Corona, Corona, Corona, Verbote, Drohungen, Panik­mache, Maskenzwang, Abstands­re­geln, Isolie­rungs­maß­nahmen, Ausgangs­sperren, lang­same Impf­zwänge bei bestimmten Berufen, beim Reisen, bei Konzert­be­su­chen, … und bald die voll­stän­dige Zwangs­imp­fung, ohne die man gar nichts mehr darf, wie das Einkaufen im Super­markt oder ein Arztbesuch?

„Einrich­tungen“ für „COVID 19 Queru­lanten“ und „Quaran­täne Verwei­gerer“ exis­tieren bereits. Nein, auch das sind keine Verschwö­rungs­theo­rien, sondern das ist bittere Realität.

Hier einige Beiträge von den Main­stream Medien dazu:

NDR: „Corona Quaran­täne Verwei­gerer sollen zwangs­ein­ge­wiesen werden“

TAZ: „Knast für Quaran­täne-Verwei­gerer“

BILD: „Wer nicht hören will, muss sitzen!“

Ja, Corona überall wohin man sieht, wohin man geht, überall in den Medien, Netzwerken …

Wo ist eigent­lich die Grippe geblieben? Restlos verschwunden?

Es sind uner­träg­liche Zustände, unten denen die Bevöl­ke­rung verständ­li­cher­weise unbe­schreib­lich leidet. Ein Horror­film, der zur bitteren und qual­vollen Realität wurde, zumin­dest bei geistig zurech­nungs­fä­higen Menschen.

Pfle­ge­per­sonal, das sich nicht impfen lassen möchten, denen aber schon jetzt mit Kündi­gung gedroht wird, wenn sie sich einer Impfung verwei­gern. Mieter, denen eben­falls gedroht wird ihre Wohnung zu verlieren, wenn sie nicht bereit sind, sich einen völlig unzu­rei­chend getes­teten Impf­stoff inji­zieren zu lassen, durch den schon viele Menschen tatsäch­lich krank UND infi­ziert wurden, heftige aller­gi­sche Reak­tionen zeigten oder sogar starben. Unser Mittel­eu­ropa berich­tete schon wieder­holt darüber, zuletzt gestern über den tragi­schen Fall einer Seniorin die unmit­telbar nach der Impfung verstorben ist.

Unter­nehmer, die oft im Ausland tätig sind und ohne Impfung schon bald nicht mehr mit dem Flug­zeug reisen dürfen.

Restau­rant­be­sitzer, Friseure, Nagel­stu­dios, Einzel­händler, … deren Exis­tenz bedroht ist oder schon Konkurs anmelden mussten, weil sie gezwungen wurden ihr Geschäft zu schließen.

Und das alles wegen einer Grippe mit neuem Namen? Einer weiteren welt­weiten, LUKRATIVEN und lebens­ge­fähr­li­chen Lüge?

Wie war es damals mit der Spani­schen Grippe? Nicht an dieser Grippe starben Millionen Menschen, sondern haupt­säch­lich an der Impfung.

Was ist z.B. mit dem HIV Virus, das seit Jahr­zehnten exis­tiert und für den es in all den Jahren keine geeig­nete Impfung gibt, aber für „Corona“ schon in wenigen Monaten?

Das sollte jedem tatsäch­lich spanisch vorkommen.

Den persön­li­chen Schick­salen und Meinungen der Menschen wird zu wenig bis gar keine Aufmerk­sam­keit geschenkt, dabei sollte die Bevöl­ke­rung doch das Wich­tigste in einem Land sein, zumin­dest in einer Demo­kratie, denn ohne sie könnten sich z.B. die Poli­tiker keine völlig über­zo­genen und stetig stei­genden Diäten auszahlen lassen. Denn nicht die Poli­tiker und Regie­rungen finan­zieren ihre Länder, sondern ausschließ­lich die arbei­tende – und steu­er­zah­lende Bevölkerung.

Unser Mittel­eu­ropa möchte genau diesen Menschen zukünftig die Möglich­keit geben, ihre Erleb­nisse, Sorgen und Ängsten eine Platt­form zu bieten, deshalb startet ab jetzt wöchent­lich meine eigene Kolumne, um die einzelnen Schick­sale und Meinungen der Bevöl­ke­rung öffent­lich zu machen.

Schreiben Sie uns bitte Ihre Erleb­nisse, Meinungen, Insider Infor­ma­tionen, … wie sich Ihr persön­li­ches Leben durch die Corona Plan­demie verän­derte und ob Sie sich impfen lassen in den Kommen­tar­be­reich. Ihre Anony­mität wird selbst­ver­ständ­lich garantiert.

Sehr inter­es­sante, erschre­ckende und bewe­gende Beiträge aus der Face­book Gruppe

#Ichlas­se­mich­nicht­impfen werden wir hier auszugs­weise, anony­mi­siert und ohne Klar­namen zukünftig veröffentlichen.

Ich hoffe, dass wir das Inter­esse vieler Leser mit diesem neuen Projekt errei­chen werden und den Menschen die Möglich­keit geben sich öffent­lich zu äußern.

Ihre

Silvana Heißenberg

Zur Autorin:

Webseite: www.silvanaheissenberg.de

Tele­gram: t.me/SilvanaHeissenbergOffiziell

VK: m.vk.com/id324713410

Face­book: www.facebook.com/profile.php?id=1114669802

Twitter: www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwip7byjgJ3rAhXG2KQKHbFuDUoQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsheissenberg%3Flang%3Dde&usg=AOvVaw0fHBrbmbMlXP_osr1RFqQ1

YouTube: m.youtube.com/channel/UCG8oDteeYR8FUQ-ct_cmkMg