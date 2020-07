Sizi­lien: Die italie­ni­sche Küsten­wache versucht mit „Stop“-Rufen ein Boot anzu­halten, das mit ille­galen Migranten über­laden ist. Doch das Boot igno­riert diese Befehle und beschleu­nigt sogar, wobei es versucht, das Schnell­boot der Küsten­wache zu rammen. In Amerika und Russ­land hätte man geschossen. In Italien sieht man, wie hilflos eine Regie­rung agiert, die ihre Grenzen nicht vertei­digen will…

Sicilia, inti­mano l’alt a barcone stra­ca­rico di #risors­eINPS clan­des­tini che non solo non si ferma ma acce­lera e tenta di spero­n­arli: in America e in Russia avreb­bero sparato. Quando un governo non difende i confini merita di essere cacciato a calci nel dere­tano. #Radio­Sa­vana pic.twitter.com/81dPkNsm4R

— Radio­Sa­vana (@RadioSavana) July 31, 2020