Von Biden ernannte Leiterin der Zivil­rechts­ab­tei­lung des US-Justiz­mi­nis­te­riums ist schwarze Rassistin

Kristen Clarke wird unter dem künf­tigen US-Präsi­denten Joseph „Joe“ Biden die einfluss­reiche Zivil­rechts­ab­tei­lung des Justiz­mi­nis­te­riums leiten. Für die Jünger der Zivil­re­li­gion der poli­ti­schen Korrekt­heit ist Clarke die opti­male Beset­zung für diesen Posten. Schließ­lich ist die Rechts­an­wältin nicht nur eine Frau, sondern oben­drein auch Afro­ame­ri­ka­nerin. Dabei spielt es keine Rolle, dass Clarke eine schwarze Rassistin ist.

Wie eine Unter­su­chung der Sendung „Tucker Carlson Tonight” von Fox News zutage förderte, phan­ta­sierte Clarke 1994, als die Präsi­dentin einer schwarzen Studen­ten­ver­ei­ni­gung an der Univer­sität Harvard war, in einem Brief an eine Studen­ten­zei­tung über die angeb­liche Über­le­gen­heit von Menschen mit dunkler Hautfarbe.

„Schwarze körper­lich und geistig überlegen“

Clarke schrieb, „bitte nutzen Sie die folgenden Theo­rien und Betrach­tungen, um Sie bei Ihrer Suche nach der Wahr­heit in Bezug auf gene­ti­sche Unter­schiede zwischen Schwarzen und Weißen zu unter­stützen“. Clarke ließ wissen, dass die Neuro­wis­sen­schaft­lerin Carol Barnes „anmerkt, dass mensch­liche mentale Prozesse durch Melanin gesteuert werden – dieselbe Chemi­kalie, die Schwarzen ihre über­le­genen körper­li­chen und geis­tigen Fähig­keiten verleiht“.

In dieser Tonart geht es weiter, Clarke fabri­ziert noch mehr pseu­do­wis­sen­schaft­li­chen Unfug:

„Einige Wissen­schaftler haben heraus­ge­funden, dass die meisten Schwarzen kein Melanin produ­zieren können, weil ihre Zirbel­drüsen oft verkalkt sind und nicht funk­tio­nieren. Die Verkal­kungs­raten der Zirbel­drüsen betragen bei Afri­ka­nern fünf bis 15 Prozent, bei Asiaten 15 bis 25 Prozent und bei Euro­päern 60 bis 80 Prozent. Das ist die chemi­sche Grund­lage für die kultu­rellen Unter­schiede zwischen Schwarzen und Weißen.“

Schließ­lich behaup­tete Clarke, Melanin verleihe Schwarzen

„größere geis­tige, körper­liche und spiri­tu­elle Fähig­keiten – etwas, was nicht anhand euro­zen­tri­scher Stan­dards gemessen werden kann“.

Dieser Beitrag erschien erst­malig auf zurzeit.at