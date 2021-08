Von Metod Berlec



Wir spra­chen mit dem bekannten Rechts­an­walt Radovan Cerjak aus Ljub­l­jana, der vor einem Jahr­zehnt vor dem Verfas­sungs­ge­richt der Repu­blik Slowe­nien mit einem Antrag auf Verbot der Benen­nung der Tito-Straße in Ljub­l­jana Erfolg hatte. In letzter Zeit wurde er auch als Super­visor der slowe­ni­schen Pres­se­agentur und der Telekom Slove­nije bekannt.

DEMOKRACIJA: Herr Cerjak, in seiner Sitzung vom 26. September 2011 hat das Verfas­sungs­ge­richt der Repu­blik Slowe­nien auf Ihre Anre­gung bzw. Ihren Antrag hin das Dekret der Stadt Ljub­l­jana über die Benen­nung der Tito-Straße für nichtig erklärt. Das Dekret wurde im Stadtrat auf Initia­tive des verstor­benen Peter Božič von der Liste Zoran Janković verab­schiedet. In seiner Begrün­dung erklärte das Gericht, dass die Benen­nung der Straße mit dem Namen „Tito-Straße“ mit dem Verfas­sungs­grund­satz der Achtung der Menschen­würde laut Artikel 1 der Verfas­sung der Repu­blik Slowe­nien unver­einbar sei. Wie sehen Sie die dama­lige Entschei­dung des Verfas­sungs­ge­richts heute? Welche Bedeu­tung hat sie?

Cerjak: Ich persön­lich denke, dass die Benen­nung der Tito-Straße in Ljub­l­jana eine bewusste Provo­ka­tion war. Einige, die tatsäch­lich hinter dieser Ernen­nung standen, haben die Grenzen der Geduld von anderen auf die Probe gestellt. Wir waren uns damals mit dem ehema­ligen Opfer des kommu­nis­ti­schen Regimes, der heute leider verstor­benen Frau Lidija Drobnič, und einigen anderen einig, dass wir diese Ernen­nung zu verhin­dern versu­chen. Ich habe den Fall operativ vor dem Verfas­sungs­ge­richt der Repu­blik Slowe­nien durchgeführt.

Auch ich war von der Entschei­dung des Verfas­sungs­ge­richts über­rascht, das einstimmig fest­stellte, dass der Verbre­cher Josip Broz Tito ein Mann war, der in eine Reihe mit den größten Massen­mör­dern der Welt (Stalin, Mao Zedong, Hitler und Pol Pot) gestellt werden kann. Über­rascht im posi­tiven Sinne. Damals wurde mir klar, dass selbst Dinge, die man verloren geglaubt hatte, noch geän­dert werden können, und das gab mir Hoff­nung auf weitere mögliche Veränderungen.

Leider wurde bei dieser Entschei­dung eine salo­mo­ni­sche Lösung gewählt, nach der nur neue Benen­nungen nach Verbre­chern wie Tito verfas­sungs­widrig seien. Das ist eine Schwäche dieser Entschei­dung, aber selbst in dieser Form ist die Entschei­dung des Verfas­sungs­ge­richts sehr hilf­reich für alle Opfer des kommu­nis­ti­schen Regimes, die sich durch die Benen­nung von Straßen und Plätzen nach solchen Verbre­chern verletzt fühlen. Ihre persön­liche Würde ist dadurch betroffen.

