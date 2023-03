Das chine­si­sche Aussen­mi­nis­te­rium hat am 20. Februar 2023 einen detail­lierten Report zu den noto­ri­schen Hege­mo­ni­al­an­sprüche der USA veröf­fent­licht. Das Gipfel­treffen in diesen Tagen in Moskau zwischen den Präsi­denten von Russ­land und China wird sich u.a. auch damit zu beschäf­tigen haben.



Unser-Mittel­eu­ropa hat den Inhalt dieses Papiers unge­kürzt ins Deut­sche über­setzt und für seine Leser nach­ste­hend veröf­fent­licht.

US-Hege­monie und ihre Gefahren

Inhalt:

Poli­ti­sche Hege­monie – den allei­nigen Herr­scher markieren Mili­tä­ri­sche Hege­monie- will­kür­liche Anwen­dung von Gewalt

III. Wirt­schaft­liche Hege­monie – Plün­de­rung und Ausbeutung

Tech­no­lo­gi­sche Hege­monie – Mono­po­li­sie­rung und Unterdrückung Kultu­relle Hege­monie – Verbreiten falscher Narrative Schlussfolgerung

Einlei­tung

Seitdem die Verei­nigten Staaten nach den beiden Welt­kriegen und dem Kalten Krieg zum mäch­tigsten Land der Welt aufge­stiegen waren, haben sie sich immer dreister in die inneren Ange­le­gen­heiten anderer Länder einge­mischt: Sie haben Hege­monie ange­strebt, behauptet und miss­braucht, Umstürze und Infil­tra­tionen voran­ge­trieben, vorsätz­lich Kriege geführt und der inter­na­tio­nalen Gemein­schaft Schaden gebracht.

Die Verei­nigten Staaten entwi­ckelten das Dreh­buch ihrer Hege­monie, um unter dem Deck­mantel zur Förde­rung von Demo­kratie, Frei­heit und Menschen­rechten «Farb- Revo­lu­tionen» anzu­stiften, regio­nale Konflikte anzu­zet­teln und auch direkt Kriege zu führen. Gemäss der Menta­lität des Kalten Krieges haben die Verei­nigten Staaten Block­po­litik ange­heizt und Konflikte und Konfron­ta­tionen geschürt. Sie haben das Konzept der natio­nalen Sicher­heit über­stra­pa­ziert, Export­kon­trollen miss­braucht und anderen einsei­tige Sank­tionen aufge­zwungen. Sie sind mit inter­na­tio­nalem Recht und inter­na­tio­nalen Regeln selektiv umge­gangen, haben diese nach Gutdünken einge­setzt oder verworfen und versucht, im Namen der Aufrecht­erhal­tung einer «regel­ba­sierten inter­na­tio­nalen Ordnung» Regeln durch­zu­setzen, die nur auf ihre eigenen Inter­essen zuge­schnitten sind.

Dieser Bericht versucht durch die Darle­gung rele­vanter Fakten den Miss­brauch von Hege­monie durch die USA im poli­ti­schen, mili­tä­ri­schen, wirt­schaft­li­chen, finan­zi­ellen, tech­no­lo­gi­schen und kultu­rellen Bereich bloss­zu­legen und die inter­na­tio­nale Aufmerk­sam­keit auf die Gefahren zu lenken, welche besagte US-Prak­tiken für den Welt­frieden, die Stabi­lität und das Wohl­ergehen aller Völker darstellen.

Poli­ti­sche Hege­monie – den allei­nigen Herr­scher markieren

Die Verei­nigten Staaten versu­chen seit langem, im Namen der Förde­rung von Demo­kratie und Menschen­rechten andere Länder samt Welt­ord­nung nach eigenen Werten und ihrem poli­ti­schen System zu prägen.

● Es gibt zahl­reiche Beispiele für die Einmi­schung der USA in die inneren Ange­le­gen­heiten anderer Länder. Im Namen der «Förde­rung von Demo­kratie» verfolgten die Verei­nigten Staaten in Latein­ame­rika eine «Neo-Monroe-Doktrin», stif­teten «Farb-Revo­lu­tionen» in Eura­sien an und insze­nierten den «Arabi­schen Früh­ling» in West­asien und Nord­afrika, der viele Länder in Chaos und Kata­stro­phen stürzte.

Im Jahr 1823 verkün­deten die Verei­nigten Staaten die Monroe-Doktrin. Während sie für ein «Amerika für Ameri­kaner» warben, war das, was sie wirk­lich wollten, viel­mehr ein «Amerika für die Verei­nigten Staaten».

Seitdem war die Politik verschie­dener US-Admi­nis­tra­tionen gegen­über Latein­ame­rika und der Karibik von poli­ti­scher Einmi­schung, mili­tä­ri­scher Inter­ven­tion und Regime-Change geprägt. Von der 61 Jahre währenden Feind­se­lig­keit und Blockade Kubas bis zum Sturz der Allende-Regie­rung in Chile hat die US-Politik gegen­über dieser Region auf dieser Maxime beruht: «Wer sich unter­wirft, wird Erfolg haben; wer sich wider­setzt, wird zugrunde gehen!»

