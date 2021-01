Von SILVANA HEIßEN­BERG | Was diese Kanz­ler­dar­stel­lerin Merkel (gebo­rene Kazmier­czak, der Nach­name des Vaters wurde später einfach in Kasner geän­dert) vergan­genen Sonntag, in einer „Geheim­sit­zung“ wieder von sich gab, ist einfach nur noch unfassbar und zeigt uns, in was für einer Diktatur wir uns alle befinden.

Merkel will nun tatsäch­lich auch das Reisen verbieten und den Lock­down, der in Wirk­lich­keit die vorsätz­liche Zerstö­rung der Wirt­schaft bedeutet und Frei­heits­be­rau­bung genannt werden muss, noch weiter verschärfen.

Auch auf dem EU(dSSR) Gipfel hieß es: „Urlaubs­reisen sollen ab sofort in der EU tabu sein“, berichtet die Stutt­garter Zeitung.

Gilt das zukünftig auch für die weitere, unkon­trol­lierte und ille­gale Einreise von Migranten nach Europa? Wohl kaum.

Wir dürfen uns nun im eigenen Land nur noch in einem Umkreis von wenigen Kilo­me­tern bewegen, während ille­gale Migranten über tausende Kilo­meter ganze Länder durch­queren dürfen, um ins gelobte Land zu gelangen, und das alles ohne Abstand einzu­halten, ohne Maske und ohne verpflich­tende Tests.

Spätes­tens jetzt müsste selbst der Dümmste der Dummen begreifen, was hier für ein diabo­li­sches Spiel gespielt wird, denn täglich treffen weitere, unzäh­lige „Fach­kräfte“, durch Schlep­per­or­ga­ni­sa­tionen, in ganz Europa ein.

Des Weiteren fragte und sagte Merkel am vergan­genen Sonntag u. a. (BILD berich­tete darüber):

„Warum kann man das Reisen nicht einfach verbieten?“

„Wir müssen noch strenger werden, sonst sind wir in 14 Tagen wieder da, wo wir waren.“

„Man kann nur Reisen unat­traktiv, unan­ge­nehm machen, etwa durch Quarantäne.“

„Wir müssen den Flug­ver­kehr so ausdünnen, dass man nirgendwo mehr hinkommt. Das habe ich auch Horst Seehofer versucht zu erklärt, damit er es prüft.“

„Wir brau­chen ein härteres Grenzregime.“

„Die Öffnungen Mitte Februar sind nicht gesichert.“

Ja, so reden ausschließ­lich sozia­lis­ti­sche und links­ra­di­kale Diktatoren.

Wer einmal für eine sozia­lis­ti­sche Diktatur arbei­tete, wie IM ERIKA, wird sich niemals FÜR die Inter­essen des zu regie­renden Volkes einsetzen, sondern stets genau gegen­teilig handeln, was diese Person ja in fast 16 Jahren deut­lich bewies.

Folgendes hat uns die Ära Merkel unter anderem bislang gebracht:

Deutsch­land hat:

➨ das geringste private Haus­halts­ver­mögen aller Euro-Länder

➨ die geringsten Renten­an­sprüche EU-weit

➨ mit die höchsten Steu­er­lasten weltweit

➨ die höchsten Mieten, die wenigsten Eigenheime

➨ die höchsten Strom- und Gaspreise der Welt

➨ zuwan­de­rungs­be­dingte über­bor­dende Ausländerkriminalität

➨ ökono­misch hirn­ris­sige ideo­lo­gie­ba­sierte Energie- und Wirtschaftspolitik

➨ gnaden­lose Aufgabe der Kontrolle über die Landesgrenzen

➨ Zerstö­rung der ener­ge­ti­schen und indus­tri­ellen Basis des Landes

➨ Vernich­tung der Sicher­heit im Land

➨ Milli­arden Entschä­di­gungs­zah­lungen an Ener­gie­kon­zerne wegen vorzei­tigen Ausstiegs aus Atomkraft

➨ Über 140 Milli­arden Euro pro Jahr Alimen­tie­rung von knapp vier Millionen Ille­galen (wenn nicht mehr), das sind bereits über 20% der gesamten Steu­er­ein­nahmen im Jahr

➨ Duldung von Ausländer-/Migranten-Krimi­na­lität

➨ Außer­kraft­set­zung von Asyl­recht und Artikel 16a GG für unkon­trol­lierte Zuwanderung

➨ Einwan­de­rung und Alimen­tie­rung von Nicht­iden­ti­fi­zier­baren, Isla­misten, Terro­risten, Dschihadisten

➨ Verrot­tung von Schulen, Univer­si­täten, Straßen, Brücken, Kitas, kurz der Infrastruktur

➨ Schließen von Hallen-/Frei­bä­dern, Thea­tern, Jugend­treffs (angeb­lich Geldmangel)

➨ Vernach­läs­si­gung von Alten, Kindern, Jugend­li­chen, Obdach­losen, sozial Schwa­chen, Bildung

➨ höchste Rentner- und Kinderarmut

➨ höchste Anzahl von Tafeln und Obdach­losen (im reichsten Land der Welt!)

