SAHRA WAGENKNECHT | 264 Milli­arden Euro – mit dieser horrenden Summe will die Ampel die Verbrau­cher und Unter­nehmen in Deutsch­land vor den Folgen ihrer eigenen, irrsin­nigen Sank­ti­ons­po­litik abschirmen. Dies ist fast die Hälfte der Summe, die in der gesamten EU zum Schutz vor stei­genden Ener­gie­preisen bereit­ge­stellt wird. Trotzdem wird Energie in Deutsch­land im nächsten Jahr teurer als in den meisten euro­päi­schen Ländern und für viele Menschen unbe­zahlbar. Denn selbst mit der geplanten Gas- und Strom­preis­bremse, die Höchst­preise von 12 Cent bzw. 40 Cent/KWh für 80 Prozent des Verbrauchs bis April 2024 vorsieht, müssen die Verbrau­cher mehr als doppelt so viel für Strom und Gas zahlen wie vor der Krise. Und dafür feiert sich die Regierung?



Alter­na­tivlos ist diese Politik jeden­falls nicht: In Öster­reich etwa wird der Strom­preis bei 10 Cent pro KWh gede­ckelt. Wer bislang schon sparsam mit Energie umge­gangen ist, wird von der Ampel beson­ders bestraft – während große Unter­nehmen milli­ar­den­schwere staat­liche Subven­tionen für den Gaspreis sogar dann bekommen, wenn sie üppige Divi­denden ausschütten und ihre Produk­tion herun­ter­fahren, also das subven­tio­nierte Gas gar nicht selbst brau­chen. Sie dürfen es nämlich auch mit einem dicken Gewinn zum Markt­preis einfach weiter­ver­kaufen. Wie verrückt ist das denn!

Und den Ener­gie­kon­zernen, die durch Abzocke der Verbrau­cher allein in diesem Jahr 113 Milli­arden Euro an zusätz­li­chen Gewinnen einge­stri­chen haben, will die Ampel maximal 2–3 Milli­arden Euro durch eine Über­ge­winn­steuer wieder abnehmen. Auch hier gehen andere EU-Länder wesent­lich rigo­roser vor. Wir haben offenbar nicht nur die dümmste Regie­rung in Europa, sondern auch die unter­wür­figste, was die Wünsche von Konzern­lob­by­isten angeht! Mein Video der Woche über die Gas- und Strom­preis­bremse der Ampel, mit der auf der einen Seite viel Steu­er­geld verschleu­dert und auf der anderen Seite vielen Millionen Menschen, die es drin­gend brau­chen, kaum geholfen wird.