Das Jahr 2003 markierte den Beginn einer Reihe von «Farb-Revo­lu­tionen»: die «Rosen­re­vo­lu­tion» in Geor­gien, die «Oran­gene Revo­lu­tion» in der Ukraine und die «Tulpen­re­vo­lu­tion» in Kirgi­si­stan. Das US-Aussen­mi­nis­te­rium gab offen zu, eine «zentrale Rolle» bei diesen «Regime­wech­seln» gespielt zu haben. Die Verei­nigten Staaten mischten sich auch in die inneren Ange­le­gen­heiten der Phil­ip­pinen ein, nachdem sie 1986 Präsi­dent Ferdi­nand Marcos Sr. und 2001 Präsi­dent Joseph Estrada über soge­nannte «People Power Revo­lu­tionen» absetzen liessen.

Im Januar 2023 veröf­fent­lichte der ehema­lige US-Aussen­mi­nister Mike Pompeo sein neues Buch «Gib nie einen Zenti­meter nach: Kämpfen für das Amerika, das ich liebe». Darin enthüllte er, dass die Verei­nigten Staaten geplant hatten, in Vene­zuela zu inter­ve­nieren. Der Plan sah vor, die Regie­rung Maduro zu einer Eini­gung mit der Oppo­si­tion zu zwingen, Vene­zuela die Möglich­keit zu nehmen, Öl und Gold gegen Devisen zu verkaufen, starken Druck auf die Wirt­schaft des Landes auszu­üben und die Präsi­dent­schafts­wahlen 2018 zu beeinflussen.

● Die USA messen inter­na­tio­nale Regeln mit zwei­erlei Mass. Indem sie ihr Eigen­in­ter­esse an erste Stelle setzen, haben sich die Verei­nigten Staaten von inter­na­tio­nalen Verträgen und Orga­ni­sa­tionen entfernt und ihr natio­nales Recht über inter­na­tio­nales Recht gestellt. Im April 2017 kündigte die Trump-Admi­nis­tra­tion an, dass sie dem Bevöl­ke­rungs­fonds der Vereinten Nationen (UNFPA) sämt­liche US-Finanz­mittel strei­chen werde. Die Begrün­dung lautete, dass die Orga­ni­sa­tion «ein Programm zur Zwangs­ab­trei­bung oder unfrei­wil­ligen Steri­li­sa­tion bzw. sich am Manage­ment eines solchen Programms» betei­lige. Die Verei­nigten Staaten sind 1984 und 2017 zweimal aus der UNESCO ausge­treten. Im Jahr 2017 kündigten sie an, aus dem Pariser Abkommen zum Klima­wandel auszu­treten. Im Jahr 2018 kündigten sie ihren Austritt aus dem UN-Menschen­rechtsrat an und begrün­deten dies mit der «Vorein­ge­nom­men­heit» der Orga­ni­sa­tion gegen­über Israel und dem Versagen, die Menschen­rechte wirksam zu schützen. 2019 kündigten die Verei­nigten Staaten ihren Rückzug aus dem Vertrag über nukleare Mittel­stre­cken­waffen an, um die unge­hin­derte Entwick­lung fort­schritt­li­cher Waffen zu ermög­li­chen. Für 2020 kündigten sie an, aus dem Vertrag zum «Offenen Himmel» aussteigen zu wollen.

Die Verei­nigten Staaten stellen das Hindernis zur Kontrolle biolo­gi­scher Waffen dar, indem sie Verhand­lungen zum Veri­fi­ka­ti­ons­pro­to­koll für ein Biowaf­fen­über­ein­kommen (BWC – Biolo­gical Weapon’s Conven­tion) verei­teln und die inter­na­tio­nale Über­prü­fung der Akti­vi­täten von Ländern im Zusam­men­hang mit biolo­gi­schen Waffen behin­dern. Als einziges Land, das im Besitz von Chemie­waffen ist, haben die Verei­nigten Staaten die Vernich­tung von Chemie­waffen wieder­holt verzö­gert und sind ihren Verpflich­tungen nur zöger­lich nach­ge­kommen. Sie sind zum grössten Hindernis für die Verwirk­li­chung einer «chemie­waf­fen­freien Welt» geworden.

● Die Verei­nigten Staaten setzen mit ihrem Bünd­nis­system auf kleine Blöcke. Sie zwingen der asia­tisch-pazi­fi­schen Region eine «Indo-Pazifik-Stra­tegie» auf, stellen exklu­sive Klubs wie die Five Eyes, Quad (quatri­la­te­raler Sicher­heits­dialog zwischen USA, Austra­lien, Indien & Japan) und AUKUS (trila­te­rales Sicher­heits­bündnis zwischen USA, UK & Austra­lien) zusammen und zwingen die Länder der Region, Partei zu ergreifen. Solche Prak­tiken dienen im Wesent­li­chen dazu, die Region zu spalten, Konfron­ta­tionen anzu­fa­chen und Frieden zu unterminieren.

● Die USA fällen will­kür­lich Urteile über die Demo­kra­tien in anderen Ländern und fabri­zieren das falsche Narrativ von «Demo­kratie gegen Auto­ri­ta­rismus», um Entfrem­dung, Spal­tung, Riva­lität und Konfron­ta­tion zu schüren. Im Dezember 2021 rich­teten die Verei­nigten Staaten den ersten «Gipfel für Demo­kratie» aus, der von vielen Ländern kriti­siert und abge­lehnt wurde, weil er den Geist der Demo­kratie verhöhnt und die Welt spaltet. Im März 2023 werden die Verei­nigten Staaten ein weiteres «Gipfel­treffen für Demo­kratie» ausrichten, dass uner­wünscht bleibt und erneut keine Unter­stüt­zung finden wird.