➨ höchste Anzahl von Bundes­tags­ab­ge­ord­neten, höchste Diätenzahlungen

➨ höchste Anzahl deut­scher Opfer von „Krimi­na­lität im Kontext von Zuwan­de­rung“ (BKA Lagebild)

➨ Exor­bi­tanter Asyl­be­trug mit Vielfach-Identitäten

➨ Nicht­ab­schie­bung krimi­nellster Asylanten

➨ Justiz­skan­dale (Kuschel­ur­teile für Clan- und Banden­kri­mi­na­lität, Vergewaltiger…)

➨ Höchste Gewalt gegen Polizei, Rettungs­kräfte, Ärzte, Feuerwehr…

➨ Tägliche Messerangriffe

➨ Hunderte Millionen Euro Kinder­geld für nicht­exis­tie­rende Kinder im Ausland

➨ Terror­an­schäge (Breit­scheid­platz, Bahn­hof­schubser, Messer- und Axtmörder…)

➨ Inter­net­zensur, Maul­korb­er­lass, Diffa­mie­rung, Beschimp­fung und Arbeits­verbot für Kritiker ihrer Politik

➨ Indok­tri­na­tion, Mani­pu­la­tion, Verbote, Gleich­schal­tung der Medien

➨ Spal­tung der eigenen Partei, von Fami­lien, Gesell­schaft, Europa

➨ Verant­wort­lich für Brexit (Migra­tions-Diktatur)

➨ Schlei­chende Enteig­nung deut­scher Sparer durch die verhee­rende Null­zins­po­litik der EZB

➨ Prekäre Arbeits­ver­hält­nisse (Zeit‑/Leiharbeit), Spit­zen­platz bei Niedriglohn

➨ Verschleu­dern von Milli­arden Steu­er­gel­dern in alle Welt

➨ höchster Anteil von Sozi­al­ab­gaben (20,6 Prozent des Bruttoeinkommens)

➨ Nach Abkehr von Kohle-/Atom­ver­stro­mung keine sinn­vollen und ökono­mi­schen Alternativen

➨ „Klimapaket“-Abzocke (u.a. Verteue­rung von Diesel, Benzin, Gas, Flügen), anste­hendes Verbot von Ölheizungen

➨ Vernich­tung hundert­tau­sender Arbeitsplätze

➨ Höchste Abwan­de­rung von Fachkräften

➨ Isla­mi­sie­rung des Landes­/­Islam-Appease­ment

➨ Duldung und Alimen­tie­rung von Linksextremismus/linker Gewalt

➨ Milli­ar­den­de­fizit bei Kran­ken­kasse wegen Asylantenkosten

➨ Zwang der Finan­zie­rung von Regie­rungs­pro­pa­ganda (GEZ)

➨ Einfüh­rung sozia­lis­ti­scher Planwirtschaft/Renaissance der SED/DDR

… und nun seit fast einem Jahr die „Corona“ Diktatur

Diese Hoch­ver­rä­terin und gesamte „Bundes­re­gie­rung“ sind das Schlimmste und Gefähr­lichste, was diesem Land, unserer Bevöl­ke­rung und ganz Europa jemals passieren konnte. Diese Personen sind tatsäch­lich ein brand­ge­fähr­li­cher Virus und eine echte Pandemie.

Millio­nen­fach brach Merkel vorsätz­lich geltende Gesetze und tritt ihren geschwo­renen Amtseid weiterhin täglich mit Füßen.

Nach wie vor gibt es keinerlei Beweise für eine lebens­ge­fähr­liche Pandemie, geschweige für eine Muta­tion. Ganz im Gegen­teil: Im Jahr 2020 gab es sogar eine Unter­sterb­lich­keit.

Selbst die WHO gibt nun zu, dass die PCR Tests keine Viren­er­kran­kung fest­stellen können,

wie das ZENTRUM DER GESUNDHEIT und UNSER MITTELEUROPA berichteten.

