Auch der deut­sche Bundes­kanzler Olaf Scholz (SPD) lieferte beim Eliten­treffen des Welt­wirt­schafts­fo­rums in Davos (Schweiz) ein krie­che­ri­sches Bekenntnis zu den dikta­to­ri­schen Plänen der Globa­listen ab. Darunter fielen Waffen für die Ukraine, Entrech­tung und Zerstö­rung der Wirt­schaft im Namen der Verhin­de­rung der „Klima­krise“ und die Abgabe von Kompe­tenzen der Gesund­heits­po­litik an die ebenso wie das WEF umstrit­tene Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO).

WHO soll über Lock­downs und Co. bestimmen

Was an natio­nalen Kompe­tenzen noch nicht an die EU abge­treten wurde, soll nun an die WHO gehen. Die Pandemie sei nämlich noch nicht vorbei, so Scholz im Einklang mit Geund­heits­mi­nister Karl Lauter­bach (SPD), der eben­falls in Davos zu Gegen war. Wenn man den Kreis­lauf von Neuin­fek­tionen und Muta­tionen nicht durch­breche, werde uns die Pandemie ewig begleiten. Daher müsse man künftig der WHO mehr Spiel­raum einräumen, indem „Staaten wesent­liche Kompe­tenzen abtreten“, und auch eine wie in China verfolgte „Zero­Covid-Politik“ andenken.

Deutsch­land werde seine Unter­stüt­zung für die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion jeden­falls ausbauen. Die WHO solle mehr Kompe­tenzen erhalten, um Pande­mien künftig schneller und wirk­samer zu bekämpfen, so Scholz. Das dürfte vor allem bedeuten, dass die WHO, wie bereits im umstrit­tenen globalen „Pande­mie­ver­trag“ ange­dacht, künftig über Lock­downs, Impf­pflichten und andere Maßnahmen über natio­nale Regie­rungen hinweg bestimmt.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.