Mili­tä­ri­sche Hege­monie – Will­kür­li­cher Einsatz von Gewalt

Die Geschichte der Verei­nigten Staaten ist von Gewalt und Expan­sion geprägt. Seit ihrer Unab­hän­gig­keit im Jahr 1776 haben die Verei­nigten Staaten ständig versucht, mit Gewalt zu expan­dieren: Sie schlach­teten Indianer ab, fielen in Kanada ein, führten einen Krieg gegen Mexiko, zettelten den Ameri­ka­nisch-Spani­schen Krieg an und annek­tierten Hawaii. Nach dem Zweiten Welt­krieg haben die USA unter anderem den Korea­krieg, den Viet­nam­krieg, den Golf­krieg, den Koso­vo­krieg, den Afgha­ni­stan­krieg, den Irak­krieg, den Liby­en­krieg und den Syri­en­krieg provo­ziert bzw. begonnen ihre mili­tä­ri­sche Hege­monie zu miss­brau­chen, um den Weg für expan­sio­nis­ti­sche Ziele zu legen. In den letzten Jahren hat das durch­schnitt­liche jähr­liche Mili­tär­budget der USA 700 Milli­arden Dollar über­schritten und macht damit 40 Prozent des welt­weiten Gesamt­bud­gets aus, mehr als die 15 Länder hinter den USA zusammen. Die Verei­nigten Staaten verfügen über etwa 800 Mili­tär­stütz­punkte in Übersee und haben 173.000 Soldaten in 159 Ländern stationiert.

Laut dem Buch «America Invades: How We’ve Invaded or been Mili­ta­rily Involved with almost Every Country on Earth» (zu Deutsch: «Wie wir in fast jedes Land der Welt einfielen oder mili­tä­risch verwi­ckelt sind») haben die Verei­nigten Staaten mit nur drei Ausnahmen gegen fast alle der rund 190 von den Vereinten Nationen aner­kannten Länder gekämpft oder waren in sie mili­tä­risch invol­viert. Nur drei Länder wurden «verschont», weil die Verei­nigten Staaten sie auf der Land­karte nicht finden konnten.

● Wie der ehema­lige US-Präsi­dent Jimmy Carter es ausdrückte, sind die Verei­nigten Staaten zwei­fellos die krie­ge­rischste Nation der Welt­ge­schichte. Einem Bericht der Tufts Univer­sity zufolge, «Intro­du­cing the Mili­tary Inter­ven­tion Project: A new Dataset on U.S. Mili­tary Inter­ven­tions, 1776–2019» haben die Verei­nigten Staaten über jenen Zeit­raum welt­weit fast 400 Mili­tär­in­ter­ven­tionen durch­ge­führt, davon 34 Prozent in Latein­ame­rika und der Karibik, 23 Prozent in Ostasien und dem Pazifik, 14 Prozent im Nahen Osten und Nord­afrika und 13 Prozent in Europa. Gegen­wärtig nehmen die mili­tä­ri­schen Inter­ven­tionen im Nahen Osten und Nord­afrika sowie in den afri­ka­ni­schen Ländern südlich der Sahara zu.

Alex Lo, ein Kolum­nist der South China Morning Post, wies darauf hin, dass die Verei­nigten Staaten seit ihrer Grün­dung nur selten zwischen Diplo­matie und Krieg unter­schieden hätten. Im 20. Jahr­hun­dert stürzten sie in vielen Entwick­lungs­län­dern demo­kra­tisch gewählte Regie­rungen und ersetzten sie umge­hend durch pro-ameri­ka­ni­sche Mario­net­ten­re­gime. Heute folgen die Verei­nigten Staaten in der Ukraine, im Irak, in Afgha­ni­stan, Libyen, Syrien, Paki­stan und im Jemen ihrer alten Taktik, Stell­ver­tre­ter­kriege, Kriege nied­riger Inten­sität und Droh­nen­kriege zu führen.

● Die mili­tä­ri­sche Hege­monie der USA hat zu huma­ni­tären Tragö­dien geführt. Seit 2001 haben die Kriege und Mili­tär­ope­ra­tionen, die von den Verei­nigten Staaten im Namen der Terro­ris­mus­be­kämp­fung geführt wurden, über 900.000 Menschen­leben gefor­dert, darunter etwa 335.000 Zivi­listen, Millionen an Verletzten und dutzende Millionen von Vertrie­benen. Der Irak­krieg von 2003 hatte 200.000 bis 250.000 zivile Todes­opfer gekostet, darunter mehr als 16.000, die direkt vom US-Militär getötet worden waren, und hinter­liess mehr als eine Million Obdachlose.

Die Verei­nigten Staaten haben 37 Millionen Flücht­linge auf der ganzen Welt verur­sacht. Allein die Zahl der syri­schen Flücht­linge hat sich seit 2012 verzehn­facht: Zwischen 2016 und 2019 wurden 33.584 zivile Todes­opfer aufgrund von Kämpfen in Syrien doku­men­tiert, darunter 3.833 Tote durch Bombar­die­rungen von der US-geführten Koali­tion – die Hälfte davon Frauen und Kinder. Der Public Broad­cas­ting Service berich­tete am 9. November 2018, dass allein bei den Luft­an­griffen der US-Streit­kräfte auf Raqqa 1.600 syri­sche Zivi­listen getötet worden waren.

Der zwei Jahr­zehnte andau­ernde Krieg in Afgha­ni­stan hat das Land verwüstet. Insge­samt 47.000 afgha­ni­sche Zivi­listen und 66.000 bis 69.000 afgha­ni­sche Soldaten und Poli­zisten, die nichts mit den Anschlägen vom 11. September zu tun hatten, wurden bei US-Mili­tär­ope­ra­tionen getötet, und mehr als 10 Millionen Menschen vertrieben. Der Krieg in Afgha­ni­stan zerstörte die Grund­lagen der wirt­schaft­li­chen Entwick­lung des Landes und stürzte die afgha­ni­sche Bevöl­ke­rung ins Elend. Nach dem «Kabul-Debakel» im Jahr 2021 kündigten die Verei­nigten Staaten an, Vermö­gens­werte der afgha­ni­schen Zentral­bank in Höhe von rund 9,5 Milli­arden Dollar einfrieren zu lassen, was als «Plün­de­rung pur» zu bezeichnen ist.

Im September 2022 erklärte der türki­sche Innen­mi­nister Süleyman Soylu auf einer Kund­ge­bung, dass die Verei­nigten Staaten einen Stell­ver­tre­ter­krieg in Syrien geführt, Afgha­ni­stan in ein Opium­feld und eine Hero­in­fa­brik verwan­delt, Paki­stan in Aufruhr versetzt und Libyen in stän­dige Unruhen gestürzt hätten. Die Verei­nigten Staaten täten alles, was nötig sei, um die Bevöl­ke­rung eines Landes mit Boden­schätzen ausrauben und versklaven zu lassen.

Auch im Krieg haben die Verei­nigten Staaten schreck­liche Methoden ange­wandt. Während des Korea­kriegs, des Viet­nam­kriegs, des Golf­kriegs, des Koso­vo­kriegs, des Afgha­ni­stan­kriegs und des Irak­kriegs setzten die Verei­nigten Staaten massive Mengen chemi­scher und biolo­gi­scher Waffen sowie Streu­bomben, Vakuum-Bomben, Graphit­bomben und abge­rei­cherte Uran-Bomben ein und verur­sachten enorme Schäden an zivilen Einrich­tungen mit unzäh­ligen zivilen Opfern samt blei­bender Umweltverschmutzung.

III. Wirt­schaft­liche Hege­monie – Plün­de­rung und Ausbeutung

Nach dem Zweiten Welt­krieg waren die Verei­nigten Staaten feder­füh­rend an der Einrich­tung des Bretton-Woods-Systems, des Inter­na­tio­nalen Währungs­fonds und der Welt­bank betei­ligt, die zusammen mit dem Marshall-Plan das inter­na­tio­nale Währungs­system mit dem US-Dollar im Zentrum bildeten. Darüber hinaus haben die Verei­nigten Staaten eine insti­tu­tio­nelle Hege­monie im inter­na­tio­nalen Wirt­schafts- und Finanz­sektor aufge­baut, indem sie gewich­tete Abstim­mungs­sys­teme, Regeln und Verein­ba­rungen der inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tionen, einschliess­lich der «Zustim­mung mit 85-prozen­tiger Mehr­heit», sowie ihre natio­nalen Handels­ge­setze und ‑vorschriften mani­pu­lierten. Indem sie den Status des Dollars als wich­tigste inter­na­tio­nale Reser­ve­wäh­rung ausnützen, kassieren die Verei­nigten Staaten im Grunde «Seig­ni­o­rage» (Geld­schöp­fungs­ge­winn) von der ganzen Welt. Indem sie ihre Kontrolle über inter­na­tio­nale Orga­ni­sa­tionen ausüben, nötigen sie andere Länder, der poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Stra­tegie der USA zu dienen.

● Die Verei­nigten Staaten beuten den Reichtum der Welt mit Hilfe der «Seig­ni­o­rage» aus. Die Herstel­lung eines 100-Dollar-Scheins kostet nur etwa 17 Cent, aber andere Länder müssen Waren im Wert von 100 Dollar bereit­stellen, um einen solchen Schein zu erhalten. Schon vor mehr als einem halben Jahr­hun­dert wurde darauf hinge­wiesen, dass die Verei­nigten Staaten exor­bi­tante Privi­le­gien, wie Defi­zite ohne Schaden am Dollar für sich nützen können, indem sie wert­lose Papier­noten drucken lassen, um die Ressourcen und Produk­tionen anderer Nationen zu plündern.

● Die Hege­monie des US-Dollars ist die Haupt­quelle für Insta­bi­lität und Unsi­cher­heit in der Welt­wirt­schaft. Während der Covid-19-Pandemie haben die Verei­nigten Staaten ihre globale Finanz­he­ge­monie miss­braucht und Billionen an Dollar in den Welt­markt gepumpt, wobei andere Länder, insbe­son­dere Schwel­len­länder, den Preis dafür zu entrichten hatten. Im Jahr 2022 been­dete die US-Noten­bank ihre ultra­lo­ckere Geld­po­litik und ging zu aggres­siven Zins­er­hö­hungen über, was zu Turbu­lenzen auf den inter­na­tio­nalen Finanz­märkten und zu erheb­li­chen Abwer­tungen anderer Währungen wie des Euros führte und viele der Währungen auf ein 20-Jahres-Tief fallen liess. Infol­ge­dessen sahen sich zahl­reiche Entwick­lungs­länder mit hoher Infla­tion, Währungs­ab­wer­tungen und Kapi­tal­ab­flüssen konfron­tiert. Es war genau das, was einst Nixons Finanz­mi­nister John Conn­ally in Selbst­zu­frie­den­heit, doch scharf umriss: «Der Dollar ist unsere Währung, aber er ist euer Problem!»

