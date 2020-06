Von Dr. phil. Svet­lana Pankratz, Histo­ri­kerin

Als Angela Merkel am 11. Januar auf Einla­dung des Präsi­denten Wladimir Putin nach Moskau flog, dachten manche naiver­weise, das könne was mit dem Auslaufen des Versailler Vertrags am 10. Januar 2020 zu tun haben.

Zum Beispiel stand auf der Internet-Seite watergate.-tv folgendes: „Die Gespräche in Moskau könnten für Deutsch­land und Europa inter­es­sant werden, sollten die Sieger­mächte ein Inter­esse daran haben, Deutsch­land nach über 100 Jahren wieder in einen souve­ränen Stand zu versetzen“.

Das Gleiche wieder­holte sich, als Anfang Februar eine Meldung darüber erschien, Putin wolle die Welt­mächte zu einem Treffen auf höchster Ebene nach Jalta einladen. Man begann wieder über eine Ände­rung der Nach­kriegs­ord­nung zu speku­lieren, wonach Deutsch­land und Europa neu orga­ni­siert werden könnte, sobald die Sieger­mächte das sich wünschten. Naive Träu­me­reien!

In Wirk­lich­keit wollte Putin die Konfe­renz zu einem ganz anderen Zweck einbe­rufen. Die Moskauer Deut­sche Zeitung gab am 03.02.2020 bekannt: „Russ­land nutzt den Jahrestag der Jalta-Konfe­renz, um an die Rolle der Sowjet­union bei der Befreiung Europas vom Faschismus zu erin­nern. Am 9. Mai will Kreml­chef Wladimir Putin den Sieg der Sowjet­union über Hitler in Moskau mit der größten Mili­tär­pa­rade der russi­schen Geschichte begehen – mit Staats- und Regie­rungs­chefs aus aller Welt.“

„Putin meint“, so die Zeitung weiter, dass „die Zeit reif dafür sei, ange­sichts der Viel­zahl inter­na­tio­naler Probleme die Welt­mächte erneut zu einem großen Gipfel an einem Tisch zu bringen,“ um zu erklären, dass Russ­land als „Groß­macht den Prozess hin zu einer multi­po­laren Welt aktiv mitge­stalten wolle. (Moskauer Deut­sche Zeitung, 03.02.2020).

Warum verbinden die deut­schen Patrioten so viele Hoff­nungen mit der Person Putin? Wahr­schein­lich weil sie ihn idea­li­sieren, für einen vorbild­li­chen Präsi­denten halten, der sich so richtig um das eigene Volk kümmern und im Gegen­satz zum links-libe­ralen Europa eine natio­nal­be­wusste Politik betreiben würde. Das glauben die deut­schen Patrioten offenbar gerne. Doch das ist es ein Irrtum, dem die Unkenntnis der russi­schen Realität zugrunde liegt.

Unsere Korre­spon­denten schreiben uns, dass die Kreml-Propa­ganda gezielt und absicht­lich das „gute“ Russ­land dem „schlechten“ Westen entge­gen­setzt. In Moskau werden Mili­tär­pa­raden abge­halten – in Europa „Schwu­len­pa­raden“. In der russi­schen Werbung sieht man euro­päi­sche Gesichter – in Deutsch­land sind sie eher die Ausnahme. In der Realität aber sieht man auf den Kinder­spiel­plätzen in Moskau sehr viele asia­tisch ausse­hende Kinder. Was den massen­haften Zustrom der Migranten aus Asien bis jetzt noch eini­ger­maßen im Rahmen gehalten hat war die andau­ernde wirt­schaft­liche Flaute im Lande, keines­wegs aber die natio­nale Politik des Kremls. Diese ist nämlich ebenso multi­kul­tu­rell wie im Westen, nur wird sie von patrio­ti­schen Phrasen erfolg­reich über­tönt.

Aber Patrio­tismus ist in Russ­land unter Putin Groß­macht­po­litik, gepaart mit Größen­wahn. Es ist ein Art der Agita­tion, die zur Selbst­täu­schung neigt. Es ist eine massive und kitschige, alle Lebens­be­reiche durch­drin­gende Über­be­to­nung des Landes als Welt­macht, wobei die Menschen im Lande selbst immer mehr in den Hinter­grund treten, verarmen, und in ihren Rechten einge­schränkt werden. Das Ganze wird von einer unauf­hör­li­chen Propa­ganda über mili­tä­ri­sche oder sons­tige Möglich­keiten verstärkt. So die Meinung der russi­schen Autoren-Publi­zisten.

