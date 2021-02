Haben Sie gewusst, dass der Zwang diese Skla­ven­maske, Bußgeld­maske und Mund­windel im Gesicht zu tragen, zu der wir nun überall genö­tigt werden, strafbar ist?

Die Masken­pflicht verstößt gegen das Strafgesetzbuch

Straf­ge­setz­buch: § 240 – Nötigung:

(1) Wer einen Menschen rechts­widrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfind­li­chen Übel zu einer Hand­lung, Duldung oder Unter­las­sung nötigt, wird mit Frei­heits­strafe bis zu drei Jahren oder mit Geld­strafe bestraft.

(2) Rechts­widrig ist die Tat, wenn die Anwen­dung der Gewalt oder die Andro­hung des Übels zu dem ange­strebten Zweck als verwerf­lich anzu­sehen ist.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In beson­ders schweren Fällen ist die Strafe Frei­heits­strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein beson­ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter

eine Schwan­gere zum Schwan­ger­schafts­ab­bruch nötigt oder seine Befug­nisse oder seine Stel­lung als Amts­träger missbraucht.

In einem Video erklärt der renom­mierte und tatsäch­liche Viro­loge Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, dass das Tragen einer Maske eine schwere Nöti­gung darstellt (in Bayern durch Andro­hung von bis zu € 5.000,– bei Verwei­ge­rung diesen Lappen im Gesicht zu tragen). Es ist wissen­schaft­lich erwiesen, dass diese Maske nicht vor Viren schützt, was selbst auf der Verpa­ckung geschrieben steht. Das Tragen dieser Maske ist gesund­heits­ge­fähr­dend, ganz beson­ders für ältere Menschen, durch die entste­henden Bakterien.

Strafe für Nöti­gung: bis zu 3 Jahre Frei­heits­strafe oder Geldstrafe

Rechts­widrig sei die Tat, wenn durch Andro­hung des Übels, in dem Fall eine Maske zu tragen, zu dem ange­strebten Zweck als verwerf­lich anzu­sehen ist.

Der Versuch ist strafbar, und in beson­ders schweren Fällen, liegt die Strafe bei 6 Monaten bis 5 Jahren Haft.

Ein beson­ders schwerer Fall ist es, wenn der Täter seine Befug­nisse „als Amts­träger“ missbraucht.

Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir in keinem Rechts­staat leben, sondern in einem links­ver­seuchten und sozia­lis­ti­schen Unrechts­staat, in dem die vorsätz­li­chen Verbre­chen von Poli­ti­kern durch die Justiz geschützt werden und straf­frei bleiben.

Zumin­dest einzelne Richter wider­setzen sich der aller­dümmsten Zwangs­ver­ord­nung, dass an der frischer Luft und vor Geschäften, diese Mund­windel nicht länger getragen werden muss, da es Gott­sei­dank noch Menschen gibt, die sich aktiv wehren und nicht wehrlos alles mit sich machen lassen. Eine Masken­plicht im Umfeld von Geschäften wurde vom Gericht gekippt, berichtet die WELT.

Ein weiterer Rechts­an­walt klärt juris­tisch auf

Der Rechts­an­walt Ralf Ludwig klärt (in einem Video) über das Tragen dieser Skla­ven­maske wie folgt auf:

Wenn sich das Tragen einer Maske als „gesund­heit­lich belas­tend darstellt“, braucht keine Maske getragen zu werden, das sagte das Bundes­ver­wal­tungs­ge­richt (in einer Verord­nung) in Berlin Brandenburg.

Und JEDEM droht durch diese Mund­windel gesund­heit­li­cher Schaden, zudem steht auf jeder Beschrei­bung dieser Masken, dass sie NICHT vor Viren schützen.

Hier das Video, das sicher­lich schon bald gelöscht wird, denn die Wahr­heit wird in einem sozia­lis­ti­schen Unrechts­staat gelöscht und bestraft:

Billionen Klage gegen Drosten

Zum Glück gibt es noch weitere Rechts­an­wälte in diesem Land, denen Recht und Ordnung nicht egal sind und juris­tisch gegen diese ganzen vorsätz­li­chen Verbre­chen und Verbre­cher vorgehen.

Rechts­an­walt Dr. Reiner Füll­mich verklagt derzeit den „Viro­logen“ Drosten in den USA, den Füll­mich schon öfter in seinen Video­bot­schaften als „nach­weis­li­chen Betrüger“ titu­lierte und entlarvte. Auch dieser Rechts­an­walt wird für die Verbrei­tung der Wahr­heit u. a. bei YouTube gesperrt und seine Videos wurden komplett gelöscht.

Auch Schla­ger­star Chris­tian Anders klärt öffent­lich gegen die medialen Lügen auf

Schla­ger­star Chris­tian Anders sang vor einiger Zeit den Song: „Es fährt ein Zug nach Corona“ und sang darin, dass Corona nur eine Grippe sei, was über 700 renom­mierte Ärzte und echte Viro­logen bestä­tigen. Sein Song wurde überall gelöscht, da die Wahr­heit in diesem … Unrechts­staat uner­wünscht ist.