Wo waren wir denn vor 14 Tagen, Herr Bundes­kanz­lerin? Zuhause einge­sperrt und dazu gezwungen, selbst nun auch an der frischen Luft diese nach­weis­lich gesund­heits­ge­fähr­denden Bußgeld­masken, Skla­ven­masken, Mund­win­deln, … zu tragen, obwohl selbst auf der Verpa­ckung steht: „Schützt nicht vor Viren!“

Wen wollen Sie damit eigent­lich noch verar­schen?! Wie patho­lo­gisch dumm muss man sein, um diese ganzen Lügen nicht längst durch­schaut zu haben?

Von diesen Polit­dar­stel­lern wurden z. B. Merkel, Spahn, Altmaier, Maas, Söder, … „positiv“ auf „Corona“ getestet, und wer von denen landete auf einer Inten­siv­sta­tion oder starb gar? Natür­lich keiner! Gab es seit dieser Plan­demie nur einen hoch­be­zahlten Polit­kasper in der BRD, der daran verstarb?

Gäbe es tatsäch­lich eine so gefähr­liche und tödliche Pandemie, würden sich diese Polit­dar­steller nur noch aus ihren Bunkern melden.

Hier ein sehr tref­fendes Bild der Lage:

Nach wie vor kann ich jeden nur vor dieser „Corona Impfung“ warnen, denn diese Injek­tion ist lebens­ge­fähr­lich. Anbei ein Bericht über aktu­elle Neben­wir­kungen und Todes­fälle dieser „Impfung“. Diese Zahlen liegen weitaus höher, da alles versucht wird, um die tatsäch­li­chen Zahlen nicht bekannt werden zu lassen, sonst wäre dieser teuf­li­sche Genozid Plan ja sofort geschei­tert. Quelle: unzensuriert.de.

Auch ein spani­scher Biologe bestä­tigt den Schwindel dieser Impfung, wie UNSER MITTELEUROPA BERICHTETE

Jetzt wird auch noch darüber disku­tiert, ob es einen Impf­mi­nister geben soll.

Nun soll noch ein weiterer Kosten­ver­ur­sa­cher und Mario­nette des Deep States hinzukommen?

Corona-Viren gibt es bereits seit Jahr­zehnten, jetzt mutieren sie zu einem Intelligenztest.

Kommentar von Monika B.:

„Mein Name ist Monika B., ich bin 49 Jahre alt und ich lasse mich nicht impfen.

Als promo­vierte medi­zi­ni­sche Mikro­bio­login hatte ich einen guten Einblick in die Forschung. Zwar bin ich, was die Forschung anbe­langt, schon 20 Jahre „weg vom Fenster“, aber ich masse mir an, die aktu­ellen Entwick­lungen auch aus wissen­schaft­li­cher und medi­zi­ni­scher Sicht beur­teilen zu können.

Ich bin keine Impf­geg­nerin. Meine Kinder haben die seit Jahr­zehnten bewährten und gängigen Immu­ni­sie­rungen erhalten (Diph­terie, Pertussis, Tetanus, Polio). Mein Sohn, der eine ange­bo­rene Lungen­hy­po­p­lasie hat, sogar noch einige mehr (Pneu­mo­kokken, passive Immu­ni­sie­rungen gegen RSV, etc.).

Wie gesagt, ich bin alles andere als eine Impf­geg­nerin. Aber ich bin impfkritisch(er) geworden mit den Jahren. Und im Falle der Corona-Impfung bin ich absolut skep­tisch. Nicht wegen der Impfung per se, sondern primär wegen der Art und Weise, wie sie entwi­ckelt und nun innerst kürzester Zeit zuge­lassen wurde.

Die kürzeste Studi­en­zeit einer je auf den Markt gebrachten Impfung (die immer noch benutzt wird) ist 4 Jahre. Bei der Corona-Impfung reden wir von 8 Monaten. Wie konnte das passieren?

Im Falle der Corona-Impfung wurden die Studi­en­phasen „tele­sko­piert“, d. h. mit Hilfe von Compu­ter­mo­dellen rech­ne­risch verkürzt (hier ist Bill Gates mass­ge­bend betei­ligt, das ist Fact und hat nichts mit Aluhut zu tun!).

Lange Rede kurzer Sinn: Die Impf­sys­teme von Bion­tech (mRNA Impfung) und Astra Zeneca (vektor­ba­sierte DNA-Impfung) sind neu und bergen Risiken, die NICHT absehbar und nicht kalku­lierbar sind, z. B. bei der Bion­tech-Impfung durch die Verpa­ckung der mRNA mit Nano­par­ti­keln, deren Lang­zeit-Auswir­kungen auf den mensch­li­chen Körper niemand genau abschätzen kann. Oder bei der Adeno­vi­ren­imp­fung durch das Einschleusen eines aktiven DNA (!)-Viruses aus Affen in mensch­liche Zellen.