● Mit ihrer Kontrolle über inter­na­tio­nale Wirt­schafts- und Finanz­or­ga­ni­sa­tionen knüpfen die Verei­nigten Staaten zusätz­liche Bedin­gungen für ihre Unter­stüt­zung anderer Länder. Um Hinder­nisse für US-Kapi­tal­zu­flüsse und Speku­la­tionen abzu­bauen, müssen die Empfän­ger­länder eine finan­zi­elle Libe­ra­li­sie­rung voran­treiben und ihre Finanz­märkte öffnen, damit ihre Wirt­schafts­po­litik mit der ameri­ka­ni­schen Stra­tegie in Einklang stehe. Laut Review of Inter­na­tional Poli­tical Economy wurden mit den 1550 Schul­den­er­lass­pro­grammen, die der IWF seinen 131 Mitglieds­län­dern zwischen 1985 und 2014 gewährte, an die 55.465 zusätz­liche poli­ti­sche Bedin­gungen geknüpft.

● Die Verei­nigten Staaten unter­drü­cken ihre Konkur­renten vorsätz­lich mit wirt­schaft­li­chem Zwang. In den 1980er Jahren brachten die Verei­nigten Staaten ihre hege­mo­niale Finanz­macht gegen Japan in Stel­lung: Sie schlossen das Plaza-Abkommen, um die wirt­schaft­liche Bedro­hung durch Japan auszu­räumen und in den Dienst des stra­te­gi­schen Ziels der USA zu stellen, um die Sowjet­union zu konfron­tieren und die Welt zu beherr­schen. Infol­ge­dessen wurde der Yen in die Höhe getrieben, und Japan sah sich gezwungen, seinen Finanz­markt zu öffnen und sein Finanz­system neu auszu­richten. Das Plaza-Abkommen versetzte der Wachs­tums­dy­namik der japa­ni­schen Wirt­schaft einen schweren Schlag und führte in Japan zu dem, was später als «die drei verlo­renen Jahr­zehnte» in die Geschichte einging.

● Die wirt­schaft­liche und finan­zi­elle Hege­monie der USA ist zu einer geopo­li­ti­schen Waffe geworden. Die Verei­nigten Staaten setzen verstärkt auf einsei­tige Sank­tionen und «weit­rei­chende Recht­spre­chung» und haben inner­staat­liche Gesetze erlassen, wie: den Inter­na­tional Emer­gency Economic Powers Act, den Global Magnitsky Human Rights Accoun­ta­bi­lity Act und den Coun­tering America’s Adver­s­a­ries Through Sanc­tions Act sowie eine Reihe von Durch­füh­rungs­ver­ord­nungen zur Sank­tio­nie­rung bestimmter Länder, Orga­ni­sa­tionen oder Personen. Statis­tiken zeigen, dass die Sank­tionen der USA gegen auslän­di­sche Einrich­tungen zwischen 2000 und 2021 um 933 Prozent gestiegen waren. Allein die Trump-Admi­nis­tra­tion hat mehr als 3.900 Sank­tionen verhängt, was drei Sank­tionen pro Tag bedeu­tete. Bislang haben die Verei­nigten Staaten Wirt­schafts­sank­tionen gegen fast 40 Länder auf der ganzen Welt verhängt, darunter Kuba, China, Russ­land, die Demo­kra­ti­sche Volks­re­pu­blik Korea, den Iran und Vene­zuela und fast die Hälfte der Welt­be­völ­ke­rung betrifft. Die «Verei­nigten Staaten von Amerika» haben sich in «die Verei­nigten Staaten von Sank­tionen» verwan­delt. Und die «weit­rei­chende Gerichts­bar­keit» ist zu einem reinen Instru­ment für die Verei­nigten Staaten geworden, um ihre staat­li­chen Macht­mittel zur Unter­drü­ckung wirt­schaft­li­cher Konkur­renten und zur Einmi­schung in normale inter­na­tio­nale Geschäfte einzu­setzen. Dies ist eine schwer­wie­gende Abkehr von den Grund­sätzen einer libe­ralen Markt­wirt­schaft, derer sich die Verei­nigten Staaten seit langem rühmen.

Tech­no­lo­gi­sche Hege­monie – Monopol und Unterdrückung

Die Verei­nigten Staaten versu­chen, die wissen­schaft­liche, tech­no­lo­gi­sche und wirt­schaft­liche Entwick­lung anderer Länder durch die Ausübung von Mono­pol­macht, Unter­drü­ckungs­mass­nahmen und Tech­no­lo­gie­be­schrän­kungen in Hoch­tech­no­lo­gie­be­rei­chen zu hemmen.

