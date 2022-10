Die grosse Rede Präsi­dent Putins am 27.10.22, Valdai Club, Moskau

Das dies­jäh­rige Forum stand unter dem Motto:

Eine Post-Hege­mo­niale Welt: Gerech­tig­keit und Sicher­heit für alle

An dem vier­tä­gigen Treffen nahmen 111 Experten, Poli­tiker, Diplo­maten und Wirt­schafts­wis­sen­schaftler aus Russ­land und 40 anderen Ländern teil, darunter Afgha­ni­stan, Brasi­lien, China, Ägypten, Frank­reich, Deutsch­land, Indien, Indo­ne­sien, Iran, Kasach­stan, Südafrika, die Türkei, die Verei­nigten Staaten und Usbe­ki­stan, um nur einige zu nennen.

Mode­rator der Plenar­sit­zung des Valdai-Clubs war Fyodor Lukyanov:

Guten Tag, Herr Präsident,

Wir freuen uns jedes Jahr darauf, Sie zu sehen, aber dieses Jahr waren wir viel­leicht unge­dul­diger als sonst, denn es gibt viele Themen zu besprechen.

Wladimir Putin: Ja, das denke ich auch.

Fyodor Lukyanov: Das Forum konzen­trierte sich vor allem auf Fragen der inter­na­tio­nalen Ordnung, z. B. wie sich die Welt verän­dert und vor allem, wer tatsäch­lich am Steuer der Welt steht, wer sie lenkt bzw. ob die Welt über­haupt gelenkt werden kann.

Wir disku­tieren dies jedoch nur als Beob­achter, aber Sie haben die Macht – also teilen Sie uns bitte Ihre Gedanken mit.

Wladimir Putin: Ich danke Ihnen vielmals!

Die Rede des russi­schen Präsi­denten im Wortlaut:

Meine Damen und Herren, liebe Freunde,

ich hatte die Gele­gen­heit, mir ein Bild von dem zu machen, was Sie hier in den letzten Tagen disku­tiert haben. Es war eine inter­es­sante und gehalt­volle Diskus­sion. Ich hoffe, dass Sie es nicht bereuen, nach Russ­land gekommen zu sein und sich unter­ein­ander auszutauschen.

Ich freue mich, Sie alle zu sehen.

Wir haben die Platt­form des Valdai-Clubs mehr als einmal genutzt, um die großen und schwer­wie­genden Verän­de­rungen zu erör­tern, die in der Welt bereits statt­ge­funden haben und noch statt­finden, sowie die Risiken, die sich aus der Schwä­chung der globalen Insti­tu­tionen, Aushöh­lung der Grund­sätze der kollek­tiven Sicher­heit und Substi­tu­ie­rung des Völker­rechts durch „Regeln“ ergeben. Ich war versucht zu sagen: „Wir sind uns darüber im Klaren, wer sich diese Regeln ausge­dacht hat“, aber das wäre viel­leicht nicht die rich­tige Aussage. Wir haben keinerlei Ahnung, wer sich diese Regeln ausge­dacht hat, worauf diese Regeln beruhen oder was in diesen Regeln enthalten ist.

Es sieht so aus, als ob wir Zeugen eines Versuchs sind, nur eine einzige Regel durch­zu­setzen, nach der die Mäch­tigen – wir spra­chen von Macht, und ich spreche jetzt von globaler Macht – leben könnten, ohne sich an irgend­welche Regeln zu halten, und mit allem davon­zu­kommen. Das sind die Regeln, auf die sie, wie man sagt, ständig pochen, d.h. unauf­hör­lich darüber sprechen.

Die Valdai-Diskus­sionen sind wichtig, weil man hier eine Viel­zahl von Einschät­zungen und Prognosen zu hören bekommt. Das Leben zeigt immer, wie richtig sie lagen, denn das Leben ist der strengste und objek­tivste Lehr­meister. So zeigt das Leben, wie genau die Prognosen der vergan­genen Jahre zutrafen.

Die Ereig­nisse haben sich zu einer System­krise ausgeweitet

Leider folgen die Ereig­nisse weiterhin einem nega­tiven Trend, wie wir bei unseren früheren Treffen mehr als einmal erör­tert hatten. Darüber hinaus haben sie sich zu einer größeren system­weiten Krise ausge­weitet, die sich nicht nur auf den mili­tä­risch-poli­ti­schen, sondern auch auf den wirt­schaft­li­chen und huma­ni­tären Bereich erstreckt.

Der soge­nannte Westen, der natür­lich ein theo­re­ti­sches Konstrukt darstellt, weil er nicht geeint ist und es sich eindeutig um ein hoch­kom­plexes Konglo­merat handelt, hat in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten eine Reihe von Schritten unter­nommen, die auf eine Eska­la­tion der Situa­tion abzielen. Sie versu­chen eigent­lich immer, die Dinge zu verschärfen, was auch nichts Neues ist. Dazu gehören das Schüren des Krieges in der Ukraine, die Provo­ka­tionen rund um Taiwan und die Desta­bi­li­sie­rung der globalen Lebens­mittel- und Ener­gie­märkte. Letz­teres geschah natür­lich nicht mit Absicht, das steht ausser Zweifel. Die Desta­bi­li­sie­rung des Ener­gie­marktes war das Ergebnis einer Reihe syste­mi­scher Fehl­leis­tungen west­li­cher Behörden, wie ich eingangs erwähnt hatte. Wie wir jetzt sehen, wurde die Situa­tion durch die Zerstö­rung der paneu­ro­päi­schen Gaspipe­lines noch verschärft. Das alles klingt jenseitig, aber wir wurden dennoch Zeugen dieser trau­rigen Entwicklungen.

Es geht um globale Macht und ein schmut­ziges Spiel

Die globale Macht ist genau das, um was es dem soge­nannten Westen bei seinem Spiel geht. Aber dieses Spiel ist ganz sicher gefähr­lich, blutig und, ich würde sagen, schmutzig. Es setzt sich über die Souve­rä­nität der Länder und Völker, deren Iden­tität und Einzig­ar­tig­keit hinweg und tritt die Inter­essen anderer Staaten mit Füßen. Auch wenn das Wort „Aberken­nung“ nicht verwendet wird, tun sie es stets im realen Leben. Niemand außer denen, welche die erwähnten Regeln aufstellten, sind berech­tigt, ihre Iden­tität zu bewahren: Alle anderen haben sich diesen Regeln zu fügen.

In diesem Zusam­men­hang möchte ich Sie an die Vorschläge Russ­lands an unsere west­li­chen Partner erin­nern, um Vertrauen und ein kollek­tives Sicher­heits­system aufzu­bauen. Sie wurden im Dezember 2021 einmal mehr nur verworfen.