In Deutsch­land, wo unmit­telbar nach dem Zweiten Welt­krieg eine konse­quente Entna­zi­fi­zie­rung statt­fand, kann derar­tiges nicht passieren. Dort ist die Verherr­li­chung von Nazi-Symbolen verboten. Es gibt keine Straße oder keinen Platz, der nach Adolf Hitler oder einem anderen Nazi-Verbre­cher benannt ist. Die Deut­schen sind mit ihrem Tota­li­ta­rismus fertig. Ich hoffe, das auch in meinem Heimat­land zu erleben…

DEMOKRACIJA: Wie sehen Sie das, was in Radenci passiert? Nachdem das Verfas­sungs­ge­richt Anfang Juni das Dekret zur Umbe­nen­nung der Tito-Straße in Radenci in Straße der slowe­ni­schen Unab­hän­gig­keit aufge­hoben hat, hat der Gemein­derat auf Initia­tive von Bürger­meister Roman Leljak Ende Juni die Umbe­nen­nung erneut unter­stützt. Nun ford­dern die Anhänger des jugo­sla­wi­schen kommu­nis­ti­schen Dikta­tors ein Refe­rendum zu diesem Thema…

Cerjak: Offenbar haben wir immer noch Köpfe ohne einen Funken Verstand. Egal, was man in Radenci über den Bürger­meister denkt, eine solche Umbe­nen­nung ist eine Frage der Zivi­li­sa­tion. Und kein vernünf­tiger Mensch würde ein Refe­rendum über eine solche Frage verlangen. Keiner! In Radenci gibt es aber immer noch einige, die aus ihrem ideo­lo­gi­schen Rahmen nicht heraus­kommen, weil sie gegen den Bürger­meister sind. Leider!

DEMOKRACIJA: Nun, in letzter Zeit hat das Verfas­sungs­ge­richt mit einigen Entschei­dungen für Aufsehen gesorgt, bei denen man das Gefühl nicht loswird, dass sie zumin­dest teil­weise poli­tisch moti­viert sind. In der vergan­genen Woche fand die Entschei­dung großen Wider­hall, dass die Verord­nungen der Regie­rung, mit denen die Zahl der Teil­nehmer an Kund­ge­bungen während der neuen Coro­na­virus-Epidemie verboten und begrenzt wurde, verfas­sungs­widrig waren. Wie stehen Sie zu diesen Entschei­dungen der Richter?

Cerjak: Die Entschei­dungen des Verfas­sungs­ge­richts der Repu­blik Slowe­nien und anderer Gerichte müssen respek­tiert werden, auch wenn sie schwer zu verstehen sind. Ich bin selbst Jurist und sage das ganz offen. Mir fällt es schwer zu verstehen, dass das Verfas­sungs­ge­richt der Repu­blik Slowe­nien bestimmte gesetz­liche Rege­lungen der Regie­rung, die zum Zeit­punkt der drohenden Coro­na­virus-Epidemie nur dem Schutz der Bürger dienten und von vielen anderen betrof­fenen Ländern analog einge­führt wurden, für verfas­sungs­widrig erklärt hat.

Zum anderen möchte ich bei dieser Gele­gen­heit sagen, dass ich seit mehr als vier Jahren eine Verfas­sungs­be­schwerde beim Verfas­sungs­ge­richtshof anhängig gemacht habe, die vorran­giger behan­delt werden sollte. Ich habe im Namen von Frau Svetek, der Tochter eines der im soge­nannten Kočevje-Prozess an einem unbe­kannten Ort getö­teten Verur­teilten, eine Verfas­sungs­be­schwerde einge­legt. Die Dame ist schon älter, doch die Ange­le­gen­heit kommt nicht vom Fleck. Trotz unzäh­liger Urgenzen, sogar beim Präsi­denten des Verfas­sungs­ge­richts. Offenbar spielen einige die Karte des Alters der Beschwer­de­füh­rerin aus, was wirk­lich abwer­tend ist.

