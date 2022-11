Seit Jahr­zehnten dümpelt die briti­sche Indus­trie vor sich hin und wenn nicht auslän­di­sches Kapital und Können gewesen wären, wäre diese Insel wahr­schein­lich schon deindus­tria­li­siert. Erin­nern wir uns nur an den BMW-Rover-deal, der Rover vor der endgül­tigen Schlie­ßung bewahrt hat. Dann über­nahm Honda. Schon das hat die briti­sche Volks­seele tief getroffen. Aber das ist noch gar nichts, gegen­über der fakti­schen Über­nahme der briti­schen Schwer­indus­trie durch den indi­schen Giganten Mittal-Steel. Da hat doch tatsäch­lich ein Konzern aus einer ehema­ligen Kolonie den wich­tigsten Indus­trie­zweig unauf­fällig über­nommen. England ist auf fried­li­chem Weg von seiner ehema­ligen Kolonie aufge­kauft worden.

Wer regiert England?

Seit Jahren hat London einen Bürger­meister, der Moslem ist und auch seine Wurzeln liegen in einer ehema­ligen Kolonie, nämlich Paki­stan. Was wohl der Bischof von Canter­bury darüber im Geheimen denkt? Etwa sechs Prozent der Insel­be­völ­ke­rung sind mitt­ler­weile Moslems. Diese Zahl beschreibt aber nicht die Realität in London und Umge­bung. Dort ist der Anteil mehr­fach höher und so hat sich London eben für den Moslem Sadiq Khan als Bürger­meister entschieden. Der hat zwar 1970 das Licht der Welt in London erblickt, aber seine Eltern sind erst wenige Jahre vorher aus Paki­stan zuge­wan­dert. So kann man sagen, London, die wich­tigste und größte Stadt der Briten, das Finanz­zen­trum der Welt, wird seit einigen Jahren von einem Paki­stani regiert, der fest zu seinen musli­mi­schen Wurzeln steht. Hätte das jemand vor hundert Jahren prophe­zeit, man hätte ihn für verrückt erklärt und als Landes­ver­räter abge­ur­teilt. Galt doch die Devise: „All the World is Mine!“ – Die ganze Welt gehört mir!

Seit mehr als 100 Jahren kennt die briti­sche Wirt­schaft nur eine Rich­tung: Bergab. Bereits um 1900 musste das Verei­nigte König­reich ein Außen­han­dels­de­fizit von sage und schreibe 50 Prozent hinnehmen. Mit dem Ersten Welt­krieg konnte London diesen Umstand noch über­tün­chen. Die Ursache als solche wurde nicht abge­stellt, nämlich die totale Konzen­tra­tion auf die Navy, mit der sie die unter­jochten Länder domi­nierten. Das hat sich auch nach dem Zweiten Welt­krieg nicht wesent­lich geän­dert, aber man musste seine Kolo­nien aufgeben. Umso mehr wurde an der Domi­nanz über die Finanz­märkte gear­beitet und das ist bis heute erfolg­reich. Wäre es anders, wären die Briten schon lange auf dem Niveau eines afri­ka­ni­schen Entwick­lungs­lands. Das, obwohl diese Insel über Öl und Gas aus der Nordsee verfügt.

Sind die Briten nicht schlau genug?

Offen­sicht­lich reicht der Intel­lekt der indi­genen Briten nicht aus, die notwen­digen Umstruk­tu­rie­rungen vorzu­nehmen, um einen Weg aus dem Schla­massel zu finden. Wie sonst ist erklär­lich, dass immer mehr Spit­zen­po­si­tionen mit Menschen besetzt werden, die ursprüng­lich aus den Kolo­nien kommen. Ein dazu beitra­gender Faktor dürfte auch die Sprach­kom­pe­tenz sein. War es im 19. Jahr­hun­dert noch üblich, dass auch briti­sche Spit­zen­kräfte mehrere Fremd­spra­chen beherrschten, hat der angel­säch­siche Sprach­im­pe­ria­lismus auch das nahezu voll­ständig beendet. So haben jetzt Zuwan­derer den Vorteil, dass sie Probleme auch in einer anderen Sprache, ihrer Mutter­sprache, durch­denken können und so zu Lösungen finden, die der engli­schen Sprache fremd sind. Auch das Verständnis für die Befind­lich­keiten anderer Nationen ist redu­ziert, wenn man deren Sprache nicht gelernt hat. Der engli­sche Sprach­im­pe­ria­lismus hat sich gleichsam in einem Sprach-Autismus selbst gefangen.

