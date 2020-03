Euro­pa­weit igno­rieren Migranten, Asyl­werber und “Flücht­linge” die Corona-bedingten Schutz­maß­nahmen und Verbote konse­quent – Unser-Mittel­eu­ropa berich­tete exklusiv. Vor allem im krisen­ge­schüt­telten Italien dürfte die Lage mit den “Schutz­su­chenden” aber schlimmer als bisher ange­nommen sein. Meldungen häufen sich, wonach Plün­derer, Quaran­täne-Brecher und Gewalt­täter durch­wegs Ausländer sind.

70 Prozent der Quaran­täne-Verstöße durch Ausländer

Wie italie­ni­schen Medien zu entnehmen ist, gibt es erste Zahlen und Straf­täter-Analysen, was das Igno­rieren der strikten Quaran­täne-Maßnahmen aufgrund der Coro­na­virus-Pandemie betrifft. In Friaul sind ganze 70 Prozent (!) der Verstöße durch Migranten begangen worden. Das lässt ein ähnli­ches Bild für den Rest Italiens erahnen.

Drama­ti­sche Situa­tion a #Napoli ; Dutzende und Dutzende von #risorseINPS Afri­kaner respek­tieren die Quaran­tä­ne­re­geln nicht (multi­ethnic shop dito). Sie bedrohen unsere im Haus geschlos­senen Lands­leute, sie zerbre­chen Flaschen usw. usw. Wir sind zurück in die Stein­zeit. #Corona pic.twitter.com/fk8EQj539b — DDboxxx (@DDboxxx) March 21, 2020

In Mailand besetzen Afri­kaner und Araber wiederum öffent­liche Busse und funk­tio­nieren diese kurzer­hand zu ihren Schlaf­plätzen um. Hier droht eine “virale Bombe” durch die Konta­mi­na­tion des öffent­li­chen Nahver­kehrs.

Plün­de­rungen durch­wegs von Migranten verübt

Diversen Main­stream-Medien war nun auch zu entnehmen, dass Super­märkte im Süden Italiens von der Polizei bewacht werden müssen, da sich Plün­de­rungen gehäuft haben. Verschwiegen wurde einmal mehr, wer für diese Plün­de­rungen verant­wort­lich ist. Es sind in der Regel Nord­afri­kaner oder Zigeuner.

Eben­falls in Mailand nutzte wiederum ein Marok­kaner die Situa­tion schamlos aus, brach dutzende Autos vor dem Kran­ken­haus in Niguarda auf und stahl Navi­ga­ti­ons­ge­räte, Smart­phones und Geld­börsen. Es waren insge­samt neun Pkw von Ärzten, Kran­ken­pfle­gern und anderem Gesund­heits­per­sonal betroffen, welches während­dessen um das Leben der Pati­enten im Spital kämpfte. Ein Lenker konnte den 25-Jährigen schließ­lich auf frischer Tat ertappen.

Südtirol: Migranten unter Quaran­täne atta­ckieren Polizei

Aber nicht nur in Italien, auch in Südtirol kommt es bereits zu gewal­tä­tigen Ausschrei­tungen durch Migranten. In der Landes­haupt­stadt Bozen musste die Polizei im Stadt­park zunächst Ausein­an­der­set­zungen zwischen verschie­denen Ausländer-Grup­pie­rungen schlichten. Nachdem die Polizei eine weitere kleine Versamm­lung auf dem Pfarr­platz bemerkt hatte, wollte sie dort mit der Iden­ti­fi­zie­rung der Unru­he­stifter beginnen.

Dabei kam es zum Streit und zu Gewalt zwischen Migranten und Polizei, einige flohen schließ­lich und zerstreuten sich in den Straßen des Zentrums. In Armee­last­wagen ange­rückte Einsatz­kräfte mussten vor Ort eingreifen. Eine alltäg­liche Bege­ben­heit, wie ein Post­mit­ar­beiter im Zentrum Bozens berich­tete. Herum­streu­nende Migranten würden sich auch an keine Ausgangs­sperren halten und aggressiv werden, wenn man sie darauf hinweist. Teil­weise berufen sich die Neuan­kömm­linge auf eine angeb­liche Obdach­lo­sig­keit. Warum vor diesem Hinter­grund Linke und Grüne noch mehr solche Personen im Land haben wollen, können wahr­schein­lich nur Psych­iater beant­worten.

Redak­tio­neller Nach­trag vom 30. März:

