Nun kommt der nächste Zwang zum Tragen einer noch gesund­heits­ge­fähr­den­deren „FFP2“-Mundwindel und Sklavenmaske

Von SILVANA HEIßEN­BERG | Das ist doch alles wirk­lich nicht länger zu ertragen! Damit wird indi­rekt zuge­geben, dass das mona­te­lange Tragen der Stoff­win­deln im Gesicht ein völliger Witz war und nur zur Schi­kane und zum Krank­werden diente. Auch diese Mund­win­deln schützen NICHT vor Viren, und es wird selbst vom Hersteller davor gewarnt. Der FOCUS berich­tete darüber, welche neuen Zwänge wir uns beim Einkaufen, bei Aldi, Lidl, Ross­mann und Co. bieten lassen müssen. Unsere Redak­tion berich­tete eben­falls über die Gefähr­lich­keit dieser „FFP2-Maske“, denn selbst das RKI „empfiehlt“ diese Masken nur nach ärzt­li­cher Vorun­ter­su­chung des Gesund­heits­zu­standes zu tragen, das sagt doch wohl alles:

„RKI empfiehlt: Tragen von FFP2-Masken nur nach ärzt­li­cher Vorun­ter­su­chung des Gesund­heits­zu­standes“ Nächster Schritt Zwangsimpfung

Der nächste Schritt wird dann die Zwangs­imp­fung sein, ohne die keiner mehr im Super­markt einkaufen gehen – oder zum Arzt darf. Bei zukünf­tigen Konzerten besteht dieser Zwang schon jetzt.

Weitere Jagd auf Ärzte, die sich nicht an der „Corona“-Panikmache beteiligen

Nachdem die neue Covid-Polizei und Staats­an­walt­schaften Jagd auf Ärzte machten und machen, die eine Masken­be­freiung an Pati­enten ausstellen, sollen nun Ärzte von Pati­enten direkt bei der Ärzte­kammer gemeldet werden, die das „Corona-Virus“ verharm­losen. Ein weiterer Beweis für den einge­führten Sozia­lismus in dieser abar­tigen Merkel Diktatur.

Quelle: tichyseinblick.de

Denun­zi­an­tentum wieder in voller Munde und erin­nert an ganz düstere Zeiten

Die sozia­lis­ti­sche SPD entsendet u. a. immer wieder einen gewissen Clown mit roter Fliege, der öffent­lich dazu aufruft, dass dieje­nigen, die Verstöße gegen die „Corona“-Zwänge melden, etwas für die allge­meine Gesell­schaft machen. Dies dürfe man nicht brand­marken. Zum Glück nimmt kein geistig gesunder Mensch diese Figur für voll.

Quelle: freiewelt.net

Diese Plan­demie hat welt­weit 255 Millionen Voll­zeit Arbeits­plätze vernichtet

Epocht­imes schrieb dazu:

„ Der inter­na­tio­nale Gewerk­schafts-Dach­ver­band ILO hat in einem Bericht von 255 Millionen Voll­zeit-Arbeits­plätzen geschrieben, die durch Corona verloren gegangen seien. Die Auswir­kungen der Krise auf den Arbeits­markt seien viermal so groß wie die der Finanz­krise 2008/09. Die Inter­na­tio­nale Arbeits­or­ga­ni­sa­tion (ILO) hat die Corona-Krise als die größte Krise seit der Großen Depres­sion in den 1930er Jahren bezeichnet.“

Was sagte der CDU XXXL Altmeier vor knapp einem Jahr zu den folgenden „Lock­down“ Maßnahmen?

„Kein Arbeits­platz geht verloren.“

Ein Job bei McDo­nalds wäre für ihn ideal gewesen, nur bliebe dann nichts mehr für die Gäste übrig.

Das Volk verarmt noch weiter und die Verur­sa­cher werden noch reicher

Die Menschen, die noch klar bei Verstand sind, verfallen in tiefe Depres­sionen, etliche begingen Selbst­mord und die Mittel­schicht wird immer ärmer, während die verant­wort­li­chen Ganoven noch reicher werden.