Die Verei­nigten Staaten mono­po­li­sieren geis­tiges Eigentum im Namen des Schutzes. Unter Ausnut­zung der schwa­chen Posi­tion anderer Länder, insbe­son­dere der Entwick­lungs­länder, bei den Rechten an geis­tigem Eigentum und der insti­tu­tio­nellen Lücke in den entspre­chenden Berei­chen erzielen die Verei­nigten Staaten durch Mono­pole über­mäs­sige Gewinne. Im Jahr 1994 setzten die Verei­nigten Staaten das Über­ein­kommen über «Handels­be­zo­gene Aspekte der Rechte geis­tigen Eigen­tums» (TRIPS – Trade-Related Aspects of Intellec­tual Property) durch und erzwangen damit ameri­ka­ni­sierte Verfahren und Stan­dards zum Schutz geis­tigen Eigen­tums, um ihr Tech­no­lo­gie­mo­nopol zu festigen.

Um die Entwick­lung der japa­ni­schen Halb­lei­ter­indus­trie einzu­dämmen, leiteten die USA in den 1980er Jahren die «301»-Unter­su­chung ein, bauten ihre Verhand­lungs­macht in bila­te­ralen Verhand­lungen durch multi­la­te­rale Abkommen aus, drohten den Handel mit Japan als «unfair» einzu­stufen, und verhängten Vergel­tungs­zölle, was Japan zur Unter­zeich­nung des «US-Japan Halb­lei­ter­ab­kom­mens» zwang. Infol­ge­dessen wurden die japa­ni­schen Halb­lei­ter­un­ter­nehmen fast voll­ständig aus dem globalen Wett­be­werb verdrängt, wobei ihr Markt­an­teil von 50 Prozent auf 10 Prozent sank. Mit Unter­stüt­zung der US-Regie­rung nutzten zahl­reiche US-Halb­lei­ter­un­ter­nehmen die Gele­gen­heit, um sich einen grös­seren Markt­an­teil zu sichern.

● Die Verei­nigten Staaten verpo­li­ti­sieren bzw. setzen tech­no­lo­gi­sche Fragen als Waffen und ideo­lo­gi­sche Werk­zeuge ein. Indem sie das Konzept der natio­nalen Sicher­heit über­stra­pa­zieren, mobi­li­sierten die Verei­nigten Staaten ihre Staats­macht, um das chine­si­sche Unter­nehmen Huawei zu verdrängen und zu sank­tio­nieren. Sie schränkten den Zugang von Huawei-Produkten zum US-Markt ein, unter­bra­chen Huaweis Versor­gung mit Chips bzw. Liefer­ketten und zwangen andere Länder, Huawei vom Aufbau lokaler 5G-Netze auszu­schließen. Sie haben Kanada sogar dazu über­redet, die Finanz­chefin von Huawei, Meng Wanzhou, unge­recht­fer­tigt für fast drei Jahre in Haft nehmen zu lassen.

Die Verei­nigten Staaten haben eine ganze Reihe von Vorwänden erfunden, um gegen global wett­be­werbs­fä­hige High­tech-Unter­nehmen aus China vorzu­gehen. Die USA haben mehr als 1000 chine­si­sche Unter­nehmen auf Sank­ti­ons­listen gesetzt. Darüber hinaus haben sie Kontrollen für Biotech­no­logie, künst­liche Intel­li­genz und andere Spit­zen­tech­no­lo­gien imple­men­tiert, Export­be­schrän­kungen verschärft, Inves­ti­ti­ons­prü­fungen verschärft, chine­si­sche Social-Media-Apps wie TikTok und Wechat unter­drückt und gegen­über den Nieder­landen und Japan darauf hinge­wirkt, die Ausfuhr von Chips bzw. [zur Chip-Produk­tion] benö­tigte Maschinen und Tech­no­lo­gien nach China zu unterbinden.

Die Verei­nigten Staaten haben auch in ihrer Politik gegen­über Tech­no­lo­gie­fach­leuten aus China mit zwei­erlei Maß gemessen. Um chine­si­sche Forscher ins Abseits zu stellen bzw. zu verdrängen, wurde seit Juni 2018 die Gültig­keits­dauer von Visa für chine­si­sche Studenten bestimmter High­tech-Diszi­plinen verkürzt. Es gab wieder­holt Fälle, bei denen chine­si­sche Wissen­schaftler oder Studenten, die zu Austausch­pro­grammen oder Studi­en­zwe­cken in die Verei­nigten Staaten reisten, unge­recht­fer­tigt abge­wiesen und schi­ka­niert wurden. Dazu wurden groß ange­legte Ermitt­lungen gegen chine­si­sche Wissen­schaftler, die in den Verei­nigten Staaten arbeiten, angestrengt.

● Die Verei­nigten Staaten festigen ihr tech­no­lo­gi­sches Monopol im Namen des Schutzes von Demo­kratie. Durch den Aufbau kleiner Tech­no­lo­gie­blöcke wie der «Chip-Allianz» und des «sauberen Netz­werks» haben die Verei­nigten Staaten Hoch­tech­no­logie das Etikett «Demo­kratie» und «Menschen­rechte» umge­hängt und tech­no­lo­gi­sche Fragen in poli­ti­sche und ideo­lo­gi­sche verwan­delt, um Vorwände für ihre Tech­no­lo­gie­blo­ckade gegen andere Länder zu erfinden. Im Mai 2019 luden die Verei­nigten Staaten 32 Länder zur Prager 5G-Sicher­heits­kon­fe­renz in der Tsche­chi­schen Repu­blik ein und veröf­fent­lichten den Prager Vorschlag in dem Versuch, Chinas 5G-Produkte auszu­schließen. Im April 2020 kündigte der dama­lige US-Außen­mi­nister Mike Pompeo den «5G clean path (5G sauberer Weg)» an, einen Plan, der darauf abzielt, eine tech­no­lo­gi­sche Allianz im Bereich 5G mit Part­nern aufzu­bauen, die durch ihre gemein­same Ideo­logie der Demo­kratie und die Notwen­dig­keit des Schutzes der «Cyber­si­cher­heit» verbunden wären. Die Maßnahmen stellen im Wesent­li­chen der Versuch der USA dar, ihre tech­no­lo­gi­sche Hege­monie über Tech­no­logie-Alli­anzen aufrechtzuerhalten.

