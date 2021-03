Für soge­nannte „huma­ni­täre“ NGOs, die sich auf die „Rettung“ von „Migranten“ und deren Ausschif­fung in Italien spezia­li­siert haben, sieht es im Moment nicht gut aus.

Die Staats­an­walt­schaft der Stadt Trapani (Sizi­lien) beschul­digt die NGO Save the Children der Beihilfe zur ille­galen Einwan­de­rung und der direkten Bezie­hungen zu Menschen­händ­lern. Die Ermitt­lungen, die vor mehr als drei Jahren begannen, wurden mit Einver­nahmen von 24 Verdäch­tigen und einer mögli­chen baldigen Ankla­ge­er­he­bung gegen die Haupt­ak­teure abge­schlossen. Zwei weitere NGOs sind eben­falls im Visier der Ermittler: die deut­sche Jugend Rettet und Méde­cins Sans Fron­tières.

Im Zuge der Ermitt­lungen sind bei der Staats­an­walt­schaft in Trapani neue Doku­mente über die NGO Save the Children einge­gangen: Fotos, die heim­lich von einem Under­cover-Agenten aufge­nommen wurden, der sich 2017 als Frei­wil­liger ausgab und die in der links­ge­rich­teten Zeitung La Repub­blica veröf­fent­licht wurden. Auf einem der Fotos ist ein mutmaß­li­cher Menschen­händler zu sehen, der Migranten an Bord eines Bootes schlägt. Er ist an einem weißen T‑Shirt zu erkennen, auf dessen Ärmel eine dunkle Nummer 3 aufge­druckt ist. Dass er ein Menschen­händler ist, scheint dadurch erwiesen, dass er keinerlei Skrupel hat, auf Migranten mit einem gürtel- oder peit­schen­ähn­li­chen Gegen­stand einzu­schlagen (siehe roten Pfeil im Beitrags­bild). In einer anderen Aufnahme hält derselbe Menschen­händler ein gelbes Eisen­rohr in der Hand und einer der Passa­giere hält sich die Hände schüt­zend vor das Gesicht. All dies geschieht vor den Augen einiger NGO-Akti­visten, die sich besagtem Boot mit einem Schlauch­boot, von der Vos Hestia, dem Schiff der NGO Save The Children, her kommend, genä­hert haben.

Der verdeckte Ermittler, der die Fotos machte, stellte später fest, dass der betref­fende Menschen­händler eben­falls an Bord der Vos Hestia gegangen war. Auf einem weiteren Bild einige Tage später wurde dieselbe Person, die immer noch das gleiche weiße Hemd trug, im Hafen von Reggio Cala­bria gesichtet. Niemand hatte den Behörden ange­zeigt, dass es sich um einen Menschen­händler war, niemand hatte auf ihn als eine Person hinge­wiesen, die in der Lage war, andere Migranten zu drangsalieren.

Die Richter unter­suchten daher die Gründe, warum die NGO, nachdem sie den Menschen­händler an Bord gebracht hatte, ihn nicht anschlie­ßend gemeldet und der Polizei über­geben hatte. Es kommen auch Fragen zu einer Einver­nahme von Marco Amato, dem Kapitän der Vos Hestia auf, der den Ermitt­lern erklärt hatte: „Ich habe Ihnen sechs­tau­send Mal gesagt, dass ich andere Rollen an Bord hatte und nicht die eines Spions oder eines Ermitt­lers“, so der Kapitän wört­lich während der Untersuchung.

Die NGO Save The Children ihrer­seits vertei­digt sich, indem sie zunächst erklärt, dass Marco Amato kein NGO-Akti­vist sei. Er fungierte einfach als Komman­dant des von der Orga­ni­sa­tion einge­setzten Schiffes: „Er hat nie einen Rück­zieher gemacht“, sagte ein Akti­vist der La Repub­blica, „seine Prio­rität war immer, Leben zu retten.“ Der Grund für die unter­las­sene Meldung des Menschen­händ­lers ist jedoch nicht geklärt.

Dann gibt es noch eine Episode, in die Vos Hestia verwi­ckelt ist und der die Ermittler auf den Grund gehen möchten. Tatsäch­lich waren es am 26. Juni 2017 drei Männer in einem leis­tungs­starken Schlauch­boot, die bei der Vos Hestia ange­dockt hatten. Der verdeckte Ermittler machte bei dieser Gele­gen­heit eben­falls Fotos: Als die Bilder an seine Kollegen weiter­ge­geben wurden, erkannten sie einen der Männer, der mit der Mann­schaft der Vos Hestia sprach. Es handelte sich dabei um Suleima Dabbashi, ein Mitglied der gleich­na­migen Familie, die seit Jahren den maka­bren Menschen­handel in der liby­schen Stadt Sabratha betreibt.

Um die Aufmerk­sam­keit von sich abzu­lenken, erklärten die Akti­visten von Save the Children gegen­über La Repub­blica:

„Sobald alle Fakten korrekt darge­stellt und berück­sich­tigt wurden, kann die ganze Ange­le­gen­heit geklärt werden, was die Rich­tig­keit unserer Arbeit bestä­tigen wird.“

Also lieber schweigen, als das altru­is­ti­sche Image zu trüben. Geht es doch darum, das „immi­gra­tio­nis­ti­sche“ Geschäft und die Inva­sion Europas fort­zu­setzen und sich selber als univer­selles mora­li­sches Gewissen aufspielen zu können…

Quelle: MPI