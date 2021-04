Von Rainer Ackermann

Die Christ­de­mo­kraten sollen Stimme, Vertre­tung und Gewicht in Europa erhalten. Darauf verstän­digten sich die Minis­ter­prä­si­denten Orbán und Mora­wi­ecki sowie Lega-Chef Salvini am Donnerstag in Budapest.

Es ging bei dem Drei­er­treffen in Buda­pest um die Abstim­mung der Posi­tionen von Fidesz, PiS und Lega.

Orbán: In allen Themen Übereinstimmung

„Wir haben die aus dem Blick­winkel unserer Nationen wich­tigsten Fragen abge­klärt. Es gibt kein einziges Thema, in dem wir keine Über­ein­stim­mung finden können“, erklärte Gast­geber Viktor Orbán auf der inter­na­tio­nalen Pres­se­kon­fe­renz im Anschluss an das Dreier-Gespräch, das im Karme­li­ter­kloster auf der Burg stattfand.

Die drei Parteien wollen aktiv an der Debatte über die Zukunft Europas teil­nehmen. Ein Programm werde in den kommenden Wochen erar­beitet. Die Programm­de­batte solle dazu dienen, dass Europa die Werte der neuen Grup­pie­rung kennenlernt.

Klare Verhält­nisse

Die Pres­se­kon­fe­renz sollte ursprüng­lich um 16:30 Uhr beginnen, verzö­gerte sich aber um nahezu drei Stunden. Bereits am Mitt­woch­abend hatte Orbán in einem Inter­view für das unga­ri­sche Staats­fern­sehen M1 gesagt, dass Ende der Liaison von EVP und Fidesz habe für klare Verhält­nisse gesorgt.

Er sprach sich für das Zustan­de­bringen einer neuen konser­va­tiven Kraft aus, denn es gebe „viele zig Millionen oder gar hundert Millionen Euro­päer, die für das tradi­tio­nelle Fami­li­en­mo­dell eintreten und die multi­kul­tu­relle Gesell­schaft zurückweisen“.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der BUDAPESTER ZEITUNG, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.