Doch nun will ich mich der ulti­ma­tiven Demü­ti­gung der ehema­ligen Kolo­ni­al­herren zuwenden. Der Premier, der Chef der Regie­rung, ist seit wenigen Tagen ein Mann, dessen Herkunft in der Kolonie Indien begründet ist. So sind nicht nur große Teile der briti­schen Natio­nal­öko­nomie in der Hand der ehema­ligen Kolonie Indien, sondern ganz Groß­bri­tan­nien wird jetzt von einem Inder regiert. Offen­sicht­lich wollte man der engli­schen Königin ersparen, diese Schmach noch erleben zu müssen. Der Königin der Steu­er­oasen und Schwarz­geld­konten, aus denen England noch immer einen großen Teil des Wohl­stands seiner Ober­schicht bezieht.

Diese Demü­ti­gung wurde der Queen erspart

So durfte Queen Elisa­beth II noch wenige Tage vor ihrem Tod Liz Truss als Premier­mi­nis­terin ernennen. Die Liz Truss, die Russ­land einen Atom­schlag ange­droht hatte. Dass die für dieses Amt unge­eignet ist, war von Anfang an klar und sie hat den Beweis dafür auch in Windes­eile erbracht. Sie musste gehen, nach der kürzesten Amts­zeit aller Zeiten. Jetzt hat der Mann dieses Amt, den man der Queen nicht mehr zumuten wollte. Aller­dings wird QE II sowieso in die Geschichts­bü­cher eingehen als die briti­sche Königin, während derer Amts­zeit das Kolo­ni­al­reich aufge­löst worden ist, fortan nicht mehr exis­tiert. Auch der „Common­wealths of Nations“ befindet sich nach ihrem Tod in Auflö­sung. Die ehema­ligen Kolo­nien sind es einfach Leid, von den Psycho­pa­then auf der Insel domi­niert und immer noch ausge­beutet zu werden. Sie wollen endlich eine eigen­stän­dige Entwick­lung haben, ohne vorge­schrieben zu bekommen, mit wem sie Freund sein und Handel treiben dürfen.

Mit dem neuen Premier­mi­nister Rishi Sunak zieht erst­mals ein Hindu in die Downing Street ein, erst­mals eine „Person of color“, erst­mals ein Mann mit indi­schen Wurzeln. Noch unge­wöhn­li­cher aber ist die First Lady, auch aus Indien, und deren Vermögen. Zusammen sind sie reicher als König Charles III. Der neue Premier­mi­nister Groß­bri­tan­niens ist eine spek­ta­ku­läre Wahl – er verkör­pert gleich eine mehr­fache Premiere für Groß­bri­tan­nien. Rishi Sunak ist mit seinen 42 Jahren nicht nur der jüngste Premier seit 240 Jahren. Er ist auch der reichste, zugleich der erste nicht-weiße Premier­mi­nister des Verei­nigten König­reichs, oben­drein der erste Hindu in diesem Amt. Sunak ist prak­ti­zie­render Hindu. Er wurde ausge­rechnet an Diwali, dem Lich­ter­fest, das von Millionen von Hindus, Sikhs und Jains auf der ganzen Welt gefeiert wird, zum nächsten Regie­rungs­chef des Verei­nigten König­reichs ernannt. Die Symbolik könnte für ihn kaum besser sein, denn das Lich­ter­fest feiert den Neuan­fang und den Triumph des Guten über das Böse, des Lichts über die Dunkelheit.

