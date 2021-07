RKI-Chef gibt zu: FFP2-Masken schützen nicht besser als OP-Masken

Nachdem das Millio­nen­ge­schäft mit den FFP2 Masken bereits gelaufen ist, kommt die Wahr­heit zu Tag. Wir erin­nern uns: In Deutsch­land hatte der Ehemann von Bundes­mi­nister für Gesund­heit Jens Spahn seine Finger im Spiel, in Öster­reich eine Blase Rund um Kanzler Sebas­tian Kurz. Darüber hinaus bestünde der Verdacht, dass „auch Schrott gelie­fert wurde“, so ein SPD-Poli­tiker zu einem Masken-Deal.

Was „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ ohnehin ständig postu­lierten, nämlich, dass diese Masken prak­tisch eher Nach- als Vorteile für die leid­ge­prüften Träger bringen, wird jetzt von keinem Gerin­geren, als dem Chef des Robert-Koch­In­sti­tuts (RKI), Prof. Lothar Wieler, indi­rekt bestätigt.

So zitierte BILD aus einem Brief Wielers an das deut­sche Gesundheitsministerium:

„Das Tragen von FFP2-Masken durch Laien (z.B. beim Einkaufen) entfaltet nach aktu­eller fach­li­cher Einschät­zung keine größere Wirkung bei der Eindäm­mung der Covid-19-Pandemie als das Tragen von medi­zi­ni­schem Mund-Nasen-Schutz (,OP-Maske‘)“

Derar­tige Masken bieten vor Tröpf­chen­in­fek­tionen z.B. bei OPs Schutz, aufgrund der Größe der Viren werden aller­dings diese am Weg zur Nase des Masken­träger kaum abge­halten. Das und ähnliche Tatsa­chen zählen bei Gehirn­ge­wa­schenen ohnehin nicht, nicht umsonst laufen solche Leute auch nach Wegfall der Trage­plicht von FFP2 Masken mit den Arbeits­schutz­masken – als solche wurden sie konzi­piert – weiterhin frei­willig herum. Über ein Jahr lang „betreutes Denken“ hat seine Wirkung nicht verfehlt.

Die Erkenntnis, dass diese Masken Anste­ckungen kaum verhin­dern können, hätte Wieler schon vor Monaten gewinnen können, hätte er den Beipack­text solcher Maske gelesen. Bei einer, in einem Penny-Markt vom Verfasser dieser Zeilen gekauften FPP2 Maske konnte man dem Beipack­text wört­lich entnehmen:

„Dieses Produkt vermeidet das Risiko einer Anste­ckung mit der Krank­heit oder eine Infek­tion nicht“

Waren etwa die Hersteller dieser Masken eben­falls „Covidioten“, „Corona-Leugner“ oder Verschwö­rungs­theo­re­tiker? Oder wussten sie bloß besser Bescheid um die Wirk­sam­keit ihrer Produkte als Lauter­bach und Konsorten?