„Allein die 660 Milli­ar­däre der USA haben ihr Netto­ver­mögen seit März 2020 um 1,1 Billionen US-Dollar erhöht, so eine Analyse von Ameri­cans for Tax Fair­ness. Das ist eine Stei­ge­rung des Wohl­stands um 38,6 Prozent für das reichste Prozent der Erwerbs­tä­tigen des Landes. Der Vermö­gens­zu­wachs bei den Super­rei­chen findet sich aber auch in Europa: So sind die 300 reichsten Personen in der Schweiz trotz Corona-Krise reicher geworden.

Jeff Bezos, Chef von Amazon, stei­gerte sein Vermögen seit März 2020 um mehr als 60 Prozent, Micro­soft-Mitbe­gründer und WHO-Finan­cier Bill Gates um mehr als 23 Prozent und Mark Zucker­berg, Chef von Face­book, um fast 70 Prozent.“

Quelle: unzensuriert.at

Es gibt keine Übersterblichkeit

RT News berich­tete eben­falls darüber, dass es KEINE Übersterb­lich­keit durch die „Corona“ Plan­demie gibt.

Auch inter­es­sant und aufschluß­reich: Totlicher Impfwahn

Presse.online berichtet unter der Überschrift:

„Dr. Stefan Hockertz – Wir impfen gesunde Menschen – Tödli­cher Impfwahn“

und weiter:

„Ein Experte rechnet mit 80.000 Toten und 4 Millionen Impf­ge­schä­digten durch eine Corona-Zwangs­imp­fung in Deutschland…“

Was es aber tatsäch­lich gibt, ist die nun statt­fin­dende Sterb­lich­keit DURCH die „Corona“-Impfung, dazu schrieb der öster­rei­chi­sche Wochen­blick folgendes:

„Sterben nach Impfung geht weiter: Dutzende Tote in deut­schen Heimen“

„ Nur ein Dutzend „Zufälle“ nach Massenimpfungen

BODENSEE 13 TOTE – 14 INFIZIERTE‼️ DARMSTADT-DIEBURG 22 INFIZIERTE‼️ DESSAU 2 TOTE – 22 INFIZIERTE ‼️ DUDWEILER 11 TOTE – 75 INFIZIERTE ‼️ GARMISCH-LENZHEIM 24 INFIZIERTE ‼️ LEVERKUSEN – RHEINDORF 12 TOTE – 34 INFIZIERTE‼️ MARKT SCHWABEN 19 TOTE – 34 INFIZIERTE ‼️ MIESBACH 8 TOTE – 41 INFIZIERTE ‼️ SOLMS 51 INFIZIERTE‼️ STARNBERG – GARATSHAUSEN 14 TOTE – 23 INFIZIERTE‼️ UHLDINGEN-MÜHLHOFEN 11 TOTE‼️ WEHE 1 TOTER ‼️“

„Im baden-würt­tem­ber­gi­schen Boden­see­kreis ist es zu einem regel­rechten Massen­sterben in Folge der Covid-Schutz­imp­fung gekommen: Am Silves­tertag waren in einem Pfle­ge­heim in Uhldingen-Mühl­hofen 40 Bewohner mit der ersten Dosis des Pfizer/­Bio­n­tech-Impf­stoffs beglückt worden; seither sind aus dieser geimpften Gruppe 11 Senioren verstorben, sieben weitere sind akut an Covid erkrankt. Es hatte sich um eine der ersten Reihen­imp­fungen in Süddeutsch­land über­haupt gehandelt.

Wie üblich setzen offi­zi­elle Stellen nun sogleich wieder alles daran, jeden Zusam­men­hang zwischen Impfung und Todes­fällen abzu­streiten oder dessen bloße Möglich­keit zu leugnen.“

Und nun wollen diese Elemente an unsere Kinder ran!

DIE WELT veröf­fent­lichte folgenden Artikel mit der Überschrift:

„Herdenim­mu­nität ohne impfen von Kindern nicht möglich“

Und weiter:

„Die Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna testen ihre Corona-Impf­stoffe mitt­ler­weile auch an Kindern. Medi­ziner mahnen: Es müsse quer durch alle Alters­gruppen geimpft werden.“

Wenn jetzt nicht endlich aktiv gehan­delt wird, gibt es für uns alle keinerlei lebens­werte Zukunft mehr. Wie lange wollt Ihr Euch das noch bieten lassen?

An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herz­lich, dass auch unter meiner 2. Kolumne, vom vergan­genen Wochen­ende, so fleißig kommen­tiert wurde.

