Passend zum nun nahezu welt­weit zwangs­weise zele­brierten „Pride Month“, der nichts anderes als eine schlei­chende Norma­li­sie­rung der Früh­se­xua­li­sie­rung von Kindern zum Ziel hat, ereig­nete sich in Norwegen folgendes:

Ein Ethik­pro­fessor an der Oslo Metro­po­litan Univer­sity hat die Lega­li­sie­rung von KI-gene­rierter Kinder­por­no­grafie gefor­dert und behauptet, dass Pädo­philie als eine ange­bo­rene Sexua­lität betrachtet werden sollte, die entstig­ma­ti­siert werden muss.

Trans-Akti­vist und Pädophilen-Verharmloser

Ole Martin Moen, ein schwuler Mann, der sich als „queer“ iden­ti­fi­ziert, ist derzeit Mitglied des Beirats der norwe­gi­schen Pati­en­ten­or­ga­ni­sa­tion für Geschlecht­sin­kon­gruenz (PKI), einer sozialen und poli­ti­schen Lobby­gruppe für Trans-Rechte. Laut ihrer offi­zi­ellen Website ist es das Ziel der PKI, der Öffent­lich­keit Zugang zu „geschlechts­an­glei­chender Behand­lung“ zu verschaffen, „unab­hängig von Faktoren wie nicht-binärer Iden­tität, sexu­eller Praxis oder anderen Diagnosen“. Moen ist seit 2015 auch akade­mi­scher Rat bei Civita, Norwe­gens größter libe­raler Denkfabrik.

Kürz­lich nahm Moen Chris­tina Ellingsen ins Visier, eine norwe­gi­sche Femi­nistin, gegen die eine poli­zei­liche Unter­su­chung läuft und der eine drei­jäh­rige Haft­strafe droht, weil sie in Tweets behauptet hatte, dass Männer nicht lesbisch sein können.

Moen hat den Twitter-Account von Women’s Decla­ra­tion Inter­na­tional Norway wieder­holt beläs­tigt und falsche Behaup­tungen über die Art der Ermitt­lungen gegen Ellingsen aufgestellt.

Pädo­philie, die „niemandem schadet, ist mora­lisch in Ordnung“

Doch während Moen der Meinung ist, dass Ellingsens Ideen über Trans­gen­de­rismus eine straf­recht­liche Verfol­gung wert sind, würde seine eigene akade­mi­sche Geschichte von der Durch­schnitts­person wahr­schein­lich als weitaus beun­ru­hi­gender ange­sehen werden.

„Pädo­philie ist schlimm. Aber wie schlimm ist sie? Und auf welche Weise und aus welchen Gründen ist sie schlimm?“ schrieb Moen 2015 in einem Aufsatz mit dem Titel „The Ethics of Pedo­philia“, der 2018 im Palgrave Hand­book of Philo­sophy and Public Policy, einem Lehr­buch, das an vielen Univer­si­täten auf der ganzen Welt erhält­lich ist, neu veröf­fent­licht wurde.

„In diesem Papier wird argu­men­tiert, dass Pädo­philie nur deshalb schlecht ist, weil und nur in dem Maße, wie sie Kindern schadet, und dass Pädo­philie selbst sowie pädo­phile Ausdrücke und Prak­tiken, die Kindern keinen Schaden zufügen, mora­lisch in Ordnung sind“, heißt es in der Zusammenfassung.

Moen führt detail­liert Argu­mente für und gegen „Sex zwischen Erwach­senen und Kindern“ an, bevor er schließ­lich zu dem Schluss kommt, dass „Sex zwischen Erwach­senen und Kindern nicht kate­go­risch sehr schäd­lich ist“, aber zu „Risiken“ führen kann, dass Kinder geschä­digt werden. Er lehnt pene­trie­rende sexu­elle Bezie­hungen zwischen Erwach­senen und Kindern kurz ab, gibt dann aber Erklä­rungen ab, die Pädo­philie als ange­bo­rene sexu­elle Orien­tie­rung vertei­digen und vergleicht den Wunsch, Kinder sexuell zu miss­brau­chen, mit Homosexualität.

„Wir müssen aner­kennen, dass die sexu­elle Anzie­hung zu Kindern oft ein tiefer und inte­graler Bestand­teil der Persön­lich­keit von Pädo­philen ist“, schreibt er, während er vorschlägt, dass Pädo­phile nicht für ihre Taten verant­wort­lich gemacht werden sollten, da „viele Pädo­phile die Wahr­heit nicht kennen, dass Sex zwischen Erwach­senen und Kindern Kinder [Schaden] zufügt“.

Moen argu­men­tiert auch, dass Pädo­phile, die keine Kinder sexuell miss­brau­chen, für ihre „bewun­derns­werte Willens­kraft“ gelobt werden sollten, und sagt, dass eine Verur­tei­lung von Pädo­philen wegen ihrer Anzie­hungs­kraft als „unge­recht“ ange­sehen werden sollte.

Der Akade­miker behauptet, dass „viele von uns irgend­wann einmal pädo­phil waren“, und präsen­tiert ein bizarres Argu­ment, dass die meisten Menschen sexu­elle Anzie­hungs­kraft auf Kinder erfahren haben, als sie selbst noch Kinder waren.

Pädo­philie an Schulen lehren!