Es fehlen auch Daten über Lang­zeit­wir­kung, epide­mio­lo­gi­sche Wirkung (eine sterile Immu­nität ist alles andere als gesi­chert bei der Corona-Impfung) und nicht zuletzt stellen sich hier viele grund­le­gende ethi­sche Fragen.

Natür­lich hat man auch mir nahe gelegt, mich impfen zu lassen (mein Mann hat MS, mein Sohn eine pulmo­nale Hyper­tonie und eine Lunge, die nicht der Norm entspricht).

Ich sage: NEIN DANKE.

Zum Glück stehe ich (noch) nicht unter Druck meines Arbeit­ge­bers, aber das könnte ja noch kommen (ich arbeite in einer heil­päd­ago­gi­schen Sonderschule).

Ich möchte alle ermu­tigen, auch unter großem Druck kritisch zu bleiben und sich gegen jegliche Form eines Impfob­li­ga­to­riums oder gar ‑zwangs mit aller Vehe­menz zu wehren. Die körper­liche Inte­grität und der freie Wille steht über allem!

Herz­liche Grüsse“

Doris:

„Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn.

Mein großer Sohn ist 16 Jahre, geht in die 11 Klasse eines Gymna­sium bei uns in Dresden. Ja, er darf endlich wieder in die Schule zum Präsenz­un­ter­richt.. und eigent­lich hatte er sich darauf mächtig gefreut. Doch seine Freude gleich am ersten Tag getrübt, da auch bei ihm im Kurs das Thema Corona-Impfen aufkam und er seiner Meinung treu blieb…#ichlassmichnichtimpfen

Tja, nun könnt ihr raten, was in seinem Kurs, wohl­ge­merkt Bioleis­tungs­kurs abging.

Beschimp­fungen, Hass­triaden, und Freundschaftskündigungen…ich frage nich ehrlich, was mit der Jugend los ist…???

Was geht in Ihren Köpfen vor?? Er wurde als Menschen­hasser, rechts­ra­di­kaker Quer­denker und Mörder beschimpft.

Warum??

Nur weil er sich nicht impfen lassen möchte??

Natür­lich kam er völlig fertig heim und doch ging er mit erho­benen Hauptes am nächsten Tag wieder in die Schule und hat seine Meinung weiter vertreten und mitt­ler­weile ist er nicht mehr allein …und ich bin eine verdammt stolze Mama, die einen echt starken 16-jährigen Sohn hat.

Und doch versteh ich die Welt nicht mehr…ich bin entsetzt und enttäuscht über diese Menschen, die versu­chen, uns unsere Meinungs­frei­heit zu nehmen.“

Benno A.:

„Guten Tag!

Als selb­stän­diger Klein­un­ter­nehmer bin ich Dienst­leister im Straßenverkehr.

Das bringt es mit sich, daß ich auch viel Bahn fuhr (richtig: fuhr). Seit die Maske zur Pflicht wurde, beob­ach­tete ich bei mir wieder­keh­rende Kopf­schmerzen, nach­las­sende Reak­ti­ons­fä­hig­keit und sogar kurze, mentale Aussetzer. So setze ich mich nicht hinters Lenkrad. Darum habe ich meine Dienste ausgesetzt.

Zufäl­li­ger­weise kommen auch kaum Aufträge mehr herein. So habe ich im letzten Jahr nur 6000 Euro einge­nommen. Die laufenden Kosten blieben und bleiben. Dieses Jahr wird vermut­lich noch schwieriger.

Die Politik würgt die Wirt­schaft ab und zwingt uns Atem­be­hin­de­rungen auf. Keine Gesichter mehr zu sehen, nur noch Masken. Kein Lächeln, keine neuen Kontakte, nichts. Tanzen verboten. Singen verboten. Wird als nächstes das Lachen unter Strafe gestellt?

Was soll das für eine Demo­kratie sein, wenn das Volk nicht herrscht sondern beherrscht wird?

Wer macht endlich Schluss mit dem Spuk?“

Hans:

„Die tägliche Panik­mache im Corona-Schmie­ren­theater der Massen­me­dien und Polit­schranzen dient nur einem Zweck: Massen­steue­rung durch mediale Angsterzeugung.

Denn wer sich fürchtet ist viel leichter mani­pu­lierbar und lässt dann z.B. unter der Vortäu­schung von Fürsorg­lich­keit, fast alles mit sich machen.

Erzeuge ein Problem und liefere die Lösung.

