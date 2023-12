Sergej Lawrow: «Hat sich der Westen schon in ein Monster verwandelt?»

Teil III: Sergej Lawrow über Dege­ne­ra­tion, Russ­land­hass, Doppel­spiele und Nazismus-Instru­men­ta­li­sie­rung des Westens

Frage: Einer­seits distan­zieren wir uns vom Westen. Auf der anderen Seite ist der Westen ein äußerst aktives Subjekt. Wir haben nicht erwartet, dass der Westen sich so verhält und in der Ukraine offen­sicht­lich ein Nazi-Regime unter­stützt und die US-Wahlen zum ersten Mal in der Geschichte erwie­se­ner­maßen gefälscht waren. Lagen wir falsch, den Westen in einem posi­tiven Licht zu sehen? Oder dege­ne­riert dieser? Es gleicht einer Horror­ge­schichte, wie aus den Filmen Alien [Science-Fiction Horror Film 1979] oder Freaks [Science-Fiction Horror Film von 1932 – 1963 in GB verboten], wo eine Gruppe von Menschen zu Mons­tern wird. Ich glaube, dass viele Menschen heute den Westen so sehen. Sie haben einen reichen Erfah­rungs­schatz im Umgang mit diesen „Kollegen“. Was geschieht dort?

Was können wir vom Westen erwarten? Haben sie sich in Monster verwan­delt oder befinden sie sich nur auf halbem Weg dorthin? Oder werden sie den Weg zurück­finden, um sich der Mensch­heit und UNO wieder anzu­schließen? Was können wir erwarten und was ist die Natur dieses Prozesses?

Sergej Lawrow: Was eine mögliche Trans­for­ma­tion des Westens betrifft, so habe ich zufällig ein Zitat dabei:

„Es war seit langem abzu­sehen, dass dieser rasende Hass gegen Russ­land, der im Westen seit 30 Jahren geschürt wird, eines Tages explo­dieren würde, und zwar von Jahr zu Jahr mehr. Dieser Moment ist nun gekommen.

Man hat Russ­land einfach den Selbst­mord ange­boten, den Verzicht auf die Grund­lagen seines Seins, die feier­liche Aner­ken­nung, dass es in dieser Welt nichts weiter ist, als eine wilde und häss­liche Erschei­nung, gleich einem Übel, das korri­giert werden muss.

Wir brau­chen uns keine Illu­sionen mehr zu machen: Russ­land wird sich höchst­wahr­schein­lich mit ganz Europa ausein­an­der­setzen müssen.“

[Das stammt von] Fjodor Tjutt­schew, 1854: Ich habe drei Auszüge aus seinen Briefen wort­wört­lich zitiert. Er hat viele Male über dieses Thema geschrieben.

So viel zur Dege­ne­ra­tion oder Trans­for­ma­tion des Westens. Ich kann nicht sagen, dass dies die letzte Wahr­heit ist, aber es ist eine Tatsache, dass Russ­land nie sehr beliebt war und nur für situa­ti­ons­be­dingte Koali­tionen – mit Frank­reich, Groß­bri­tan­nien, Deutsch­land und Öster­reich-Ungarn – benutzt wurde.

Wir haben heute einen Menschen bei uns, der in dieser schwie­rigen Zeit in einem wunder­baren Land lebt, in Bulga­rien. Hätte sich irgend­je­mand vorstellen können, dass sich die Situa­tion inner­halb von zwei oder drei Jahren so drama­tisch ändern würde, dass Denk­mäler abge­rissen, Priester denun­ziert und Eigentum beschlag­nahmt werden würden? Man hat mir gesagt, dass Tjutt­schew Recht hatte. In den fast 200 Jahren, seit er dies geschrieben hat, hat es viele solcher Beispiele gegeben.