Was die nicht gemel­deten Kund­ge­bungen zur Zeit der schlimmsten Epidemie betrifft, so erzähle ich Ihnen nur eine Sache, die mir ein Freund anver­traut hat, der seit vielen Jahren in Frank­reich lebt. Dort schreit niemand, dass Frank­reich eine Diktatur ist, wie es die Jungen tun, die in langer Unter­wä­sche und mit Flügeln auf dem Rücken über den Markt von Ljub­l­jana laufen. Dort, so erzählt ein Freund, würden Poli­zisten zunächst mit einem Mega­phon Straf­täter auffor­dern, sich zu entfernen, und sie warnen, dass sie mit ihrem Verhalten Menschen gefährden. Der nächste Schritt wäre dann, wenn die Leute sich nicht zerstreuen würden, der Einsatz von Tränengas, Wasser­wer­fern und Schlag­stö­cken. Das ist das, was man in einer Demo­kratie tut. Wir werden angeb­lich von einer düsteren Diktatur regiert und dulden solche Kund­ge­bungen während der schlimmsten Epidemie still­schwei­gend. Eine verkehrte Welt!

DEMOKRACIJA: Es ist offen­sicht­lich, dass das derzei­tige Verfas­sungs­ge­richt in seiner Welt­an­schauung stark nach links tendiert. Was sagen Sie zu der Tatsache, dass Prof. Dr. Janez Kranjec kürz­lich von der Natio­nal­ver­samm­lung nicht zum Verfas­sungs­richter bestimmt wurde? Marjan Šarec, der Vorit­zende der nach ihm benannten Liste, bezeich­nete dies als einen großen Sieg der Opposition…

Cerjak: Die Tatsache, dass ein so ange­se­hener Jurist wie Dr. Janez Kranjec (ich erin­nere mich noch an ihn als einen der ehrlichsten und fairsten Profes­soren der Fakultät) nicht zum Richter des Verfas­sungs­ge­richts gewählt wurde, ist kein Sieg der Oppo­si­tion. Dies ist ein Sieg des Wahn­sinns. Die Aussage von Herrn Šarec sagt so ziem­lich alles über ihn aus…

DEMOKRACIJA: Die Euro­päi­sche Kommis­sion hat, glaube ich, am 20. Juni ihren zweiten Jahres­be­richt veröf­fent­licht, der Teil des umfas­senden Mecha­nismus zur Über­wa­chung der Rechts­staat­lich­keit in der Euro­päi­schen Union und den Mitglied­staaten ist, der letztes Jahr einge­richtet wurde. Ziel des Berichts ist es, das gemein­same Verständnis der Grund­werte zu stärken, eine Kultur der Rechts­staat­lich­keit zu fördern und damit die Achtung dieses Prin­zips in der Euro­päi­schen Union insge­samt zu stärken. Was sagen Sie gene­rell zu solchen Berichten?

Cerjak: Solche Berichte sind in den meisten Fällen eher ein poli­ti­sches Pamphlet, das nichts mit der Realität zu tun hat. Einige gut bezahlte Brüs­seler Beamte schreiben solche Berichte auf der Grund­lage von Infor­ma­tionen, die sie von Leutem aus unserem Land erhalten, die sich öffent­lich vor Denk­mä­lern für Verbre­cher verneigen. Das ist traurig. Wie ich schon sagte, haben solche Berichte meist nichts mit der Realität zu tun. Aber sie werden von den beherr­schenden Medien in unserem Land gut genutzt…

DEMOKRACIJA: In der ehema­ligen kommu­nis­ti­schen Partei­zei­tung Delo war dieser Bericht für Slowe­nien mit der Über­schrift „Das Prinzip der Teilung der Macht hat begonnen“ versehen. Stimmt das? Ich persön­lich habe den Eindruck, dass die ehema­lige Staats­ge­walt mit ihren gericht­li­chen Entschei­dungen syste­ma­tisch die Effi­zienz der Exeku­tive untergräbt…

Cerjak: Ich habe Delo schon lange nicht mehr gekauft, auch keine anderen Tages­zei­tungen. Das ist eine Geld­ver­schwen­dung. Ich lese lieber Texte, die online frei verfügbar sind. Ich kenne also den Inhalt dieses Arti­kels nicht in dem Maße, dass ich ihn kommen­tieren könnte. Aber ich habe den Eindruck, dass Ihr Gefühl Sie nicht trügt.

