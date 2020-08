Die Polizei in Malmö unter­sucht einen Vorfall, der auf einem (noch) im Umlauf befind­li­chen Video aufge­zeichnet ist, das in verzerrter Form in den sozialen Medien publi­ziert wurde und in dem Moslems unter anderem einen anti­jü­di­schen Reim zur Erin­ne­rung an den histo­ri­schen Feldzug nach Chaibar rezi­tieren:

خيبر خيبر يايهود جيش محمد سوف يعود

Khaybar Khaybar yā Yahūd, jaysh‑i Muḥammad sawf‑a ya’ūd

(dt.:) „Chaibar, Chaibar, ihr Juden, Moham­meds Armee wird zurück­kehren“

Isla­mis­ti­sche Warnung für den gesamten Clip:

Isla­mist-varning på hela klippet, men notera att de skriker ”judar kom ihåg Khaybar, Moham­mads armé åter­vänder” trots att skräpen som brände Koranen var danskar. Vad var det för museum ni ville ha nu igen @malmostad? pic.twitter.com/ubSi3Az2BW — Emil Moghaddam (@emil_moghaddam) August 29, 2020

Dabei fanden die Koran­ver­bren­nungen gar nicht in Schweden, sondern in Däne­mark statt…

Zyni­scher Twitter-Kommentar (oben): Und da wollt ihr in Malmö ein (Holocaust-)Museum errichten, wenn ihr nicht einmal Sicher­heit für die heute hier lebende jüdi­sche Bevöl­ke­rung schaffen könnt?

Quelle: Twitter