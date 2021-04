Von Olivier Bault

Wird Polen den EU-Wieder­auf­bau­fonds blockieren? Wird diese Blockade die Koali­tion der Verei­nigten Rechten unter der Führung von Jarosław Kaczyńskis Partei Recht und Gerech­tig­keit (PiS) zu Fall bringen? Nicht nur in Deutsch­land steckt die Maschine nach der Blockade fest – vorüber­ge­hend? – der Rati­fi­zie­rung des 750-Milli­arden-Euro-Wieder­auf­bau­fonds durch die Richter des Karls­ruher Verfas­sungs­ge­richts, da sie Zweifel an der Verein­bar­keit der von der EU-Kommis­sion im Namen der 27 aufzu­neh­menden gemein­samen Schulden mit den euro­päi­schen Verträgen haben. Damit dieses EU-Konjunk­tur­pro­gramm in Kraft treten kann, muss es jedoch zunächst von den 27 natio­nalen Parla­menten rati­fi­ziert werden. In Polen ist es auch die Frage der gemein­samen Verschul­dung, die für Unei­nig­keit zwischen den Part­nern der Regie­rungs­ko­ali­tion sorgt. Das Haupt­pro­blem ist aber vor allem die Verab­schie­dung des berühmten „Rechtsstaatlichkeits“-Mechanismus, der die Auszah­lung der euro­päi­schen Gelder von der Einhal­tung der Rechts­staat­lich­keit und der euro­päi­schen Werte abhängig machen wird.

Die Verei­nigte Rechte ist zuneh­mend uneinig

Die polni­sche Regie­rungs­ko­ali­tion vereint unter dem Label „Verei­nigte Rechte“ die PiS und zwei klei­nere verbün­dete Parteien, deren Abge­ord­nete auf PiS-Listen gewählt wurden und in der PiS-Frak­tion im Sejm sitzen: die Partei Soli­darna Polska (Soli­da­ri­sches Polen) von Justiz­mi­nister Zbigniew Ziobro und die Partei Poro­zu­mienie (Eini­gung) des Minis­ters für Entwick­lung, Arbeit und Tech­no­logie Jarosław Gowin. Da die Mehr­heit der PiS-Frak­tion im Sejm nur wenige Sitze beträgt, würde der Austritt einer dieser beiden Parteien ausrei­chen, um die abso­lute Mehr­heit zu verlieren. Seit dem Früh­jahr 2020 haben sich jedoch die Konflikte zwischen der PiS und ihren beiden Verbün­deten gehäuft.

Hoch­ris­kante Abstim­mung für die Koalition

Die bevor­ste­hende Abstim­mung im Sejm über das Gesetz zur Rati­fi­zie­rung des EU- Wieder­auf­bau­fonds stellt also ein hohes Risiko für die Koali­tion dar. Justiz­mi­nister Zbigniew Ziobro und seine Partei Soli­darna Polska haben deut­lich gemacht, dass sie sich dagegen stellen werden. In einem am 7. April von der Wochen­zei­tung Gazeta Polska veröf­fent­lichten Inter­view sagte der PiS-Vorsit­zende Jarosław Kaczyński jedoch, dass eine Nieder­lage der PiS bei der Abstim­mung aufgrund eines Nein oder einer Enthal­tung der Soli­darna Polska-Abge­ord­neten das Ende der Koali­tion bedeuten würde. Damit hat Kaczyński der Oppo­si­tion den Schlüssel zum Sturz der Regie­rung von Mateusz Mora­wi­ecki und mögli­cher­weise zur Herbei­füh­rung vorge­zo­gener Wahlen in die Hand gegeben, denn sie weiß nun, dass sie dafür nur noch en bloc gegen das Konjunk­tur­paket stimmen muss. Dies offen zu sagen, war wahr­schein­lich nicht sehr klug, da die PiS die Libe­ralen und die Linken braucht, um diesem Sanie­rungs­plan zuzustimmen.