Nach 1991 haben sie bestimmt, uns in die Tasche zu stecken und dies zum Ende der Geschichte erklärt [Anmer­kung der Redak­tion: „Das Ende der Geschichte,“ Buch von Francis Fuku­yama aus dem Jahr 1992 nach Fuku­yamas Artikel in „The National Inte­rest“ 1989]. Die libe­rale Ideo­logie hätte in Wirt­schaft und Politik Vorrang und alle hätten auf den Großen Bruder zu hören, der alles bestimmt. Sie haben fein formu­lierte OSZE-Erklä­rungen nur zum Schein verab­schiedet. Lesen Sie die 1990 ange­nom­mene Charta von Paris für ein neues Europa. Frank­reich war so stolz darauf, bei ihrer Verab­schie­dung förder­lich zu sein. Schauen Sie sich die Charta an und verglei­chen Sie ihre Grund­sätze mit dem, was Frank­reich, einschließ­lich Präsi­dent Emma­nuel Macron, heute tut.

Auf dem OSZE-Gipfel 1999 in Istanbul wurde der Grund­satz der unteil­baren Sicher­heit ange­nommen. Auf dem OSZE-Gipfel 2010 in Astana wurde die Unteil­bar­keit der euroat­lan­ti­schen und eura­si­schen Sicher­heit prokla­miert. Damals begann man, diesen „zukunfts­wei­senden“ Begriff zu verwenden. Aber es war alles umsonst – es ist den Bach hinun­ter­ge­gangen. Alle haben den Befehl erhalten, sich den [neuen] Vorgaben zu unter­werfen. Aktuell besteht die Aufgabe darin, Russ­land zu bestrafen, indem es gewagt hatte, die Ameri­kaner daran zu hindern, sich an unserer Grenze und auf unserem histo­ri­schen Terri­to­rium gefähr­lich aufzuführen.

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir viele Male gewarnt hatten, spätes­tens seit der Münchner Rede von Präsi­dent Putin 2007. Das war die erste Warnung. Dieje­nigen, die Ohren hatten zu hören, sollten es gehört haben. Der Donbass erhob sich aus Protest und die Krim kehrte in ihr histo­ri­sches Heimat­land zurück. Acht Jahre lang schaute niemand auf das, was sich an unserer Grenze abspielte. Die Ameri­kaner legten 2003 fest, dass Saddam Hussein einen Atom­re­aktor oder eine Art schmut­zige Bombe gebaut hätte. Hatten sie in den voran­ge­gan­genen acht Jahren jemanden vor solch einer Möglich­keit warnen hören? Und als dann vorge­schlagen wurde, dass sich der Sicher­heitsrat mit dieser Ange­le­gen­heit befassen möge, sagten die USA einfach, sie würden es selbst tun. Und was geschah im Anschluss mit dem Irak?

Hören Sie sich nur das Zeter und Mordio an, wenn immer wir erklären, dass wir im Zuge der spezi­ellen Mili­tär­ope­ra­tion nur mili­tä­ri­sche Ziel angreifen, selbst wenn sie sich in zivilen Wohn­ge­genden oder zivilen Einrich­tungen versteckten. Der ehema­lige israe­li­sche Minis­ter­prä­si­dent und Außen­mi­nister Jair Lapid meinte, dies grenze an Völker­mord. Und was geschieht jetzt in Gaza? Es ist die Tragödie des Krieges. Und nun verglei­chen Sie die Bilder.

Nehmen Sie Syrien: Nachdem das Land sich schon im Aufruhr befand, entschieden sie, Bashar Assad einen Teil seiner östli­chen Regionen, wo sich das gesamte syri­sche Öl und Getreide befindet, wegzu­nehmen. Und was taten sie? Die Stadt Mosul im Irak wurde dem Erdboden gleich­ge­macht. Genauso wie Raqqa in Syrien. Hunderte von Leichen wurden wochen­lang liegen gelassen. Das alles ist doku­men­tiert. „Sie haben eine Lizenz dazu.“ Diese Bedro­hung ist nicht an der Grenze zu Mexiko entstanden. Das waren nur Flücht­linge, mehr nicht. Aber sie werden jetzt eine Mauer bauen. Das war’s.

Nun zu den „Super-Schweinen“ in Kanada. Eine Popu­la­tion dieser hart­nä­ckigen und schwer fass­baren Tiere droht die US-Grenze zu „durch­bre­chen“. Dies wurde gestern gemeldet. So viel zu Drohungen.

Jugo­sla­wien wurde bombar­diert. Dies war eine weitere „exis­ten­zi­elle Bedro­hung“ für die USA, mehr als 10.000 Meilen über den Ozean entfernt. Sie haben niemanden gewarnt. Sie haben einfach beschlossen, es zu tun. Das ist das Problem mit der west­li­chen Menta­lität – jene Instinkte, die sie leiten.