Doch Aussitzen kann in der modernen Welt kaum noch funk­tio­nieren. Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten, so ein Sprich­wort. Die Krise hat in der Tat globale Dimen­sionen erreicht und jeden getroffen. Darüber darf man sich keinen Illu­sionen hingeben.

Die Mensch­heit steht an einer Wegkreu­zung: Entweder sie lässt die Probleme weiter akku­mu­lieren und wird schließ­lich unter ihrer Last zerbre­chen, oder sie arbeitet gemeinsam an Lösungen – auch an unvoll­kom­menen, solange sie funk­tio­nieren -, die unsere Welt stabiler und sicherer machen.

Wissen Sie, ich habe immer an die Kraft des gesunden Menschen­ver­stands geglaubt. Deshalb bin ich davon über­zeugt, dass früher oder später sowohl die neuen Zentren der multi­po­laren Welt­ord­nung als auch der Westen einen Dialog auf Augen­höhe über eine gemein­same Zukunft für uns alle aufnehmen müssen – je früher, desto besser natür­lich. In diesem Zusam­men­hang möchte ich einige der wich­tigsten Aspekte für uns alle herausstreichen.

Die aktu­ellen Entwick­lungen haben Umwelt­fragen in den Hinter­grund gedrängt. So seltsam es klingen mag, aber genau darüber möchte ich heute zuerst spre­chen. Der Klima­wandel steht nicht mehr ganz oben auf der Tages­ord­nung. Aber diese grund­le­gende Heraus­for­de­rung ist nicht verschwunden, sie ist immer noch da, und sie nimmt zu.

Der Verlust biolo­gi­scher Arten­viel­falt ist eine der gefähr­lichsten Folgen der Zerstö­rung des ökolo­gi­schen Gleich­ge­wichts. Damit komme ich zu dem zentralen Punkt, wegen dem wir alle hier zusam­men­ge­kommen sind. Ist es nicht ebenso wichtig, die kultu­relle, soziale -, poli­ti­sche – und zivi­li­sa­to­ri­sche Viel­falt beizubehalten?

Der Westen verfolgt Nivel­lie­rung und Annullierung

Gleich­zeitig bedeutet Nivel­lie­rung und Auslö­schung aller Unter­schiede im Wesent­li­chen das, was den modernen Westen ausmacht. Was steht dahinter? In erster Linie das schwin­dende krea­tive Poten­zial des Westens und sein Wunsch, die freie Entwick­lung anderer Zivi­li­sa­tionen zu hemmen und zu blockieren.

Natür­lich gibt es auch ein offen geschäft­li­ches Inter­esse. Indem sie anderen ihre Werte, Konsum­ge­wohn­heiten und Stan­dar­di­sie­rung aufzwingen, versu­chen unsere Gegner – ich werde meine Worte mit Vorsicht wählen – die Märkte für ihre Produkte zu erwei­tern. Das damit verfolgte Ziel, ist letzt­lich sehr primitiv. Es ist bemer­kens­wert, dass der Westen den univer­sellen Wert seiner Kultur und Welt­an­schauung verkündet. Auch wenn sie dies nicht so offen anspre­chen und oft so tun, handeln sie so, als ob es Bestand­teil des Lebens wäre, indem die von ihnen betrie­bene Politik zeigen soll, dass diese Werte von allen anderen Mitglie­dern der inter­na­tio­nalen Gemein­schaft bedin­gungslos akzep­tieren werden müssten.

Ich möchte aus der berühmten Harvard Abschluss­an­sprache von Alex­ander Solsche­nizyn aus dem Jahr 1978 zitieren. Er sagte, typisch für den Westen sei, „eine noto­ri­sche Blind­heit an Über­le­gen­heit“ – und sie hält bis heute an -, die „den Glauben hoch­hält, dass weite Land­striche überall auf unserem Planeten sich nach dem heutigen west­li­chen System zu entwi­ckeln und reifen hätten.“ Das sagte er 1978. Daran hat sich nichts verändert.

Defor­mierte Auswüchse der unipo­laren Weltordnung

In den fast 50 Jahren, die seither vergangen sind, hat die Blind­heit, von der Solsche­nizyn sprach und die offen rassis­tisch und neoko­lo­nia­lis­tisch ist, beson­ders defor­mierte Formen ange­nommen, insbe­son­dere nach dem Entstehen der so genannten unipo­laren Welt (Ordnung). Worauf beziehe ich mich? Der Glaube an die eigene Unfehl­bar­keit ist sehr gefähr­lich; er ist nur einen Schritt entfernt von dem Wunsch der Unfehl­baren dieje­nigen zu vernichten, die ihnen nicht gefallen, oder, wie sie sagen, ihrem Wunsch sie zu annul­lieren («cancel culture»). Denken Sie einmal über die Bedeu­tung dieses Wortes nach.

Selbst auf dem abso­luten Höhe­punkt des Kalten Krieges, dem Höhe­punkt der Konfron­ta­tion der beiden Systeme, ihrer Ideo­lo­gien und mili­tä­ri­schen Riva­lität, kam es niemandem in den Sinn, die Exis­tenz der Kultur, der Kunst und der Wissen­schaft anderer Völker oder ihrer Gegner, abzu­er­kennen. Es kam auch niemandem in den Sinn. Ja, es gab gewisse Einschrän­kungen bei den Kontakten in Bildung, Wissen­schaft, Kultur und leider auch im Sport. Doch, gleich­wohl verstanden sowohl die sowje­ti­sche als auch die ameri­ka­ni­sche Führung, dass es notwendig war, den huma­ni­tären Bereich takt­voll zu behan­deln, ihren Rivalen zu erfor­schen und zu respek­tieren und manchmal sogar von ihm zu lernen, um zumin­dest eine Grund­lage für solide, produk­tive Bezie­hungen in der Zukunft zu sicherzustellen.

Über vorma­lige Nazis und heutige «Cancel Culture»

Und was geschieht heute? Einst gingen die Nazis so weit, Bücher zu verbrennen, und jetzt sind die west­li­chen „Hüter des Libe­ra­lismus und des Fort­schritts“ so weit, Dosto­jewski und Tschai­kowski zu verbieten. Die soge­nannte „Annul­lie­rung der Kultur (Cancel Culture)“ und in Wirk­lich­keit – wie wir schon oft gesagt haben – die wirk­liche Abschaf­fung der Kultur besteht darin, alles Leben­dige und Krea­tive auszu­rotten und das freie Denken in allen Berei­chen, sei es in der Wirt­schaft, der Politik oder Kultur, zu ersticken.