Sie vergessen dabei aller­dings zu erwähnen, dass in Russ­land auch heute der Chau­vi­nismus gedeiht, dessen Wurzeln weit zurück in dem Pansla­wismus des 19. Jahr­hun­derts reichen. Vor der Revo­lu­tion gedieh er in der russi­schen „Intel­li­gen­zija“; nach der Revo­lu­tion wurde er durch den vermeint­li­chen Inter­na­tio­na­lismus getarnt; heute unter Putin wird er ganz offen kulti­viert und in alle Bevöl­ke­rungs­schichten getragen.

Das Wich­tigste aber, das die deut­schen Patrioten wissen sollten, ist der Umstand, dass der Nürn­berger Prozess für die Russen so etwas wie die Heilige Schrift für die Gläu­bigen ist. Alle Anschul­di­gungen, die im Prozess gegen das Dritte Reich erhoben wurden, sind gültig für alle Zeiten und dürfen nicht ange­zwei­felt werden. Jegliche Versuche, die Urteile zu revi­dieren oder zu verneinen, werden umge­hend unter­bunden, bis hin zur Anwen­dung von Straf­maß­nahmen. Auch die kollek­tive Schuld der Deut­schen darf nicht ange­zwei­felt werden.

Wie auch unter Stalin wird die Geschichte des Zweiten Welt­krieges, genau­ge­nommen die Zeit­spanne 1941–1945, die auf sowje­ti­sche Weise weiterhin „Der Große Vater­län­di­sche Krieg“ genannt wird, als Kampf des russi­schen Volkes gegen die deut­schen Okku­panten ausge­legt. So eine Sicht auf die Geschichte des 20. Jahr­hun­derts über­lappt völlig das anti­kom­mu­nis­ti­sche Motiv im Kampf Deutsch­lands und seiner Verbün­deten gegen das bolsche­wis­ti­sche UdSSR-Regime. Hitlers Ringen mit dem Marxismus bzw. Kommu­nismus im eigenen Land, also mit der von Stalin gelenkten Kommu­nis­ti­schen Inter­na­tio­nale, und dann mit dem kommu­nis­ti­schen Stalin-Regime selbst, wird ledig­lich als „Auslö­schung der minder­wer­tigen Rassen“ inter­pre­tiert.

Von der russi­schen Histo­rio­gra­phie wird die Tatsache völlig igno­riert, dass der Zweite Welt­krieg für den Groß­teil der Russen, sowie der Einwohner der natio­nalen Repu­bliken (die die Bolsche­wiken 1920–1923 annek­tiert und sowje­ti­siert haben) wie ein zweiter Bürger­krieg war. Und zwar deshalb ein zweiter Bürger­krieg, weil auf der Seite der deut­schen Wehr­macht in den Jahren von 1941 bis 1945 bis zu 1,5 Mio. sowje­ti­scher Bürger verschie­dener Natio­na­li­täten, Kampf­ver­bände aus sowje­ti­schen Kriegs­ge­fan­genen sowie Emigranten aus dem ehema­ligen Zaren­reich (Euro­päi­sche Frei­wil­lige) kämpften.

Gewiss wehren sich viele bedacht­same Menschen in Russ­land gegen die aggressiv-lügne­ri­sche Propa­ganda bei der Darle­gungs­weise der Prozesse, die im Zusam­men­hang mit der Entste­hung und dem Zusam­men­bruch des Dritten Reiches abliefen. In den 90er Jahren trat eine Reihe Autoren (Geschichts­for­scher, Jour­na­listen, Persön­lich­keiten des öffent­li­chen Lebens) in Erschei­nung, die sich sehr gewis­sen­haft mit dem Thema befassten. Das waren: O.J. Plenkow – Prof.Dr.phil. (Geschichte); Andrej Wasiltschenko – Dr.phil. (Geschichte), Histo­riker und öffent­li­cher Akti­vist; K.A. Salesski – Histo­riker und Jour­na­list; S.I. Werewkin – Schrift­steller; Kirill Alek­san­drow – Dr.phil. (Geschichte).