Diese Methode wird die „Problem-Reak­tion-Lösung“ genannt. Es wird ein Problem bzw. eine Situa­tion geschaffen, um eine Reak­tion bei den Empfän­gern auszu­lösen, die danach eine präven­tive Vorge­hens­weise erwarten.

Die furcht­erre­genden „Corona-Zahlen“ sind ja durch das Betrugs­in­stru­ment „PCR-Test“* und weitere mani­pu­la­tive Regu­la­rien** nahezu beliebig justierbar und die Leute werden durch mediale Angst­er­zeu­gung, öffent­li­chen Druck & maxi­male Gänge­lung durch Maskenzwang etc. zur vermeint­lich erlö­senden Gift­spritze*** getrieben, indem man ihnen vorgau­kelt, dass sie dann ja vor dem schlimmen Virus geschützt sind und alles wieder so wird wie vor der Corona-Inszenierung.

„Viele von uns fragen sich, wann wir wieder zur Norma­lität zurück­kehren. Die kurze Antwort ist: nie“, so Klaus Schwab, Gründer und geschäfts­füh­render Vorsit­zender des Welt­wirt­schafts­fo­rums (WEF).

*

Der PCR-Test ist nicht zur Diagnose zuge­lassen. Er kann auch keine Infek­tiö­sität feststellen.

Dennoch werden mit ihm die sog. „Fall­zahlen“ ermit­telt, die jedoch ledig­lich positiv getes­tete sind.

Positiv getestet mit einem Test der z.B. ein und dieselbe Person (Elon Musk) an einem Tag 2x positiv UND 2x als negativ auswies. Das zeigt wie aussa­ge­kräftig dieser Test ist.

Hier spricht der Erfinder des PCR-Tests, Nobel­preis­träger Kary Mullis höchstpersönlich:

(Vor Corona aufge­nommen) www.youtube.com/watch?v=p_cMF_s-fzcTest­ver­wei­gerer werden auto­ma­tisch als positiv gezählt.

So erging es kürz­lich einer Famile mit zwei Kindern, die sich aus Frust über die

mehr­stün­dige Warte­zeit aus einem süddeut­schen Test­zen­trum wieder entfernte, ohne das die

PCR-Tests vorge­nommen wurden. Wenige Tage später kam ein Brief in dem mitge­teilt wurde,

das aufgrund der posi­tiven Test­ergeb­nisse (es hatte kein Test statt­ge­funden) die Familie nun unter Quaran­täne stünde.

Dies ist kein Einzel­fall sondern gängige Praxis zur Fall­zah­len­frisur & Sank­tio­nie­rung von Ungehorsam.

Entspre­chend konnte man kürz­lich in einer öster­rei­chi­schen Tages­zei­tung lesen:

„Täglich werden in Kärnten rund 1300 Corona-Tests durch­ge­führt – bei den Test­sta­tionen in den Bezirken herrscht, wie berichtet, Hoch­be­trieb und teil­weise kommt es aufgrund von Hektik und Unge­duld immer wieder zu Staubildungen.

Laut den Amts­ärzten steigt daher auch die Zahl von Test­ver­wei­ge­rern. „Viele wissen nicht, dass die Verdachts­fälle auto­ma­tisch als positiv gelten, wenn behörd­lich ange­ord­nete Covid-Tests nicht wahr­ge­nommen werden. Dann wird das so gehand­habt wie eine Verwei­ge­rung von Alko­hol­tests“, so ein Polizist.“

**

Und da wir gerade in Öster­reich sind, verweise ich in diesem Kontext noch auf einen höchst inter­es­santen Kurz­be­richt des öster­rei­chi­schen Fern­seh­sen­ders Servus-TV mit dem Titel „Corona-Fälle nur auf dem Papier“ der an einem Beispiel aufzeigt, wie „Fälle“ in großer Anzahl herbei­ge­rechnet werden, die in der Realität nicht existieren.

www.youtube.com/watch?v=PqOwcVhq5BY

***

Die unab­seh­baren Neben­wir­kungen sind die eine Sache. Dem Impf­stoff mögli­cher­weise heim­lich beigemischte Zusatz­sub­stanzen eine noch ganz andere Gefahr. Und diese Gefahr ist sehr real, wenn man sich z.B. vor Augen hält, was Gates, Rocke­feller und die WHO in Afrika und Indien veran­staltet haben. Es wurden dort u.a. Frauen heim­lich zwangs­ste­ri­li­siert, indem man zusammen mit einer Tetanus-Impfung eine entspre­chende unfruchtbar machende Substanz verabreichte.

