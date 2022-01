Schwe­dens neue Premier­mi­nis­terin, die Sozi­al­de­mo­kratin Magda­lena Andersson, die zuvor Finanz­mi­nis­terin war, hat eine gewal­tige Aufgabe vor sich: Den Umgang mit der ständig wach­senden Banden­ge­walt und mit Schuss­ab­gaben in schwe­di­schen Städten. Ihr Vorgänger, Stefan Löfven, konnte das expo­nen­ti­elle Wachstum der Schuss­ab­gaben während seiner sieben­jäh­rigen Amts­zeit nicht eindämmen. Das schwe­di­sche Parla­ment wählte Andersson im November knapp zur Nach­fol­gerin von Löfven, nachdem Löfven im August seinen Rück­tritt ange­kün­digt hatte.

„Schweden ist ein fantas­ti­sches Land, aber wir stehen vor einer Reihe ernst­hafter Probleme“, sagte Andersson. „Ich habe vor, jeden Stein umzu­drehen, um die Rassen­tren­nung zu durch­bre­chen und das Gewalt­ver­bre­chen zurück­zu­drängen, das Schweden heimsucht…“

Schweden steht vor weit mehr als einem „ernsten Problem“. Schweden bricht seit Jahren neue Krimi­na­li­täts­re­korde, weigert sich aber, offen über den Zusam­men­hang zwischen Migra­tion und Banden­ge­walt zu spre­chen. Diese Zurück­hal­tung kann auf eine Kombi­na­tion aus poli­ti­scher Korrekt­heit und Schwe­dens Angst zurück­zu­führen sein, seinen eigenen erklärten Ehrgeiz, die „huma­ni­täre Super­macht der Welt“ zu sein, zu verfehlen. Bereits 2019 bezeich­nete der Vorsit­zende der Oppo­si­ti­ons­partei Mode­ra­terna, Ulf Krist­ersson, die Situa­tion als „extrem für ein Land, das sich nicht im Krieg befindet“.

Lange Zeit galt jede öffent­liche Diskus­sion über die Zusam­men­hänge zwischen Migra­tion und stei­gender Krimi­na­lität und Banden­ge­walt als Tabu. Die Veröf­fent­li­chung von Statis­tiken zu diesem Thema wurde abrupt beendet, nachdem der schwe­di­sche Natio­nale Rat für Krimi­nal­prä­ven­tion (Brå) sie zweimal veröf­fent­licht hatte – 1996 und 2005. 2017 weigerte sich der dama­lige Justiz­mi­nister Morgan Johansson, Statis­tiken über den ethni­schen Hinter­grund der Krimi­nellen in Schweden zu veröf­fent­li­chen; er sagte, sie seien irrele­vant. Eine Mehr­heit der Parla­ments­ab­ge­ord­neten unter­stützte seine Meinung. Privat durch­ge­führte Recher­chen zu diesem Thema wurden einfach igno­riert. Als jedoch Schuss­ab­gaben zu alltäg­li­chen Ereig­nissen wurden, bei denen immer mehr unschul­dige Passanten verstüm­melt und getötet wurden, wurde das Unaus­sprech­liche zuneh­mend zum Diskussionsthema.

„Es ist heute kein Geheimnis mehr, dass ein Groß­teil des Problems der Banden- und orga­ni­sierten Krimi­na­lität mit den Schuss­ab­gaben und Explo­sionen mit der Migra­tion nach Schweden in den letzten Jahr­zehnten verbunden ist“, schrieb der Poli­zei­chef von Göte­borg, Erik Nord, im Mai in einem Kommentar.

„Wenn man wie ich die Möglich­keit hat, die Dinge auf indi­vi­du­eller Ebene zu verfolgen, sieht man, dass im Prinzip jeder, der schießt oder in Banden­kon­flikten erschossen wird, aus dem Balkan, dem Nahen Osten, Nord- oder Ostafrika stammt.“

Im August veröf­fent­lichte der Schwe­di­sche Natio­nale Rat für Krimi­nal­prä­ven­tion (Brå),in einer kompletten Kehrt­wende, die wider­spie­gelt, wie sehr sich die Stim­mungen in Schweden seit 2017 verän­dert haben, zum ersten Mal seit 16 Jahren einen neuen Bericht mit Statis­tiken zum ethni­schen Hinter­grund von regis­trierten Straf­tä­tern, und schrieb dazu:

„Die Vertei­lung der regis­trierten Straf­taten auf Personen mit einhei­mi­schem und nicht-einhei­mi­schem Hinter­grund ist oft Gegen­stand von Diskus­sionen. Der Schwe­di­sche Natio­nale Rat für Krimi­nal­prä­ven­tion (Brå) hat zuvor zwei Forschungs­stu­dien zu diesem Thema veröf­fent­licht, aber seit der Veröf­fent­li­chung der jüngsten Studie (2005), die sich auf die regis­trierte Krimi­na­lität im Zeit­raum 1997–2001 konzen­trierte, sind mehrere Jahre vergangen. Seit 2001 hat die Zuwan­de­rung nach Schweden zuge­nommen und die Zusam­men­set­zung der auslän­di­schen Bevöl­ke­rung hat sich verän­dert. Die aktu­elle Studie wurde vor diesem Hinter­grund initi­iert, mit dem Ziel, die Wissens­basis über Straf­taten bei Personen mit einhei­mi­schem und nicht-einhei­mi­schem Hinter­grund zu aktua­li­sieren und zu verbessern.“