Heute hat sich die libe­rale Ideo­logie selbst bis zur Unkennt­lich­keit entstellt. Verstand man unter klas­si­schem Libe­ra­lismus zunächst die Frei­heit eines jeden Menschen, zu tun und zu sagen, was er will, so begannen die Libe­ralen im 20. Jahr­hun­dert Feinde der soge­nannten offenen Gesell­schaft zu benennen, deren Frei­heit zu limi­tieren, wenn nicht zu besei­tigen. Es hat den absurden Punkt erreicht, an dem jede alter­na­tive Meinung zu subver­siver Propa­ganda und einer Bedro­hung der Demo­kratie erklärt wird.

Alles, was aus Russ­land kommt, wird als „Kreml-Intrigen“ gebrand­markt. Aber sehen Sie sich es selbst an. Sind wir wirk­lich so allmächtig? Jede Kritik an unseren Gegnern – jede – wird als „Kreml-Intrige“ oder als „die Hand des Kremls“ wahr­ge­nommen. Das ist wahn­witzig. Wie tief sind sie gesunken? Sie sollten hingegen Ihren Verstand benutzen, etwas Inter­es­san­teres zu arti­ku­lieren oder ihren Stand­punkt konzep­tio­nell darzu­legen. Man kann nicht alles auf die Intrigen des Kremls schieben.

Fjodor Dosto­jewski hat das alles schon im 19. Jahr­hun­dert prophe­tisch voraus­ge­sagt. Eine der Figuren seines Romans Dämonen, der Nihi­list Schi­galew, beschrieb die strah­lende Zukunft, die er sich vorstellte, folgen­der­maßen: „Von der gren­zen­losen Frei­heit ausge­hend, ende ich mit gren­zen­loser Willkür.“ Das ist es, wo unsere west­li­chen Gegner ange­kommen sind. Eine andere Figur des Romans, Pjotr Werchow­enskj, spricht von der Notwen­dig­keit des allge­meinen Verrats, Melde­er­stat­tung und Spio­nage und behauptet, dass die Gesell­schaft keiner Talente oder größeren Fähig­keiten benö­tigt: „Ciceros Zunge wird heraus­ge­schnitten, Koper­nikus werden die Augen ausge­sto­chen und Shake­speare wird gestei­nigt.“ Das ist es, worauf unsere west­li­chen Gegner hinaus­wollen. Was ist das, wenn nicht west­liche Annullierungskultur?

Das waren große Denker, und ich bin, offen gesagt, meinen Helfern gegen­über dankbar, dass sie diese Zitate ausfindig machten.

Die Geschichte wird wissen, wen sie zu annul­lieren hat

Was soll man dazu sagen? Die Geschichte wird mit Sicher­heit alles an seinen Platz weisen und wissen, wen sie zu annul­lieren hat, und das werden mit Sicher­heit nicht die größten Werke universal aner­kannter Genies der Welt­kultur sein, sondern dieje­nigen, die aus irgend­einem Grund sich das Recht zuer­kannten, Welt­kultur nach ihrem Belieben zu verwenden. Ihr Selbst­wert­ge­fühl kennt wirk­lich keine Grenzen. In ein paar Jahren wird sich niemand mehr an ihre Namen erin­nern. Aber Dosto­jewski wird weiter­leben, ebenso wie Tschai­kowsky und Puschkin, so sehr sie sich auch das Gegen­teil wünschten.

Das neoko­lo­niale Modell der Globalisierung

Stan­dar­di­sie­rung, finan­zi­elle und tech­no­lo­gi­sche Mono­po­li­sie­rung, die Auslö­schung aller Unter­schiede – das ist es, was dem west­li­chen Modell der Globa­li­sie­rung zugrunde liegt, das von Natur aus neoko­lo­nial ist. Ihr Ziel war klar: Die Errich­tung der bedin­gungs­losen Domi­nanz des Westens über die Welt­wirt­schaft und Welt­po­litik. Zu diesem Zweck stellte der Westen die natür­li­chen und finan­zi­ellen Ressourcen des gesamten Planeten sowie alle intel­lek­tu­ellen, mensch­li­chen und wirt­schaft­li­chen Fähig­keiten in seinen Dienst, während er behauptet, dies sei ein natür­li­ches Merkmal der soge­nannten neuen globalen Interdependenzen.

An dieser Stelle möchte ich an einen anderen russi­schen Philo­so­phen erin­nern, Alex­ander Sino­wjew, dessen hundertsten Geburtstag wir am 29. Oktober begehen. Vor mehr als 20 Jahren sagte er, dass die west­liche Zivi­li­sa­tion als Mittel zur Exis­tenz den gesamten Planeten und alle Ressourcen der Mensch­heit benö­tigt, um auf dem erreichten Niveau zu über­leben. Das ist es, was sie wollen, das ist exakt das, was es ist.

Darüber hat sich der Westen von Beginn an einen riesigen Vorsprung in diesem System gesi­chert, weil er die Prin­zi­pien und Mecha­nismen aufstellte – so wie die Regeln heute, von denen sie andau­ernd spre­chen, die jedoch ein unver­ständ­li­ches schwarzes Loch bleiben, weil niemand wirk­lich weiß, wie sie lauten. Doch, sobald Nicht-West­liche-Länder begannen, von der Globa­li­sie­rung zu profi­tieren, vor allem die großen Nationen in Asien, hat der Westen viele dieser Regeln sofort geän­dert oder ganz abge­schafft. Und die so genannten heiligen Prin­zi­pien des Frei­han­dels, der wirt­schaft­li­chen Offen­heit, des glei­chen Wett­be­werbs und sogar der Eigen­tums­rechte waren plötz­lich völlig vergessen. Sie ändern die Regeln im Vorbei­gehen, auf der Stelle, wenn immer sie eine Gele­gen­heit für sich erkennen.

Hier ein weiteres Beispiel für den Austausch von Begriffen und Bedeu­tungen. Viele Jahre lang haben west­liche Ideo­logen und Poli­tiker der Welt erzählt, es gäbe keine Alter­na­tive zur Demo­kratie. Damit meinten sie frei­lich das west­liche, das so genannte libe­rale Demo­kra­tie­mo­dell. Alle anderen Vari­anten und Formen der Volks­herr­schaft lehnten sie arro­gant ab, und zwar, das möchte ich betonen, mit Verach­tung und Gering­schät­zung. Dieses Verhalten hat sich seit Kolo­ni­al­zeiten heraus­ge­bildet, als ob alle Menschen zweit­klassig wären, während nur sie selbst eine Ausnahme bildeten. Das geht schon seit Jahr­hun­derten so und hält bis heute an.

Demo­kra­ti­sche Grund­sätze in inter­na­tio­nalen Beziehungen

Gegen­wärtig fordert eine über­wäl­ti­gende Mehr­heit der inter­na­tio­nalen Gemein­schaft Demo­kratie in inter­na­tio­nalen Ange­le­gen­heiten und lehnt jede Form von auto­ri­tärem Diktat durch einzelne Länder oder Länder­gruppen ab. Was ist das, wenn nicht die direkte Anwen­dung demo­kra­ti­scher Grund­sätze in inter­na­tio­nalen Beziehungen?