Ein Impf­pro­gramm der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion und der Rocke­fel­lers gegen Tetanus in Nica­ragua, Meixo und den Phil­li­pinen in den frühen 1990er Jahren war ein geheimes Versuchs­pro­jekt für die Abtrei­bung von Babies:

„Comite Pro Vida de Mexico, eine römisch-katho­li­sche Orga­ni­sa­tion, miss­traute den Motiven hinter dem WHO-Programm und entschied sich, zahl­reiche Ampullen des Impf­stoffs zu testen. Man fand darin human Chorionic Gona­do­tro­phin (hCG),“

schreibt der Histo­riker F. William Engdahl in seinem Artikel „Bill Gates And Neo-Euge­nics: Vaccines To Reduce Population“.

„Dies war ein selt­samer Bestand­teil für einen Impf­stoff, der Menschen schützen soll gegen Kiefer­starre durch Infek­tionen auf Grund von Wunden durch rostige Nägel oder anderen Kontakten mit bestimmten Bakte­rien die im Erdboden vorkommen. Die Tetanus-Krank­heit war außerdem eher selten. Das hCG ist ein natür­li­ches Hormon das für eine Schwan­ger­schaft benö­tigt wird. Wenn es jedoch mit einem Tetanus-Toxoid-Träger kombi­niert wird, stimu­liert es die Bildung von Anti­kör­pern gegen hCG, was bei einer Frau eine Schwan­ger­schaft unmög­lich macht. Quasi eine Form von verschlei­erter Abtrei­bung. Ähnliche Berichte über Impf­stoffe mit hCG-Hormonen kamen aus den Phil­li­pinen und Nicaragua.“

Denkbar wären auch noch ganz andere Sachen, die wir uns kaum vorstellen können, doch tech­nisch heute umsetzbar sind. Siehe z.B. hier:

www.kla.tv/Coronavirus/17550

Das die Corona-Fake­pan­demie eine gigan­ti­sche Umver­tei­lung von unten nach oben einleitet, dürfte zum jetzigen Zeit­punkt wohl nur den wenigsten bewusst sein.

Doch diese Insze­nie­rung veran­stalten die NWO-Welt­ver­bre­cher gewiss nicht nur aus Profit­gier, denn in diesen Kreisen gehen Macht­si­che­rungs­in­ter­essen IMMER über Profitinteressen.

PS:

Audiatur et altera pars – man höre auch die andere Seite war ein Grund­satz römi­schen Rechts.

Da heutige Ideo­logen mit tota­li­tären Herr­schafts­an­spruch sowie ihre verblen­dete Anhän­ger­schaft jedoch die andere Seite nicht hören wollen, werden Anders­den­kende nicht mehr in der Sache wider­legt, sondern es werden ihnen zuneh­mend die Arti­ku­la­ti­ons­mög­lich­keiten verbaut. Für dieje­nigen, welche die Gegen­seite anhören möchten, gibt dieser Vortrag von Robert Stein einen zwar ausführ­li­chen, wenn auch aufgrund der Komple­xität des Themas, nicht allum­fas­senden Über­blick über die Thematik. www.youtube.com/watch?v=ESBS8sbHfFs

Wer sich über die aktu­ellen Zensur­maß­nahmen infor­mieren möchte, dem sei der Artikel des ehem. Handels­blatt-Jour­na­listen Norbert Häring empfohlen: Die trei­bende Rolle von EU, Militär und Geheim­diensten bei der gras­sie­renden Internet-Zensur norberthaering.de/medienvers…ternet-zensur/

YouTube meldet stolz die Sper­rung von über 8.000 Kanälen aus poli­ti­schen Gründen

www.youtube.com/watch?v=9Wn8m8AZ_ug

PS2:

Ich stelle nicht in Abrede dass, man unter gewissen Umständen, wie schweren

Vorer­kran­kungen, einem schon geschwächten Allge­mein­zu­stand ect. durch eine Infek­tion mit Coro­na­viren versterben kann, genau wie durch alle anderen viralen Infek­tionen und viele andere Ursa­chen übri­gens auch.“

Kai:

„Die mRNA-Impf­stoffe sind keine Impf­stoffe im herkömm­li­chen Sinne.

Es sind codierte Anwei­sungen für die Zellen, gewisse Proteine zu produ­zieren, die sie eigent­lich nicht produzieren.

Damit ist es möglich den Menschen auf Zell­ebene umzu­pro­gram­mieren, sodaß auf Wunsch der „Program­mierer“ auch krank­ma­chende Proteine herge­stellt werden können, die im weiteren Verlauf der Behand­lung zum Tode führen.