● Die Verei­nigten Staaten miss­brau­chen ihre Tech­no­logie-Hege­monie, indem sie Cyber­an­griffen und Abhör­ak­tionen nach­gehen. Sie sind seit langem als «Hacker-Impe­rium» berüch­tigt und ihnen werden welt­weit Zügel­lo­sig­keit bei Cyber­dieb­stählen nach­ge­sagt. Sie verfügen über alle mögli­chen Mittel, um Cyber­an­griffe und Über­wa­chung flächen­de­ckend anzu­wenden, darunter fällt die Nutzung analoger Basis­sta­ti­ons­si­gnale, um auf Mobil­te­le­fone zuzu­greifen und Daten zu stehlen, Apps für Mobil­te­le­fone zu mani­pu­lieren, Cloud-Server zu infil­trieren und über Unter­see­kabel Daten zu stehlen. Die Liste ließe sich weiter fortsetzen.

Die Über­wa­chung durch die USA ist wahllos. Alle können zum Ziel ihrer Über­wa­chung werden, ob Rivalen oder Verbün­dete: Sogar die Führer verbün­deter Länder, wie die ehema­lige deut­sche Bundes­kanz­lerin Angela Merkel und mehrere fran­zö­si­sche Präsi­denten. Cyber-Über­wa­chung und Angriffe der Verei­nigten Staaten wie «Prism», «Dirtbox», «Irritant Horn» und «Tele­screen Opera­tion» sind der Beweis dafür, dass die Verei­nigten Staaten ihre Verbün­deten und Partner eng über­wa­chen. Das Abhören von Verbün­deten und Part­nern hat bereits welt­weit für Empö­rung gesorgt. Julian Assange, der Gründer von Wiki­leaks und der Webseite, die Über­wa­chungs­pro­gramme der USA aufdeckte, ließ wissen: «Erwarten Sie nicht, dass eine globale Über­wa­chungs-Super­macht mit Ehre oder Respekt handelt. Es gibt nur eine Regel: Es gibt keine Regeln.»

Kultu­relle Hege­monie – Verbrei­tung falscher Narrative

Die globale Ausbrei­tung der ameri­ka­ni­schen Kultur ist ein wich­tiger Teil der externen Stra­tegie der USA. Die Verei­nigten Staaten haben oft kultu­relle Instru­mente einge­setzt, um ihre Hege­monie über die Welt zu verstärken bzw. aufrechtzuerhalten.

● Die Verei­nigten Staaten veran­kern ameri­ka­ni­sche Werte in ihren Produkten, zum Beispiel in Filmen. Ameri­ka­ni­sche Werte und ein ameri­ka­ni­scher Lebens­stil werden in Filmen, Fern­seh­sen­dungen, Publi­ka­tionen, Medi­en­in­halten und Programmen von staat­lich finan­zierten gemein­nüt­zigen Kultur­ein­rich­tungen vermit­telt. Auf diese Weise entsteht ein kultu­reller und öffent­li­cher Meinungs­raum, in dem die ameri­ka­ni­sche Kultur regiert und die kultu­relle Hege­monie fort­schreibt. In seinem Artikel «Die Ameri­ka­ni­sie­rung der Welt» hat der ameri­ka­ni­sche Wissen­schaftler John Yemma die wahren Waffen der kultu­rellen Expan­sion der USA entlarvt: Holly­wood, die Image-Design-Fabriken in der Madison Avenue und die Produk­ti­ons­li­nien von Mattel Company und Coca-Cola.

Es gibt verschie­dene Mittel, mit denen die Verei­nigten Staaten ihre kultu­relle Hege­monie erhalten. Ameri­ka­ni­sche Filme sind das am meisten genutzte Mittel: Sie halten heute einen Welt­markt­an­teil von mehr als 79 Prozent. Die Verei­nigten Staaten nutzen ihre kultu­relle Viel­falt geschickt aus, um verschie­dene Ethnien anzu­spre­chen. Wenn Holly­wood-Filme auf die Welt nieder­gehen, schreien sie die mit ihnen verbun­denen ameri­ka­ni­schen Werte in die Welt hinaus.

● Die ameri­ka­ni­sche kultu­relle Hege­monie zeigt sich nicht nur in «direkter Inter­ven­tion», sondern auch über «mediale Infil­tra­tion» als «Laut­spre­cher an die Welt». Die von den USA domi­nierten west­li­chen Medien spielen eine beson­ders wich­tige Rolle bei der Kondi­tio­nie­rung der globalen öffent­li­chen Meinung zugunsten der Einmi­schung der USA in die inneren Ange­le­gen­heiten anderer Länder.