Beste Grüße

Ihre

Silvana Heißenberg

„ Doris:

„Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn.

Mein großer Sohn ist 16 Jahre, geht in die 11 Klasse eines Gymna­sium bei uns in Dresden. Ja, er darf endlich wieder in die Schule zum Präsenz­un­ter­richt.. und eigent­lich hatte er sich darauf mächtig gefreut. Doch seine Freude gleich am ersten Tag getrübt, da auch bei ihm im Kurs das Thema Corona-Impfen aufkam und er seiner Meinung treu blieb…#ichlassmichnichtimpfen

Tja, nun könnt ihr raten, was in seinem Kurs, wohl­ge­merkt Bioleis­tungs­kurs abging.

Beschimp­fungen, Hass­triaden, und Freundschaftskündigungen…ich frage nich ehrlich, was mit der Jugend los ist…???

Was geht in Ihren Köpfen vor?? Er wurde als Menschen­hasser, rechts­ra­di­kaker Quer­denker und Mörder beschimpft.

Warum??

Nur weil er sich nicht impfen lassen möchte??

Natür­lich kam er völlig fertig heim und doch ging er mit erho­benen Hauptes am nächsten Tag wieder in die Schule und hat seine Meinung weiter vertreten und mitt­ler­weile ist er nicht mehr allein …und ich bin eine verdammt stolze Mama, die einen echt starken 16-jährigen Sohn hat.

Und doch versteh ich die Welt nicht mehr…ich bin entsetzt und enttäuscht über diese Menschen, die versu­chen, uns unsere Meinungs­frei­heit zu nehmen.“

„ Hans:

„Die tägliche Panik­mache im Corona-Schmie­ren­theater der Massen­me­dien und Polit­schranzen dient nur einem Zweck: Massen­steue­rung durch mediale Angsterzeugung.

Denn wer sich fürchtet ist viel leichter mani­pu­lierbar und lässt dann z.B. unter der Vortäu­schung von Fürsorg­lich­keit, fast alles mit sich machen.

Erzeuge ein Problem und liefere die Lösung.

Diese Methode wird die „Problem-Reak­tion-Lösung“ genannt. Es wird ein Problem bzw. eine Situa­tion geschaffen, um eine Reak­tion bei den Empfän­gern auszu­lösen, die danach eine präven­tive Vorge­hens­weise erwarten.

Die furcht­erre­genden „Corona-Zahlen“ sind ja durch das Betrugs­in­stru­ment „PCR-Test“* und weitere mani­pu­la­tive Regu­la­rien** nahezu beliebig justierbar und die Leute werden durch mediale Angst­er­zeu­gung, öffent­li­chen Druck & maxi­male Gänge­lung durch Maskenzwang etc. zur vermeint­lich erlö­senden Gift­spritze*** getrieben, indem man ihnen vorgau­kelt, dass sie dann ja vor dem schlimmen Virus geschützt sind und alles wieder so wird wie vor der Corona-Inszenierung.

„Viele von uns fragen sich, wann wir wieder zur Norma­lität zurück­kehren. Die kurze Antwort ist: nie“, so Klaus Schwab, Gründer und geschäfts­füh­render Vorsit­zender des Welt­wirt­schafts­fo­rums (WEF).

*

Der PCR-Test ist nicht zur Diagnose zuge­lassen. Er kann auch keine Infek­tiö­sität feststellen.

Dennoch werden mit ihm die sog. „Fall­zahlen“ ermit­telt, die jedoch ledig­lich positiv getes­tete sind.

Positiv getestet mit einem Test der z.B. ein und dieselbe Person (Elon Musk) an einem Tag 2x positiv UND 2x als negativ auswies. Das zeigt wie aussa­ge­kräftig dieser Test ist.

Hier spricht der Erfinder des PCR-Tests, Nobel­preis­träger Kary Mullis höchstpersönlich:

(Vor Corona aufge­nommen) www.youtube.com/watch?v=p_cMF_s-fzcTest­ver­wei­gerer werden auto­ma­tisch als positiv gezählt.