Die mRNA-Injek­tionen haben demnach mehr Ähnlich­keit mit einem Kampf­stoff, denn mit einem Serum.“

Marron:

„Als ich vor einigen Monaten im Penny war, wurde eine Frau, die ihre Maske nicht über der Nase trug durch eine Frau (die meiner Meinung nach in ihrem Schlaf­anzug einkaufen war) und ihrem Partner schwer bepö­belt. Der Mann ging dann eher raus und bepö­belte die Frau draußen auf dem Park­platz weiter. Penny Mitar­beiter taten gar nichts. Die Pöbler hätte ich heraus geworfen und Haus­verbot erteilt und der Frau mit der Maske hätte ich gesagt, die Vorschriften sind nun einmal so und die Mitar­beiter sind dazu ange­halten diese durch­zu­setzen. Ein Arbeits­kol­lege hat mir etwas sehr ähnli­ches erzählt, mit einer alten Frau die einen Atest hatte, und keine Maske tragen brauchte.

Schlimm wie die abgrund­tief schlechten Charakter der Menschen zum Vorschein kommen.“

Miroslav:

„In einem Senioren Wohn­heim in Eastburn, England ist der Sohn meiner Lebens­ge­fährtin als Betreuer tätig.

Insassen 26 Pers, Personal 13.

In diesem Wohn­heim wurden die Insassen und auch 10 Personen des Perso­nals am 09.01. geimpft.

Am 13.01. Test des Perso­nals: !! 10 positiv!!! Die 3, die neg. waren wurden nicht geimpft.

Nur, das Schlimme ist, daß

an diesem Tag die Erste verstorben ist und bis zum

Do, 21.01. weitere 10 Insassen verbli­chen sind.

Die Rettungs­ärzte schrieben NIEMALS, daß diese Toten der Impfung zuzu­rechnen sind!!!

Dies nur als Info, daß die Impfung nichts Gutes ist.

Liebe Grüße“

Thorsten R.:

„Ich lasse mich nicht impfen! Denn fassen wir das mal zusammen:

1. Die Impfung schützt laut Hersteller mit hoher Wahr­schein­lich­keit nicht vor einer Anste­ckung und Erkran­kung. Wieso dann impfen?

2. Die Impfung sorgt laut Hersteller mit hoher Wahr­schein­lich­keit auch nicht dafür, dass man andere nicht mehr anste­cken kann. Wieso dann impfen?

3. Die briti­sche Regie­rung warnt davor, dass Schwan­gere oder Frauen, die es werden wollen, sich nicht impfen lassen sollen. Erin­nert mich sehr an die Gates-Impf­mafia, die einem Test-Impf­stoff das Schwan­ger­schafts­hormon beta-hcg beigemengt hat, woraufhin in Afrika tausende Frauen unfruchtbar wurden. Und das war keine Neben­wir­kung, möchte ich anmerken.

4. Die Behörden in der Schweiz verwei­gern die Zulas­sung von drei Impf­stoffen, da wich­tige gesund­heits­re­le­vante Daten von Phar­ma­kon­zernen einfach schlichtweg fehlen oder zurück­ge­halten werden.

5. Sämt­liche Phar­ma­kon­zerne sind haftungs­be­freit für Neben­wir­kungen ihrer Produkte. Das erweckt natür­lich ganz beson­ders viel Vertrauen in das Produkt.

6. Die eigent­li­chen Neben­wir­kungen und Impf­schäden sollen erst nach Verab­rei­chung an die Bevöl­ke­rung beob­achtet werden. Wahl­weise sollen die Menschen mögliche Neben­wir­kungen selbst in eine entspre­chende App eintragen. Und wie das mit den Apps der Bundes­re­gie­rung so funk­tio­niert, wissen wir ja schon.

7. mRNA-Impf­stoffe wurden noch nie in der Geschichte dieses Planeten zuge­lassen, da sie unbe­re­chenbar sind. Selbst Tier­ver­suche wurden fast immer abge­bro­chen. Aber bei Corona machen wir einfach mal eine Ausnahme. Logisch.

Das sind jetzt nur mal sieben berech­tigte Gründe, weshalb ein jeder logisch denkende Mensch um jeden Preis die Finger von dem Zeug lassen sollte.

8: Der Impf­stoff soll lt. Aussage vom BioN­Tech CEO vor einer schweren Erkran­kung schützen… die über 99% der Menschen NICHT !!! bekommen.