Ich habe viele Freunde im Westen, auch in den USA. Wahr­schein­lich sogar noch mehr in Europa. Ich habe mit ihnen bei der UNO zusam­men­ge­ar­beitet, viele von ihnen sind Minister. Wir waren Freunde. Wir verbrachten auch im infor­mellen Rahmen Zeit mitein­ander. Als dies alles geschah, riefen mich einige von ihnen an. Ich rief sie an, wenn sie „Nach­richten“ hinter­ließen. Fast alle von ihnen haben sich inzwi­schen in die Reihen derer, die mit dem Main­stream-Narrativ hausieren gehen, einge­reiht. Sie hinter­fragen, wie und was wir mit der „armen Ukraine“ nur machten. Wir erzählen ihnen vom Nazismus und sie antworten: „Was? Wissen Sie noch, was der israe­li­sche Botschafter in Kiew sagte, als er gefragt wurde, warum er ein Land besuche, das Stepan Bandera (1909 – 1959) und Roman Schu­che­wytsch (1907 – 1950) glori­fi­ziere? [Anmer­kung der Redak­tion zu Stepan Bandera: Anführer der OUN‑B im II. Welt­krieg mit Milizen in der Ukraine und maßgeb­lich betei­ligt an Pogromen gegen Juden. Zu Roman Schu­che­wytsch: Im II. Welt­krieg Komman­deur des Batail­lons Nach­ti­gall der Wehr­macht und maßgeb­lich betei­ligt am Kampf gegen Parti­sanen und Juden-Ermor­dungen in der Ukraine und Weiß­russ­land]. Hat der [israe­li­sche] Botschafter aufge­hört, sie als Nazi­ver­bre­cher anzu­sehen? Er verneinte und sagte, sie seien immer noch Nazi-Verbre­cher. Aber die Ukraine habe „ihre eigene Geschichte“. Sie würden sich [nur] wehren.

Nachdem wir jetzt an Veran­stal­tungen teil­nehmen und dann einen Gang hinun­ter­gehen, vermeidet man den Blick­kon­takt oder wech­selt die Stra­ßen­seite. Aber es gibt andere, die (ich werde keine Namen nennen, damit sie zu Hause nicht einer Ächtung zum Opfer fallen) auf uns zukommen und uns begrüßen. Im Jahr 2022 bat mich Antony Blinken auf dem G20-Gipfel, mit ihm zu spre­chen. Wir begrüßten und unter­hielten uns und schüt­telten uns zum Abschied die Hände. Wir haben nichts Wich­tiges gesagt. Aber zumin­dest war es eine Art von Kommu­ni­ka­tion. Wenn uns jemand anspricht, wenden wir uns nie ab oder laufen davon.

Jetzt hat uns Maze­do­nien zum OSZE-Minis­terrat einge­laden. Bulga­rien hat Maze­do­nien offenbar verspro­chen, seinen Luft­raum zu öffnen. [Anmer­kung der Redak­tion: Damit Russen einfliegen könnten.] Falls dies geschieht, würden wir dort erscheinen. Wir werden sehen, wie man uns empfangen wird. Wir haben mehrere Anfragen für Treffen erhalten, falls wir an der Veran­stal­tung teil­nehmen, auch von west­li­chen Vertre­tern. Wir werden uns auf jeden Fall mit allen treffen.

Das war eine lange Antwort, aber es ist ein inter­es­santes Thema. Zum Schluss möchte ich noch eine aktu­elle Geschichte erzählen. Abge­sehen von der OSZE oder den Primakow-Lesungen gibt es viele poli­ti­sche Treffen. Eines davon, das Sir Bani Yas Inter­na­tional Forum on Peace and Secu­rity, findet jähr­lich im Dezember in Abu Dhabi statt. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal dabei. Wie üblich sind zwei oder drei der Redner aktive Poli­tiker und ein rest­li­ches Dutzend ehema­lige Amts­träger. Letz­tere waren die inter­es­san­testen. In einer Pause nach einer Sitzung gingen wir in den Saal, wo man uns Kaffee und Tee servierte. Es war eine Ansamm­lung, in der jeder jeden kannte. Jeder war bestrebt sich freund­lich zu geben und Verständnis zu wecken. Urteilen Sie selbst. Ich denke, das macht Sinn. Wenn man in offi­zi­eller Funk­tion auftritt, hat man zu tun, was einem aufge­tragen ist. Eine andere Sache ist, dass die Qualität der Anwei­sungen, die man empfängt, einen normalen Menschen manchmal bzw. immer öfter dazu veran­lassen, zurück­treten zu wollen. Das war der Beweis dafür.

