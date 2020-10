Es könnte DIE wissen­schaft­liche Sensa­tion zur Lösung des CO2 produ­zie­renden Verkehrs werden: Lade­sta­tionen für E‑Autos die ganz ohne Kraft­werke auskommen. Wieder­holt hat UNSER MITTELEUROPA in Arti­keln die Sinn­haf­tig­keit der E‑Mobilität in ihrer heutigen Form behan­delt. Zuletzt vor wenigen Tagen im Beitrag „Fehl­ent­wick­lung ‚Ener­gie­wende‘: das Ende des Strom­spa­rens“. Gegen­stand unserer Betrach­tungen war dabei in erster Linie die Unver­ein­bar­keit zwischen dem erhöhten Strom­be­darf durch Millionen E‑Autos bei gleich­zei­tigem Abschalten von Kraft­werken. Nun ist da eine gera­dezu sensa­tio­nelle Lösung in Sicht.

Lade­sta­tion liefert Gratis­strom ohne Kraft­werke

Ein Vorzei­ge­pro­jekt Schleswig-Holstein Netz AG zeigt uns, wie man gratis Strom aus einer Lade­sta­tion für E‑Autos beziehen und gleich­zeitig sein grünes Gewissen beru­higen kann. Denn das Wunder­werk inno­va­tiver Inge­nieur­kunst kommt ganz ohne Kraft­werke aus!

Und nicht nur das: Wir wissen, wenn in Zukunft Millionen E‑Mobile unter­wegs sein werden, dass man dann auch hundert­tau­sende Lade­sta­tionen instal­lieren muss. Die Finan­zie­rung dieses gewal­tigen Vorha­bens – eine Lade­sta­tion ist etwa um 10.000 Euro zu haben – liegt derzeit eben­falls noch im Argen. Milli­arden Euro wären da von Nöten, ganze Stra­ßen­züge müssten aufge­rissen werden. Das alles würde bei der jetzt dann wegfallen, da die neuar­tige Lade­sta­tion auch mobil ist! So könnte man diese Wunder­werke der Technik flächen­de­ckend ohne ener­gie­in­ten­sive Baumaß­nahmen aufstellen.

Sehen Sie im folgenden Video die sensa­tio­nelle Inno­va­tion und wie auf wunder­same Weise da der Strom produ­ziert wird. Wie, ist vorläufig noch streng geheim. Wer weiß die Lösung?