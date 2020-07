Dass die isla­mi­sche Vielehe auch bei uns Einzug gehalten hat, ist nichts Neues. In zivi­li­sierten Ländern ist diese Form der Lebens­ge­mein­schaft zwar verboten, aber in einem Land, wo Rechts­bruch und Verstöße gegen das Grund­ge­setz nicht nur geduldet, sondern sogar seitens der Regie­rung prak­ti­ziert werden, verwun­dert das nur wenig. Und schlimmer noch: es gibt auch bereits Fälle wo per Fami­li­en­nachzug gleich Zweit- oder Dritt­frauen herein­ge­holt wurden. „Moral“, und ist sie noch so irre, wird auch da über die Gesetze gestellt.

Nun ist es aus der Sicht eines Mannes durchaus nach­voll­ziehbar, dass es keine große Opfer­be­reit­schaft erfor­dert, von einem Harem umgeben zu sein, aber wie schaut es mit der Begeis­te­rung der Damen aus, etwa eine Zweit­frau zu sein? Das und weitere „Vorteile“ erklärt uns eine gläu­bige Schweizer Muslima an der Seite des Konver­titen Pierre Vogel im unten­ste­henden Video.