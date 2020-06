Im Islam ist es ein übli­cher Brauch, minder­jäh­rige Mädchen mit bereits Erwach­senen Männern zu verhei­raten. Diese beson­ders barba­ri­sche „Tradi­tion“ wurde bereits vom Propheten Mohammed prak­ti­ziert und erst kürz­lich berich­tete UNSER MITTELEUROPA über einen saudi­schen Beamten und Geist­li­chen, der 2008 in einem Video über das isla­mi­sche Recht in Hinblick auf Kinder­ehen und Sexua­lität sprach. Ein beson­ders verstö­rendes Video, wie so etwas in der Praxis aussieht, gibt es aus Afgha­ni­stan.

Kleines Mädchen wehrt sich schreiend gegen Zwangs­ver­hei­ra­tung

Zu sehen ist ein 9‑jähriges Mädchen mit Kopf­tuch, welches unter Gewalt von einem isla­mi­schen Geist­li­chen und mehreren Helfern zu ihrem künf­tigen Bräu­tigam, einem 60-jährigen Mann, gezerrt wird. Es versucht sich unter Schreien und Weinen, mit Händen und Füßen zu wehren. Offenbar ihre Schwester versucht dem Kind auch zur Hilfe zu kommen, doch es hilft nichts. Ihre Peiniger schleppen das Kind zur arran­gierten Hoch­zeit. Die Szenen sind für einen west­li­chen Beob­achter mehr als verstö­rend, zeigen sie doch eindeutig einen Akt des Kindes­miss­brauchs und der Pädo­philie.

NINE(9) year old girl is “married off” to a 60 year old stranger against her will! pic.twitter.com/TgGlLhHvDi — Beach­Milk (@BeachMilk) June 17, 2020

Was aus dem Kind wurde ist nicht bekannt. In vielen isla­mi­schen Ländern stehen solche „Tradi­tionen“ aller­dings auf der Tages­ord­nung.