Im Zusam­men­hang mit seiner Aussage, dass nach aktu­ellem Kennt­nis­stand nicht bekannt ist, ob er auch vor Infek­tion und Anste­ckung anderer schützt, wie schon gesagt, macht es welchen Sinn, alle durchzutackern? ‍♀️

Wer sich einen derart uner­probten Impf­stoff, ohne Wissen über Neben­wir­kungen und mögliche Lang­zeit­folgen, verpassen lässt, kann auch Russisch Roulette spielen.“

Stefan:

„Neiiiiin es gibt keine Impf­schäden, pah! Man sieht nicht was passiert beim Impfen hör ich immer. Ich weiß nicht wie Blind man noch sein muss. Mache sehen nur was sie sehen wollen, ist wie bei der US Wahl.

Es gibt schon über 200 Tote die im Zusam­men­hang mit der Impfung verstorben sind: Gesam­melte Liste der bis dato gemel­deten Impf­schäden. Das sind eigent­lich links zu jedem einzelnen Artikel, aber ich kann es nicht über­tragen. In Tele­gram geht es.

30.12.20: Revolte gegen Vakzine – USA 2 Opfer

07.01.21: USA geimpfter gesunder Arzt verstorben

11.01.21: USA Opfer von Gesichtslähmung

11.01.21: 44-jähriger Inder nach Impfung gestorben

11.01.21: Öster­reich (?) – Schwere Coro­na­fälle durch Impfung

12.01.21: 24 Corona-Tote in New Yorker Pfle­ge­heim nach Impfung

12.01.21: Deutsch­land: 55-jährige 10 Tage nach Impfung tot

12.01.21: Israel: Corona-Explo­sion nach Impfungen

13.01.21: Deutsch­land – 89-jährige stirbt nach Impfung

14.01.21: Dr. SCHIFFMANN berichtet über Impfschäden

14.01.21: USA – Moderna-Opfer, Krämpfe am ganzen Körper

14.01.21: Deutsch­land – 10 Todesopfer

15.01.21: 7 Tote nach Impfung + andere schwere Nebenwirkungen

15.01.21: Frank­reich – 30 x schweren Nebenwirkungen

15.01.21: Mann zwei Stunden nach Impfung tot

15.01.21: Israel – 4500 Corona-Infi­zierte nach Impfung

15.01.21: Nizza / Frank­reich – 50 Tote in Heim nach Impfung

15.01.21: USA – Behörden melden 29 gefähr­liche Reaktionen

16.01.21: Bayern Corona-Ausbruch in Alters­heim nach Impfaktion

16.01.21: Belgien – 82-jähriger stirbt nach Impfung

16.01.21: Deutsch­land – 2 Greise nach Impfung gestorben

16.01.21: Frank­reich – 1 Toter nach Impfung

16.01.21: Frank­reich – 2 Tote nach Impfung

16.01.21: Norwegen – 23 Tote Greise nach Impfung

16.01.21: USA – 55 Tote nach Impfung

17.01.21: Norwegen – jetzt 29 verstor­bene Greise nach Impfung

18.01.21: Kali­for­nien stoppt Moderna-Impfung

19.01.21: USA – 55 Tote + 1’388 Notauf­nahmen nach Impfung

19.01.21: Frank­reich – 5 Tote

20.01.21: Deutsch­land– noch 9 Todesfälle

22.01.21: Schweiz – 16 schwer­wie­gende Neben­wir­kung 5 Tote“

Magda­lena Z:

„Immu­no­login und Mole­ku­lar­bio­login Prof. Dolores Cahill:

Warum COVID-19 Geimpfte Monate nach der mRNA-Impfung sterben werden.

Die irische Immu­no­login und Mole­ku­lar­bio­login Prof. Dr. Dolores Chahill [1] erklärt im Video anhand der Studie “Immu­ni­sie­rung mit SARS-Coro­na­virus-Impf­stoffen führt nach Injek­tion mit wildem SARS-Virus zu schwerer Immun­erkran­kung der Lungen“ [2], warum mRNA-Impf­stoffe mit extremen Risiken verbunden sind.

Wenn die Geimpften einige Monate nach der Impfung mit wilden Coro­na­viren in Kontakt kommen, wird ihr Immun­system in vielen Fälle mit einem tödli­chen Zyto­k­in­sturm reagieren. Dies weil die Impf­stoff-mRNA die Körper­zellen gentech­nisch so modi­fi­ziert, dass sie das Spike-Protein des Coro­na­virus produ­zieren. Wenn später ein neues Coro­na­virus das Immun­system akti­viert, erkennt es die selbst produ­zierten Spike-Proteine als Gefahr und startet einen Gross­an­griff gegen die eigenen Körper­zellen. Als Folge erleiden die Geimpften einen septi­schen Schock mit multi­plem Organ­ver­sagen, was in der Regel mit dem Tod endet.

