Vor Monaten noch dunkelste Verschwö­rungs­theorie, heute (leider) einmal mehr Realität: Corona-Impf­nach­weise könnten bzw. werden künftig über QR-Codes direkt an der Haut von Menschen ange­bracht, um deren „Impf­status“ leichter ablesen zu können. In Russ­land hat eine Restau­rant-Kette nun diesen Schritt öffent­lich gewagt. Der nächste Schritt wird dann wohl zum implan­tierten Mikro­chip führen, der sämt­liche biome­tri­schen und medi­zi­ni­schen Daten des Menschen in Echt­zeit an staat­liche Stellen über­mit­telt. Natür­lich alles nur zum Wohle der Bürger…

Tempo­räres QR-Code-Tatto soll zum impfen animieren

Während man in den USA Donuts, in Deutsch­land McDo­nalds-Menüs und in Öster­reich Bade­ver­gnügen oder Muse­ums­karten als Köder für die Corona-Impfung erhält, sind es in Russ­land „prak­ti­sche“ QR-Codes, die man sich auf die Haut machen lassen kann und die für zwei Wochen lang halten. Sogar wasser­fest und in sechs verschie­denen Designs kommen die Nach­weise daher.

Mit dieser mehr als frag­wür­digen Aktion – die Menschen mitt­ler­weile zu markiertem Vieh degra­diert – will das Unter­nehmen Deli­very Club vor allem junge Menschen zu einer Corona-Impfung drängen. Denn in Moskau sind eben­falls Covid-19-Impf, Test- oder Gene­se­nen­nach­weise notwendig, um Restau­rants, Bars und derglei­chen besu­chen zu dürfen. Über­prüft werden diese eben mittles QR-Code.

„Mit unseren tempo­rären Tattoos wollen wir die aktu­elle Situa­tion etwas entschärfen und ganz nebenbei die Präsen­ta­tion von QR-Codes bei städ­ti­schen Einrich­tungen diver­si­fi­zieren und inter­es­santer gestalten“, heißt es in einer Mittei­lung des Deli­very Clubs.