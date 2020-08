Endlich bewegt sich etwas in Deutsch­land. Endlich kann man wieder stolz auf die deut­sche Bevöl­ke­rung sein, denn heute zeigen hundert­tau­sende Menschen (manche spre­chen von 1.3 Millionen) in Berlin Gesicht gegen dieses abar­tige, menschen­un­wür­dige, verlo­gene, links­grüne, sozia­lis­ti­sche, … BRD System!

Mit der Corona Lüge habt Ihr bezahlten Berufs­ver­bre­cher den Bogen nun endgültig über­spannt und unsere Frei­heiten und GRUNDRECHTE letzt­malig mit Füßen getreten.

Das deut­sche Volk hat lange genug tatenlos zuge­schaut, aber nun ist Schluss mit lustig! Eure verkom­menen, wider­li­chen und brand­ge­fähr­li­chen Lügen haben nun ein Ende! Eure sozia­lis­ti­sche Diktatur ist am Ende! Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Nie wieder werden menschen­ver­ach­tende, hoch­ver­rä­te­ri­sche, links­grüne Sozia­listen an die Macht kommen.

Die Menschen haben sich Eure vorsätz­li­chen Verbre­chen, Euren vorsätz­li­chen Hoch­verrat nun lange genug ange­sehen und diesen viel zu lange ertragen. Ihr wider­wär­tigen links­ra­di­kalen Polit­ver­bre­cher, bezahlten Berufs­lügner der korrupten links­grünen Medien und Justiz seid nun am Ende!

NIEMAND wird unge­straft davon­kommen!

Wer es sich wagt, nun sein schau­spie­le­ri­sches Talent entflammen zu lassen: „Ich wusste das doch alles nicht … Ich war immer dagegen, aber man hat mich zum Lügen gezwungen und mich erpresst, ich habe doch Familie … Ich wollte nie mitma­chen.“

Vergesst es, es gibt keine Ausreden und kein Verzeihen. Wer sich an diesen Verbre­chen mitschuldig machte, wird dieses Mal gerecht bestraft werden. 45 und 89 sind die Verbre­cher und Mörder mehr­heit­lich davon­ge­kommen, aber diesmal nicht, das schwöre ich Euch! Keine einzige Stasisau, kein noch so kleiner Denun­ziant, der sein eigenes Volk verriet, wird unge­schoren davon­kommen. ALLE Verant­wort­li­chen, Auftrag­geber, Mitwisser, Mittäter, Steig­bü­gel­halter, Erfül­lungs­ge­hilfen, … werden ihre gerechte Strafe erhalten, ALLE!

Die Zeit der ekel­haften deutsch­land­hassenden Grünen, pädo­philen, links­ra­di­kalen und sozia­lis­ti­schen wahren Nazis ist nun vorbei. Die Menschen haben sich nun lange genug verar­schen, verarmen, versklaven, unter­drü­cken, … lassen, nun ist Schicht im Schacht!

Wir sind das Volk. Gemeinsam sind wir stark. Alle Macht geht vom Volk aus!!!

Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich in den letzten Monaten ein großes Tief und wenig Hoff­nung für Deutsch­land. Niemals hätte ich gedacht, dass es so viele Menschen gibt, die so unbe­schreib­lich feige, schwach, gleich­gültig, unfassbar naiv und chro­nisch dumm sind. Ich konnte nicht begreifen, wie sich so viele Menschen weiterhin von bezahlten Polit­ver­bre­chern und bezahlten Medien verar­schen lassen, denn wir werden von den gefähr­lichsten und verlo­gensten Polit­ver­bre­chern regiert, die jemals in diesem Land „herr­schen“ durften. Es wird ausschließ­lich gegen das Wohl des Deut­schen Volles gehan­delt, aber noch nie zuvor so offen­sicht­lich wie seit Ende 2015 durch das deutsch­land­hassende -, sozia­lis­ti­sche – und dikta­to­ri­sche Merkel Regime.

Ich habe mich wirk­lich gefragt, wofür ich all die Repres­sa­lien auf mich nahm, meine Karriere opferte, wenn dieses Volk mehr­heit­lich so patho­lo­gisch dumm ist und weiterhin die tägli­chen Lügen­be­richte der bezahlten Regime Sender glaubt. Kein geschaf­fener Virus kann nur annä­hernd so gefähr­lich sein, wie die derzei­tigen Polit­ver­bre­cher und die Dumm­heit der Menschen.

Zum Glück ist heute endlich der Knoten in den Köpfen der Menschen geplatzt und das abscheu­lich feige Duck­mäu­sertum wurde beendet. Fried­liche und ältere Mitmen­schen wurden auf Demos von Poli­zisten wie Verbre­cher abge­führt. Rentner wurden von öffent­li­chen Park­bänken vertrieben, weil sie angeb­lich eine Gefahr für die öffent­liche Sicher­heit darstellen. Das ist nicht mehr in Worte zu fassen.

Schon wie Roboter liefen Menschen mit ihrem Viren­lappen im Gesicht herum, selbst in der freien Natur und im Auto! Das ist nur noch krank. Ich habe mich in Lebens­mit­tel­ge­schäften ausschließ­lich mit einer Maske mit der Aufschrift: SKLAVEN ZWANGS MASKE!!! Coro­nalüge!!! gezeigt, denn jeder muss sich aktiv wehren!

Diese Polit­ga­noven machen Geschäfte mit der Angst.

Hunderte renom­mierter Ärzte und echte Viro­logen klärten darüber auf, dass Corona eine insze­nierte Lüge ist. Alles ist eine insze­nierte Lüge, um weitere Billionen an einer welt­weiten Impfung zu verdienen, die nach­weis­lich die DNA der Menschen verän­dern soll. Diese Impfung erschafft erst einen tatsäch­li­chen Convid Virus. Jedem Menschen soll mit dieser Impfung auch ein Chip einge­pflanzt werden, womit JEDER JEDERZEIT über­wacht werden kann.

Bill Gates wird nicht umsonst „Kill Bill“ genannt. In einem Inter­view sagte er unver­blümt, dass er die Welt­be­völ­ke­rung dras­tisch redu­zieren möchte. Seine eigenen Kinder wolle er selbst­ver­ständ­lich nicht impfen lassen. Wem das nicht zu denken gibt, der soll sich bitte tatsäch­lich diese Gift­spritze inji­zieren lassen.