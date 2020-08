Wie VoxNews berichtet, hat das NGO-Schiff „Sea Watch 4“ sowohl Italien als auch Malta über seine Rettungs­ak­tionen auf Hoher See formell infor­miert und um Zutei­lung eines sicheren Hafens gebeten. Tatsäch­lich scheint es, dass das Schiff mit 200 ille­galen Migranten an Bord, die von der NGO in den letzten 48 Stunden aufge­fischt wurden, bereits in Rich­tung Lampe­dusa unter­wegs ist.