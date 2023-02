Die Gewinne der welt­weiten Öl- und Gasin­dus­trie sind 2022 infolge von Krieg und Sank­tionen enorm gestiegen, um 70 Prozent. Die Höhe des Gewinns über­traf sogar die Erwar­tungen der Analysten.

„Im Jahr 2022 stiegen die Gewinne der welt­weiten Öl- und Gasin­dus­trie um 70 Prozent, wobei die Mammuts nichts erneu­erten, nicht mehr produ­zierten und nur den sank­tio­nierten zusätz­li­chen Gewinn einsteckten, für den die Menschen in Europa bezahlt haben.“

- sagte Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán in seiner jähr­li­chen „Rede zur Lage der Nation“

Dank des riesigen Mehr­ge­winns erreichten die Free-Cash-Bestände der Bran­chen-Akteure bis Ende letzten Jahres 834 Milli­arden US-Dollar, mehr als 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und der so erwirt­schaf­tete Mehr­ge­winn wird eindeutig nicht für die Inves­ti­tionen verwendet, die zur Kosten­sen­kung erfor­der­lich wären.

Den größten Mehr­ge­winn erzielten west­liche Ölkon­zerne mit einem jähr­li­chen Wachstum von 125 Prozent. Diese Unter­nehmen konnten also vom Anstieg der Öl- und Gaspreise infolge des Ukrai­ne­krieges und der Sank­tionen profi­tieren. Die Höhe der erzielten Gewinne über­trafen sogar die Erwar­tungen der Analysten.

Extra­pro­fite für die Ölin­dus­trie in Milli­arden Dollar

Corona-Pandemie, Ukrai­ne­krieg, Sanktionen

Dieses erstaun­liche Gewinn­wachstum beruht auf mehreren Faktoren. Nach dem durch die Coro­na­virus-Pandemie verur­sachten Abschwung stieg die Kraft­stoff­nach­frage stark an, was dem Ölsektor bereits im Jahr 2021 beispiel­lose Vorteile gebracht hat. Verschärft wurde alles noch durch den Ukrai­ne­krieg sowie die Brüs­seler Sank­tionen, was zu einer Unter­bre­chung und erschwerten Beschaf­fung russi­scher Öl- und Gaslie­fe­rungen führte. Aufgrund von Sank­tionen und der viel teureren Alter­na­tive zu russi­scher Ener­gien, nämlich LNG-Flüs­siggas zogen die Preise für Ener­gie­träger welt­weit stark an, während Europa oft „um-etiket­tierte“ russi­sche Ener­gie­träger von Zwischen­staaten kauft, was die Wirk­sam­keit von Sank­tionen in Frage stellt.

Riesen-Divi­denden

Und der zusätz­liche Gewinn führt auch zu zusätz­li­chen Divi­denden. So deuten eine nied­ri­gere Inves­ti­ti­ons­quote und ein stei­gender Free Cash­flow darauf hin, dass die Energie-Globa­listen über erheb­liche Barmittel verfügen, um Schulden abzu­zahlen oder Divi­denden an die Aktio­näre auszu­schütten. Da bisher der größte Teil der Gewinne für den Schul­den­abbau im Jahr 2021 ausge­geben wird, wird wahr­schein­lich ein erheb­li­cher Teil der Riesen-Profite für 2022 an die Aktio­näre ausge­zahlt werden.

Der Trend spie­gelt sich auch in den Zahlen wider: Führende west­liche Ölge­sell­schaften zahlten 2022 eine Rekord­summe von 110 Milli­arden US-Dollar an Divi­denden und Akti­en­rück­käufen an Inves­toren aus, was zu stei­genden Ener­gie­kosten für Durch­schnitts­ver­brau­cher beitrug. Nicht über­ra­schend löste diese Praxis bei Regie­rungen welt­weit Empö­rung aus und löste erneut die Frage nach zusätzt­li­chen Gewinn­steuern aus.

Die Analyse des Macronom-Insti­tuts finden Sie unter diesem Link.

Dieser Artikel erschien in Erst­ver­öf­fent­li­chung auf MANDINER, unserem unga­ri­schen Partner der Euro­päi­schen Medienkooperation.