XXL Möch­te­gern Komiker Kalk­hofe, oder heißt er Kalk­ofen, zerriss Chris­tian Anders wahr­heits­ge­treuen Song in seiner bekannt asozialen Art und Weise, aber genau dafür werden solche Figuren ja bezahlt.

Die Corona PLAN­demie kostete viele Menschen das Leben

Eine vier­fache Mutter stirbt, weil ihre Krebs­the­rapie, wegen „Corona“, ausge­setzt wurde. Diese arme Frau hätte gerettet werden können und würde heute noch leben.

Auch dafür mache ich die gesamte „Bundes­re­gie­rung“ verant­wort­lich, samt ALLER Mittäter, Mitwisser, Erfül­lungs­ge­hilfen, Steigbügelhalter, … !

Selbst­mord­rate steigt ebenfalls

Viele Menschen leiden verständ­li­cher­weise durch diesen ganzen „Corona“ Wahnsinn.

Ein normales und glück­li­ches Leben ist kaum noch möglich, aber auch das gehört zu dem diabo­li­schen Plan der verant­wort­li­chen Schwerverbrecher.

Über 9000 Menschen haben sich 2020 das Leben gekommen, darüber wurde im September 2020 berichtet. Die neusten Zahlen werden erst noch bekannt gegeben.

Weiteres über die Gefahren durch das Tragen einer Maske

Folgende Artikel sollte sich jeder durch­lesen und verbreiten:

So gefähr­lich ist das Tragen dieser Skla­ven­maske für Kinder.

Eine Ärztin für Allge­mein- und Arbeits­me­dizin klärt in einem Video eben­falls über die Schäd­lich­keit dieser Mund­win­deln auf:

Ein Kinder­arzt klagt in Den Haag, wegen Gefähr­lich­keit der Masken. Im folgenden YouTube Link WAR sein Video noch vor kurzem zu sehen, nun hat es YouTube gelöscht:

Wer immer noch nicht begreift, was hier für ein teuf­li­sches „Spiel“ gespielt wird, dem kann man nicht mehr helfen.

Kein Virus kann jemals so gefähr­lich sein, wie die brand­ge­fähr­liche Dumm­heit vieler Menschen, die einfach jede Lüge glauben, nur weil sie im Fern­sehen oder von schwer krimi­nellen und korrupten Poli­ti­kern verbreitet werden und die Menschen bekämpfen, die die Wahr­heit sagen.

Früher wurden Kriege mit Waffen geführt, heute sind die korrupten Regime Medien die schlimmste und gefähr­lichste Kriegswaffen.

Napo­leon sagte damals etwas, was ich schon oft in meinen Kanälen verbrei­tete. Diese Aussage trifft noch heute exakt auf die Mehr­heit der Deut­schen zu, was mich nur noch anwi­dert und entsetzt, denn offen­sicht­lich hat sich in all den Jahren, mehr­heit­lich nichts zum Posi­tiven verändert.

„Es gibt kein gutmü­ti­geres, aber auch kein leicht­gläu­biges Volk als das Deut­sche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deut­schen glauben Sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre Lands­leute mit größerer Erbit­te­rung, als ihre wirk­li­chen Feinde.“ NAPOLEON

„Plan­demie“ durch im Labor gezüch­tete Viren­stämme am Leben erhalten?

Dr. Soňa Peková erklärt, dass seit dem Früh­jahr 2020 die Pandemie durch im Labor gezüch­tete Viren­stämme künst­lich am Leben erhalten wird. Laut der Biologin haben wir seit dem Früh­jahr vier Wellen von Virus­in­fek­tionen erlebt und in keinem der Fälle waren es Muta­ti­ons­wellen, sondern immer völlig neue Stämme, die eigent­lich völlig neue Namen haben sollten. Warum Peková das zu wissen glaub steht im folgenden Artikel. Unsere Redak­tion berich­tete darüber.

Seehofer drängte gezielt Forscher dazu Lügen über die Corona Plan­demie anfer­tigen zu lassen

Wie die „Welt am Sonntag“ berich­tete, liegt ihr ein 200 Seiten starker Schrift­ver­kehr zwischen dem Innen­mi­nis­te­rium und namhaften Forschungs­ein­rich­tungen vor, der belegt, dass Horst Seehofer gezielt Forscher dazu drängte, ein „Geheim­pa­pier“ zur Corona-Pandemie anfer­tigen zu lassen. Ausführ­liche Details finden Sie in unserem Artikel.

Es ist unfassbar, dass folgende Nach­richt nicht wie ein Bombe einschlug und dieser gefähr­liche alte Mann nicht umge­hend inhaf­tiert – und seines Amtes enthoben wurde.

In diesem Land scheinen wirk­lich alle Polit­ver­bre­cher ALLES unge­straft tun zu können, und sobald diese Verbre­chen öffent­lich werden, scheint es ganz offen­sicht­lich fast jedem völlig egal zu sein.

Ich kann mich für die Mehr­heit dieser Bevöl­ke­rung nur noch in Grund und Boden schämen und frage mich, wofür ich mich für so ein Volk opferte.

NIEMALS werde ich mir Eure Gift­spritze inji­zieren lassen!

Ihre

Silvana Heißen­berg

