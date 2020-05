Es ist ein weiterer trau­riger Beweis der multi­kul­tu­rellen Migranten-Krimi­na­lität in Schweden. Neben Massen­ver­ge­wal­ti­gungen, Mord und Gewalt gegen Einhei­mi­sche, haben die Einwan­derer nun auch das Bandetum für sich entdeckt und sichtbar ihren Spaß daran, in bewaff­neten Gruppen die schwe­di­schen Bürger zu terro­ri­sieren.

Mit voll­au­to­ma­ti­schem Gewehr auf Wohn­sied­lung geschossen

Ein Video aus einer bisher noch unbe­kannten schwe­di­schen Stadt (vermut­lich eine „No-Go-Area“ in Stock­holm), welches derzeit auf Social-Media viral geht, zeigt, wie eine Gruppe Jugend­li­cher in einem luxu­riösen BMW in der Nacht durch die Straßen fährt. Dann ist zu sehen, wie einer der Männer, er trägt eine „Gucci-Kappe, das „Merkmal“ von Auslän­der­banden in Schweden schlechthin, sich ein Maschi­nen­ge­wehr (vermut­lich eine AK-47 oder ein Nachbau) schnappt und in einer Wohn­sied­lung anfängt auf Häuser und Geschäfte zu schießen. Hier Videos des Vorfalls:

This video is going viral right now in the #Failed­State of #Sweden

A #NoGo­Zone youth gang drives around in an expen­sive car & shots with a semi-auto­matic rifle in the direc­tion of a resi­den­tial area

Mass-immi­gra­tion has turned Sweden into a #WarZone

Video Credit: @SamnyttSimon pic.twitter.com/f1mpCD4VRF

— Based­Po­land (@BasedPoland) May 7, 2020