Ich glaube nicht, dass ein Auftrag im Westen besteht, Russ­land hassen zu müssen. Doch, wie schnell hat man diese deli­katen Phrasen und Zusi­che­rungen aufge­geben, dass wir ein gemein­sames Sicher­heits­system oder Wirt­schafts­raum und gene­rell einen Raum vom Atlantik bis zum Pazifik teilen. Wie schnell hat sich der Instinkt, Europa gegen Russ­land zu vereinen, wieder die Ober­hand gewonnen: So wie Napo­leon und Hitler Europa sich geschlossen gegen Russ­land stellten. Die Erklä­rungs­ar­beit ist gerade im Gange. Die Geschichte Finn­lands ist recht aufschluss­reich. Das Land war der beste Freund Deutsch­lands und hat es tatkräftig unter­stützt. Wir dachten, das würde sich alles legen. Dass nach solchen Kriegen die Versöh­nung eine aufrich­tige wäre.

Wissen Sie, warum wir so lange gebraucht haben? Es gibt viele [russi­sche] Sprich­wörter und volks­tüm­liche Rede­wen­dungen, die die Seele und den Charakter unseres gedul­digen Volkes wider­spie­geln, das für eine gerechte und faire Sache alles auf sich nimmt. So sagt ein Sprich­wort: „Gott hat viel gelitten und wollte, dass das Leiden unser Los wäre“, während ein anderes [Sprich­wort] uns rät, „das Tuch siebenmal zu messen“ und dann erst zu schneiden. Wir haben es acht Jahre lang gemessen.

Jetzt zeigen sie oft Aufnahmen von deut­schen und anderen euro­päi­schen Gefan­genen, die 1944–1945 nach Sibi­rien trans­por­tiert wurden. Als sie Dörfer und Städte passierten, kamen ältere Frauen heraus, um ihnen Brot und Wasser zu geben. „Und riefen zur Barm­her­zig­keit gegen­über denen auf, die nicht mehr konnten.“ Aber auch wir [alle] pflich­teten dem bei!

Ich will nicht behaupten, dass irgend­eine Nation exzep­tio­nell wäre. Das ist etwas, was unsere ameri­ka­ni­schen und engli­schen Kollegen gerne pflegen. Aber die Eigen­schaft, welche alle Russen und unser ganzes Volk ausmacht, wird wahr­schein­lich unter­be­wertet. Oder meint man, dass es immer so bleiben würde? Dass sie uns Schlechtes antun und wir ihnen [immer] wieder Brot und Wasser reichen würden? Wir müssen mit den Nach­barn leben, die wir haben.

Frage: Sie haben Fragen zu Syrien, Irak und sogar zu einer Wüste beant­wortet. Ich möchte etwas über die Eigen­schaften der Russen sagen. Russ­land schützt derzeit Kultur und Werte. Russ­lands Soft-Power [Anmer­kung der Redak­tion: Macht, die nicht auf reiner Gewalt basiert und zugleich nach­hal­tiger(!) wirkt] ist gekenn­zeichnet durch die Serien der Mosfilm-Studios, die russi­sche Lite­ratur… Während der Sowjetära gab es einen deut­li­chen Fort­schritt. Viele Zeitungen wurden in andere Spra­chen über­setzt. Wann werden wir im Ausland wieder unsere Soft Power erleben, die der vom Westen und zum Beispiel den aus Holly­wood propa­gierten Werten entge­gen­wirkt? Denn letz­tere sind für die Mensch­heit inakzeptabel.