DEMOKRACIJA: Im September letzten Jahres hat die Natio­nal­ver­samm­lung der Repu­blik Slowe­nien Sie auf Vorschlag der Regie­rung zum Super­visor der Slowe­ni­schen Pres­se­agentur (STA) ernannt. Der Streit zwischen der STA, die von Bojan Vese­li­novič geleitet wird, und dem Kommu­ni­ka­ti­ons­büro der Regie­rung (UKOM), das von Uroš Urba­nija geleitet wird, zieht sich schon seit Monaten hin. Was ist Ihrer Meinung nach der Kern des Streits?

Cerjak: Seit Mitte letzten Jahres fordert der Vertreter des Grün­ders vom Direktor der STA bestimmte Unter­lagen an. Der Direktor, der zuvor einen Vertrag mit dem früheren Manage­ment der UKOM unter­zeichnet hatte – und in diesem Vertrag sind auch die Verpflich­tungen der STA klar defi­niert (Jour­na­listen der vorherr­schenden Medien vergessen diesen Vertrag gerne) – hat, anstatt die Unter­lagen auszu­hän­digen, all seine Bemü­hungen darauf gerichtet, eine Entschul­di­gung für die Nicht­er­fül­lung seiner Verpflich­tungen zu finden. Er beauf­tragte sogar einen Anwalt, der laut Direktor Vese­li­novič einer der größten Experten für Gesell­schafts­recht in Slowe­nien ist, und dieser stellte fest, dass der Vertrag in dem Teil, in dem es um bestimmte Verpflich­tungen der STA geht, nichtig sei. Derselbe Experte erläu­terte dann ohne Wissen der Aufsichts­rats­mit­glieder und in Anwe­sen­heit des Aufsichts­rats­vor­sit­zenden gegen­über Jour­na­listen, die vom STA-Direktor in der Lobby des STA-Gebäudes „versam­melt“ worden waren, Dinge über die Aufsichts­rats­sit­zung. Dafür erhielt er ein Honorar von 1.800,00 Euro. Offenbar ist das ein Betrag, bei dem manche fest­stellen, dass sogar die Erde eine Scheibe ist.

DEMOKRACIJA: Inwie­weit ist die Geschäfts­do­ku­men­ta­tion für Vese­li­nović belastend?

Cerjak: Das wird die Zeit zeigen. Aus meiner persön­li­chen Erfah­rung kann ich Ihnen jedoch sagen, dass es sich in den meisten Fällen, in denen die Geschäfts­füh­rung dem Gesell­schafter das Recht auf Infor­ma­tionen verwei­gert, das im Gesell­schafts­ge­setz gere­gelt ist, um Fälle handelt, in denen die Geschäfts­füh­rung dem Eigen­tümer etwas verheimlicht.

DEMOKRACIJA: Nun, wir selber haben das Gefühl, dass der Streit mit UKOM Vese­li­novič gelegen kommt, damit er sich poli­tisch instru­men­ta­li­sieren kann, um die Regie­rung im In- und Ausland zu verleumden. Ich denke, das ist ganz im Sinne der Oppo­si­tion und ihrer poli­ti­schen Paten aus den Kreisen des soge­nannten tiefen Staates…

Cerjak: Ich glaube, das Gefühl täuscht Sie nicht.

DEMOKRACIJA: Vor einigen Tagen hat das Verwal­tungs­ge­richt dem Antrag der STA statt­ge­geben und die Umset­zung des Dekrets über die Erbrin­gung öffent­li­cher Dienst­leis­tungen der STA ausge­setzt, das Anfang Juni von der Regie­rung verab­schiedet worden war. Damit wollte sie die Erbrin­gung des öffent­li­chen Dienstes und die Finan­zie­rung der STA genauer regeln. Direktor Bojan Vese­li­novič begrüßte die Entschei­dung des Gerichts mit großer Genug­tuung. Ihr Kommentar?

