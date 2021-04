„Die Fahne hoch“ oder hier sogar noch höher, könnte durchaus das Motto der jüngsten Provo­ka­tion der Schlepper-NGO „Sea-Watch“ gewesen sein. Nach Bekannt­werden des Hissens der Fahne der Schläger- und Stie­fel­truppe der Links­fa­schisten, die Antifa, entfernte man kurz­fristig laut Eigen­an­gabe diese, um sie danach noch „sicht­barer“ zu hissen. Dass daneben jetzt auch noch eine Regen­bo­gen­fahne präsen­tiert wird. rundet das Bild ab.



Links­fa­schisten lassen Maske fallen

Hatte man bis jetzt noch vorge­gau­kelt, die Zusam­men­ar­beit mit nord­afri­ka­ni­schen Schleu­ser­banden als quasi humanen Akt zur Rettung von in Seenot gera­tenen „Flücht­lingen“ zu betrachten, lassen diese links­ex­tremen Agita­toren jetzt die Katze aus dem Sack. Und outen sich, was sie in Wirk­lich­keit sind: Hard­core-Links­ex­tre­misten, die als Erfül­lungs­ge­hilfen die Agenda, Europa mit Afri­ka­nern zu fluten, durchziehen.

„Seenot­ret­tung“ ganz ohne „Rassismus“, „Sexismus“ und „Anti­se­mi­tismus“

Man glaubt sich in einem Irren­haus zu wähnen, wenn man die Ausfüh­rungen des „Sea-Watch“ Pres­se­spre­chers Oliver Kuli­kowski gegen­über der Evan­ge­li­schen Nach­rich­ten­agentur idea anhört. Seine Orga­ni­sa­tion sei „selbst­ver­ständ­lich“ anti­fa­schis­tisch. So ein Grund­ver­ständnis werde auch von den Besat­zungs­mit­glie­dern erwartet, „da Faschismus ebenso wie Rassismus, Sexismus, Anti­se­mi­tismus und andere menschen­ver­ach­tenden Ideo­lo­gien auf unseren Schiffen keinen Platz haben“. Hoffen wir für ihn, dass nicht zu viele Moslems unter den künftig „Geret­teten“ sind. Diesen Leuten gegen­über hätte er bei einigen der oben ange­führten Punkten Über­zeu­gungs- und Erklä­rungs­be­darf damit sie auch so lieb, tole­rant und bunt werden wie der handels­üb­liche linke Gutmensch hierzulande.

EDK eben­falls voll auf Antifa-Linie

Der Landes­bi­schof der Evan­ge­lisch-Luthe­ri­schen Landes­kirche Sachsen, Tobias Bilz, ist Schiffs­pate für „Mission Life­line“, wie UNSER MITTELEUROPA bereits berich­tete.

Bilz dazu wörtlich:

„Es ist mir eine Freude und eine Ehre, heute mit Ihnen dieses Schiff in Dienst zu nehmen. Die Seenot­ret­tung ist etwas, was unter großem persön­li­chen Einsatz geschieht.

Der Schön­heits­fehler dabei: Der Herz-Jesu Sozia­list verwech­selt Schlep­per­ak­ti­vi­täten mit Seenotrettung.

Eine Spre­cherin der Evan­ge­li­schen Kirch in Deutsch­land (EDK) äußerte setzt nach:

„Die EKD wendet sich entschieden gegen rechts­po­pu­lis­ti­sche, rechts­ex­treme, rassis­ti­sche, minder­hei­ten­feind­liche und völkisch-natio­na­lis­ti­sche Einstellungen.“

Reli­gi­ons­päd­agoge Späth kriti­siert Heuchelei der EKD

Der Reli­gi­ons­päd­agoge und Vorsit­zende der Kirch­li­chen Samm­lung um Bibel und Bekenntnis in Bayern, Andreas Späth, warf der EKD Heuchelei vor, wie jungefreiheit.de berichtet. Späth dazu:

„Wer etwas finan­ziert, ist natür­lich mitver­ant­wort­lich und kann nicht so tun, als wäre er nicht betroffen. Aber man ist beweg­lich. Es geht ohne weiteres noch eine Schub­lade tiefer. Statt sich wenigs­tens ein biss­chen vom Links­ex­tre­mismus zu distan­zieren, spon­tanes Erschre­cken zu simu­lieren, zu sagen, man müsse die Sache über­prüfen, oder sich in andere übliche Flos­keln zu flüchten, distan­ziert sie sich – an dieser Stelle völlig sach­fremd – von rechts­ex­tremen Einstellungen.“

Bei Links­fa­schisten ist ohnehin Hopfen und Malz verloren, die geis­tige Umnach­tung in diesen Kreisen ist prak­tisch irrepa­rabel. Hier müssten selbst fach­kun­dige Psycho­the­ra­peuten w.o. geben. Was die evan­ge­li­sche Kirche betrifft, bleibt jedoch als Hoff­nung übrig, dass der Hl. Geist die Verwirrten erleuchten möge.

Hier noch eine kleine Foto­strecke zur Demons­tra­tion mit welchen Firguren die Kirchen sich ins Bett lege:

DIE TERRORISTEN





DER VERLÄNGERTE GEWALTTÄTIGE ARM DER FUNKTIONSELITEN





DIE „STUDIERENDEN“





DIE „DEMONSTRIERENDEN“



DIE FRIEDLICHEN LIEBLINGE VON KIRCHEN, LINKEN, NGOs etc.