Ihre Stimmen aber wurden von einer gren­zen­losen Hetze gegen die Deut­schen über­tönt, die Legionen bezahlter Propa­gan­disten über die Fern­seh­an­stalten in die Köpfe der Zuschauer gebracht wurde und so sehr an die Kriegs­pro­pa­ganda längst vergan­gener Zeiten erin­nerte. Und diese Propa­ganda, die ganz in der sowje­ti­schen Tradi­tion stand, betreibt man heute unter dem Motto „russi­scher Patrio­tismus“.

2014 ließ Putin Denk­mäler zum Ange­denken an die Opfer der stali­nis­ti­schen Massen­ver­bre­chen errichten, worüber RT-Russia News auch welt­weit berich­tete. Damals verkün­dete Putin: „Niemand wird daran gehin­dert, seine Meinung auszu­drü­cken, niemand wird dafür verhaftet oder in ein Lager geschickt, wie es im Jahr 1937 zur Zeit des stali­nis­ti­schen Terrors war.“ (FAZ, 19.04.2014, S. 2)

Schon zwei Wochen danach „vergaß“ er sein Verspre­chen. Am 9. Mai 2014 – zum Tage des Sieges über das Deut­sche Reich – wurde der Artikel gegen die „Reha­bi­li­tie­rung des Nazismus“ in das Straf­ge­setz­buch aufge­nommen. Unter diesen Artikel kann jeder fallen, der irgend­eine Infor­ma­tion verbreitet, die für nicht lini­en­treu befunden wird. Der Schul­dige wird entweder mit einer Geld­zah­lung oder mit bis zu 3 Jahren Zwangs­ar­beit bzw. Frei­heits­entzug bestraft.

Hier nur ein Beispiel von vielen: Der Histo­riker Kyrill Alek­san­drow schrieb eine Disser­ta­tion zum Thema „Russi­sche Frei­heits­be­we­gung“. Seinen Forschungs­er­geb­nissen zufolge standen unter dem Wlassow-Kommando Ende April 1945 de jure etwa 120.000 Mann. Der Histo­riker kam zur Erkenntnis, dass die Wlassow-Bewe­gung ein sozialer Protest gegen den Stali­nismus war. Für diese wissen­schaft­liche Erkenntnis beschul­digte man ihn des Extre­mismus und der Geschichts­fäl­schung und ihm wurde der Doktor­titel entzogen!

Aber die Hexen­jagd auf die „Revi­sio­nisten“ beschränkt sich nicht nur auf russi­sches Terri­to­rium. Beispiel Prag, wo Anfang April – kurz vor dem Tag des Sieges – der Ober­bür­ger­meister in Abstim­mung mit den zustän­digen Poli­ti­kern die Entschei­dung traf, eine Statue des sowje­ti­schen Befehls­ha­bers Konew zu demon­tieren. Die Statue wurde zu Zeiten des kommu­nis­ti­schen Regimes aufge­stellt. Anstatt der Statue ließ man eine Gedenk­tafel mit Namen der in den Mai-Kämpfen 1945 in Prag gefal­lenen Wlassow-Soldaten aufhängen.

Die Besei­ti­gung der Konew-Statue wurde in Russ­land als Versuch ange­sehen, das Andenken an den Krieg zu zerstören und seine Ergeb­nisse umzu­schreiben. Gegen die Verant­wort­li­chen (in Prag) leitete das „Unter­su­chungs­ko­mitee der Russi­schen Föde­ra­tion“ Straf­ver­fahren „wegen öffent­li­cher Schän­dung von Symbolen des mili­tä­ri­schen Ruhms Russ­lands“ ein. Zudem sollen Straf­ver­fahren „gegen die Sympa­thi­santen der Russi­schen Befrei­ungs­armee“ einge­leitet werden, schrieb Dmitri Steschin, Sonder­kor­re­spon­dent der Zeitung KP.

