Für Muslime begann der Ramadan am Dienstag, 13. April, und endet am 12. Mai. Ein Ramadan, der für Muslime in Frank­reich eine teil­weise Lock­down-Befreiung bedeutet.

Nach Infor­ma­tionen von Le Figaro, „hat die Direk­tion des Depar­te­ments Hérault eine Infor­ma­tion des Innen­mi­nis­te­riums erhalten, die besagt, dass den „Gläu­bigen“, die das Gebet um 5:30 Uhr morgens, vor dem Ende der Ausgangs­sperre, verrichten wollen, eine „Tole­ranz“ gewährt wird.

Eine Tole­ranz für das erste Morgen­gebet also während des totalen Lock­downs, wozu dann noch am Abend die Zeit der Almosen kommt, die den Muslimen in einigen Depar­te­ments (Tarn, Herault und Gironde) wegen des Ramadan gewährt wurde.

„Im Depar­te­ment Tarn“, heißt es in demselben Artikel in Le Figaro, „wie unsere Kollegen von der Lokal­zei­tung Le Journal d’Ici berichtet haben, wurde die Polizei von der Präfektur ange­wiesen, Muslime nicht zu bestrafen, die zwischen 19 und 22 Uhr und ab 5 Uhr morgens auf der Straße ange­troffen sind, während in Frank­reich wegen des Covid eine totale Ausgangs­sperre herrscht. In einer E‑Mail-Nach­richt, die am Mitt­woch, den 14. April, bei den Gendarmen und Poli­zei­be­amten des Depar­te­ments einging und die von den lokalen Medien einge­sehen werden konnte, wird versi­chert, dass „die Reli­gi­ons­aus­übenden von der Präfektur ermäch­tigt sind, Almosen zu verteilen (was über­setzt bedeutet, Essen an Freunde, Familie usw. zuzu­stellen)“. Diese Anwei­sung, die auch von Le Pari­sien ‚bestä­tigt wurde‘, gilt für die gesamte Dauer des Ramadan, der dieses Jahr vom 13. April bis zum 12. Mai dauert.“

In der E‑Mail-Nach­richt wird auch betont, so Ouest-France, dass „das nächt­liche Zeit­fenster dem isla­mi­schen Fasten­bre­chen entspricht und es mögli­cher­weise zu Versamm­lungen auf öffent­li­chen Straßen oder in der Nähe von Moscheen kommen kann.

Auch die Polizei der Gironde erhielt laut Mari­anne am Donnerstag, den 15. April, eine ähnliche E‑Mail-Nach­richt:

„Mehrere örtliche musli­mi­sche Führer haben darum gebeten, ihren Glau­bens­brü­dern zu erlauben, das Morgen­gebet um 5:30 Uhr zu verrichten, eine halbe Stunde vor Ende der Ausgangs­sperre.“ Daher gewährt die Präfektur „eine Tole­ranz […], um den Gläu­bigen zu erlauben, trotz des Endes der Ausgangs­sperre um 6:00 Uhr morgens bereits um 5:30 Uhr zu beten, ohne dass eine Ände­rung des Dekrets erfor­der­lich ist.“

Ohne so spezi­fisch zu sein, sahen Poli­zei­be­amte im Depar­te­ment Var auch, dass bereits am Mitt­woch, den 14. April, eine E‑Mail-Nach­richt mit dieser Art von Anwei­sung zirku­lierte, wiederum laut Mari­anne:

„Was […] die Versamm­lung von Menschen nach bzw.vor der Ausgangs­sperre betrifft, hat das Haupt­quar­tier Anwei­sungen gegeben, Mäßi­gung, Tole­ranz und Unter­schei­dungs­ver­mögen in Über­ein­stim­mung mit den minis­te­ri­ellen Anwei­sungen zu zeigen“.

Fazit: Während den Katho­liken in Frank­reich keine Ausnahme von der Ausgangs­sperre gewährt wurde, um Ostern zu feiern, geneh­migt Innen­mi­nister Gérald Moussa Darmanin den Muslimen eine Ausnah­me­re­ge­lung für den Ramadan, wobei als Polizei-Instruk­tion ein nicht näher defi­niertes „Unter­schei­dungs­ver­mögen“, soll wohl heißen: „Gesichts­er­ken­nung“, gilt.

Ein weiterer Schritt also in Rich­tung „Grand Rempla­ce­ment“ (dt. „Großer [Bevölkerungs-]Austausch“), in diesem Falle die Ablö­sung der katho­li­schen Reli­gion in Frank­reich und anderen ehemals christ­li­chen Ländern durch die musli­mi­sche Religion…

Quelle: MPI