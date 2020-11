Przepowiednia Papieża: „Horda islamu napadnie Europę z Libii”

„Widzę, że Kościół trze­ciego tysiąclecia jest nękany śmier­telną plagą zwaną isla­mizmem. Zamier­zają najechać Europę. Widzę hordy idące z zachodu na wschód: z Maroka po Libię, z Egiptu na wschód ”.

Oto szoku­jąca wizja Jana Pawła II: mogła ją zabrać z obozu Świę­tych Jean Raspail. Wywro­towy w języku.

Świad­kiem spowiedzi jest prałat Mauro Longhi z plebanii Prała­tury Opus Dei, który bardzo często utrzymywał bliskie kontakty z Papieżem Pola­kiem podczas długiego pontyfikatu.

To fantas­ty­czne, że Wojtyła używał terminów, które są dziś używane w publi­ka­c­jach takich jak VoxNews, a media określają jako „rasis­tow­skie”, a Bergo­glio jako „niechrześci­jańskie” dla masowej rozrywki: HORDY.

Monsi­gnor Triestu odsłonił epizod w pustelni świę­tych Piotra i Pawła w Biennie, w Val Camo­nica, na konfe­rencji zorga­ni­zowanej dla pamięci Jana Pawła II 22 paźd­zier­nika ubie­głego roku, w dniu, w którym Kościół cele­bruje litur­giczną pamięć świętego.

Monsi­gnor Longhi jest wiary­godnym świad­kiem, który wyraził szacunek dla Jana Pawła II i Bene­dykta XVI. cieszył się tak bardzo, że w 1997 roku został powołany do waty­kańs­kiej dykas­terii Kongre­gacji ds. Duchowieństwa.

Epizod – zdaniem prałata – miał miejsce w marcu 1993 r. W pustelni świę­tych Piotra i Pawła na Biennie, w Val Camo­nica. Aneg­dota, która wcześ­niej była nieznana opinii publicznej.

„Patrzyłem na niego, bo myślałem, że może czegoś potrze­bować” – wyjaśnił Longhi, wielo­letni przy­ja­ciel Jana Pawła II – „ale on zauważył, że na niego patrzę; miał drżenie ręki, to był początek jego choroby Parkin­sona ”. „Drogi Mauro, to jest wiek…”, na który odpo­wied­ziałem: „Ale nie, wasza Świą­t­o­b­li­wość, jesteś młody”. Następnie misty­czna wizja Papieża: „Wówczas Wojtyła zmienił ton i głos – konty­nuuje prałat – i pozwa­lając mi stać się częścią jednej z jego nocnych wizji, mówi do mnie:„ Daj to tym, których wy w kościele trze­ciego tysiąclecia. Widzę śmier­telną plagę pust­os­zącą kościół. Głębiej, bard­ziej bolesne niż w tym tysiącleciu. Nazywa się isla­mizmem. Zamier­zają najechać Europę. Widziałem hordy nadchod­zące z zachodu na wschód ”. Wojtyła ziden­ty­fi­kował także – według Longhiego – narody, z których ta inwazja miała nastąpić: Maroko, Libia, Egipt i inne kraje „aż na wschód”. Ojciec Święty podkreślił w rozmowie z prałatem: „Napad­niesz na Europę, Europa będzie piwnicą pełną starych relikwii, zmier­zchu i pajęczyn. Wspom­ni­enia rodziny. Ty, Kościół trze­ciego tysiąclecia, będziesz musiał powstrzymać inwazję. Ale nie z bronią, broń nie wyst­arczy, potrze­bu­jesz wiary, którą przeżywa się uczciwie ”.

I tak właśnie jest. Najgor­szym wrogiem jesteśmy my sami, to niechęć do walki. Ta zagmat­wana kultura powi­tania w połączeniu z maso­chizmem etnicznym. Prawd­ziwym wrogiem jest perwersja, która prze­nika dziś Kościół i jest przen­os­zona przez Bero­glio: oto herezja nowego tysiąclecia, religia kultury przy­jęcia. Reli­gijny i moralny inde­ter­mi­nizm, który nowy Papież szerzy w sercach wier­zą­cych, sprawia, że ​​są oni nieprzy­go­to­wani do odpo­wiedzi na inwazję islamską.

Monsi­gnor Longhi relac­jo­nuje o Janie Pawle II: „Miał dar widzenia”, jak zwierzył mi się kard. Andrzej Deskur. W tym momencie zapy­tałem go, co to znaczy. „Mówi do wcie­lo­nego Boga, Jezusa, widzi jego twarz, a także twarz swojej matki”. Od kiedy? „Od pierwszej mszy św. 2 listopada 1946 r. Podczas podnie­si­enia hostii. Prze­bywał w krypcie św. Leonarda w kate­drze na Wawelu w Krakowie, gdzie odprawił swoją pierwszą mszę, czyli duszę za ojca. Monsi­gnor Longhi dodaje, że tajem­nica obja­wiona mu przez kardy­nała Deskura – te oczy Boga, które spog­lą­dają na Wojtyłę za każdym razem, gdy podnosi kielich i hostię – czytając ostatnią ency­klikę Jana Pawła II, Ecclesia de Eucha­ristia można uchwycić intui­cy­jnie. Tu, pod numerem 59 „zakończenia”, gdy Papież Polak wspo­mina moment swojej pierwszej mszy, ostatecznie rozwią­zuje tajem­nicę, która towar­zy­szyła mu przez całe życie: „Oczy moje patrzą na hostię i hostię. Kielich, w którym czas i prze­strzeń w jakiś sposób „skurc­zyły się”, a dramat Golgoty wrócił do życia i odsłania jego tajem­niczą „obec­ność”.

Jednak wśród wielu opowieści z pustelni Bienno, które są częścią jednego z wielu spacerów po masywie Gran Sasso, to niewąt­pliwie epizod o islamie i Europie najbard­ziej uderzył publi­cz­ność. Z tej okazji Ojciec Święty i prałat Longhi najwy­raź­niej opuścili grupę szyb­ciej niż pozos­tali, w której – jak zawsze, gdy Papież wyjeż­dżał z Rzymu – znaj­dował się jego spec­jalny sekretarz Stanisław Dziwisz, któremu prze­wod­niczył Bene­dykt XVI w 2006 roku. Kardynał, a obecnie emery­to­wany arcy­biskup diecezji krakow­skiej. Dlatego frag­ment Monsi­gnor Longhi (wraz z jego etapami zbliżania się do misty­cznej wizji Papieża) należy opisać w całości: od 48 minuty filmu na YouTube można zobaczyć frag­ment, o którym relacjonujemy.

Co za różnica w porównaniu z tymi, którzy mówią nam dzisiaj, abyśmy witali ludzi na łodziach! Tym, którzy chcą zorga­ni­zować „korytarze huma­ni­tarne” w Kościele, aby ułatwić inwazję, której obawiał się i przepowiadał Jan Paweł II …