Der Verrat von Premier­mi­nister Morawiecki

In einem Radio­in­ter­view am 12. April erläu­terte der Justiz­mi­nister noch einmal die Wurzel des Problems: Auf den Tagungen des Euro­päi­schen Rates im Juli und Dezember 2020 akzep­tierte Minis­ter­prä­si­dent Mateusz Mora­wi­ecki den Mecha­nismus, der EU-Gelder von der Bewer­tung der Einhal­tung der Rechts­staat­lich­keit und der euro­päi­schen Werte durch die Euro­päi­sche Kommis­sion abhängig macht. Ziobro und seine Partei bestanden auf der Notwen­dig­keit, diesen Mecha­nismus zu blockieren, der im Wider­spruch zu den euro­päi­schen Verträgen steht und der dazu führen wird, dass die Euro­päi­sche Kommis­sion ein äußerst mäch­tiges Erpres­sungs­in­stru­ment erhält, das für poli­ti­sche und ideo­lo­gi­sche Zwecke genutzt werden könnte. „Der Minis­ter­prä­si­dent hatte dem Sejm mitge­teilt, dass er sein Veto gegen den Gesetz­ent­wurf einlegen würde. Aber am Ende akzep­tierte er das Diktat von Brüssel und Berlin“, sagte Ziobro. Für Ziobro hat Mora­wi­ecki die Verspre­chen, die er den Wählern der Verei­nigten Rechten gegeben hat, verraten, indem er einen großen Transfer von Souve­rä­nität an die euro­päi­schen Insti­tu­tionen akzep­tierte. Ziobro weist auch auf das Risiko hin, dass die polni­schen Steu­er­zahler eines Tages für die Schulden der Grie­chen aufkommen müssen, weil das EU-Konjunk­tur­pro­gramm Schulden vorsieht.

Ziobro über­zeugt, dass der Kondi­tio­na­li­täts­me­cha­nismus genutzt wird, um Polen zu beugen

In einem Inter­view, das am 22. März in der Wochen­zei­tung Sieci veröf­fent­licht wurde, sagte der Justiz­mi­nister, dass er keinen Augen­blick daran glaube, dass die poli­ti­sche Erklä­rung, die der polni­sche und der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent auf dem Euro­päi­schen Rat im Dezember über die Anwen­dung des neuen Mecha­nismus abge­geben haben, dessen Ausnut­zung für ideo­lo­gi­sche Zwecke einschränken werde, um Polen das Sozi­al­mo­dell aufzu­zwingen, das die Linke für die gesamte EU will. In diesem Zusam­men­hang zitierte er entspre­chende Aussagen der Vize­prä­si­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion Věra Jourová, die regel­mäßig verspricht, diesen Mecha­nismus zu nutzen, um „LGBT-Rechte“ durch­zu­setzen. Drei Tage nach diesem Inter­view nahm das Euro­päi­sche Parla­ment eine Entschlie­ßung an, in der es der Kommis­sion mit einer Klage vor dem Gerichtshof der EU drohte, wenn dieser Mecha­nismus nicht sofort umge­setzt würde, ohne das Ergebnis der Klage Polens und Ungarns vor dem EuGH abzu­warten. Dies kommt, nachdem die EU am 11. März in einer Reso­lu­tion, in der Polen der Haupt­an­ge­klagte ist, zu einer „Zone der Frei­heit für LGBTIQ-Menschen“ erklärt wurde.

Kaczyńskis wirt­schaft­liche Wette

In dem am 7. April in der Gazeta Polska veröf­fent­lichten Inter­view ist der PiS-Vorsit­zende Jarosław Kaczyński jedoch der Meinung, dass es ein sehr schwerer Fehler wäre, den Wieder­auf­bau­fonds nicht zu rati­fi­zieren, da die für Polen vorge­se­henen Mittel uner­läss­lich sind, um den wirt­schaft­li­chen Aufhol­pro­zess gegen­über den reichsten Ländern des Blocks fort­zu­setzen, was laut Kaczyński eine Voraus­set­zung dafür ist, die Souve­rä­nität und Iden­tität Polens wirksam vertei­digen zu können.

Voraus­ge­setzt natür­lich, dass die Zahlung dieser Gelder nicht ausge­setzt wird, wie Ziobro es fürchtet, um Polen zu zwingen, seine Souve­rä­nität und Iden­tität aufzu­geben, bevor es die von Kaczyński erwar­tete Wirt­schafts­macht erlangen kann.

Olivier Bault ist Fran­zose und lebt seit dem Anfang der 1990er Jahre in Polen; er ist der Korre­spon­dent in Polen für die Visegrád Post und die fran­zö­si­sche Tages­zei­tung Présent. Als unab­hän­giger Jour­na­list berichtet er regel­mäßig über das Geschehen in Polen und Europa; er schreibt eben­falls Beiträge in polni­scher Sprache für die polni­sche Wochen­zei­tung Do Rzeczy bzw. in engli­scher Sprache für das Portal kurier.plus des Wacław-Felczak-Insti­tuts für polnisch-unga­ri­sche Zusammenarbeit.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.