Der Bericht sagte:

„Das Risiko, als Täter regis­triert zu werden, ist bei in Schweden gebo­renen Personen mit zwei nicht im Inland gebo­renen Eltern­teilen am größten, gefolgt von im Ausland gebo­renen Personen … Das Risiko, als Tatver­däch­tiger regis­triert zu werden, ist 2,5‑mal so hoch bei im Ausland gebo­renen Personen, als es bei Personen, die in Schweden mit zwei im Inland gebo­renen Eltern­teilen geboren wurden, ist. Für Personen, die in Schweden mit zwei nicht im Inland gebo­renen Eltern­teilen geboren wurden, ist das Risiko etwas mehr als dreimal so hoch.“

Schweden hat laut einer im Mai veröf­fent­lichten Vergleichs­studie von Brå zu Schuss­ab­gaben in Europa die höchste Zahl tödli­cher Schuss­ab­gaben pro Million Einwohner. Schweden ist außerdem das einzige Land in Europa, in dem die Zahl der tödli­chen Schuss­ab­gaben seit dem Jahr 2005 zuge­nommen hat. Im Jahr 2020 wurden bei 366 Schuss­ab­gaben 47 Menschen getötet und 117 verletzt. Für das Jahr 2021 waren bis November bereits 42 Menschen getötet worden und es gab 290 Schie­ße­reien. Laut Brå:

„Die Zahl der Tötungs­de­likte durch Schuss­waffen ist in Schweden im Vergleich zu anderen euro­päi­schen Ländern mit etwa 4 Todes­fällen pro Million Einwohner und Jahr sehr hoch. Der Durch­schnitt für Europa liegt bei etwa 1,6 Todes­fällen pro Million Einwohner. Keines der anderen in die Studie einbe­zo­genen Länder verzeich­nete einen Anstieg, der mit dem in Schweden vergleichbar ist. Statt­dessen wurde in den meisten dieser Länder ein konti­nu­ier­li­cher Rück­gang sowohl bei der Gesamt­mord­rate als auch bei der Zahl der Tötungs­de­likte durch Schuss­waffen beobachtet.“

Im Jahr 2019 schätzte die Polizei, dass das Problem noch viele Jahre anhalten wird. „Wir gehen davon aus, dass dies [Schüsse und extreme Gewalt] in den beson­ders gefähr­deten Gebieten fünf bis zehn Jahre andauern könnte“, sagte der Natio­nale Poli­zei­kom­missar Anders Thorn­berg im Jahr 2019. „Drogen sind in der Gesell­schaft etabliert und werden von normalen Menschen gekauft. Es gibt einen Markt, um den sich die Banden weiter streiten werden“.

„Forschungen zeigen“, so Brås Bericht, „dass die Zunahme tödli­cher Waffen­ge­walt in Schweden stark mit krimi­nellen Umge­bungen in gefähr­deten Gebieten zusammenhängt.“

Die schwe­di­sche Polizei hat die gleiche Schluss­fol­ge­rung gezogen: „Gefähr­dete Gebiete sind ein Zentrum der orga­ni­sierten Krimi­na­lität“, schrieb kürz­lich die schwe­di­sche Polizei. „Krimi­nelle in gefähr­deten Gebieten expor­tieren Krimi­na­lität in andere Teile des Landes“.

Die schwe­di­sche Polizei defi­niert „gefähr­dete Gebiete“ als „geogra­fisch begrenzte Gebiete, die durch einen nied­rigen sozio­öko­no­mi­schen Status gekenn­zeichnet sind und in denen die Krimi­nellen Auswir­kungen auf die lokale Gemein­schaft haben“.

Laut dem neuesten Bericht über gefähr­dete Gebiete, der am 3. Dezember von der schwe­di­schen Polizei veröf­fent­licht wurde, gibt es 61 solcher Enklaven. Einige dieser Gebiete werden nach Angaben der schwe­di­schen Polizei als „beson­ders gefähr­dete Gebiete“ einge­stuft, die noch größere Probleme aufweisen. Diese seien gekenn­zeichnet durch „syste­ma­ti­sche Drohungen und Gewalt­taten“ insbe­son­dere gegen Zeugen von Straf­taten, nahezu unmög­liche Arbeits­be­din­gungen für die Polizei und „paral­lel­ge­sell­schaft­liche Struk­turen, Extre­mismus wie etwa syste­ma­ti­sche Verlet­zungen der Reli­gi­ons­frei­heit oder starke funda­men­ta­lis­ti­sche, die Menschen­rechte einschrän­kende Einflüsse und Frei­heiten, Personen, die reisen, um an Kampf­hand­lungen in Konflikt­ge­bieten teil­zu­nehmen, [und] eine hohe Konzen­tra­tion von Krimi­nellen.“ Man kann sie auch als No-Go-Zonen bezeichnen.