So erging es kürz­lich einer Famile mit zwei Kindern, die sich aus Frust über die

mehr­stün­dige Warte­zeit aus einem süddeut­schen Test­zen­trum wieder entfernte, ohne das die

PCR-Tests vorge­nommen wurden. Wenige Tage später kam ein Brief in dem mitge­teilt wurde,

das aufgrund der posi­tiven Test­ergeb­nisse (es hatte kein Test statt­ge­funden) die Familie nun unter Quaran­täne stünde.

Dies ist kein Einzel­fall sondern gängige Praxis zur Fall­zah­len­frisur & Sank­tio­nie­rung von Ungehorsam.

Entspre­chend konnte man kürz­lich in einer öster­rei­chi­schen Tages­zei­tung lesen:

„Täglich werden in Kärnten rund 1300 Corona-Tests durch­ge­führt – bei den Test­sta­tionen in den Bezirken herrscht, wie berichtet, Hoch­be­trieb und teil­weise kommt es aufgrund von Hektik und Unge­duld immer wieder zu Staubildungen.

Laut den Amts­ärzten steigt daher auch die Zahl von Test­ver­wei­ge­rern. „Viele wissen nicht, dass die Verdachts­fälle auto­ma­tisch als positiv gelten, wenn behörd­lich ange­ord­nete Covid-Tests nicht wahr­ge­nommen werden. Dann wird das so gehand­habt wie eine Verwei­ge­rung von Alko­hol­tests“, so ein Polizist.“

**

Und da wir gerade in Öster­reich sind, verweise ich in diesem Kontext noch auf einen höchst inter­es­santen Kurz­be­richt des öster­rei­chi­schen Fern­seh­sen­ders Servus-TV mit dem Titel „Corona-Fälle nur auf dem Papier“ der an einem Beispiel aufzeigt, wie „Fälle“ in großer Anzahl herbei­ge­rechnet werden, die in der Realität nicht existieren.

www.youtube.com/watch?v=PqOwcVhq5BY

***

Die unab­seh­baren Neben­wir­kungen sind die eine Sache. Dem Impf­stoff mögli­cher­weise heim­lich beigemischte Zusatz­sub­stanzen eine noch ganz andere Gefahr. Und diese Gefahr ist sehr real, wenn man sich z.B. vor Augen hält, was Gates, Rocke­feller und die WHO in Afrika und Indien veran­staltet haben. Es wurden dort u.a. Frauen heim­lich zwangs­ste­ri­li­siert, indem man zusammen mit einer Tetanus-Impfung eine entspre­chende unfruchtbar machende Substanz verabreichte.

Ein Impf­pro­gramm der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion und der Rocke­fel­lers gegen Tetanus in Nica­ragua, Meixo und den Phil­li­pinen in den frühen 1990er Jahren war ein geheimes Versuchs­pro­jekt für die Abtrei­bung von Babies:

„Comite Pro Vida de Mexico, eine römisch-katho­li­sche Orga­ni­sa­tion, miss­traute den Motiven hinter dem WHO-Programm und entschied sich, zahl­reiche Ampullen des Impf­stoffs zu testen. Man fand darin human Chorionic Gona­do­tro­phin (hCG),“

schreibt der Histo­riker F. William Engdahl in seinem Artikel „Bill Gates And Neo-Euge­nics: Vaccines To Reduce Population“.

„Dies war ein selt­samer Bestand­teil für einen Impf­stoff, der Menschen schützen soll gegen Kiefer­starre durch Infek­tionen auf Grund von Wunden durch rostige Nägel oder anderen Kontakten mit bestimmten Bakte­rien die im Erdboden vorkommen. Die Tetanus-Krank­heit war außerdem eher selten. Das hCG ist ein natür­li­ches Hormon das für eine Schwan­ger­schaft benö­tigt wird. Wenn es jedoch mit einem Tetanus-Toxoid-Träger kombi­niert wird, stimu­liert es die Bildung von Anti­kör­pern gegen hCG, was bei einer Frau eine Schwan­ger­schaft unmög­lich macht. Quasi eine Form von verschlei­erter Abtrei­bung. Ähnliche Berichte über Impf­stoffe mit hCG-Hormonen kamen aus den Phil­li­pinen und Nicaragua.“

Denkbar wären auch noch ganz andere Sachen, die wir uns kaum vorstellen können, doch tech­nisch heute umsetzbar sind. Siehe z.B. hier:

www.kla.tv/Coronavirus/17550

Das die Corona-Fake­pan­demie eine gigan­ti­sche Umver­tei­lung von unten nach oben einleitet, dürfte zum jetzigen Zeit­punkt wohl nur den wenigsten bewusst sein.