Für Putin und seine Umge­bung ist die Sowjet­union der „Haupt­sieger“ im Zweiten Welt­krieg, und sie reagieren sehr empfind­lich darauf, wenn das im Westen nicht geson­dert erwähnt wird. Wie in einem Artikel von ZEIT ONLINE vom 10. Mai 2020 steht, ist Russ­land darüber empört, dass das Weiße Haus in Washington in Face­book nur Groß­bri­tan­nien und die USA als Sieger im Krieg benannt habe. Die Regie­rung in Moskau wolle deshalb „ein ernst­haftes Gespräch“ mit Washington suchen, hieß es aus dem Außen­mi­nis­te­rium. In Putins Russ­land will man, dass die Russen überall und immer als Befreier von der „faschis­ti­schen Pest“ gerühmt werden. Das verleiht ihnen in den eigenen Augen inter­na­tio­nales Gewicht. Auch deshalb tingeln in letzten Jahren die „Unsterb­li­chen Regi­ments“ durch die euro­päi­schen Länder und betreiben eine anti­deut­sche Propa­ganda, die seit jeher von stali­nis­ti­schen Propa­gan­disten betrieben wurde. Und die russi­schen Massen­me­dien sind voll Jubel darüber.

Im Putins Russ­land zählt Stalin als „Befreier Europas“. Die Verherr­li­chung „seines Sieges“ über Deutsch­land ist fast zur Staats­re­li­gion geworden und die Vereh­rung der im Kriege gefal­lenen Soldaten verwan­delte sich in einen Toten­kult. Dabei bleiben bis heute viele ihrer Gebeine auf den Schlacht­fel­dern liegen – nicht mal in Massen­grä­bern wurden sie bestattet.

Statt­dessen macht man lieber Demons­tra­tionen für „das heilige Gedenken an die Vertei­diger des Vater­landes“. Zum 75. Jahrestag des Sieges errich­tete man im Park Patriot die Domkirche „Aufer­ste­hung Christi“, die zukünf­tige Haupt­kirche der Streit­kräfte Russ­lands. Der Dom ist mit fünf­za­ckigen roten Sternen und sons­tigen Symbolen der Sowjet­macht ausge­schmückt, welche übri­gens 1918–1941 die Geist­li­chen der russi­schen Kirche massen­weise tötete oder inter­nierte.

Wie die russi­schen Medien berichten, sind die Kirchen­fenster aus Abbil­dungen der mili­tä­ri­schen Orden und Medaillen aus unter­schied­li­chen Zeiten der russi­schen Geschichte zusam­men­ge­setzt. Auf dem Areal des Kirchen­kom­plexes plant man eine Galerie als „Weg des Geden­kens“. Hier werden Angaben über mehr als 33 Millionen Soldaten aus dem Großen Vater­lands­krieg darge­stellt – erhal­tene Fotos und persön­liche Gegen­stände, Abzei­chen der Soldaten und Offi­ziere. Für die eisernen Treppen wurden angeb­lich Waffen der Wehr­macht verschmolzen – Pistolen, Gewehre und Kanonen.

Ja, in Russ­land versäumt man keine Gele­gen­heit die Deut­schen öffent­lich zu diffa­mieren. 2017 begann man im Militär-Frei­zeit­park Kubinka mit dem Bau eines „Mini-Reichs­tages“. Für die Urheber der Aktion soll das Projekt den „Sieg über den Nazismus“ symbo­li­sieren. Gemäß einer Aussage von Vertei­di­gungs­mi­nister Sergej Schoigu, wird der Nachbau dazu dienen, „ … dass unsere Junar­misten (Jungen und Mädchen aus der mili­tär­pa­trio­ti­schen Jugend­be­we­gung JUNARM, d. Autorin) nicht irgendwas Zufäl­liges erstürmen können, sondern ein konkretes Objekt“.

Als der deut­sche Außen­mi­nis­te­ri­ums­spre­cher Martin Schäfer sagte, Deutsch­land würde etwas Vergleich­bares zur „Erzie­hung und Ertüch­ti­gung der deut­schen Jugend nicht unbe­dingt bauen, und das gilt auch für die Art und Weise, wie das betrieben wird“, gab man ihm zu verstehen, gäbe es kein Deutsch­land, gäbe es auch keinen Krieg, und er sei gut beraten, sich still zu verhalten.

