich ein Mythos ohne Grund­lage in der Realität; eine Fantasie, der die weiße Frau, betäubt von der massiven Medi­en­pro­pa­gan­da­ma­schine und ihrer früheren Unter­stüt­zung beraubt, natür­lich erliegt.

Die Massen­ein­wan­de­rung und die Bereit­schaft der einhei­mi­schen Euro­päe­rinnen, sich rassisch zu vermi­schen, wird mit der Zeit zu einem ethni­schen Chaos mit mehreren großen nega­tiven Folgen führen. Erstens wird es eine Gesell­schaft sein, die in feind­liche Gemein­schaften zersplit­tert ist, nach dem Prinzip, dass multi­ras­sisch = multi­ras­sis­tisch ist, und zwei­tens wird es eine große Bevöl­ke­rung von rassisch gemischten Indi­vi­duen geben, die zwischen zwei Iden­ti­täten schwanken und daher beson­ders instabil sind. Eine solche Gesell­schaft ist wegen ihrer Unei­nig­keit schwer zu regieren und strebt, wie schon Aris­to­teles fest­stellte, kaum nach demo­kra­ti­scher Herr­schaft und sozialem Frieden, sondern ist immer leicht anfällig für Gewalt und Despotismus.

Der Glaube der Verfechter des fran­zö­si­schen repu­bli­ka­ni­schen Modells (das von anderen euro­päi­schen Ländern über­nommen wurde) an ein „Frank­reich der vielen Farben“, dem eine gelun­gene „Inte­gra­tion“ (d.h. die kaum glaub­liche Umwand­lung einer hete­ro­genen und chao­ti­schen biolo­gisch-ethni­schen Basis in eine homo­gene Gesell­schaft) gelingen kann, kommt daher einem Wunder­glauben und den albernsten Utopien gleich, verstärkt durch die stän­dige, ja feti­schis­ti­sche Wieder­ho­lung des Wortes „Viel­falt“ (diver­sité).

Schauen wir uns auch die Teile der Welt an, in denen es rassisch gemischte Bevöl­ke­rungen gibt: Nord­afrika, der Nahe Osten, Latein­ame­rika oder die Karibik. Selbst Schwarz­afrika, wo kolo­niale Grenzen unver­söhn­lich antago­nis­ti­sche ethni­sche Gruppen zusam­men­ge­führt haben, leidet unter ende­mi­scher Insta­bi­lität. Sowohl diese als auch Gewalt, die Früchte des ethni­schen Chaos, sind fast ausnahmslos chro­nisch. Die zentralen Behörden in diesen Ländern sind dann korrupt und stark auto­ritär. Wird Frank­reich das gleiche Schicksal erleiden?

Sepa­rates Fleisch

Wir müssen daher der dogma­ti­schen Anti-Wahr­heit wider­stehen, die von der herr­schenden Ideo­logie propa­giert wird: dass Frank­reich schon immer rassisch viel­fältig war, weil es im Laufe der Jahr­hun­derte zahl­reiche Migra­ti­ons­wellen erhalten hat. Bestehende Zuwan­de­rung und Rassen­mi­schung sind dann natür­lich ein Segen, da sie Viel­falt schaffen. Dabei wird jedoch Viel­falt mit Chaos verwech­selt, mit der Vermi­schung verschie­dener biolo­gi­scher Typen und Kulturen in großem Maßstab. Lassen Sie uns noch ein paar Kommen­tare hinzufügen:

1) In der Antike fanden die Einwan­de­rungs­wellen der germa­ni­schen Stämme nach Gallien und die Kolo­ni­sa­tion durch die itali­schen Römer im Kontext eng verwandter Bevöl­ke­rungen statt. Die musli­mi­sche Inva­sion und die Errich­tung von Stütz­punkten in der Provence-Languedoc (im 8. Jh.) hielten sich hingegen in Grenzen und ein großer Teil der Inva­soren wurde vertrieben;

2) Die Einwan­de­rung nach Frank­reich ab dem 19. Jahr­hun­dert kam aus Europa (Italien, Belgien, Iberien, Mittel- und Osteu­ropa, dem Balkan) – d.h. von Bevöl­ke­rungen, die kultu­rell, ethnisch und biolo­gisch zum selben „albo-euro­päi­schen“ Stamm gehören, wie Senghor sagte. Ganz zu schweigen von ihrer begrenzten Reich­weite, die eine Assi­mi­la­tion ermöglichte;

3) die gegen­wär­tige Einwan­de­rung und die daraus resul­tie­rende Rassen­ver­mi­schung geschieht in einem Ausmaß, das es in der Geschichte noch nie gegeben hat und unter Betei­li­gung außer­eu­ro­päi­scher Gruppen, was absolut entschei­dend ist;

4) Der „ethni­sche Schmelz­tiegel“ kann nur dann von Nutzen sein, wenn ethni­sche Gruppen aus der glei­chen anthro­po­lo­gi­schen Familie darin sind.

Aber sobald es zu einer größeren Vermi­schung hete­ro­gener Gruppen kommt, hört die daraus resul­tie­rende Bevöl­ke­rung auf, eine Nation in irgend­einem Sinne des Wortes zu sein und wird zu einer unkon­trol­lier­baren hete­ro­genen Masse, die nicht in der Lage ist, eine fort­ge­schrit­tene Zivi­li­sa­tion aufzu­bauen, und leicht zu Gewalt und allen Formen von Psycho­pa­tho­logie neigt. Genau diese Art von Kata­strophe erwartet uns in der Zukunft, während asia­ti­sche Länder wie Japan, Indien und China es geschafft haben, sie zu vermeiden, zumin­dest vorläufig.

Das Beispiel der USA, des angeb­lich erfolg­rei­chen Schmelz­tie­gels, ist ein Trug­schluss, denn dort waren es nur Einwan­derer aus Europa, deren syner­ge­ti­sches Wirken zur Quelle der ameri­ka­ni­schen Stärke wurde. Die Beiträge von Schwarzen, Asiaten oder Mestizen waren dafür nicht wesent­lich. Zudem erweist sich die fort­schrei­tende rassi­sche Frag­men­tie­rung der USA eher als Handicap für die führende Super­macht der Welt, wie zum Beispiel der ameri­ka­ni­sche Poli­tik­wis­sen­schaftler Jared Taylor gezeigt hat.