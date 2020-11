Schon wieder ein Lehrer, der im Herzen Europas bedroht wird, weil er die Meinungs­frei­heit vertei­digt. Diesmal in den Nieder­landen, in der am meisten marok­ka­ni­sierten Stadt des Landes, Rotterdam, wo sogar der Bürger­meister ein Marok­kaner ist.

Ein Lehrer am Emmaus-Kolleg in Rotterdam landete im Visier einer isla­mi­schen Schü­lerin und ihres Gefolges in den sozialen Netzen, weil er Kari­ka­turen zur Unter­stüt­zung von Charlie Hebdo gezeigt hatte. Eine Geschichte also, die auffal­lend an die von Samuel Paty in Frank­reich erin­nert, dem Lehrer, der von einem 18-jährigen Funda­men­ta­listen abge­schlachtet wurde.

Dieses Mal endete es jedoch anders: Das radi­ka­li­sierte Mädchen wurde abge­fangen und verhaftet. Sie wird nun beschul­digt, Gewalt­taten gegen ihre Schule und ihren Lehrer über soziale Medien geplant zu haben.

In der Zwischen­zeit hatte der Lehrer am Emmaus-Kolleg seine Spuren verwischt, weil er Angst vor den Drohungen hatte, die er wegen der Kari­ka­turen erhielt.

Quelle: VoxNews