Wladimir Putin der Präsi­dent der Russi­schen Föde­ra­tion stattet seinem Nach­bar­land Weiß­russ­land und treuem Verbün­deten einen Staats­be­such ab.

Manöver mit Symbolcharakter

Parallel zum Besuch von Präsi­dent Wladimir Putin in Minsk halten russi­sche Truppen in Belarus auch ein Manöver ab. Das teilte das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium in Moskau in der Nacht zum 19. Dezember mit, wie die Agentur Interfax meldete.

Putin wird am 19. Dezember zu seinem ersten Besuch in Minsk seit Jahren erwartet, um mit dem bela­rus­si­schen Staats­chef Alex­ander Luka­schenko zu sprechen.

Russ­land und Belarus sind in einem Unions­staat verbunden, wobei der klei­nere Partner Belarus niemals an seiner „Moskau-Treue“ zwei­feln ließ.

In Kiew ist man nun ob der mili­tä­ri­schen Präsenz Russ­lands in Belarus offenbar einiger Maßen nervös geworden.

Kiew äußerst „besorgt“

Russ­land nutzt nun mögli­cher Weise das Angebot des treuen Bünd­nis­part­ners Belarus als Trai­nings­ge­lände und Aufmarsch­ge­biet für einen Angriff auf die Ukraine.

Deshalb ist Kiew nun gut beraten für den Fall, dass die bela­rus­si­sche Armee auf Moskauer Seite in den Krieg eingreift, gewappnet zu sein. Seitens der Ukraine zeigt man sich besorgt.

Geübt werde in dem russi­schen Manöver auf Batail­lons­ebene. Die russi­schen Einheiten gehören demnach zu einer gemein­samen Kampf­truppe mit Belarus, die neu aufge­stellt wird. Ihr sollen nach früheren Angaben der bela­rus­si­schen Seite bis zu 9000 russi­sche Soldaten angehören.

Bündnis-Besuch mit mögli­chem „stra­te­gi­schen Hintergrund“

Der Besuch Wladimir Putins bei Alex­ander Luka­schenko könnte unter Umständen auch eine neue Phase des Ukraine-Kriegs einleiten.

Dies mutmaßt zumin­dest das Insti­tute for the Study of War (ISW) in seinem aktu­ellen Lage­be­richt vom 18. Dezember. Demnach wolle der russi­sche Präsi­dent bei dem Treffen eine brei­tere Betei­li­gung bela­rus­si­scher Streit­kräfte an den Kämpfen erör­tern, was „rein zufällig“ auch die Befürch­tung der ukrai­ni­schen Regie­rung sei.

Weitere Anzei­chen für erneute russi­sche Opera­tionen in der Ukraine in den kommenden Monaten seien laut ISW das voraus­ge­gan­gene Treffen Putins mit dem mili­tä­ri­schen Kommando und der Besuch des russi­schen Vertei­di­gungs­mi­nis­ters Sergej Schoigu an der ukrai­ni­schen Süd-Front.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.