Doch diese Insze­nie­rung veran­stalten die NWO-Welt­ver­bre­cher gewiss nicht nur aus Profit­gier, denn in diesen Kreisen gehen Macht­si­che­rungs­in­ter­essen IMMER über Profitinteressen.

PS:

Audiatur et altera pars – man höre auch die andere Seite war ein Grund­satz römi­schen Rechts.

Da heutige Ideo­logen mit tota­li­tären Herr­schafts­an­spruch sowie ihre verblen­dete Anhän­ger­schaft jedoch die andere Seite nicht hören wollen, werden Anders­den­kende nicht mehr in der Sache wider­legt, sondern es werden ihnen zuneh­mend die Arti­ku­la­ti­ons­mög­lich­keiten verbaut. Für dieje­nigen, welche die Gegen­seite anhören möchten, gibt dieser Vortrag von Robert Stein einen zwar ausführ­li­chen, wenn auch aufgrund der Komple­xität des Themas, nicht allum­fas­senden Über­blick über die Thematik. www.youtube.com/watch?v=ESBS8sbHfFs

Wer sich über die aktu­ellen Zensur­maß­nahmen infor­mieren möchte, dem sei der Artikel des ehem. Handels­blatt-Jour­na­listen Norbert Häring empfohlen: Die trei­bende Rolle von EU, Militär und Geheim­diensten bei der gras­sie­renden Internet-Zensur norberthaering.de/medienvers…ternet-zensur/

YouTube meldet stolz die Sper­rung von über 8.000 Kanälen aus poli­ti­schen Gründen

www.youtube.com/watch?v=9Wn8m8AZ_ug

PS2:

Ich stelle nicht in Abrede dass, man unter gewissen Umständen, wie schweren

Vorer­kran­kungen, einem schon geschwächten Allge­mein­zu­stand ect. durch eine Infek­tion mit Coro­na­viren versterben kann, genau wie durch alle anderen viralen Infek­tionen und viele andere Ursa­chen übri­gens auch.“

„ Thorsten R.:

„Ich lasse mich nicht impfen! Denn fassen wir das mal zusammen:

1. Die Impfung schützt laut Hersteller mit hoher Wahr­schein­lich­keit nicht vor einer Anste­ckung und Erkran­kung. Wieso dann impfen?

2. Die Impfung sorgt laut Hersteller mit hoher Wahr­schein­lich­keit auch nicht dafür, dass man andere nicht mehr anste­cken kann. Wieso dann impfen?

3. Die briti­sche Regie­rung warnt davor, dass Schwan­gere oder Frauen, die es werden wollen, sich nicht impfen lassen sollen. Erin­nert mich sehr an die Gates-Impf­mafia, die einem Test-Impf­stoff das Schwan­ger­schafts­hormon beta-hcg beigemengt hat, woraufhin in Afrika tausende Frauen unfruchtbar wurden. Und das war keine Neben­wir­kung, möchte ich anmerken.

4. Die Behörden in der Schweiz verwei­gern die Zulas­sung von drei Impf­stoffen, da wich­tige gesund­heits­re­le­vante Daten von Phar­ma­kon­zernen einfach schlichtweg fehlen oder zurück­ge­halten werden.

5. Sämt­liche Phar­ma­kon­zerne sind haftungs­be­freit für Neben­wir­kungen ihrer Produkte. Das erweckt natür­lich ganz beson­ders viel Vertrauen in das Produkt.

6. Die eigent­li­chen Neben­wir­kungen und Impf­schäden sollen erst nach Verab­rei­chung an die Bevöl­ke­rung beob­achtet werden. Wahl­weise sollen die Menschen mögliche Neben­wir­kungen selbst in eine entspre­chende App eintragen. Und wie das mit den Apps der Bundes­re­gie­rung so funk­tio­niert, wissen wir ja schon.

7. mRNA-Impf­stoffe wurden noch nie in der Geschichte dieses Planeten zuge­lassen, da sie unbe­re­chenbar sind. Selbst Tier­ver­suche wurden fast immer abge­bro­chen. Aber bei Corona machen wir einfach mal eine Ausnahme. Logisch.

