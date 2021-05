Der fran­zö­si­sche Rechts­an­walt Carlo Brusa, Gründer des Vereins Résis­tance 19, ist in diesem Jahr durch seinen Kampf gegen die Covid-Regie­rungs­pro­pa­ganda und die damit verbun­denen frei­heits­feind­li­chen Maßnahmen hervorgetreten.



Er veröf­fent­lichte ein Video, das schnell von Youtube zensiert wurde, in dem er die verschie­denen Inter­es­sen­ver­bin­dungen und die proble­ma­ti­schen Bezie­hungen zwischen den verschie­denen Prot­ago­nisten für Impfung, Lock­down-Maßnahmen und Restrik­tionen zeigt.



Vom Phar­ma­kon­zern Glax­oS­mit­h­Kline über das Wuhan-Labor, über Pfizer und Dr. Fauci, die Bill und Melinda Gates Foun­da­tion, die Soros-Netz­werke und die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion: sie alle sind in dieser schönen kleinen Welt der Finan­ziers mitein­ander verbunden, und sie alle schreien über die schreck­liche globale tödliche Pandemie und setzen sich dafür ein, ihr durch die Impfung der gesamten Mensch­heit ein Ende zu setzen.



Selt­sa­mer­weise wird diese schreck­liche „Pandemie“ einige Menschen glück­lich gemacht haben: stark berei­chern konnten sich die phar­ma­zeu­ti­schen Labo­ra­to­rien und ihre Aktio­näre wie Bill Gates, Finan­ziers wie Bezos von Amazon; acht Milli­ar­däre, die es schon zuvor waren und die oppor­tu­nis­tisch in phar­ma­zeu­ti­sche Unter­nehmen, die sich für die Entwick­lung von Impf­stoffen gegen das Coro­na­virus enga­gierten, inves­tiert haben, konnten einen Vermö­gens­zu­wachs von 32,2 Milli­arden Dollar verzeichnen; darüber hinaus gibt es weitere 9 neue Milli­ar­däre mit einem Netto­ver­mögen von zusammen 19,3 Milli­arden Dollar, die alle an den Laboren betei­ligt sind, welche die neuen Impf­stoffe gegen das Virus verkaufen. Hier nur einige der Namen:

Stéphane Bancel, CEO des ameri­ka­ni­schen Unter­neh­mens Moderna (mit einem aktu­ellen Vermögen von 4,3 Milli­arden Dollar),

Ugur Sahin, CEO und Mitbe­gründer des deut­schen Konzerns BioN­Tech (mit einem kumu­lierten Vermögen von 4 Milli­arden Dollar),

Timothy Springer, Immu­no­loge und Gründer von Moderna (2,2 Milli­arden Dollar), Noubar Afeyan, Präsi­dent von Moderna (1,9 Milli­arden Dollar),

Juan Lopez Belmonte, Präsi­dent von Rovi, einer spani­schen Firma, die einen Vertrag zur Produk­tion des Moderna-Impf­stoffs hat (1,8 Milli­arden Dollar),

Robert Langer, Wissen­schaftler und Mitbe­gründer von Moderna (1,6 Milli­arden Dollar), Zhu Tao, Mitbe­gründer und wissen­schaft­li­cher Leiter des chine­si­schen Unter­neh­mens CanSino Biolo­gics (1,3 Milli­arden Dollar),

Qiu Dongxu, Mitbe­gründer und Vize­prä­si­dent von CanSino Biolo­gics (1,2 Milli­arden Dollar),

Mao Huinhoa, eben­falls Mitbe­gründer und Vize­prä­si­dent dieses asia­ti­schen Phar­ma­un­ter­neh­mens (1 Mrd. $).

Man kann die Abspra­chen zwischen Geld, Laboren und Massen­imp­fungen sehen.

Während ein beträcht­li­cher Teil der Mensch­heit während dieser Covid-„Krise“ verarmt ist, ist eine sehr kleine Minder­heit, die zufällig die stärksten Befür­worter der globalen Impfung und Propa­gan­disten der allge­meinen Covid-Panik sind, bedeu­tend reicher geworden.

Für dieje­nigen, die sich vorstellen können, mutmaßen, ja zur Verschwö­rungs­theorie neigen, dass diese Covid-Krise künst­lich gemacht ist, können diese finan­zi­ellen Abspra­chen viel­leicht auch eine Antwort auf die Frage geben: „Wer profi­tiert von dem Verbrechen? “

Quelle: MPI