Welche Haltung nimmt der „zivi­li­sierte“ Westen dazu ein? Falls sie Demo­kraten wären, sollten Sie den natür­li­chen Frei­heits­drang der Milli­arden an Menschen begrüßen, aber nein: Der Westen nennt es Unter­gra­bung der libe­ralen, auf Regeln basierten Ordnung. Er greift auf Wirt­schafts- und Handels­kriege, Sank­tionen, Boykotte und farbige Revo­lu­tionen zurück und bereitet alle Arten von Umstürzen vor und führt sie auch durch.

Einer davon führte 2014 in der Ukraine zu tragi­schen Folgen. Sie haben den Putsch unter­stützt und sogar ange­geben, wie viel Geld sie dafür ausge­geben hatten. Sie haben die Dreist­heit zu handeln, wie es ihnen gefällt, und zeigen keinerlei Skrupel bei all ihrem Tun. Sie töteten (Qasem) Solei­mani, einen irani­schen General. Man kann über Solei­mani denken, wie man will, aber er war ein auslän­di­scher Staats­of­fi­zi­eller. Sie haben ihn in einem Dritt­land getötet und die Verant­wor­tung dafür über­nommen. Was soll das heißen, um Himmels willen? In was für einer Welt leben wir eigentlich?

US-Repres­sionen und Sank­tionen sogar gegen Verbündete

Wie üblich bezeichnet Washington die derzei­tige inter­na­tio­nale Ordnung als liberal-ameri­ka­nisch, aber in Wirk­lich­keit verviel­facht diese berüch­tigte „Ordnung“ täglich das Chaos und wird sogar gegen­über den west­li­chen Ländern und ihren Versu­chen, unab­hängig zu handeln, immer into­le­ranter. Alles wird im Keim erstickt, und sie zögern nicht einmal, Sank­tionen gegen ihre eigenen Verbün­deten zu verhängen, die mit gesenkten Köpfen solchem Treiben einwilligen.

So wurden beispiels­weise die Vorschläge der unga­ri­schen Abge­ord­neten im Juli (dieses Jahres), das Bekenntnis zu den euro­päi­schen christ­li­chen Werten und zur euro­päi­schen Kultur im Vertrag zur Euro­päi­schen Union zu veran­kern, nicht einmal als Affront, sondern als offener und feind­se­liger Sabo­ta­geakt aufge­fasst. Was bedeutet das? Was soll das bedeuten? Manchen mag es gefallen, anderen nicht.

Im Laufe von tausend Jahren hat Russ­land eine einzig­ar­tige Kultur der Wech­sel­be­zie­hung zwischen allen Welt­re­li­gionen entwi­ckelt. Es gibt keinen Grund, irgend­etwas zu strei­chen, seien es christ­liche Werte, isla­mi­sche Werte oder jüdi­sche Werte. Wir haben auch andere Welt­re­li­gionen. Alles, was man tun muss, ist, sich gegen­seitig zu respek­tieren. In einigen unserer Regionen – das weiß ich aus erster Hand – feiern die Menschen christ­liche, isla­mi­sche, buddhis­ti­sche und jüdi­sche Feier­tage gemeinsam, und sie tun das gerne, weil sie sich gegen­seitig gratu­lieren und sich fürein­ander freuen.

Aber hier nicht. Warum eigent­lich nicht? Zumin­dest könnten sie darüber disku­tieren. Erstaunlich!

Über die doktri­näre System­krise des neoli­be­ralen Modells

Ohne Über­trei­bung handelt es sich hier nicht einmal um eine syste­mi­sche, sondern um eine doktri­näre Krise des neoli­be­ralen Modells der inter­na­tio­nalen Ordnung ameri­ka­ni­scher Prägung. Sie haben keine Ideen für Fort­schritt und posi­tive Entwick­lung. Sie haben der Welt einfach nichts zu bieten, außer die Weiter­füh­rung ihrer Vorherrschaft.

Ich bin davon über­zeugt, dass echte Demo­kratie in einer multi­po­laren Welt in erster Linie von der Fähig­keit jeder Nation – ich betone – jeder Gesell­schaft oder Zivi­li­sa­tion abhängt, ihren eigenen Weg zu beschreiten und ihr eigenes sozio-poli­ti­sches System zu orga­ni­sieren. Wenn die Verei­nigten Staaten oder die EU-Länder dieses Recht bean­spru­chen, dann haben die Länder Asiens, die isla­mi­schen Staaten, die Monar­chien am Persi­schen Golf und die Länder auf anderen Konti­nenten sicher­lich auch dieses Recht. Natür­lich hat auch unser Land, Russ­land, dieses Recht, und niemand wird unserem Volk jemals vorschreiben können, welche Art von Gesell­schaft wir aufbauen und auf welchen Prin­zi­pien sie beruhen soll.

Eine unmit­tel­bare Bedro­hung für das poli­ti­sche, wirt­schaft­liche und ideo­lo­gi­sche Monopol des Westens besteht darin, dass die Welt alter­na­tive Gesell­schafts­mo­delle hervor­bringen kann, die wirk­samer – ich möchte betonen: wirk­samer, intel­li­genter und attrak­tiver sind als die gegen­wär­tigen. Diese Modelle werden mit Sicher­heit zustande kommen. Das ist unver­meid­lich. Übri­gens schreiben auch ameri­ka­ni­sche Poli­tik­wis­sen­schaftler und Analysten darüber. Ehrlich gesagt, hört ihre Regie­rung nicht auf das, was sie sagen, obwohl sie nicht umhin­können, diese Konzepte in poli­tik­wis­sen­schaft­li­chen Zeit­schriften und Diskus­sionen wahrzunehmen.

Gemein­sames Funda­ment für die Zukunft der Menschheit

Die Entwick­lung sollte sich auf einen Dialog zwischen den Zivi­li­sa­tionen und geis­tigen und mora­li­schen Werten stützen. In der Tat können sich Auffas­sungen von Zivi­li­sa­tionen dahin gehend unter­scheiden, was den Menschen und sein Wesen ausmacht, aber diese Unter­schiede sind oft nur ober­fläch­lich, doch alle erkennen letzt­end­lich die Würde und das spiri­tu­elle Wesen des Menschen an. Ein gemein­sames Funda­ment, auf dem wir unsere Zukunft aufbauen können und müssen, ist von entschei­dender Bedeutung.

Hier möchte ich etwas betonen. Tradi­tio­nelle Werte sind kein starres Postulat, an das sich jeder halten muss, natür­lich nicht. Der Unter­schied zu den so genannten neoli­be­ralen Werten besteht darin, dass sie in jedem einzelnen Fall einzig­artig sind, weil sie auf den Tradi­tionen einer bestimmten Gesell­schaft, ihrer Kultur und ihrem histo­ri­schen Hinter­grund beruhen. Deshalb kann man tradi­tio­nelle Werte niemandem aufzwingen. Sie müssen einfach respek­tiert werden, und alles, was jede Nation im Laufe der Jahr­hun­derte für sich selbst gewählt hat, muss mit Sorg­falt behan­delt werden.

So verstehen wir die tradi­tio­nellen Werte, und die Mehr­heit der Mensch­heit teilt und akzep­tiert unseren Ansatz. Das ist verständ­lich, denn die tradi­tio­nellen Gesell­schaften des Ostens, Latein­ame­rikas, Afrikas und Eura­siens bilden die Grund­lage der Weltzivilisation.

Die Achtung der Sitten und Gebräuche von Völkern und Zivi­li­sa­tionen liegt im Inter­esse aller. Dies liegt auch im Inter­esse des „Westens“, der auf der inter­na­tio­nalen Bühne schnell zu einer Minder­heit wird, da er seine Vormacht­stel­lung verliert. Natür­lich muss das Recht der west­li­chen Minder­heit auf eine eigene kultu­relle Iden­tität – das möchte ich betonen – gewähr­leistet und respek­tiert werden, aber vor allem gleich­be­rech­tigt mit den Rechten aller anderen Nationen.

Über die Nicht­ein­mi­schung in die Ange­le­gen­heiten anderer

Wenn die west­li­chen Eliten glauben, dass sie ihre Menschen und ihre Gesell­schaften dazu bringen können, die meiner Meinung nach selt­samen und tren­digen Ideen wie Dutzende von Geschlech­tern oder Schwu­len­pa­raden anzu­nehmen, dann soll es so sein. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Aber sie haben sicher­lich nicht das Recht, anderen vorzu­schreiben, in ihre Fußstapfen zu treten.

Wir sehen die kompli­zierten demo­gra­fi­schen, poli­ti­schen und sozialen Prozesse, die in den west­li­chen Ländern statt­finden. Das ist natür­lich ihre eigene Ange­le­gen­heit. Russ­land mischt sich nicht in solche Ange­le­gen­heiten ein und hat auch nicht die Absicht, dies zu tun. Anders als der Westen kümmern wir uns um unsere eigenen Ange­le­gen­heiten. Aber wir hoffen, dass der Prag­ma­tismus siegen wird und der Dialog Russ­lands mit dem echten, tradi­tio­nellen Westen sowie mit anderen eben­bür­tigen Entwick­lungs­zen­tren einen wich­tigen Beitrag zum Aufbau einer multi­po­laren Welt­ord­nung leisten wird.

Multi­po­la­rität der Welt – die echte und einzige Chance

Ich füge hinzu, dass die Multi­po­la­rität eine echte und eigent­lich die einzige Chance für Europa ist, seine poli­ti­sche und wirt­schaft­liche Iden­tität wieder­her­zu­stellen. Um die Wahr­heit zu sagen – und dieser Gedanke wird heute in Europa ausdrück­lich geäu­ßert – ist die Rechts­fä­hig­keit Europas sehr begrenzt. Ich habe versucht, es milde auszu­drü­cken, um niemanden zu beleidigen.

Die Welt ist von Natur aus viel­fältig, und die Versuche des Westens, alle in das gleiche Schema zu pressen, sind eindeutig zum Schei­tern verur­teilt. Es wird nichts dabei herauskommen.

Das eitle Streben nach globaler Vorherr­schaft und im Wesent­li­chen nach Diktat bzw. dem Erhalt der Führungs­rolle durch Diktat schmä­lert in der Tat das inter­na­tio­nale Ansehen der führenden Poli­tiker der west­li­chen Welt, einschließ­lich der Verei­nigten Staaten, und verstärkt gene­rell das Miss­trauen gegen­über ihrer Verhand­lungs­fä­hig­keit . Sie sagen heute das eine und morgen das andere; sie unter­zeichnen Doku­mente und wider­rufen sie, sie machen, was sie wollen. Es gibt keine Stabi­lität in irgend­etwas. Wie Doku­mente unter­zeichnet werden, was bespro­chen wurde, worauf wir hoffen können – all das ist völlig unklar.

Früher haben es nur wenige Länder gewagt, mit Amerika zu streiten, und es sah fast sensa­tio­nell aus, während es jetzt zur Routine geworden ist, dass alle mögli­chen Staaten die unbe­grün­deten Forde­rungen Washing­tons zurück­weisen, obwohl Washington weiterhin versucht, Druck auf alle auszu­üben. Das ist eine verfehlte Politik, die zu nichts führt. Aber lassen Sie sie – auch das bleibt ihre Wahl.

Ich bin über­zeugt, dass die Völker der Welt ihre Augen vor einer Politik des Zwangs nicht verschließen werden, die sich selbst diskre­di­tiert hat. Jedes Mal wird der Westen einen höheren Preis für seine Versuche zahlen müssen, seine Hege­monie zu bewahren. Wäre ich eine west­liche Elite, würde ich diesen Aspekt ernst­haft abwägen. Wie ich bereits sagte, denken einige Poli­tik­wis­sen­schaftler und Poli­tiker in den Verei­nigten Staaten bereits darüber nach.

Unter den gegen­wär­tigen Bedin­gungen des inten­siven Konflikts werde ich bestimmte Dinge direkt anspre­chen. Als unab­hän­gige und eigen­stän­dige Zivi­li­sa­tion hat sich Russ­land nie als Feind des Westens gesehen und sieht sich auch nicht als solcher. Ameri­ka­feind­lich­keit, Anglo­phobie, Fran­ko­phobie und Germa­no­phobie sind die glei­chen Formen von Rassismus wie Russo­phobie oder Anti­se­mi­tismus und im Übrigen auch Frem­den­feind­lich­keit in all ihren Erscheinungen.

Es gibt mindes­tens zwei Formen des Westens

Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass es, wie ich bereits erwähnte, zwei Westen gibt – mindes­tens zwei, viel­leicht auch mehr, aber mindes­tens zwei -, den Westen der tradi­tio­nellen, vor allem christ­li­chen Werte, der Frei­heit, des Patrio­tismus, der großen Kultur und jetzt auch der isla­mi­schen Werte – ein wesent­li­cher Teil der Bevöl­ke­rung in vielen west­li­chen Ländern folgt dem Islam. Dieser Westen ist uns in gewisser Weise nahe. Wir teilen mit ihm gemein­same, sogar uralte Wurzeln. Aber es gibt auch einen anderen Westen – aggressiv, kosmo­po­li­tisch und neoko­lo­nial. Er agiert als Werk­zeug der neoli­be­ralen Eliten. Natür­lich wird Russ­land niemals mit den Diktaten eines solchen Westens übereinstimmen.

Nachdem ich im Jahr 2000 zum Präsi­denten gewählt wurde, werde ich mich immer daran erin­nern, was mich erwar­tete: Ich werde mich an den Preis erin­nern, den wir für die Zerschla­gung der Höhlen des Terro­rismus im Nord­kau­kasus gezahlt haben, die der Westen zu jener Zeit beinahe offen unter­stützte. Wir alle hier sind Erwach­sene; die meisten von Ihnen in diesem Saal verstehen, wovon ich spreche. Wir wissen, dass genau das in der Praxis geschah: finan­zi­elle, poli­ti­sche und infor­ma­tio­nelle Unter­stüt­zung. Wir alle haben es durchgemacht.

Der Westen hat Terro­rismus nicht nur unterstützt

Mehr noch, der Westen hat Terro­risten auf russi­schem Terri­to­rium nicht nur aktiv unter­stützt, sondern diese Bedro­hung in vielerlei Hinsicht gross­ge­zogen. Das wissen wir. Dennoch haben wir, nachdem sich die Lage stabi­li­siert hatte und die wich­tigsten Terror­banden auch dank der Tapfer­keit des tsche­tsche­ni­schen Volkes besiegt worden waren, beschlossen, nicht umzu­kehren, nicht die Belei­digten zu spielen, sondern vorwärts zu gehen, Bezie­hungen auch zu denje­nigen aufzu­bauen, die tatsäch­lich gegen uns vorgingen, Bezie­hungen zu allen zu knüpfen und zu entwi­ckeln, die dies wollten, auf der Grund­lage des gegen­sei­tigen Nutzens und gegen­sei­tiger Achtung.

Wir dachten, das sei im Inter­esse aller. Russ­land hatte, Gott sei Dank, alle Schwie­rig­keiten dieser Zeit über­standen, war stand­haft, wurde stärker, konnte mit dem Terro­rismus von innen und außen fertig werden, seine Wirt­schaft blieb erhalten, es begann sich zu entwi­ckeln und seine Vertei­di­gungs­fä­hig­keit wurde immer besser. Wir haben versucht, Bezie­hungen zu den führenden Ländern des Westens und zur NATO aufzu­bauen. Die Botschaft war dieselbe: Lasst uns aufhören, Feinde zu sein, lasst uns als Freunde zusam­men­leben, lasst uns den Dialog aufnehmen, lasst uns Vertrauen und damit Frieden schaffen. Wir waren absolut aufrichtig, das möchte ich betonen. Wir waren uns über die Komple­xität dieser Annä­he­rung im Klaren, aber wir haben ihr zugestimmt.

Das Ziel des Westens hiess Vernich­tung – nicht Kooperation

Was haben wir als Antwort erhalten? Kurz gesagt, wir erhielten ein „Nein“ in allen wich­tigen Berei­chen der mögli­chen Zusam­men­ar­beit. Wir erfuhren einen immer stär­keren Druck gegen uns mit Span­nungs­herden in der Nähe unserer Grenzen. Und was, wenn ich fragen darf, ist der Zweck dieses Drucks? Worin besteht er? Ist er nur zur Übung da? Nein, natür­lich nicht. Das Ziel war es, Russ­land verwund­barer zu machen. Das Ziel besteht darin, Russ­land zu einem Werk­zeug zu machen, um die eigenen geopo­li­ti­schen Ziele zu erreichen.

Tatsäch­lich ist dies eine univer­selle Regel: Sie versu­chen, jeden zu einem Werk­zeug zu machen, um diese Werk­zeuge für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Und dieje­nigen, die sich diesem Druck nicht beugen, die kein solches Werk­zeug abgeben wollen, werden sank­tio­niert: Es werden alle mögli­chen wirt­schaft­li­chen Restrik­tionen gegen sie und in Bezug auf sie durch­ge­führt, Putsche werden vorbe­reitet oder wenn möglich durch­ge­führt und so weiter. Und am Ende, wenn gar nichts getan werden kann, ist das Ziel dasselbe: sie zu vernichten, sie von der poli­ti­schen Land­karte zu tilgen. Aber es ist nicht möglich und wird auch nie möglich sein, ein solches Szenario in Bezug auf Russ­land zu konzi­pieren und auszuführen.

Was kann ich noch hinzu­fügen? Russ­land fordert die west­li­chen Eliten nicht heraus. Russ­land hält ledig­lich sein Recht auf Exis­tenz und freie Entwick­lung hoch. Wesent­lich ist, dass wir selbst kein neuer Hegemon werden. Russ­land versucht nicht, eine unipo­lare Welt durch eine bipo­lare, tripo­lare oder andere domi­nie­rende Ordnung oder die west­liche Vorherr­schaft durch eine Vorherr­schaft aus dem Osten, Norden oder Süden ersetzen zu wollen. Dies würde unwei­ger­lich in eine weitere Sack­gasse führen.

Es gilt Fort­schritt hat in alle Rich­tungen zu betreiben

An dieser Stelle möchte ich die Worte des großen russi­schen Philo­so­phen Nikolai Dani­lewski zitieren. Er war der Meinung, dass der Fort­schritt nicht darin besteht, dass alle in die gleiche Rich­tung gehen, wie es einige unserer Gegner zu wollen scheinen. Dies würde nur dazu führen, dass der Fort­schritt zum Still­stand kommt, so Dani­lewski. Der Fort­schritt sagte er, bestehe darin, „das Feld, das die histo­ri­sche Akti­vität der Mensch­heit darstellt, in alle Rich­tungen zu durch­schreiten“, und fügte hinzu, dass sich keine Zivi­li­sa­tion anmassen sollte, den Höhe­punkt der Entwick­lung darzustellen.

Ich bin über­zeugt, dass Diktatur nur durch die freie Entwick­lung der Länder und Völker begegnet werden kann; die Entwür­di­gung des Indi­vi­duums kann durch die Liebe des Menschen als Schöpfer über­wunden werden; primi­tive Verein­fa­chung und Verbote können durch die florie­rende Komple­xität von Kultur und Tradi­tion ersetzt werden.

Die neue Welt­ord­nung muss auf Recht und Gesetz beruhen

Die Bedeu­tung des heutigen histo­ri­schen Moments liegt in den Möglich­keiten eines demo­kra­ti­schen und eigen­stän­digen Entwick­lungsweg eines jeden, der sich gegen­über allen Zivi­li­sa­tionen, Staaten und Verei­ni­gung der Inte­gra­tion auftut. Wir glauben vor allem, dass die neue Welt­ord­nung auf Recht und Gesetz beruhen und frei, unver­wech­selbar und fair sein muss.

