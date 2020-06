Sea Watch droht Italien: „Ihr müsst uns anlanden lassen“

Es ist aus Sicht vieler Italiener ein äußerst scham­loses Vorgehen.

Nur wenige Tage nachdem drei ille­gale Migranten, die von „Kapi­tänin“ Rackete in Zusam­men­wirken mit Parla­men­ta­riern des links­li­be­ralen Partido Demo­cra­tico (PD) nach Italien gebracht wurden, wegen Folter und anderer Delikte zu lang­jäh­rigen Haft­strafen verur­teilt wurden, sind die „huma­ni­tären“ Menschen­händler auf der „Sea Watch“ schon wieder in den Gewäs­sern vor Libyen unter­wegs und versu­chen Italien ihre Bedin­gungen zu diktieren.

Giorgia Linardi, Spre­cherin der „Sea Watch“, erklärte in einem Inter­view mit der Tages­zei­tung Repub­blica, dass ihre NGO nicht die Absicht habe, die italie­ni­schen Gesetze zu respek­tieren. Eine Provo­ka­tion, die mit den übli­chen „huma­ni­tären Erfor­der­nissen“ erklärt wird:

„Wir werden die Flücht­linge sicher­lich niemals an die Libyer auslie­fern, sondern werden uns weiterhin an Italien und Malta wenden, damit diese Länder uns einen Hafen zur Verfü­gung stellen, denn wir haben keine Alter­na­tive. Wir fordern eine Über­nahme der Verant­wor­tung und hoffen, dass wir uns nicht dazu entschließen müssen, die Menschen wochen­lang auf See ausharren zu lassen, wie es Matteo Salvini getan hat, um mit Europa sein Kräf­te­messen zu spielen. Rettung auf Hoher See ist eine Verpflich­tung und endet damit, dass die Opfer in einen sicheren Hafen gebracht werden. Wir haben aller­dings bis jetzt noch keine der von uns erwar­teten Maßnahmen zur Aufhe­bung von der vorhe­rigen Regie­rung verhängten Maßnahmen gesehen. Als zivi­li­siertes Land kann Italien nicht auf Hilfs­auf­for­de­rungen mit gesetz­li­chen Maßnahmen reagieren, die nicht im Einklang mit dem Völker­recht stehen.“

Quelle: VoxNews