Sergej Lawrow: Wir werden niemals mit den Ameri­ka­nern gleich­ziehen, was die Zahl der Träger dieser Soft Power [Instru­mente] in Form von NGOs (über die wir bereits gespro­chen haben) oder die Zahl der Mili­tär­stütz­punkte im Ausland angeht. Das werden wir auch nicht versu­chen. Wie ich schon sagte, dient Soft Power zur Erwei­te­rung des Staates. Viel­leicht muss das auch so sein. Der Staat fördert Soft Power, um sicher­zu­stellen, dass die Menschen die Wahr­heit über ihr Land erfahren, sodass sie sich gut verhalten – nicht dagegen ausspre­chen – sowie Provo­ka­tionen bekämpfen, falls versucht würde, Leute gegen Russ­land zu rekrutieren.

Die offi­ziell ernannten Dele­gierten für Sank­tionen aus Amerika, der Euro­päi­schen Union und England reisen offen durch Zentral­asien und erklären öffent­lich, dass die Länder trotz ihrer Mitglied­schaft in der OVKS, EAWU, GUS oder SOZ an den Sank­tionen des Westens teil­nehmen sollten. Das ist eine Unver­schämt­heit wie auch Schwach­sinn. Ich verstehe, dass sie es durch­setzen wollen. Aber sie hätten sich etwas geschickter, etwas respekt­voller verhalten können. Statt­dessen verun­glimpfen sie diese Länder. Sie verlangen sogar, dass China mitmache, als ob es ihnen zu gehor­chen habe.

Die [dama­lige] stell­ver­tre­tende Außen­mi­nis­terin Wendy Sherman sagte vor einem Jahr öffent­lich, dass der Westen Indien seine eigenen natio­nalen Inter­essen zu erklären hätte. Kein Kommentar dazu. Eine solche Soft Power brau­chen wir nicht.

Wir verweisen in unseren Doktrinen schon lange nicht mehr auf Bemü­hungen, um im Ausland ein posi­tives Bild von Russ­land zu zeichnen. Wir schreiben objektiv und kennen unsere Fehler. Es gibt keinen Grund, sie zu verbergen. Sie lassen sich größ­ten­teils durch die Geschichte erklären, durch eine gewisse Träg­heit, die wir vor allem vor den Sank­tionen und dem hybriden Krieg an den Tag legten.

Wir wollen, dass andere die objek­tive Wahr­heit über uns erfahren. Wir haben nicht die glei­chen finan­zi­ellen Möglich­keiten wie dieje­nigen, die Dollar [nur] drucken, bis ihre Staats­ver­schul­dung 34 Billionen Dollar erreicht hat. Niemand weiß, wie sie damit umgehen werden. Die einzige Möglich­keit besteht darin, weiterhin Dollars zu drucken und dafür zu sorgen, dass sie jeder benutzt. Aber das ist kaum zu erwarten. Doch, das ist ihr Problem – lassen wir sie doch ihrer Propa­ganda nachgehen.

Unsere Finan­zie­rung ist viel beschei­dener. Zugleich bauen wir das Netz unserer Botschaften aus, stellen diplo­ma­ti­sche Vertre­tungen in Afrika wieder her und eröffnen neue Konsu­late im Nahen Osten, in Südost­asien und Latein­ame­rika. Das Netz der russi­schen Kultur- und Wissen­schafts­zen­tren, der so genannten Russi­schen Häuser, wird aktiv ausge­baut und in seiner Qualität verbessert.

Wir haben ein Konzept für die staat­liche Politik der Russi­schen Föde­ra­tion im Bereich der inter­na­tio­nalen Entwick­lungs­hilfe entwi­ckelt, nach dem die gesamte Hilfe, die wir dem Ausland kostenlos oder zu Vorzugs­be­din­gungen gewähren, wie z. B. Nahrungs­mittel, den Bau von Schulen, Gesund­heits­ein­rich­tungen usw., konso­li­diert und arbeits­teilig orga­ni­siert wird, so dass wir verfolgen können, welche Projekte wo umge­setzt werden. Bis vor kurzem waren diese Aufgaben auf mehrere Agen­turen verteilt.