Miss­brauch globaler Finanz­struk­turen ist zu unterbinden

Auch die Welt­wirt­schaft und der Handel müssen fairer und offener werden. Russ­land hält die Schaf­fung neuer inter­na­tio­naler Finanz­platt­formen für unum­gäng­lich; dies schließt inter­na­tio­nale Trans­ak­tionen ein. Diese Platt­formen sollten über den natio­nalen Gerichts­bar­keiten stehen. Sie sollten sicher, entpo­li­ti­siert und auto­ma­ti­siert sein und nicht von einem einzigen Kontroll­zen­trum abhängen. Ist dies nun möglich oder nicht? Natür­lich ist es möglich. Es wird jedoch große Anstren­gungen erfor­dern. Viele Länder werden ihre Anstren­gungen bündeln müssen, aber es ist möglich.

Dies schließt die Möglich­keit des Miss­brauchs in einer neuen globalen Finanz­in­fra­struktur aus. Sie würde es ermög­li­chen, effek­tive, vorteil­hafte und sichere inter­na­tio­nale Trans­ak­tionen ohne den Dollar oder eine der soge­nannten Reser­ve­wäh­rungen durch­zu­führen. Dies ist umso wich­tiger, als der Dollar jetzt als Waffe einge­setzt wird; die Verei­nigten Staaten und der Westen im Allge­meinen haben die Insti­tu­tion der inter­na­tio­nalen Finanz­re­serven diskre­di­tiert. Zuerst haben sie diese durch Infla­tion in der Dollar- und Euro­zone entwertet und dann unsere Gold- und Währungs­re­serven genommen.

Über die Notwen­dig­keit einer neuen Finanzpolitik

Der Über­gang zu Trans­ak­tionen in natio­nalen Währungen wird schnell an Dynamik gewinnen. Das ist unver­meid­lich. Natür­lich hängt es vom Status der Emit­tenten dieser Währungen und dem Zustand ihrer Volks­wirt­schaften ab, aber sie werden stärker werden, und diese Trans­ak­tionen werden sich zwangs­läufig allmäh­lich gegen­über den anderen durch­setzen. Dies ist die Logik einer souve­ränen Wirt­schafts- und Finanz­po­litik in einer multi­po­laren Welt.

Darüber hinaus verfügen die neuen globalen Entwick­lungs­zen­tren bereits über unüber­trof­fene Tech­no­logie und Forschung in verschie­denen Berei­chen und können in vielen Berei­chen erfolg­reich mit west­li­chen trans­na­tio­nalen Unter­nehmen konkurrieren.

Es liegt auf der Hand, dass wir ein gemein­sames und sehr prag­ma­ti­sches Inter­esse an einem freien und offenen wissen­schaft­li­chen und tech­no­lo­gi­schen Austausch haben. Wenn wir uns zusam­mentun, können wir mehr gewinnen, als wenn wir getrennt handeln. Die Mehr­heit sollte von diesem Austausch profi­tieren, nicht einzelne super­reiche Konzerne.

Wie sieht es heute aus? Wenn der Westen Medi­ka­mente oder Saatgut an andere Länder verkauft, sagt er ihnen, sie sollen ihre natio­nalen Phar­ma­in­dus­trien und Auswahl vernichten. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass seine Liefe­rungen an Werk­zeug­ma­schinen und Ausrüs­tungen die einhei­mi­sche Maschi­nen­bau­in­dus­trie zerstören. Das habe ich schon zu meiner Zeit als Premier­mi­nister erkannt. Sobald man seinen Markt für eine bestimmte Produkt­gruppe öffnet, geht der lokale Hersteller sofort unter und es ist fast unmög­lich für ihn wieder hoch zu kommen. Auf diese Weise bauen sie Bezie­hungen auf. Auf diese Weise über­nehmen sie Märkte und Ressourcen, und die Länder verlieren ihr tech­no­lo­gi­sches und wissen­schaft­li­ches Poten­zial. Das ist kein Fort­schritt, sondern Verskla­vung und Rück­füh­rung der Volks­wirt­schaften auf primi­tive Niveaus.

Fort­schritt soll Ungleich­heit verrin­gern – nicht verstärken

Die tech­no­lo­gi­sche Entwick­lung sollte die globale Ungleich­heit nicht verstärken, sondern eher verrin­gern. Auf diese Weise hat Russ­land tradi­tio­nell seine tech­no­lo­gi­sche Außen­po­litik betrieben. Wenn wir zum Beispiel Kern­kraft­werke in anderen Ländern bauen, schaffen wir Kompe­tenz­zen­tren und bilden lokales Personal aus. Wir schaffen eine Indus­trie. Wir bauen nicht nur eine Anlage, sondern eine ganze Indus­trie. Wir geben anderen Ländern die Möglich­keit, in ihrer wissen­schaft­li­chen und tech­no­lo­gi­schen Entwick­lung neue Wege zu beschreiten, Ungleich­heit zu verrin­gern und ihren Ener­gie­sektor auf ein neues Niveau von Effi­zienz und Umwelt­freund­lich­keit zu bringen.

Ich möchte noch einmal betonen, dass Souve­rä­nität und ein eigener Entwick­lungsweg keines­wegs Isola­tion oder Autarkie bedeuten. Im Gegen­teil, es geht um eine tatkräf­tige und für beide Seiten vorteil­hafte Zusam­men­ar­beit, die auf den Grund­sätzen der Fair­ness und Gleich­heit beruht.

Wenn es bei der libe­ralen Globa­li­sie­rung darum geht, die ganze Welt zu entper­sön­li­chen und ihr das west­liche Modell aufzu­zwingen, dann geht es bei der Inte­gra­tion im Gegen­satz dazu darum, das Poten­zial jeder Zivi­li­sa­tion zum Nutzen aller zu erschließen. Wenn Globa­li­sie­rung ein Diktat ist – worauf sie letzt­lich hinaus­läuft -, dann ist Inte­gra­tion eine gemein­same Anstren­gung zur Entwick­lung gemein­samer Stra­te­gien, von denen alle profi­tieren können.

Über die grossen Räume und multi­po­lare Weltordnung

In dieser Hinsicht ist Russ­land der Ansicht, dass die Mecha­nismen zur Schaf­fung großer Räume, die auf der Wech­sel­wir­kung zwischen benach­barten Ländern beruhen, deren Volks­wirt­schaften und Sozi­al­sys­teme sowie deren Ressourcen und Infra­struk­turen sich gegen­seitig ergänzen, stärker genutzt werden müssen. Diese großen Räume bilden in der Tat die wirt­schaft­liche Grund­lage einer multi­po­laren Welt­ord­nung. Ihr Dialog führt zu einer echten Einheit der Mensch­heit, die viel komplexer, einzig­ar­tiger und mehr­di­men­sio­naler ist als die verein­fa­chenden Vorstel­lungen einiger west­li­cher Vordenker.

