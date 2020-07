Ist das die Zukunft die weißen Euro­päern bald blühen wird? In Südafrika werden seit Jahren weiße Farmer regel­recht abge­schlachtet. Von schwarzen Banditen und mit Duldung der Regie­rung. Gene­rell sind Weiße in Südafrika zum Frei­wild geworden, da ihnen die wirt­schaft­liche Misere im Land und der „immer­wäh­rende Kolo­nia­lismus“ ange­lastet wird. Den Schwarzen wird wiederum einge­trich­tert, sich einfach zu nehmen, was ihnen ohnehin „zustünde“, vor allem mit blinder Gewalt. Die Auswüchse dessen sind an Grau­sam­keit kaum zu über­bieten. Das schil­dert auch ein solcher schwarzer „Farm-Atta­cker“ vehe­ment aber seelen­ruhig in einem Video, welches Teil der Doku­men­ta­tion „Plaas­moorde: The Killing Fields“ der briti­schen Akti­vistin Katie Hopkins ist.

„Wir verge­wal­tigen deine Kinder, selbst die Kleinsten“

So erklärt der schwarze Südafri­kaner, der offenbar ein Mitar­beiter einer Farm ist oder war, Hopkins, wie er und seine Kollegen gegen den weißen Farm­be­sitzer aufge­hetzt werden. Zudem schil­dert er, wie eine solche „Farm-Attacke“ abläuft und dass der Schwach­punkt eines jeden Farm­be­sit­zers seine Frau und Kinder seien:

„Wenn du nicht machst was wir euch sagen werden wir deine Frau töten, oder wir werden sie vor deinen Augen verge­wal­tigen und töten und verge­wal­tigen sogar deine Kinder. Die Kleinen auch.“

Die sichtbar scho­ckierte Hopkins, welche das Inter­view führt, fragt nach, worauf der Schwarze umge­hend präzi­siert:

„Selbst im alter von zwei Jahren, sehr jung, sehr jung. So dass er (der Über­fal­lene, Anmk. d. Redak­tion) den Schmerz fühlt und sagt ‚oh Leute, lasst mich euch mein Geld geben, ihr geht und ich rette das Leben meines Kindes!‘ “

Danach fragt Hopkins, warum die Angreifer oftmals nicht aufhören, die Kinder zu verge­wal­tigen oder Fami­li­en­mit­glieder zu töten. Der Schwarze dazu:

„Ja, sie möchten ihm (der Über­fal­lene, Anmk. d. Redak­tion) Angst einjagen. […] damit errei­chen Sie, dass er alles macht was sie möchten.

Hier Ausschnitte aus dem unfass­baren Inter­view:

Hier die gesamte Doku­men­ta­tion: