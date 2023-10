Die nächste Eiter­beule ist wieder aufgebrochen!

Man fragt sich unwill­kür­lich, was denn die Hamas-Führung mit diesem beispiel­losen Terror­an­griff am 7. Oktober auf israe­li­sche Zivi­listen beab­sich­tigt hatte. War es bloß eine Art Wahn­sinnstat, oder steckt hier irgend ein Plan dahinter?

Soll Israel in den Gaza­streifen gelockt werden?

Offen­sicht­lich gibt es ein rein takti­sches Kalkül, die israe­li­sche Armee in den Gaza­streifen herein­zu­lo­cken, um sie dort erfolg­reich bekämpfen zu können. Die Hamas hat sich dafür sicher bestens vorbe­reitet. Gaza-Stadt soll von unzäh­ligen Stollen in bis zu 60 Meter Tiefe unter­tun­nelt sein. Die Hamas-Kämpfer hätten da in der Vertei­di­gung viele Vorteile auf ihrer Seite. Ihre waffen­tech­ni­sche Über­le­gen­heit würde den Israelis in einem derar­tigen Kampf nicht viel bringen. Die israe­li­sche Armee müsste mit hunderten, oder sogar tausenden Gefal­lenen oder verwun­deten Soldaten rechnen, ohne dass ein entschei­dender Sieg gegen die Hamas möglich wäre. Dementspre­chend ziert sich auch Israel mit dem Einmarsch zu beginnen. Einmal ist es das Wetter, dann wieder etwas Anderes, was den Beginn der Gaza-Offen­sive verzö­gert. Man fragt sich langsam, ob Israel den Plan einer Inva­sion in den Gaza-Streifen zu unter­nehmen, nicht schon heim­lich still und leise entsorgt hat. Israel begnügt sich derzeit die Paläs­ti­nenser aus sicherer Höhe zu bombar­dieren, was aber die Emotionen noch mehr hoch­peit­schen wird, wie jetzt der Treffer auf das Spital zeigt. Dabei ist es völlig uner­heb­lich, wer dafür wirk­lich verant­wort­lich ist: war es eine israe­li­sche Bombe, oder haben die Paläs­ti­nenser ihr Spital selbst in die Luft gesprengt? Für die Muslime ist auf jeden Fall Israel schuld und nur darauf kommt es.

Krieg soll Emotionen der Muslime welt­weit befeuern

Es zeigt sich an den vielen Demons­tra­tionen in der isla­mi­schen Welt, aber auch in Europa, dass dieser neuer­liche Krieg die Emotionen der Muslime gewaltig befeuert und genau das könnte ein stra­te­gi­sches Kalkül der Hamas-Führung sein. Gab es doch Meldungen über eine Annä­he­rung von Saudi-Arabien und Israel, die jetzt natür­lich vom Tisch sind.

Trotzdem erscheinen die mögli­chen Erfolge der Hamas unver­hält­nis­mäßig zu dem sein, was die Paläs­ti­nenser im Gaza­streifen an Leid dafür ertragen müssen. Man fragt sich daher, ob da nicht noch wesent­lich mehr hinter der beispiel­losen Provo­ka­tion der Hamas steckt. Aufhor­chen lässt jeden­falls, dass der Iran Israel mit Vergel­tung droht. Wenn die Hamas-Attacke das Ziel hatte, den Iran direkt in den Konflikt hinein­zu­ziehen, dann erscheint die von der Hamas herbei­ge­führte Eska­la­tion wesent­lich plausibler.

Offenbar rechnet man in der NATO mir einer derar­tigen Entwick­lung, denn wofür sonst entsendet die USA Flug­zeug­träger in das Krisen­ge­biet? Diese Droh­ge­bärde ist sicher nicht gegen die Hamas-Kämpfer in ihren Tunnels gerichtet, sondern gegen andere mögli­chen Akteure!

Weiterer Krieg über­for­dert den Westen

Diese Eska­la­tion der Gewalt kommt für den Werte­westen natür­lich zur Unzeit, da man gerade dabei ist, den Ukrai­ne­krieg zu verlieren. Die Waffen­ar­se­nale des Westens sind entleert und ein weiterer Krieg gegen den Iran könnte die west­li­chen Kapa­zi­täten endgültig über­stra­pa­zieren. Genau das könnte aber das eigent­liche Kalkül der Hamas sein!

Jetzt rächt es sich, dass der Werte­westen diesen Konflikt ein Drei­viertel Jahr­hun­dert vor sich hin köcheln ließ, ohne den Paläs­ti­nenser irgend eine akzep­table Alter­na­tive zum ewigen Kampf gegen Israel zu bieten. Zwar wurde der Staat Israel auf der Basis eines UNO-Beschlusses gegründet, aber alle UNO-Beschlüsse, die Rechte für die Paläs­ti­nenser forderten, wurden von Israel igno­riert. Klar ist daher, dass radi­kale Kräfte, die die Auslö­schung Israels betreiben, die Ober­hand haben. Diese Akteure sind der Meinung, dass Verhand­lungen reine Zeit­ver­schwen­dung sind.

Inter­es­sant ist in diesem Zusam­men­hang eine Meldung von Bewohner eines grenz­nahen Kibbuz, die von der Welt­woche berichtet wurde (weltwoche.ch/daily/daily-spezial-israels-iron-dome-und-iron-wall-von-terroristen-geknackt-wie-war-das-moeglich-und-was-sagen-israeli-zu-den-fehlern-ihrer-eigenen-regie). Danach haben die Hamas-Kämpfer Israels „Iron Wall“ deshalb so leicht über­winden konnte, weil die israe­li­sche Armee haupt­säch­lich mit dem Schutz ille­galer Sied­lungen im West­jor­dan­land beschäf­tigt und einfach mit all ihren „Aufgaben“ eben über­for­dert war.

Westen ohne Lösungsakompetenz

Zwar will mögli­cher Weise nicht einmal der Iran einen neuen Krieg mit Israel, jedoch verstärkt diese aktu­elle Krise die Tendenz, dass der Westen außer­halb seiner Blase weiter an Einfluss verliert. Der Westen, der so gerne der ganzen Welt die „regel­ba­sie­rende Ordnung“ vorschreiben möchte, hat in diesem Konflikt absolut keine Lösungs­kom­pe­tenz mehr. Andere werden nach dem Ende der west­li­chen Domi­nanz diesen Konflikt lösen, der eine der Sarg­nägel der west­li­chen „Ordnung“ sein wird. Das wird aber dann auch das Ende Israels in seiner heutigen Form sein.