Bereits am 23. April 2017, ohne das Bauende abzu­warten, veran­stalte das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium zusammen mit Hundert verschie­denen patrio­ti­schen Gesell­schaften und Vereinen für die Geschichte den Angriff auf Berlin und das Erstürmen des Reichs­tages. Die Aufgabe der Teil­nehmer war es „auf dem Reichs­tags-Gebäude die Flagge der Sowjet­union zu hissen“. Das Spek­takel wurde welt­weit propa­giert, damit man nicht nur die eigene Jugend patrio­tisch erziehe, sondern auch der ganzen Welt zeige, wer eigent­lich die „faschis­ti­sche Hydra“ vernichtet habe.

„Erwartet werden über 7000 Gäste“, – meldeten die Veran­stalter. Sie verspra­chen eine einzig­ar­tige Show – spek­ta­ku­läre Explo­sionen (von Pyro­tech­ni­kern aus „Mosfilm“ bewerk­stel­ligt), Säulen von Flammen, von Flammen erfasste Menschen, Kano­nen­donner, Moto­ren­ge­brüll von Panzern und Flug­zeugen, sensa­tio­nelle Stunts von profes­sio­nellen Darstel­lern. Das Ganze vor einem Hinter­grund mit Bauge­rüst und Baukränen. Die Über­tra­gung der Reichs­tags­er­stür­mung lief im Fern­sehen andert­halb Stunden lang. Die Frag­mente der Sendung kann man sich im youtube.com ansehen.

„Die Veran­stal­tung – mona­te­lang das Haupt­thema der wich­tigsten Medien – erwies sich in Wirk­lich­keit als eine ziem­lich pein­liche und armse­lige Insze­nie­rung. Reich­lich Dreck und Staub, Massen von gelang­weilten Statisten und schlecht gestellte Szenen. Viele Teil­nehmer verbrachten die meiste Zeit auf demselben Fleck – mit Herum­stehen oder Herum­sitzen. Der Höhe­punkt des Spek­ta­kels: Die Rotar­misten rannten über das offene Gelände zum „Reichs­tags­ge­bäude“. Auch der Nachbau vom Reichstag miss­glückte – so Ilja Warlamow im Artikel „Bei Ihnen klebt der Reichstag nicht mehr!“.

Zurzeit wird Russ­lands Verfas­sung um den Artikel zum „Schutz der histo­ri­schen Wahr­heit“ erwei­tert, beispiels­weise der „Wahr­heit“ über das Massaker von Katyn. Obwohl schon das inter­na­tio­nale Mili­tär­tri­bunal in Nürn­berg die sowje­ti­schen Versuche zurück­wies, das Katyn-Verbre­chen der Wehr­macht anzu­lasten, blieb und bleibt in UdSSR-Russ­land die NKWD-Lüge weiterhin als „unwi­der­leg­bare Tatsache“ bestehen.

Wir erin­nern uns – im November 2010 nahm die Staats­duma eine Erklä­rung „Über die Tragödie von Katyn und ihre Opfer“ an, in der klar und deut­lich zuge­geben wurde, dass „Das Verbre­chen von Katyn … auf direkte Anwei­sung von Stalin und anderen sowje­ti­schen leitenden Poli­ti­kern hin verübt wurde“. In seiner Entschei­dung stützte sich die Staats­duma auf ein Gutachten der Russi­schen Akademie der Wissen­schaften aus dem Jahre 1993, das auf den Beschluss der Haupt­mi­li­tär­staats­an­walt­schaft Russ­lands erfolgte.

Was war da los! Ein Enkel von Stalin reichte beim Gericht eine Klage ein, er verlangte, dass die Staats­duma die Erklä­rung zurück­zieht und er selbst 100 Mio. Rubel als Wieder­gut­ma­chung ausge­zahlt bekommt. Das Gleiche wurde auf der Inter­net­seite der Kommu­nis­ti­schen Partei gefor­dert. Es erschienen mehrere Publi­ka­tionen, in denen die Autoren eifrig den „Mythos“ wider­legten, der NKWD hätte die polni­schen Offi­ziere erschossen. In ihnen wurde behauptet, die „hoch­ge­heimen“ Doku­mente aus Polit­büro des ZK der KPdSU seien gefälscht worden und die Experten seien Lügner. Die Erklä­rung der Staats­duma wurde als „scho­ckie­rend“ und „hetze­risch“ beschimpft. Und viele Russen halten die Erklä­rung für einen „sitten­wid­rigen und prin­zi­pi­en­losen Akt der natio­nalen Demü­ti­gung“.