In Schweden mit einer Bevöl­ke­rung von etwa 10 Millionen leben 556.000 Menschen in den 61 gefähr­deten Gebieten, was 5,4 % der schwe­di­schen Bevöl­ke­rung ausmacht, laut dem Bericht „Fakten über den Wandel – ein Bericht über die 61 gefähr­deten Gebiete Schwe­dens“. Drei von vier Einwoh­nern der gefähr­deten Gebiete haben einen auslän­di­schen Hinter­grund; die häufigsten Geburts­länder sind Syrien, die Türkei, Somalia, Polen und der Irak. Wie viele Einwohner mit auslän­di­schem Hinter­grund in einem gefähr­deten Gebiet leben, ist dem Bericht zufolge unter­schied­lich. In fünf der gefähr­deten Gebiete des Landes beträgt der Anteil der Einwohner mit auslän­di­schem Hinter­grund 90 % oder mehr: Rosen­gård in Malmö, Hovsjö in Söder­tälje, Fittja in Botkyrka, Rinkeby/Tensta in Stock­holm und Hjällbo in Göte­borg. In Schweden leben etwa 2,5 Millionen Menschen mit auslän­di­schem Hinter­grund; 16,2 % von ihnen, so der Bericht. leben in gefähr­deten Gebieten. In einer aktu­ellen Pres­se­mit­tei­lung schrieb die schwe­di­sche Polizei:

„Der Haupt­grund für die Entwick­lung der Schuss­ab­gaben und Explo­sionen ist die Situa­tion in gefähr­deten Gebieten, in denen sich die Bewohner von Krimi­nellen bedroht fühlen, wo offener Drogen­handel herrscht und wo Krimi­nelle mancher­orts paral­lele soziale Struk­turen geschaffen haben.“

Schwe­dens neue Premier­mi­nis­terin hat ange­kün­digt, endlich härtere Strafen zu verhängen, um die Banden abzuschrecken.

„Für Banden­ver­gehen werden noch härtere Strafen verhängt“, kündigte Anderson in ihrer ersten Erklä­rung zur Regie­rungs­po­litik am 30. November an.

„Es sollte nicht möglich sein, Zeugen mit Drohungen zum Schweigen zu bringen, sondern sie sollten die Unter­stüt­zung erhalten, die sie brau­chen, um ihre Pflicht sicher zu erfüllen. Es wird einfa­cher, Personen fest­zu­nehmen, die schwerer Straf­taten verdäch­tigt werden… Wer mehrere Straf­taten begeht, sollte härter bestraft werden. Verkürzte Strafen für Jugend­liche im Alter von 18 bis 20 Jahren, die schwere Straf­taten begehen, werden abge­schafft. Die Strafen sollten die Schwere der Straf­taten besser wider­spie­geln, auch wenn die Täter noch jung sind.“

Verkürzte Haft­strafen für Jugend­liche waren ein großes Hindernis beim Umgang mit den Problemen, da junge Menschen zu den vorherr­schenden Trei­bern von Banden­ge­walt gehören, die inzwi­schen sogar Kinder umfasst.

In sechs von sieben Poli­zei­re­gionen setzen Banden 12-jährige Kinder für ihre krimi­nellen Akti­vi­täten ein, darunter den Verkauf von Drogen und den Trans­port von Waffen. In den Städten Stock­holm und Göte­borg gibt die Polizei Berichten zufolge an, dass Hunderte von Kindern an krimi­nellen Hand­lungen für Banden betei­ligt sind. Nach Angaben der schwe­di­schen Geheim­dienst­chefs hat die Rekru­tie­rung von Kindern in den letzten Jahren zuge­nommen, und einigen Experten zufolge rekru­tieren krimi­nelle Banden jetzt Kinder ab acht Jahren.

Im August verhaf­tete die Polizei in der Stadt Kris­ti­an­stad drei Teen­ager im Alter von etwa 15 Jahren, weil sie auf zwei Männer und eine 60-jährige Frau – die zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort waren – geschossen und sie schwer verletzt hatten. „Das ist leider Routine geworden“, sagte eine Mitar­bei­terin aus der Gegend. „Wenn es in der Nacht Schuss­ab­gaben gegeben hat, gibt es norma­ler­weise am nächsten Tag weitere Schuss­ab­gaben … Man hat Angst, in die Schuss­linie zu kommen.“

Judith Bergman, Kolum­nistin, Anwältin und Poli­to­login, ist Distin­guished Senior Fellow am Gate­stone Institute.