Bekommt England, die Welt, einen „Erlöser“?

Braucht England also eine Führungs­person, die dieses Pira­ten­volk aus der Verpflich­tung zum Bösen heraus­lösen kann? Einen Hindu, einen „Farbigen“, der in früheren Zeiten nicht einmal Zugang zu den exklu­siven Clubs gehabt hätte? Hat er diesen denn heute, unein­ge­schränkt ob seiner Herkunft und Haut­farbe? So oder so, wie demü­ti­gend muss das für alte Kolo­ni­aleng­länder sein, die sich so arro­gant und über­heb­lich gegen­über den Menschen in den Kolo­nien benommen haben; die sich immer für etwas Besseres als den Rest der Welt gehalten haben. Und nein, ich habe kein Mitleid mit den Nach­kommen der Piraten und Kolo­nia­listen, die mit ihren Erobe­rungs­kriegen unend­li­ches Leid über die Welt gebracht haben. Immerhin sind etwa 60 Millionen Inder unter der Herr­schaft der Engländer verhun­gert. Noch heute gibt es keinen Konflikt oder Krieg, der nicht ursäch­lich auf das Wirken der Engländer zurück­zu­führen ist. Der gesamte Nahe und Mitt­lere Osten, Afgha­ni­stan, Sudan…die Liste ist endlos. Man denke auch an den Krim­krieg, als sich schon damals das British Empire von 1853 bis 1856 eine Basis im Süden Russ­lands sichern wollte. Und wer ist heute der größte Kriegs­treiber in der Ukraine?

Wenn es also so etwas wie ein Natio­nalk­arma gibt, dann bekommt England jetzt eine volle Breit­seite davon. Das Land funk­tio­niert schon lange nicht mehr ohne Zuwan­derer aus den Ex-Kolo­nien und aus Osteu­ropa. Jetzt aber sind auch noch die wich­tigsten Führungs­po­si­tionen mit Männern aus Paki­stan und Indien besetzt. Die Frage wird jetzt sein, ob ein Hindu, ein Mann aus einem Land, das von London unter­drückt und ausge­beutet worden ist, ob dieser Mann weiterhin das alte Para­digma verfolgen wird, dass Deutsch­land zerstört werden muss. Schließ­lich weiß jeder Inder, was das British Empire seinem Land angetan hat und sollte sich fragen, ob er daran betei­ligt sein will, weiterhin andere Länder ähnlich zu behan­deln, wie es ihnen selbst ergangen ist. Aber auch Sunak ist ein Zögling der Psycho­pa­then des WEF.

Dennoch sehe ich die Entwick­lung in England positiv. Positiv für den Rest der Welt. Die Queen ist tot, König Charles III eine schwache Figur, das ameri­ka­nisch-engli­sche Jahr­hun­dert geht zu Ende. Wir erleben den größten Zeiten­wandel seit 500 Jahren und England ist ganz vorn dabei, mit seinem neuen Premier. Hoffen wir, dass Rishi Sunak der Symbolik des Lich­ter­fests entspre­chend handelt und tatsäch­lich Licht in die Heimat des Bösen bringt. Das wäre dann nicht nur die totale Demü­ti­gung der Kolo­nia­listen, sondern auch ein gewal­tiger Schritt hin zu einer fried­li­cheren Welt. Die Queen selbst hat nichts für ihr Karma und das ihres König­reichs getan. Sie hat sich nicht über­winden können, sich auch nur ansatz­weise für all die Verbre­chen zu entschul­digen, die in könig­li­chem Namen an der Welt begangen worden sind. Rishi Sunak kann und wird das nicht nach­holen, denn er selbst kommt aus einem Land, dem eine solche Entschul­di­gung zustünde. Das könnte nur der neue König Charles III und das wäre eine echte Sensation.

Zum Autor: Peter Haisenko ist Schrift­steller, Inhaber des Ander­welt-Verlages und Heraus­geber von AnderweltOnline.com