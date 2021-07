Von Zoltán Kottász



„Es ist sehr wahr­schein­lich, dass dieje­nigen, die mit Gummi­booten nach Groß­bri­tan­nien gekommen sind, sich vor ihrer Ankunft in einem sicheren EU-Land befanden, wo sie einen Asyl­an­trag hätten stellen können.“ „Es gibt mehr als zehn sichere Länder auf der Flücht­lings­route.“ „Bei den Migranten aus Weiß­russ­land handelt es sich nicht um Menschen, die vor Krieg, Epide­mien oder Hungers­nöten fliehen, sondern um Studenten, die mit einem Lang­zeit­visum im Nach­bar­land in völliger Sicher­heit leben.“

Dies sind die Worte des briti­schen Innen­mi­nis­te­riums, des öster­rei­chi­schen Innen­mi­nis­ters und des litaui­schen Außen­mi­nis­ters. Drei Länder in drei verschie­denen Ecken Europas und doch klagen sie im Juli 2021 über dieselbe Sache: Menschen, die illegal ihre Grenzen über­schreiten, die illegal in ihr Land eindringen und Asyl verlangen, obwohl mehr als zu vermuten ist, dass ihr bishe­riger Wohnort nicht von Krieg, Tsunami oder Verfol­gung heim­ge­sucht wurde.

Sechs Jahre nach dem Ausbruch der Migra­ti­ons­krise scheint Europa endlich zur Vernunft zu kommen. Die Litauer, die bisher in Frieden gelebt haben, erleben am eigenen Leib die Absur­dität und Poli­ti­sie­rung des Asyl­sys­tems der Euro­päi­schen Union. Syri­sche Staats­bürger fordern Asyl in Deutsch­land, obwohl sie bereits außer­halb Europas in der Türkei Sicher­heit gefunden haben. Italien lässt wegen der Seuchen­si­tua­tion nur wenige euro­päi­sche Touristen einreisen, hat aber kein Problem damit, afri­ka­ni­sche Migranten einzu­lassen, die ohne Pass reisen und die Dienste von Menschen­schmugg­lern in Anspruch nehmen. All dies im Namen der poli­ti­schen Korrekt­heit, unter dem Druck der bürger­li­chen poli­ti­schen Elite und der sakro­sankten NGOs.

Groß­bri­tan­nien macht jetzt natür­lich, was es will: Befreit von der EU-Mitglied­schaft, hat es eines der härtesten Migra­ti­ons­ge­setze Europas einge­führt, mit harten Strafen sowohl für Menschen­schmuggler als auch für ille­gale Migranten. Öster­reich hingegen tritt in die Fußstapfen Ungarns: Auf der West­balkan-Migra­ti­ons­route herrscht wieder reger Verkehr, allein am vergan­genen Wochen­ende wurden in Öster­reich ein halbes Tausend ille­gale Grenz­gänger fest­ge­nommen. Und Litauen greift – in Erman­ge­lung anderer Mittel – auf den Bau von Zäunen zurück, wird aber nicht allge­mein bewun­dert, und niemand wirft ihm vor, „keine Mauern zu bauen, sondern sie einzureißen“.

Diese Worte mögen vertraut klingen, da sie vor sechs Jahren an Ungarn gerichtet wurden, als es der einzige EU-Mitglied­staat war, der einen Stopp der ille­galen Einwan­de­rung anord­nete. Damals wurden Angela Merkels Politik der offenen Tür und das huma­ni­täre Enga­ge­ment Deutsch­lands gelobt. Seitdem wurde die Donau über­flutet, Hundert­tau­sende von Einwan­de­rern strömten nach Europa, und die Wahr­neh­mung der Migra­ti­ons­frage hat sich verän­dert. Als Zeichen dafür reisten die Staats- und Regie­rungs­chefs der EU im letzten Früh­jahr nach Grie­chen­land, um der Regie­rung in Athen Unter­stüt­zung beim Schutz der Grenze anzu­bieten, und in den letzten Wochen besuchten sie Litauen, um Hilfe zu verspre­chen. Der öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler sagte, man werde weiterhin Menschen aus Afgha­ni­stan zurück­führen, unab­hängig davon, wie sicher das asia­ti­sche Land sei. Die däni­sche sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Regie­rung kann Syrer, die sie aufge­nommen hat, unge­straft zurück­schi­cken und arbeitet bereits mit Groß­bri­tan­nien zusammen, um Asyl­an­träge in Flücht­lings­zen­tren in Ruanda zu bearbeiten.

Die dies­jäh­rigen Einwan­de­rungs­zahlen zeigen, dass Europas Migra­ti­ons­krise nicht vorbei ist – man vergleiche nur die Zahl der Grenz­ver­let­zungen in Ungarn mit dem letzten Jahr. Europa hat jedoch die Rich­tung geän­dert, sowohl explizit als auch implizit. An die Stelle der Will­kom­mens­kultur ist eine Ära des Zaun­baus und der Abschie­bungen getreten. All das könnte bedeuten, dass nach der Bundes­tags­wahl im September nicht nur Angela Merkel geht, sondern wir uns auch von Merkels Politik verab­schieden werden.

Quelle: Magyar Nemzet.