Die Erklä­rung wurde nicht zurück­ge­zogen. Dennoch vertei­digen auch heute noch Tausende Teil­nehmer verschie­dener Foren mit rasender Wut den Stali­nismus und bezeichnen schon allein die Frei­gabe der Doku­mente über die Massen­morde als Verrat.

Anders ist es auch nicht möglich, denn die Schul­bü­cher und das Internet sind voll mit Beispielen von irrealer Bruta­lität der deut­schen Soldaten im Krieg. Es erscheinen Bücher fürs breite Publikum, die der „Hitler­schen Vernich­tungs­po­litik“ in den okku­pierten Gebieten der UdSSR gewidmet sind. So der Direktor der Stif­tung „Histo­ri­sches Gedächtnis“, Mitar­beiter des Insti­tuts für Geschichte bei der Russi­schen Akademie der Wissen­schaften, Alex­ander Djukow. 2007 erschien sein Buch „Wofür kämpften die sowje­ti­schen Menschen“, 2014 wurde das Buch neu verlegt.

Darin beschreibt er ausführ­lich – mit Auszügen aus „Doku­menten und Erin­ne­rungen der Augen­zeugen“ – Verbre­chen der deut­schen Soldaten auf dem russi­schen Boden. Viele (wenn nicht sogar alle) Beispiele sind dem 1973 gedruckten Buch „Ende des Dritten Reichs“ von W.I. Tschuikow entnommen, der übri­gens für sowohl eigen­hän­dige als auch befeh­ligte Erschie­ßungen der eigenen Soldaten und Offi­ziere im Krieg bekannt ist. Die im genannten Buch beschrie­benen Verbre­chen sind so unglaub­lich mons­trös, dass sogar der erschüt­terte russi­sche Leser Zweifel bekommt. (gercenovec.livejournal.com/14685.html)

Aber Auszüge aus solchen Büchern verbreiten sich im Internet, mit beispiels­weise solchen grotesken Über­schriften (hier wort­wört­lich) «Zum Spaß schnitten sie Nase und Ohren ab und zerdrückten die Panzer mit Raupen: Die Haltung der Deut­schen gegen­über sowje­ti­schen Kriegs­ge­fan­genen».

Ferner wurden auf der Webseite «История.РФ» (histrf.ru/) Foto­ko­pien von Doku­menten des Zentralen Archives des Vertei­di­gungs­mi­nis­te­riums einge­stellt, die der „Befreiung“ Europas durch die Rote Armee gewidmet sind. „Es ermög­licht nicht nur den Wissen­schaft­lern und Sach­kun­digen, sondern auch den Geschichts­in­ter­es­sierten sowie den breiten Massen, diesen Stoff für die Verewi­gung der Helden­taten unserer Soldaten zu verwenden, die Europa Frieden gebracht und die Völker vor deren Vernich­tung gerettet haben“ – so steht es in der Erläu­te­rung.

Unter anderem gibt es dort Meldungen über die Befreiung der soge­nannten „Todes­lager“. Zum Beispiel, „Akt der Polit­ver­wal­tung der 1. Weiß­rus­si­schen Front über die Gräu­el­taten der deutsch-faschis­ti­schen Verbre­cher im KZ Sobibor – erstellt und unter­schrieben am 22. Juli 1944 von zwei Obersten, einem Major und zwei Kapi­tänen.

Sie schreiben, dass im KZ Sobibor, Woiwod­schaft Lublin, vom Juli 1942 bis Juni 1943 (also in 365 Tagen) die Deut­schen „auf dem Feuer“ um die 1 Million Menschen verschie­dener Natio­na­li­täten verbrannten. Jeden Tag 1.000 Menschen.“

Eine selt­same Arith­metik, bei der die Multi­pli­ka­tion von 365 mit 1.000 nicht 365.000, sondern 1 Million ergibt. Abge­sehen davon, dass es völlig unmög­lich wäre, jeden Tag 1.000 Leichen im Feuer zu verbrennen, auch nicht in einem Krema­to­rium. Das wurde durch Unter­su­chungen von Jürgen Graf, Thomas Kues und Carlo Mattagno im Buch „Sobibor – Mythen und Wirk­lich­keit“, Kapitel 13 bewiesen.

