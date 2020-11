Staats­prä­si­dent Klaus Johannis zeigte sich einver­standen mit dem am 5. November in Brüssel zwischen den Unter­händ­lern der EU-Mitglieds­staaten und dem EU-Parla­ment abge­stimmten Beschluss, dass Rechts­staats­sünder künftig sank­tio­niert und EU-Förder­gelder zurück­ge­halten werden könnten, wenn in einem Land die Unab­hän­gig­keit der Justiz in Gefahr sei.

Von der deut­schen EU-Rats­prä­si­dent­schaft war vorge­schlagen worden, Verstöße gegen die Rechts­staat­lich­keit zu sank­tio­nieren, wenn mindes­tens 15 der 27 Mitglied­staaten dafür stimmten. Gegen diese Maßnahme spra­chen sich Polen und Ungarn aus.

Quelle: Sieben­bür­gi­sche Zeitung