Das sind jetzt nur mal sieben berech­tigte Gründe, weshalb ein jeder logisch denkende Mensch um jeden Preis die Finger von dem Zeug lassen sollte.

8: Der Impf­stoff soll lt. Aussage vom BioN­Tech CEO vor einer schweren Erkran­kung schützen… die über 99% der Menschen NICHT !!! bekommen.

Im Zusam­men­hang mit seiner Aussage, dass nach aktu­ellem Kennt­nis­stand nicht bekannt ist, ob er auch vor Infek­tion und Anste­ckung anderer schützt, wie schon gesagt, macht es welchen Sinn, alle durchzutackern? ‍♀️

Wer sich einen derart uner­probten Impf­stoff, ohne Wissen über Neben­wir­kungen und mögliche Lang­zeit­folgen, verpassen lässt, kann auch Russisch Roulette spielen.“

„ Stefan:

„Neiiiiin es gibt keine Impf­schäden, pah! Man sieht nicht was passiert beim Impfen hör ich immer. Ich weiß nicht wie Blind man noch sein muss. Mache sehen nur was sie sehen wollen, ist wie bei der US Wahl.

Es gibt schon über 200 Tote die im Zusam­men­hang mit der Impfung verstorben sind: Gesam­melte Liste der bis dato gemel­deten Impf­schäden. Das sind eigent­lich links zu jedem einzelnen Artikel, aber ich kann es nicht über­tragen. In Tele­gram geht es.

30.12.20: Revolte gegen Vakzine – USA 2 Opfer

07.01.21: USA geimpfter gesunder Arzt verstorben

11.01.21: USA Opfer von Gesichtslähmung

11.01.21: 44-jähriger Inder nach Impfung gestorben

11.01.21: Öster­reich (?) – Schwere Coro­na­fälle durch Impfung

12.01.21: 24 Corona-Tote in New Yorker Pfle­ge­heim nach Impfung

12.01.21: Deutsch­land: 55-jährige 10 Tage nach Impfung tot

12.01.21: Israel: Corona-Explo­sion nach Impfungen

13.01.21: Deutsch­land – 89-jährige stirbt nach Impfung

14.01.21: Dr. SCHIFFMANN berichtet über Impfschäden

14.01.21: USA – Moderna-Opfer, Krämpfe am ganzen Körper

14.01.21: Deutsch­land – 10 Todesopfer

15.01.21: 7 Tote nach Impfung + andere schwere Nebenwirkungen

15.01.21: Frank­reich – 30 x schweren Nebenwirkungen

15.01.21: Mann zwei Stunden nach Impfung tot

15.01.21: Israel – 4500 Corona-Infi­zierte nach Impfung

15.01.21: Nizza / Frank­reich – 50 Tote in Heim nach Impfung

15.01.21: USA – Behörden melden 29 gefähr­liche Reaktionen

16.01.21: Bayern Corona-Ausbruch in Alters­heim nach Impfaktion

16.01.21: Belgien – 82-jähriger stirbt nach Impfung

16.01.21: Deutsch­land – 2 Greise nach Impfung gestorben

16.01.21: Frank­reich – 1 Toter nach Impfung

16.01.21: Frank­reich – 2 Tote nach Impfung

16.01.21: Norwegen – 23 Tote Greise nach Impfung

16.01.21: USA – 55 Tote nach Impfung

17.01.21: Norwegen – jetzt 29 verstor­bene Greise nach Impfung

18.01.21: Kali­for­nien stoppt Moderna-Impfung

19.01.21: USA – 55 Tote + 1’388 Notauf­nahmen nach Impfung

19.01.21: Frank­reich – 5 Tote

20.01.21: Deutsch­land– noch 9 Todesfälle

22.01.21: Schweiz – 16 schwer­wie­gende Neben­wir­kung 5 Tote“

Sie finden alle anderen Kommen­tare, vom vergan­genen Samstag, unter meiner 2. Kolumne.

unser-mitteleuropa.com/silvana-heissenberg-berichtet-ueber-corona-wahnsinn-teil-2-wie-merkel-deutschland-ruiniert/?unapproved=9058&moderation-hash=5bbf2a84f2d502154df15126a8666bed#comment-9058