Die russi­sche Sprache, ein großes Wunder, ist ein sehr starkes Instru­ment der Soft Power für Russ­land. Wir erhöhen die Zahl der auslän­di­schen Studenten erheb­lich und pflegen die Bezie­hungen zu Absol­venten russi­scher Univer­si­täten. In vielen Ländern wurden Verbände russi­scher Hoch­schul­ab­sol­venten gegründet. Das ist eine nütz­liche, offene und posi­tive Art von Soft Power. Wir bieten Russisch­kurse in befreun­deten Staaten an. In Zentral­asien und anderen Ländern, darunter Aser­bai­dschan und Arme­nien wurden russi­sche Schulen gegründet, darunter einige, die nach den Lehr­plänen des russi­schen Bildungs­mi­nis­te­riums Unter­richt erteilen. Es werden auch Zweig­stellen russi­scher Univer­si­täten eröffnet.

Bild 9 – 12.12.2023

Wir werden diese Soft Power fördern, im Gegen­satz zu den hinter­häl­tigen Machen­schaften, wenn sozu­sagen ein Ange­stellter einer Forschungs- und Produk­ti­ons­ge­sell­schaft ein 6‑Per­sonen-Boot kauft, um die Nord-Stream-Pipe­lines in die Luft zu jagen.

Frage: In Zeiten der Krise suchen wir nach Dingen, die uns vereinen. Deshalb habe ich eine Frage zum Welt­raum. Die Zusam­men­ar­beit bei der Erfor­schung des Welt­raums hängt weit­ge­hend vom inter­na­tio­nalen Rechts­rahmen ab. Wie wird sich Ihrer Meinung nach das Völker­recht im Allge­meinen und das Welt­raum­recht im Beson­deren entwi­ckeln? Werden weiterhin univer­selle Verträge auf Grund­lage der UNO geschlossen (Welt­raum­ver­trag, Über­ein­kommen über die Tätig­keiten der Staaten auf dem Mond und anderen Himmels­kör­pern) oder wird es einen Über­gang zu bila­te­ralen und multi­la­te­ralen Verträgen inner­halb von Blöcken geben, wie z. B. das Artemis-Abkommen? [Anmer­kung der Redak­tion: Die Artemis Accords umfassen eine Reihe von Empfeh­lungen zu sicherem und trans­pa­rentem Handeln in Hinblick auf Infor­ma­ti­ons­aus­tausch, Etablie­rung von Sicher­heits­zonen und Abbau von Ressourcen im Rahmen von astro­nau­ti­schen und robo­ti­schen Missionen zum Mond und anderen Himmels­kör­pern.] Oder wird es einen voll­stän­digen Verzicht auf rechts­ver­bind­liche Doku­mente zugunsten von „Soft Law“ geben? Was meinen Sie dazu?

Sergej Lawrow: Die Zusam­men­ar­beit im Welt­raum war das auffäl­ligste Beispiel dafür, dass eigen­nüt­zige oder einfach nur natio­nale Inter­essen so struk­tu­riert wurden, dass die gemein­samen Anstren­gungen auf die Erfor­schung des Welt­raums gerichtet waren. Erin­nern Sie sich an Sojus-Apollo?

Niemand – weder die Verei­nigten Staaten, noch die Sowjet­union, noch das heutige Russ­land – hat seine natio­nalen Inter­essen geop­fert oder opfert sie gerade. Im Gegen­teil, das natio­nale Inter­esse zeigte sich darin, dass man durch Bünde­lung der Kräfte in diesem Bereich mehr lernen und schneller verstehen kann, wie dies im prak­ti­schen Leben genutzt werden kann, nicht nur im Welt­raum, sondern auch auf der Erde.

Es gibt die Inter­na­tio­nale Raum­sta­tion. Unser Kosmo­naut geht in die USA, um sich für das Fliegen eines SpaceX-Schiffs ausbilden zu lassen und die Ameri­kaner kommen zu uns nach Star City, um mit uns zu trai­nieren und dann mit unserem Träger zur ISS zu fliegen. Heute ist es schwierig, sich ein anderes Betä­ti­gungs­feld vorzu­stellen. Viel­leicht ist das die Verant­wor­tung der Wissen­schaftler auf beiden Seiten. Sie verstehen, dass dieses Expe­ri­ment (das alles andere als ein Expe­ri­ment ist, sondern harte, aber sehr nütz­liche Arbeit Tag für Tag) wichtig für die Wissen­schaft und die künf­tige tech­no­lo­gi­sche Entwick­lung der Welt ist. Gott segne alle, die an dieser Sache betei­ligt sind.