„Es ist nicht unwahr­schein­lich, dass man sich mit 11 Jahren sexuell zu vorpu­ber­tären Kindern hinge­zogen gefühlt hat… der geis­tige Zustand, Kinder sexuell attraktiv zu finden, ist sehr verbreitet“, sagt er und fährt fort: „Die Eigen­schaft der Jugend, die Kinder im Übermaß haben, ist eine Eigen­schaft, die, wenn sie in gerin­gerem Maße vorhanden ist, weithin als sexuell attraktiv ange­sehen wird. Pädo­phile unter­scheiden sich also von anderen dadurch, dass sie mehr Jugend­lich­keit bevor­zugen als der Durchschnittsmensch“.

Am beun­ru­hi­gendsten ist jedoch, dass Moen dazu aufruft, Infor­ma­tionen über Pädo­philie in den Schulen zu unter­richten, da er davon ausgeht, dass „ein gewisser Prozent­satz“ der Gymna­si­asten eine ange­bo­rene pädo­phile sexu­elle Iden­tität hat.

„Um künf­tige Kinder vor Schaden zu bewahren, wären wir auch gut beraten, wenn wir damit beginnen würden, Schü­lern nicht nur beizu­bringen, was zu tun ist, wenn sie Opfer von sexu­ellem Miss­brauch werden, sondern auch, was zu tun ist, wenn sie selbst pädo­phil sind. Ein gewisser Prozent­satz der Gymna­si­asten ist entweder pädo­phil oder wird es werden, und derzeit erhalten sie keine Ratschläge, wie sie mit ihrer Sexua­lität umgehen sollen“.

Moen hat auch erklärt, dass compu­ter­ge­ne­riertes Mate­rial zur sexu­ellen Ausbeu­tung von Kindern und andere „Fanta­sie­welten“ für Personen mit pädo­philer sexu­eller Anzie­hung nütz­lich sein können, und darauf bestanden, dass die Betrach­tung solchen Mate­rials nicht zu einer erhöhten Neigung zum Miss­brauch eines echten Kindes führen würde. Moens Behaup­tung steht jedoch im Wider­spruch zu den Erkennt­nissen von Kinder­schutz­ex­perten, die vor solchen Argu­menten gewarnt haben.

Akade­mi­sche Welt norma­li­siert Kindesmissbrauch

Line Hegna, die Kommu­ni­ka­ti­ons­di­rek­torin des norwe­gi­schen Zweigs von Save the Children, sagte 2018 dem Sunday Guar­dian Live, dass der Besitz von Mate­rial über sexu­ellen Kindes­miss­brauch „zur Aufrecht­erhal­tung eines Marktes beiträgt, der den Miss­brauch von Kindern voraussetzt“.

Hegna reagierte damit auf einen natio­nalen Skandal, bei dem ein führender Kinder­schutz­ex­perte wegen des Besitzes einer enormen Menge an Inhalten, die die Verge­wal­ti­gung von Kindern zeigen, zu einer Gefäng­nis­strafe verur­teilt wurde. „Der Besitz von Miss­brauchs­ma­te­rial kann dazu beitragen, den Miss­brauch von Kindern zu norma­li­sieren“, sagte Hegna.

Von 2017 bis 2021 war Moen Principal Inves­ti­gator für das Projekt „What should not be bought and sold?“, das im Rahmen des SAMKUL-Programms des norwe­gi­schen Forschungs­rats mit einem staat­li­chen Zuschuss in Höhe von 8,9 Mio. NOK (ca. 1 Mio. USD) finan­ziert wurde. In einer Beschrei­bung des Projekts heißt es, dass es die philo­so­phi­schen Fragen rund um den „Kauf und Verkauf von Freund­schaften, Babys und mensch­li­chen Organen“ unter­su­chen sollte.

Moens Vertei­di­gung der Pädo­philie als sexu­elle Orien­tie­rung ist das jüngste Beispiel für eine deut­liche Zunahme offener Sympa­thien für Pädo­phile auf akade­mi­scher Ebene, wobei allein im letzten Jahr mehrere Vorfälle gemeldet wurden.

Am 5. Februar wurde Stephen Kershnar, Professor an der State Univer­sity of New York, vom Dienst suspen­diert, nachdem Clips aus einem von ihm produ­zierten Podcast aufge­taucht waren, in denen er sexu­elle Kontakte zwischen Erwach­senen und Kindern, auch solchen im Alter von 12 Monaten, aktiv verteidigte.

Erst kürz­lich wurde die Arbeit eines Wissen­schaft­lers, der Sympa­thien für Pädo­philie an Univer­si­täten hegt, nur 24 Stunden nach ihrer Veröf­fent­li­chung aus dem British Journal of Socio­logy and History gestri­chen, nachdem eine „pro-pädo­phile“ Akti­vis­ten­gruppe Beschwerde einge­legt hatte.

In einem Inter­view mit Reduxx erklärte Dr. Alaric Naudé von der Univer­sität Suwon in Südkorea, dass die Bestre­bungen zur „Entstig­ma­ti­sie­rung“ mit der angeb­li­chen Absicht, „Straf­taten zu verhin­dern“, für Kinder gefähr­lich und durch die Forschung nicht gestützt seien.

Er wies auch darauf hin, dass Behaup­tungen über „minder­jäh­rige Anzie­hung“ als ange­bo­rene Sexua­lität, wie sie von Moen vorge­bracht werden, „es Pädo­philen tatsäch­lich erschweren, ihre Begierde von Kindern wegzulenken“.



