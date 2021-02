Zwei Immi­granten aus Afrika wollen sich die Fahr­karten ersparen und reisen daher „ange­hängt“ an den Bus, wie es bei ihnen zu Hause üblich ist. So geschehen in Rom, wo diese Szene gestern gegen 11 Uhr in der Via di Porta Maggiore von einem Passanten foto­gra­fiert wurde.

Ob das Beispiel bald auch anderswo Schule macht?

Quelle: VoxNews