Cerjak: Ein Kommentar wird möglich sein, wenn die Entschei­dung des Gerichts endgültig ist. Dies gilt jedoch derzeit nur für die erste Hälfte. Meiner Meinung nach wird eine Beru­fung gegen diese Entschei­dung, die noch nicht endgültig ist, folgen…

DEMOKRACIJA: Vor ein paar Tagen ist Ihr Buch „Frei­heit und Hoff­nung“ im Verlag Nova obzorja erschienen. Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Buch gekommen?

Cerjak: Die Idee zu diesem Buch habe ich schon lange im Kopf. Ich habe den Stoff schon mehr­mals geschrieben, aber dann, weil er mir nicht gefiel, habe ich ihn auch vernichtet. Als ich dann an Corona erkrankte, habe ich die Zeit der Selbst­iso­la­tion genutzt, um das Buch zu voll­enden. Ich wollte auch Mate­rial aus unserer verschwie­genen Geschichte lite­ra­risch verar­beiten, das, zumin­dest soweit ich weiß, in unserem Land noch nicht aufge­ar­beitet worden ist. Die endgül­tige Bewer­tung werden aber die Leser erteilen.

DEMOCRACIJA: Können Sie unseren Lesern ein paar Worte zum Inhalt des Buches sagen?

Cerjak: Es geht um das Schicksal von zwei guten Menschen, dem Sohn eines ermor­deten Heimat­schüt­zers und einem jungen Parti­sanen. Ihre Lebens­schick­sale treffen sich zufällig im Jahr 1990. Ich habe in dem Buch auch einige reale histo­ri­sche Persön­lich­keiten erwähnt, wie z.B. den Komman­danten der Heim­wehr Krenner, Dr. Kante, usw.

DEMOKRACIJA: Was ist die Haupt­bot­schaft dieses Buch­de­büts von Ihnen?

Cerjak: Wahr­heit und Erkenntnis befreien…

DEMOKRACIJA: Abschlie­ßende Frage: Seit die jetzige Regie­rung im Amt ist, erleben wir gewalt­tä­tige Angriffe der linken Oppo­si­tion, der linken Agit­prop-Medien und des soge­nannten tiefen Staates auf sie. Nächstes Jahr werden in Slowe­nien Wahlen statt­finden. Welche Erwar­tungen haben Sie diesbezüglich?

Cerjak: Heute lese und höre ich, dass diese Regie­rung am Ende ist. Das Ergebnis des Wasser­re­fe­ren­dums hat das angeb­lich bestä­tigt. Das ist Unsinn! Bis zu den Wahlen ist es noch ein weiter Weg, und die öffent­liche Meinung kann sich im Hand­um­drehen ändern.

Ich selbst erwarte, dass die Bürger endlich heraus­finden werden, wer die slowe­ni­schen Micky­mäuse, Super­mans und Anna Kare­ninas waren… Der Herbst wird inter­es­sant werden.

Radovan Cerjak wurde 1967 in Slovenj Gradec (Windisch­grätz) geboren. In Velenje (Wöllan) besuchte er das dama­lige Gymna­sium für Sozi­al­wis­sen­schaften. Er schloss sein Studium an der Juris­ti­schen Fakultät der Univer­sität Ljub­l­jana (Laibach) ab. Er arbeitet in einer Anwalts­kanzlei im Zentrum von Ljub­l­jana. Er ist als sehr guter Anwalt bekannt. In der Vergan­gen­heit hat er sich bereits mit vielen wich­tigen Siegen vor Gericht bewährt, unter anderem vor dem Verfas­sungs­ge­richt der Repu­blik Slowe­nien. Er ist auch gesell­schaft­lich und jour­na­lis­tisch aktiv.

Dieser Beitrag erschien zuerst in DEMOKRACIJA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.