Die propa­gan­dis­ti­sche Aggres­si­vität gegen­über dem deut­schen Volk, ange­fangen mit dem Verschweigen seines Beitrages zur Entwick­lung und Formung Russ­lands, bis hin zur Dämo­ni­sie­rung der Deut­schen im Zusam­men­hang mit dem Krieg 1941–1945, hat nie aufge­hört. Im Russ­land Putins wird sie noch flei­ßiger betrieben. Beson­ders in Zeiten um die Jubi­läen zu Kriegs­er­eig­nissen über­steigt die anti­deut­sche Propa­ganda-Hysterie alles auch nur Erdenk­liche.

Das Ergebnis ist, dass „unkri­ti­sche Menschen sich schnell aufregen und den Hass auf die ganze deut­sche Nation über­tragen. Leider sind es sehr viele. Die Propa­ganda in Russ­land, die den Sieg über die Deut­schen zum Haupt­thema macht, rechnet leider genau mit zahl­rei­chen solchen Leuten.“ – schreibt Dmitry Sawwin auf der Seite harbin.lv .

Russ­land­deut­sche mit abge­lehnten Anträgen auf die Aufnahme in Deutsch­land müssen in einer Atmo­sphäre des Hasses leben. Im Internet auf rd-zeitung.eu wurde ein Brief von Alex­ander Schulz, dessen Vater 1936 aus Ukraine nach Kasach­stan depor­tiert und 1942 erschossen wurde, veröf­fent­licht. Ende 90er siedelte er aus Kasach­stan nach Russ­land über.

5 Jahre lang wollte man nicht mal seinen Antrag auf die Einbür­ge­rung in Russ­land annehmen.

Er schreibt: „Und nun erleben wir in Russ­land die Zeit, in der man den Stali­nismus und die Repres­sionen lobt und rühmt, anstatt sie zu verur­teilen. Meine Familie hat wieder Angst, sich als Deut­sche auszu­geben und den Namen Schulz zu tragen. Mit einem deut­schen Namen bin ich in Russ­land „Faschist“. Fremde Leute zwingen meine Tochter, sich dafür zu entschul­digen, dass sie deutsch ist.

Das TV ergießt sich in Vorwürfe, wonach an allem Unglück in Russ­land der Krieg und die Deut­schen schuldig seien. Es werden Filme gedreht, in denen „Faschisten“ aus Flug­zeugen herab wehr­lose Kinder erschießen. Sogar die deut­sche Zuwen­dung an die noch lebenden russi­schen Kriegs­ve­te­ranen wird im TV als Gnaden­ge­schenk darge­stellt.

Schmerz­lich und belei­di­gend klingen die Aussagen: „Verrecke Fritz“, „Zu gütig war Stalin, ich hätte den Abschaum, wie die Toll­hunde erschossen“. Die Drohung „wir können es wieder­holen“ hört man aus allen Rich­tungen. Wenn diese aufge­peitschten Leute zum Handeln über­gehen, kann sich meine Familie nicht retten“, – schreibt Alex­ander.

So ist die Situa­tion im heutigen Russ­land. Deshalb sollen sich die deut­schen Patrioten von ihren Illu­sionen (wie etwa der Befreiung Königs­bergs) trennen und in der Sache der Befreiung Deutsch­lands von den histo­ri­schen Lügen nicht auf Putin setzen. In der Vergan­gen­heit gingen Russ­lands (die UdSSR) Regie­rungen zweimal Bünd­nisse mit Feinden der Deut­schen ein. Heute ist sie eben­falls auf der Seite derje­nigen, die für die fort­wäh­rende Unter­drü­ckung und Verun­glimp­fung der Deut­schen sind.

Noch lebt die Hoff­nung auf ein geist­rei­ches fried­li­ches Russ­land. Hoff­nung darauf, dass es dort noch Menschen gibt, die für die Wahr­heit einstehen werden. Man muss sich aber noch gedulden, bis sich die Wahr­heit dort zum Allge­meingut etabliert.