Die Einheit der Mensch­heit lässt sich nicht durch Befehle wie „mach es wie ich“ oder „sei wie wir“ herstellen. Sie entsteht durch die Berück­sich­ti­gung der Meinung aller und durch eine sorg­fäl­tige Ausein­an­der­set­zung mit der Iden­tität jeder Gesell­schaft und jeder Nation. Dies ist das Prinzip, das einer lang­fris­tigen Zusam­men­ar­beit in einer multi­po­laren Welt zugrunde liegen kann.

Über­ar­bei­tung der Struktur der Vereinten Nationen

In dieser Hinsicht könnte es sich lohnen, die Struktur der Vereinten Nationen, einschließ­lich ihres Sicher­heits­rates, zu über­ar­beiten, um die Viel­falt der Welt besser wider­zu­spie­geln. Schließ­lich wird in der Welt von morgen viel mehr von Asien, Afrika und Latein­ame­rika abhängen, als heute allge­mein ange­nommen wird, und diese Zunahme ihres Einflusses ist zwei­fels­ohne eine posi­tive Entwicklung.

Ich möchte daran erin­nern, dass die west­liche Zivi­li­sa­tion auch in unserem gemein­samen eura­si­schen Raum nicht die einzige ist. Außerdem konzen­triert sich die Mehr­heit der Bevöl­ke­rung im Osten Eura­siens, wo die Zentren der ältesten mensch­li­chen Zivi­li­sa­tionen entstanden sind.

Der Wert und die Bedeu­tung Eura­siens liegen in der Tatsache, dass es einen autarken Komplex darstellt, der über enorme Ressourcen aller Art und enorme Möglich­keiten verfügt. Je mehr wir daran arbeiten, die Konnek­ti­vität Eura­siens zu erhöhen und neue Wege und Formen der Zusam­men­ar­beit zu schaffen, desto beein­dru­cken­dere Ergeb­nisse werden wir erzielen.

Die erfolg­reiche Arbeit der Eura­si­schen Wirt­schafts­union, die rasche Zunahme der Auto­rität und des Anse­hens der Schang­haier Orga­ni­sa­tion für Zusam­men­ar­beit, die groß ange­legten „One Belt, One Road“-Initia­tiven, die Pläne für eine multi­la­te­rale Zusam­men­ar­beit beim Bau des Nord-Süd-Trans­port­kor­ri­dors und viele andere Projekte sind der Beginn einer neuen Ära, einer neuen Etappe in der Entwick­lung Eura­siens. Dessen bin ich mir sicher. Die dortigen Inte­gra­ti­ons­pro­jekte stehen nicht im Wider­spruch zuein­ander, sondern ergänzen sich – natür­lich nur, wenn sie von den Nach­bar­län­dern in ihrem eigenen Inter­esse durch­ge­führt werden und nicht von äußeren Kräften mit dem Ziel einge­führt werden, den eura­si­schen Raum zu spalten und in eine Zone der Block­kon­fron­ta­tion zu verwandeln.

Viele Führer Europas haben sich zu Vasallen gemacht

Europa, das west­liche Ende von Groß-Eura­sien, könnte auch zu seinem natür­li­chen Teil werden. Doch viele seiner Führer sind von der Über­zeu­gung beseelt, dass die Euro­päer den anderen über­legen sind und dass es ihnen nicht zusteht, sich als Gleich­be­rech­tigte an Unter­neh­mungen mit anderen zu betei­ligen. Diese Arro­ganz hindert sie daran, zu erkennen, dass sie selbst zu einer fremden Peri­pherie geworden sind und sich faktisch in Vasallen verwan­delt haben ohne ihr Recht zu bestimmen.

Kollegen,

Der Zusam­men­bruch der Sowjet­union hat das Gleich­ge­wicht der geopo­li­ti­schen Kräfte gestört. Der Westen fühlte sich als Sieger und rief eine unipo­lare Welt­ord­nung aus, in der nur sein Wille, seine Kultur und seine Inter­essen die Exis­tenz­be­rech­ti­gung fanden.

Die Mensch­heit steht vor einer Wende des Weltgeschehens

Nun geht diese histo­ri­sche Periode der gren­zen­losen Vorherr­schaft des Westens im Welt­ge­schehen zu Ende. Die unipo­lare Welt ist dabei, der Vergan­gen­heit anzu­ge­hören. Wir befinden uns an einem histo­ri­schen Schei­deweg. Wir stehen vor dem wahr­schein­lich gefähr­lichsten, unvor­her­seh­barsten und gleich­zeitig wich­tigsten Jahr­zehnt seit dem Ende des Zweiten Welt­kriegs. Der Westen ist nicht in der Lage, die Mensch­heit im Allein­gang zu regieren, und die Mehr­heit der Nationen will sich das nicht länger gefallen lassen. Dies ist der Haupt­wi­der­spruch der neuen Ära. Um einen Klas­siker zu zitieren, handelt es sich zu gewissen Mass um eine revo­lu­tio­näre Situa­tion – die Eliten können und die Bevöl­ke­rung will so nicht länger leben.

Dieser Zustand ist mit globalen Konflikten oder einer ganzen Kette davon verbunden, die eine Bedro­hung für die Mensch­heit darstellen, auch für den Westen selbst. Die Haupt­auf­gabe der Geschichte besteht heute darin, diesen Wider­spruch konstruktiv und positiv aufzulösen.

Es gilt die Symphonie mensch­li­cher Zivi­li­sa­tion zu schaffen

Der Wechsel der Epochen ist ein schmerz­hafter, wenn auch natür­li­cher und unver­meid­li­cher Prozess. Eine zukünf­tige Welt­ord­nung nimmt vor unseren Augen Gestalt an. In dieser Welt­ord­nung müssen wir jedem zuhören, jede Meinung, jede Nation, Gesell­schaft, Kultur und jedes System von Welt­an­schau­ungen, Ideen und reli­giösen Konzepten berück­sich­tigen, ohne jemandem eine einzige Wahr­heit aufzu­zwingen. Nur auf dieser Grund­lage und im Bewusst­sein unserer Verant­wor­tung für die Geschicke der Nationen und unseres Planeten werden wir eine Symphonie der mensch­li­chen Zivi­li­sa­tion schaffen.

An dieser Stelle möchte ich meine Ausfüh­rungen mit einem Dank für Ihre Geduld, die Sie beim Zuhören aufge­bracht haben, schliessen.

Ich danke Ihnen vielmals!

Über­set­zung aus dem Russi­schem: Unser Mitteleuropa

Fort­set­zung mit den «Fragen an Präsi­denten» folgt

g aus dem Russi­schem: Unser Mitteleuropah