Das Leben geht weiter. Die Nutzungs­dauer der Inter­na­tio­nalen Raum­sta­tion wurde bereits einige Male verlän­gert. Sie hält nicht ewig. Jetzt bauen wir unsere eigene Station auf und die Chinesen haben die ihre aufge­baut. Wir und die Chinesen haben gemein­same Pläne.

Die NASA-Führung scheint geneigt zu sein, die Zusam­men­ar­beit auch nach dem Ende der ISS fort­zu­setzen, aber auf poli­ti­scher Ebene hören wir nichts davon.

Die derzei­tige west­liche poli­ti­sche Elite lässt sich von dem Grund­satz leiten, dass sie die Russen noch braucht. Also nutzen sie sie, während sie ihre eigene Station bauen. Die NASA-Führung hat dazu jedoch andere Ansichten.

Der Vertrag über die Grund­sätze zur Rege­lung der Tätig­keiten von Staaten bei der Erfor­schung und Nutzung des Welt­raums, einschließ­lich des Mondes und anderer Himmels­körper, bleibt in Kraft. Nach unserer recht­li­chen Einschät­zung deckt er auch den Status des Mondes ab. Das von den Ameri­ka­nern vor einigen Jahren entwi­ckelte Doku­ment (sie beginnen, selektiv einige Länder einzu­laden, dem beizu­treten) wird der korrekten und fairen Ausle­gung des Welt­raum­ver­trags wider­spre­chen. Das Doku­ment enthält auch Absätze über den Mond und andere Himmelskörper.

Ein weiterer Bereich der recht­li­chen Entwick­lung in diesem Bereich betrifft mili­tä­ri­sche Aspekte. Seit langem setzen wir uns gemeinsam mit der Volks­re­pu­blik China auf der Genfer Abrüs­tungs­kon­fe­renz für einen Vertrags­ent­wurf zur Verhin­de­rung eines Wett­rüs­tens im Welt­raum und für eine Initia­tive zur Nicht­plat­zie­rung von Waffen im Welt­raum ein. Die Verei­nigten Staaten sind damit kate­go­risch nicht einver­standen. Wir haben einen takti­schen Schritt zurück gemacht und schlagen vor, zunächst die indi­vi­du­ellen Verpflich­tungen einzelner Länder in Betracht zu ziehen, nicht die ersten, die Waffen im Welt­raum plat­zierten, zu sein. Viele Länder haben sich dem ange­schlossen. Wir werden diese Arbeit fortsetzen.

Die Ameri­kaner schlagen eine gegen­tei­lige Initia­tive vor. Sie sagen, dass sie das Recht haben, Waffen im Welt­raum zu statio­nieren und dass sie keine Verpflich­tung unter­schreiben würden, dies nicht zu tun. Und wir bereiten angeb­lich zusammen mit den Chinesen Anti-Satel­li­ten­waffen vor, um ameri­ka­ni­sche Aufklä­rungs­sa­tel­liten zu zerstören, die „wirt­schaft­liche“ Bedeu­tung hätten. Darüber gibt es jetzt Gespräche.

In der geopo­li­ti­schen Atmo­sphäre, die sich seit dem Beginn des hybriden Krieges gegen Russ­land entwi­ckelt hat, ist es sehr schwierig, diese Art von Diskus­sion zu führen. Die Ameri­kaner führen ihre Kampagne krampf­haft (ich kann kein anderes Wort finden), verdrehen allen die Arme und versu­chen, Russ­land entweder von vielen UN-Gremien, die sich mit prak­tisch wich­tigen Dingen befassen, auszu­schließen oder die Teil­nahme unseres Landes daran einzuschränken.

„So geht der Kampf weiter!“

Übersetzung aus dem Russischen: UNSER-MITTELEUROPA

Der Auftritt von Sergej Lawrow and den Primakow Lesungen in insgesamt drei Teilen:

Teil I: Die Rede von Sergej Lawrow zu den Primakow-Lesungen 2023: Hier

Teil II: Sergej Lawrow stellt sich den Fragen von Teil­neh­mern des Forums: Hier

Teil III: Sergej Lawrow stellt sich den Fragen von Teil­neh­mern (letzter Teil): siehe oben