Die US-Regie­rung verhängt über alle Social-Media-Unter­nehmen Zensur und fordert Kada­ver­ge­horsam. Der CEO von Twitter, Elon Musk, gab am 27. Dezember 2022 zu, dass alle Social-Media-Platt­formen mit der US-Regie­rung zusam­men­ar­beiten, um Inhalte zu zensieren, wie Fox Busi­ness Network berich­tete. Die öffent­liche Meinung in den Verei­nigten Staaten unter­liegt staat­li­chen Zugriffen, um unlieb­same Äuße­rungen zu unter­binden. Google lässt oft Seiten verschwinden.

Das US-Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium mani­pu­liert soziale Medien. Im Dezember 2022 enthüllte The Inter­cept, eine unab­hän­gige US-Inves­ti­gativ Website, dass im Juli 2017 der Beamte des U. S. Central Command Natha­niel Kahler das Public-Policy-Team von Twitter ange­wiesen hätte, die Präsenz um 52 arabisch­spra­chige Nutzer gemäß einer von ihm über­mit­telten Liste zu erhöhen, von denen sechs vorrangig behan­delt worden wären. Einer der sechs Accounts war der Recht­fer­ti­gung von US-Drohnen-Angriffen im Jemen gewidmet, mit beispiels­weise der Behaup­tung, die Angriffe wären präzise und töteten nur Terro­risten, doch keine Zivi­listen. Nach Kahlers Anwei­sung setzte Twitter diese arabisch­spra­chigen Konten auf eine «weiße Liste», um so bestimmte Inhalte zu verstärken.

● Die Verei­nigten Staaten messen mit zwei­erlei Mass, was Pres­se­frei­heit angeht. Sie unter­drü­cken Medien anderer Länder brutal und bringen sie mit verschie­denen Mitteln zum Schweigen. Die Verei­nigten Staaten und Europa lassen russi­sche Main­stream-Medien wie Russia Today und Sputnik in ihren Ländern sperren. Platt­formen wie Twitter, Face­book und YouTube schränken offi­zi­elle Konten Russ­lands offen ein. Netflix, Apple und Google haben russi­sche Kanäle und Apps von ihren Diensten und App-Stores ausge­schlossen. Inhalte, die Russ­land betreffen werden einer beispiellos drako­ni­schen Zensur unterworfen.

● Die Verei­nigten Staaten miss­brau­chen ihre kultu­relle Hege­monie, um eine «fried­liche Evolu­tion» in sozia­lis­ti­schen Ländern zu initi­ieren. Sie gründen Nach­rich­ten­me­dien und kultu­relle Einrich­tungen, die auf sozia­lis­ti­sche Länder ange­setzt sind. Sie stecken gewal­tige Summen öffent­li­cher Gelder in Radio- und TV-Netz­werke, die ihre ideo­lo­gi­sche Unter­wan­de­rung stützen: Diese Sprach­rohre bombar­dieren sozia­lis­ti­sche Länder in dutzenden Spra­chen Tag und Nacht mit aufrüh­re­ri­scher Propaganda.

Die Verei­nigten Staaten setzen Desin­for­ma­tionen als Speer­spitze ein, um andere Länder anzu­greifen, und haben dazu eine indus­tri­elle Kette herum orga­ni­siert: Es gibt Gruppen und Einzel­per­sonen, die Geschichten erfinden und welt­weit damit hausieren gehen, um die öffent­liche Meinung dank nahezu unbe­grenzter finan­zi­eller Unter­stüt­zung so in die Irre zu führen.

Schlussfolgerung

Eine gerechte Sache verschafft ihrem Verfechter breite Unter­stüt­zung, während eine unge­rechte Sache ihre Betreiber dazu verur­teilt, Ausge­sto­ßene zu sein. Die hege­mo­nialen, herrsch­süch­tigen und tyran­ni­schen Prak­tiken, die darin bestehen, Stärke einzu­setzen, um die Schwa­chen einzu­schüch­tern, anderen mit Gewalt und List etwas wegzu­nehmen und Null­sum­men­spiele anzu­strengen, richten großen Schaden an. Die histo­ri­schen Trends zu Frieden, Entwick­lung, Zusam­men­ar­beit und gegen­sei­tigem Nutzen sind unauf­haltsam. Die Verei­nigten Staaten haben sich mit ihrer Macht über die Wahr­heit hinweg­ge­setzt und das Recht mit Füssen getreten, um nur Eigen­in­ter­essen zu dienen. Diese einsei­tigen, egois­ti­schen und regres­siven hege­mo­nialen Prak­tiken stoßen in der inter­na­tio­nalen Gemein­schaft auf wach­sende, heftige Kritik und Widerstand.

Die Länder müssen sich gegen­seitig respek­tieren und als Gleich­be­rech­tigte behan­deln. Große Länder sollten sich so verhalten, wie es ihrem Status entspricht, und die Initia­tive zur Reali­sie­rung eines neuen Modells der Bezie­hungen unter den Staaten ergreifen, welche auf Dialog und Part­ner­schaft und nicht auf Konfron­ta­tion oder Alli­anzen setzt. China wendet sich gegen alle Formen von Hege­monie und Macht­po­litik und lehnt die Einmi­schung in die inneren Ange­le­gen­heiten anderer Staaten ab. Die Verei­nigten Staaten müssen eine ernst­hafte Gewis­sens­er­for­schung betreiben. Sie müssen kritisch prüfen, was es bewirkt und ihre Arro­ganz und Vorur­teile ablegen, um ihre hege­mo­nialen, herrsch­süch­tigen und schi­ka­nösen Prak­tiken aufzugeben.

Über­set­zung ins Deut­sche: UNSER MITTELEUROPA

