Von JÖRG WOLLSCHLÄGER | Passend zum in der Öffent­lich­keit allge­gen­wär­tigen Stolz-Monat Juni ist ein Video eines sich bescheiden “Dämo­nen­kö­nigin des Polka und Baklava”nennenden Trans­ves­titen vor Klein­kin­dern aufge­taucht. Der Mann aus St. Louis nennt sich selbst ironie­frei maxi­male Schön­heit oder “Maxi Glamour”und quietscht auf einer Block­flöte vor einer Kinder­gruppe! Es gibt seit einigen Jahren immer stär­kere Bemü­hungen kleine Kinder mit sexua­li­sierten und okkulten Grenz­über­schrei­tungen zu kondi­tio­nieren um ihnen so in ihre normale Entwick­lung herein zu pfuschen.

Das Gesicht von Glamour ist dabei blau bemalt, seine Verklei­dung erin­nert an eine Comic-Figur. Das Video selber wurde gelöscht, nachdem ein kriti­scher Autor darauf aufmerksam gemacht hatte. Darauf ist nur ein kurzer Ausschnitt mit um den Darstel­lern herum grup­pierten Klein­kin­dern zu sehen. Beur­teilen Sie selbst ob sie ihrem Kind als Eltern so etwas zumuten würden [Link]! In den USA gibt es nach Eigen­an­gaben von DQSH [Link] in woken Zentren wie New York, New Jersey oder Los Angeles und San Fran­cisco regel­mäßig derar­tige Auffüh­rungen für Klein­kinder unter dem Namen Märchen­stunden der Transen-Köni­ginnen (Drag Queen Story Hours).

„DQSH fängt die Fantasie und das Spiel mit der Geschlech­ter­flui­dität der Kind­heit ein und gibt Kindern glamou­röse, posi­tive und unver­schämt queere Vorbilder“, heißt es auf der Website der Drag Queen Story Hour. „Kinder können Menschen sehen, die sich über starre geschlecht­liche Beschrän­kungen hinweg­setzen und sich eine Welt vorstellen, in der man sich so präsen­tieren kann, wie man möchte und in der Verkleiden echt ist.“

Drag Queen Story Hour Website, Stand 11.6.2022 [Link]

Solche Umpro­gram­mie­rungs­agenden lösen verständ­li­cher­weise überall nega­tive Reak­tionen aus. 2017 gab es eine solche Märchen­stunde mit dem “Killer-Clown” Xochi Mochi in der Michelle Obama Biblio­thek in Long Beach, Kali­for­nien. Laut eigenen Angaben hat er HIV und sein „bekiffter Verstand“ arbeitet nicht mehr beson­ders gut [Link]. Bei einzelnen so beein­flußten Kindern lassen sich die nega­tiven Folgen einer sexua­li­sierten Erzie­hung bereits deut­lich sehen: dieser 11 jährige Junge verkleidet sich aufgrund seiner Gehirn­wä­sche als Drag Queen [Link].

Transen Show für Kinder in Sexclub

In Houston, Texas gab es eine Tran­sen­auf­füh­rung für Kinder in einem Sexclub für Schwule, weitere sollen in diesem Monat folgen. Aufnahmen davon sind hier zu sehen [Link]. Die Grund­schul­kinder wurden dazu animiert mitzu­tanzen oder obszön verklei­deten und sich schamlos bewe­genden Männern Geld­scheine zu geben. Sehr schnell reagierte der Chef der Repu­bli­kaner im Bundes­staat Texas, Bryan Slaton, darauf: er werde zusammen anderen Mandats­trä­gern daran arbeiten solche Veran­stal­tungen aus Gründen des Kindes­wohls zu verbieten zu lassen [Link]. Auch der konser­va­tive Gouver­neur des Bundes­staates von Florida, deSantis möchte ein ähnli­ches Gesetz ausar­beiten lassen.

Verbin­dungen zum orga­ni­sierten Satanismus

Der Satans Tempel (Satanic Temple) in den USA ist zugleich ein Sammel­be­cken für Pädo­phile und andere Psycho­pa­then. Beson­ders der Zugang zu kleinen Kindern ist ihnen wichtig. Abtrei­bungen werden von ihnen in ritu­eller Weise und als Opfer an Satan durch­ge­führt. Zu Grund­schul­kinder versu­chen sie durch die mitt­ler­weile in mehreren Bundes­staaten etablierten After School Satan Clubs Zugang zu bekommen und sie entspre­chend ihrer Loge­nideo­logie zu indok­tri­nieren. Darüber haben wir in einem geson­derten Artikel berichtet [Link].

Footage from inside the gay bar in Dallas, Texas (Mr. Misster) that hosted the drag show for children as part of #Pride­Month. Video by @TaylerUSA. pic.twitter.com/JX1jkxkX13 — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) June 4, 2022

Zwischen den Drag Queens und dem Satanic Temple bestehen enge perso­nelle und orga­ni­sa­to­ri­sche Verbin­dungen [Link, Link]. Dort fühlen sie sich in ihrer selbst­er­wählten Anders­ar­tig­keit akzep­tiert. Schließ­lich wird ihr Ideal des Zwit­ter­tums im Erschei­nungs­bild des Baphomet verkör­pert, der mit männ­li­chen und weib­li­chen Geschlechts­teilen darge­stellt wird. Eltern die ihre Kinder derar­tigen Egomanen und Selbst­dar­stel­lern aussetzen, nur um durch Pseudo-Tugend­haf­tig­keits­si­gnale ihr Ego zu polieren, sollten sich fragen ob sie ihr Kind damit nicht massiv schä­digen und traumatisieren.



